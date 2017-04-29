توقعات الأبراج ليوم April 29, 2017

برج الحمل

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة على الصعيد المادي ويتحدث إما عن بداية أو عن نهاية سعيدة جداً



عاطفياً: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه



صحياً: توصيات الطبيب لا تزال مفروضة، سواء أكنت في عطلة أم في العمل





برج الثور

مهنياً: تشعر بالجمود الذي يسيطر على محيطك، إلا أن الوضع الجديد الذي يطرأ قد يعني انطلاقة جديدة ومميزة



عاطفياً: عليك أن تتقبل النصائح من الشريك، فهو أكثر الأشخاص قرباً منك والوحيد القادر على مساعدتك في أصعب الظروف



صحياً: هل تعتقد أنّ صحتك على خير ما يرام؟ لا يمكن التأكد من ذلك إلا بعد إجراء الفحوص الضرورية





برج الجوزاء

مهنياً: تتابع بترقب ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك وتحسم قضية ما بسرعة، وتدعوك إلى التروي



عاطفياً: بعدك عن الشريك يشعرك بالوحدة، فحاول أن تمنح نفسك وقتاً أطول، وهذا سيساعدك على تخطي ذلك



صحياً: إذا عرفت كيف تستغل أوقات فراغك بأمور مسلية وممتعة تستطيع أن تبعد عنك شبح الإحباط والكآبة





برج السرطان

مهنياً: تحزن على أحد أفراد المهنة، وتأسف لوضع درامي يمرّ به، إلا أنّ هذا الظرف قد يلم الجميع حول هدف واحد



عاطفياً: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر ليفهم أحدكما الآخر أكثر فأكثر



صحياً: إذا مارست الرياضة بانتظام فلن تكون النتيجة إلا جيّدة وكما تتوخاها





برج الأسد

مهنياً: يحذرّك هذا اليوم من اتخاذ قرارات ارتجالية، انتبه لئلا تقحم نفسك في ورطة قد لا تخرج منها بسهول وتترك انعكاسات سلبية جداً



عاطفياً: قد تشكو أهمال الحبيب وغيابه، وأنت تحتاج الى دعمه ووجوده الى جانبك، ولكن لأسباب متعددة تجد نفسك وحيداً



صحياً: قد تتعرض لحادث طارئ يضطرك إلى ملازمة الفراش أنت الذي لا يعرف هدوءاً أبداً









برج العذراء

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى فرص مميزة هي في الطريق إليك وتتعلق بعمل مثمر وبنجاح مشروع تعلق علية أملاً كبيراً



عاطفياً: علاقة عاطفية تتحكم فيها المزاجية، وهذا ما يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاتجاه، لكنك سرعان ما تفكر فيها وتتراجع عنها



صحياً: خطر الحوادث في المياه والتسمم بالغاز، لا تكثر من المهدئات وانتبه لضغط الدم





برج الميزان

مهنياً: يؤشر هذا اليوم لبعض التغييرات الآتية في حياتك، لا تبت أي أمر قبل التحقق من صحّة قراراتك والنتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك



عاطفياً: لا تتسرّع في الحكم على الشريك، فهو بريء ولا علاقة له، وحاول إصلاح ما دمّرته بأفكارك الخاطئة



صحياً: بنيتك قوية وقادرة على تحمل الضغوط، لكن هذا لا يعني أن ترهق نفسك كثيراً





برج العقرب

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من المغامرات والمجازفات، بل حاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة لتحصد ما زرعته وخططت له



عاطفياً: عليك أن تكون رحب الصدر مع الشريك، وغضّ الطرف عن تجاوزاته إذا كانت غير متعمّدة، فربما يمر بظروف نفسية صعبة



صحياً: كن حريصاً على صحتك وابذل كل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى





برج القوس

مهنياً: قد يحمل هذا اليوم بعض الفرص المهنية وخصوصاً أنه يشكل زاوية جيدة مع الزملاء وأرباب العمل لنيل ثقتهم مجدداً



عاطفياً: تفهم الشريك لك مهم للاثنين معاً، لكنّ التساهل أحياناً يمكن أن يعقد الوضع بعض الشيء ويوصلكما إلى الطريق المسدود



صحياً: تطور الأجواء إيجاباً يشعرك بالراحة وتنعكس الأمور على الصعيد الصحي





برج الجدي

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن بداية جيدة مهما سعى بعض الزملاء للنيل من سمعتك، فأنت صاحب سجل ناصع لدى أرباب العمل ونجاحاتك السابقة تقف سداً منيعاً في وجههم



عاطفياً: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور



صحياً: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسّة إلى ذلك





برج الدلو

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم تأنياً وانتباهاً لسلامتك، وتتوصل إلى عقد معاهدات وتوقيع اتفاقات جيّدة تعود عليك بالفائدة الكبيرة



عاطفياً: صعود وهبوط موقت في العلاقة بالشريك، لكن يستحسن أن تبادر إلى تصحيح الوضع قبل تفاقمه



صحياً: مارس بعض التمارين الرياضية الصباحية للتخفيف من الوزن الزائد





برج الحوت

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من نزاعات وسوء تفاهم، لذا صحّح بعض الأوضاع بعيداً عن الانتقادات



عاطفياً: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب، فإلى متى ستنتظر؟ حين يغزو الشيب مفرقك؟



صحياً: أنت قادر على ضبط أعصابك والتحكم في كل الأمور حولك بفضل هدوئك ورويتك





