توقعات الأبراج ليوم April 30, 2017

برج الحمل

مهنياً: نظّم أمورك ورتب أوضاعك بهدوء، وكن واعياً لمواجهة أصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة



عاطفياً: احتمال زواج إذا قرّرت حسم الأمر مع شريك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة وأخلاقاً عالية وتهذيباً



صحياً: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بهما هذا اليوم، فهنيئاً لك





برج الثور

مهنياً: تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في إقناع الآخرين بآرائك، توحي بالثقة لبعض المسؤولين وتنتصر في النهاية



عاطفياً: ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية



صحياً: على الرغم من أنك معروف بحبك للأطباء فإنك لن تكون بحاجة إليهم هذا اليوم





برج الجوزاء

مهنياً: تطلع على معلومات خطرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية التي تستفزك



عاطفياً: تكون على موعد مع الحب والغرام هذا اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقاً، وتنطلق في رحلة من السعادة الكبيرة



صحياً: معظم الآلام التي تعانيها سببها نفسي بالدرجة الأولى





برج السرطان

مهنياً: لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي كل المصاعب، فالسلبية غالباً ما تكون أكثر ضرراً وتوقعك في مأزق



عاطفياً: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة



صحياً: لا تعرّض نفسك كثيراً لأشعة الشمس الحارقة ولا سيما أن بشرتك حساسة جداً





برج الأسد

مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً وتحقق مبتغاك



عاطفياً: تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً، وتبني أسساً واضحة للعلاقة في المستقبل



صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط، لكن هذا لا يعني أن ترهق نفسك بالأعمال، وخذ دائماً قسطاً من الراحة





برج العذراء

مهنياً: كن متفائلاً بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات، تقوم باتصالات ومفاوضات دقيقة ومعقدة على الأرجح، إلا أنك تتوصل معها إلى نتائج مشجعة جداً



عاطفياً: العلاقة الجديدة في خطر لأنها تحت ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إلاّ إذا كان الحبيب في وضع جيّد وسليم فينجح في تدارك الوضع



صحياً: تستريح من ضغوط العمل وتبدو راضياً عما يحصل في محيطك العائلي، فتنعكس الأمور إيجاباً على وضعك الصحي





برج الميزان

مهنياً: انفراجات مالية مفاجئة تدفعك إلى التبذير غير المبرّر، فحاول الانتباه إلى مصاريفك قبل فوات الأوان



عاطفياً: تضييق الهوة بينك وبين الشريك ويلقى الأمر ارتياحاً عند الجميع وأصداء إيجابية على العلاقة بينكما، فهنيئاً لكما



صحياً: ضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والابتعاد عن المغامرة بالوضع الصحّي





برج العقرب

مهنياً: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها استثماراتك، وتوظف طاقتك الخلاقة بغية نجاح مشاريعك التي ترى أنها تسهم في تقدمك المهني



عاطفياً: أجواء سعيدة للغاية تحيط بك وبالشريك من كل الجوانب، وهذا يفتح الطريق بينكما نحومستقبل أفضل



صحياً: لا توفر أي طريقة تساعدك للتخلص من القلق والاضطراب اللذين يلازمانك اليوم





برج القوس

مهنياً: تكون تحركاتك ناجحة وموفقة، وتستعيد بعض الأوراق الضائعة التي تتضمن معلومات مهمة قد تفضح الكثيرين



عاطفياً: عليك أن تتخذ قراراً حاسماً بشأن علاقتك بمن تحب قبل تفاقم الأمور نحو الأسوأ والوصول إلى الطريق المسدود



صحياً: حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب للتخلص من الإحساس بالضعف والانهيار





برج الجدي

مهنياً: تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة، لكن سرعان ما تسير الأمور بالاتجاه الصحيح



عاطفياً: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط



صحياً: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك





برج الدلو

مهنياً: الانفتاح على الآخرين يساعدك على حلّ المشكلات معهم مهما بلغت صعوبتها، فتسجل نقاطاً في مصلحتك



عاطفياً: انتقاداتك المتواصلة للشريك تعطي نتائج عكسية، ويمكن في غضون فترة غير طويلة أن تتكشف حقائق وخفايا تفضح الكثير من الأمور



صحياً: تجنب قدر الإمكان الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعاً





برج الحوت

مهنياً: تنجز اليوم الكثير من الأمور التي كانت مؤجلة وتواجه مشكلة كبيرة في العمل وتحاول أن تجد لها حلولاً منطقية



عاطفياً: كن جدياً في علاقتك بالحبيب فهو ينزعج من تسلطك الزائد عليه وغير أسلوبك معه



صحياً: تجنب زيارة الطبيب بممارسة الرياضة والتمارين البدنية الصحية





