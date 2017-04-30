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توقعات الأبراج ليوم April 30, 2017
برج الحمل
مهنياً: نظّم أمورك ورتب أوضاعك بهدوء، وكن واعياً لمواجهة أصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة
عاطفياً: احتمال زواج إذا قرّرت حسم الأمر مع شريك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة وأخلاقاً عالية وتهذيباً
صحياً: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بهما هذا اليوم، فهنيئاً لك
برج الثور
مهنياً: تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في إقناع الآخرين بآرائك، توحي بالثقة لبعض المسؤولين وتنتصر في النهاية
عاطفياً: ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية
صحياً: على الرغم من أنك معروف بحبك للأطباء فإنك لن تكون بحاجة إليهم هذا اليوم
برج الجوزاء
مهنياً: تطلع على معلومات خطرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية التي تستفزك
عاطفياً: تكون على موعد مع الحب والغرام هذا اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقاً، وتنطلق في رحلة من السعادة الكبيرة
صحياً: معظم الآلام التي تعانيها سببها نفسي بالدرجة الأولى
برج السرطان
مهنياً: لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي كل المصاعب، فالسلبية غالباً ما تكون أكثر ضرراً وتوقعك في مأزق
عاطفياً: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة
صحياً: لا تعرّض نفسك كثيراً لأشعة الشمس الحارقة ولا سيما أن بشرتك حساسة جداً
برج الأسد
مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً وتحقق مبتغاك
عاطفياً: تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً، وتبني أسساً واضحة للعلاقة في المستقبل
صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط، لكن هذا لا يعني أن ترهق نفسك بالأعمال، وخذ دائماً قسطاً من الراحة
برج العذراء
مهنياً: كن متفائلاً بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات، تقوم باتصالات ومفاوضات دقيقة ومعقدة على الأرجح، إلا أنك تتوصل معها إلى نتائج مشجعة جداً
عاطفياً: العلاقة الجديدة في خطر لأنها تحت ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إلاّ إذا كان الحبيب في وضع جيّد وسليم فينجح في تدارك الوضع
صحياً: تستريح من ضغوط العمل وتبدو راضياً عما يحصل في محيطك العائلي، فتنعكس الأمور إيجاباً على وضعك الصحي
برج الميزان
مهنياً: انفراجات مالية مفاجئة تدفعك إلى التبذير غير المبرّر، فحاول الانتباه إلى مصاريفك قبل فوات الأوان
عاطفياً: تضييق الهوة بينك وبين الشريك ويلقى الأمر ارتياحاً عند الجميع وأصداء إيجابية على العلاقة بينكما، فهنيئاً لكما
صحياً: ضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والابتعاد عن المغامرة بالوضع الصحّي
برج العقرب
مهنياً: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها استثماراتك، وتوظف طاقتك الخلاقة بغية نجاح مشاريعك التي ترى أنها تسهم في تقدمك المهني
عاطفياً: أجواء سعيدة للغاية تحيط بك وبالشريك من كل الجوانب، وهذا يفتح الطريق بينكما نحومستقبل أفضل
صحياً: لا توفر أي طريقة تساعدك للتخلص من القلق والاضطراب اللذين يلازمانك اليوم
برج القوس
مهنياً: تكون تحركاتك ناجحة وموفقة، وتستعيد بعض الأوراق الضائعة التي تتضمن معلومات مهمة قد تفضح الكثيرين
عاطفياً: عليك أن تتخذ قراراً حاسماً بشأن علاقتك بمن تحب قبل تفاقم الأمور نحو الأسوأ والوصول إلى الطريق المسدود
صحياً: حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب للتخلص من الإحساس بالضعف والانهيار
برج الجدي
مهنياً: تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة، لكن سرعان ما تسير الأمور بالاتجاه الصحيح
عاطفياً: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط
صحياً: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك
برج الدلو
مهنياً: الانفتاح على الآخرين يساعدك على حلّ المشكلات معهم مهما بلغت صعوبتها، فتسجل نقاطاً في مصلحتك
عاطفياً: انتقاداتك المتواصلة للشريك تعطي نتائج عكسية، ويمكن في غضون فترة غير طويلة أن تتكشف حقائق وخفايا تفضح الكثير من الأمور
صحياً: تجنب قدر الإمكان الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعاً
برج الحوت
مهنياً: تنجز اليوم الكثير من الأمور التي كانت مؤجلة وتواجه مشكلة كبيرة في العمل وتحاول أن تجد لها حلولاً منطقية
عاطفياً: كن جدياً في علاقتك بالحبيب فهو ينزعج من تسلطك الزائد عليه وغير أسلوبك معه
صحياً: تجنب زيارة الطبيب بممارسة الرياضة والتمارين البدنية الصحية
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