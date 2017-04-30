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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم April 30, 2017

آخر تحديث: منذ 47 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 69
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توقعات الأبراج ليوم April 30, 2017

برج الحمل

مهنياً: نظّم أمورك ورتب أوضاعك بهدوء، وكن واعياً لمواجهة أصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة

عاطفياً: احتمال زواج إذا قرّرت حسم الأمر مع شريك كريم يملك مكانة اجتماعية مهمة وأخلاقاً عالية وتهذيباً

صحياً: طاقة كبيرة وحيوية صاخبة تتمتع بهما هذا اليوم، فهنيئاً لك



برج الثور

مهنياً: تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في إقناع الآخرين بآرائك، توحي بالثقة لبعض المسؤولين وتنتصر في النهاية

عاطفياً: ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية

صحياً: على الرغم من أنك معروف بحبك للأطباء فإنك لن تكون بحاجة إليهم هذا اليوم



برج الجوزاء

مهنياً: تطلع على معلومات خطرة وتثور لبعض الأوضاع التعسفية أو الضاغطة أو الدكتاتورية التي تستفزك

عاطفياً: تكون على موعد مع الحب والغرام هذا اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقاً، وتنطلق في رحلة من السعادة الكبيرة

صحياً: معظم الآلام التي تعانيها سببها نفسي بالدرجة الأولى



برج السرطان

مهنياً: لا تفكر إلا بطريقة إيجابية لتتمكن من تخطي كل المصاعب، فالسلبية غالباً ما تكون أكثر ضرراً وتوقعك في مأزق

عاطفياً: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة

صحياً: لا تعرّض نفسك كثيراً لأشعة الشمس الحارقة ولا سيما أن بشرتك حساسة جداً



برج الأسد

مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً وتحقق مبتغاك

عاطفياً: تتحسّن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما أخيراً، وتبني أسساً واضحة للعلاقة في المستقبل

صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط، لكن هذا لا يعني أن ترهق نفسك بالأعمال، وخذ دائماً قسطاً من الراحة



برج العذراء

مهنياً: كن متفائلاً بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات، تقوم باتصالات ومفاوضات دقيقة ومعقدة على الأرجح، إلا أنك تتوصل معها إلى نتائج مشجعة جداً

عاطفياً: العلاقة الجديدة في خطر لأنها تحت ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إلاّ إذا كان الحبيب في وضع جيّد وسليم فينجح في تدارك الوضع

صحياً: تستريح من ضغوط العمل وتبدو راضياً عما يحصل في محيطك العائلي، فتنعكس الأمور إيجاباً على وضعك الصحي



برج الميزان

مهنياً: انفراجات مالية مفاجئة تدفعك إلى التبذير غير المبرّر، فحاول الانتباه إلى مصاريفك قبل فوات الأوان

عاطفياً: تضييق الهوة بينك وبين الشريك ويلقى الأمر ارتياحاً عند الجميع وأصداء إيجابية على العلاقة بينكما، فهنيئاً لكما

صحياً: ضغوط كبيرة ومن المستحسن طلب المساعدة والابتعاد عن المغامرة بالوضع الصحّي



برج العقرب

مهنياً: تبحث عن مصادر ماليه جديدة تموّل بها استثماراتك، وتوظف طاقتك الخلاقة بغية نجاح مشاريعك التي ترى أنها تسهم في تقدمك المهني

عاطفياً: أجواء سعيدة للغاية تحيط بك وبالشريك من كل الجوانب، وهذا يفتح الطريق بينكما نحومستقبل أفضل

صحياً: لا توفر أي طريقة تساعدك للتخلص من القلق والاضطراب اللذين يلازمانك اليوم



برج القوس

مهنياً: تكون تحركاتك ناجحة وموفقة، وتستعيد بعض الأوراق الضائعة التي تتضمن معلومات مهمة قد تفضح الكثيرين

عاطفياً: عليك أن تتخذ قراراً حاسماً بشأن علاقتك بمن تحب قبل تفاقم الأمور نحو الأسوأ والوصول إلى الطريق المسدود

صحياً: حان الوقت لاتخاذ القرار المناسب للتخلص من الإحساس بالضعف والانهيار



برج الجدي

مهنياً: تمرّ بتناقضات لا تجد لها تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة، لكن سرعان ما تسير الأمور بالاتجاه الصحيح

عاطفياً: تعرف لحظات حلوة وتكثر المواعيد والعواطف الجيّاشة، أنت تتمتّع برحابة صدر تساعدك على تقوية الروابط

صحياً: تعيش تجربة لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك



برج الدلو

مهنياً: الانفتاح على الآخرين يساعدك على حلّ المشكلات معهم مهما بلغت صعوبتها، فتسجل نقاطاً في مصلحتك

عاطفياً: انتقاداتك المتواصلة للشريك تعطي نتائج عكسية، ويمكن في غضون فترة غير طويلة أن تتكشف حقائق وخفايا تفضح الكثير من الأمور

صحياً: تجنب قدر الإمكان الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها سريعاً



برج الحوت

مهنياً: تنجز اليوم الكثير من الأمور التي كانت مؤجلة وتواجه مشكلة كبيرة في العمل وتحاول أن تجد لها حلولاً منطقية

عاطفياً: كن جدياً في علاقتك بالحبيب فهو ينزعج من تسلطك الزائد عليه وغير أسلوبك معه

صحياً: تجنب زيارة الطبيب بممارسة الرياضة والتمارين البدنية الصحية



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