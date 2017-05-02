توقعات الأبراج ليوم May 2, 2017

برج الحمل

مهنياً: أدعوك الى إعادة النظر في بعض القرارات السابقة إذا كنت تجد قراراً أفضل وأسرع حاليّاً



عاطفياً: تتقبل أفكار الشريك وملاحظاته حتى لو كانت هذه الأخيرة قاسية أحياناً وتأخذ بها



صحياً: هذا الشهر رائع لممارسة السباحة التي تخلصك من قسم كبير من الاوجاع





برج الثور

مهنياً: تضع برنامجاً وخطة جديدة للعمل على أمل أن يتحسن الوضع المهني قدر الإمكان



عاطفياً: لا تكن متكبراً وتواضع أمام الحبيب، قد تشعر بالتعب بسبب تقلبات مزاجك



صحياً: تتراجع بعض الشيء عن قرار اتخذته بشأن وضعك الصحي، لكنك تعود إلى رشدك وتنفذ المطلوب منك





برج الجوزاء

مهنياً: تنتظر اليوم صدور بعض القرارات المهمة التي قد تحدد مصير مستقبلك المهني



عاطفياً: تبدو متحمساً للقائك مع الحبيب، وتخبئ له مفاجأة جميلة تسعده فيزداد حبه لك



صحياً: خفف قدر الإمكان من الأعمال الإضافية المرهقة ولا سيما تلك التي تلزمك السهر ساعات طويلة





برج السرطان

مهنياً: الكثير من النشاطات الواعدة يزدهر بها مستقبلك المهني، وتتلقى عروضاً مغرية تستطيع من خلالها تحسين وضعك المهني



عاطفياً: أمورك في الشأن العاطفي اليوم تسير كما تحب، حاول أن تستغلها لمصلحة العلاقة



صحياً: الإرهاق يعرّض صحتك للخطر، وأخذ قسط من الراحة هو الحل الأنسب لذل





برج الأسد

مهنياً: حاول أن تبتعد اليوم عن أجواء العمل الصاخبة فقد لا يناسبك الوضع



عاطفياً: تتلقى الكثير من الدعوات تلتقي من خلالها الشخص المناسب لإقامة علاقة جدية معه



صحياً: قاوم كل ما قد يبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك





برج العذراء

مهنياً: يبدأ الشهر بوضع مطمئن، فتفرح بعلاقة جديدة وتتمتع بأوقاتك وتلتقي من يثير اهتمامك وانتباهك وتكون سعيداً جداً



عاطفياً: مسائل شخصية مربكة تشتّت أفكارك، وقد يحصل ذلك من خلال مشكلة للشريك العزيز عليك



صحياً: تثير مسألة صحية دقيقة انتباهك إلى أنك مهمل بحق وضعك الصحي، فتقرر الاهتمام به





برج الميزان

مهنياً: لا تستخف بالنصيحة التي يقدّمها إليك الزملاء فهم يؤدّون دوراً في توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة



عاطفياً: الشريك ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نطاقها الصحيح



صحياً: قد تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم، وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي





برج العقرب

مهنياً: تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أو حزيناً، أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها منتقداً أو محاسباً



عاطفياً: تجد حلولاً مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقة



صحياً: لا تنفعل بل حاول أن تمضي يوماً من الراحة يبعدك عن التشنجات والابتزازات





برج القوس

مهنياً: يكسبك إحداث بعض التغيير في محيط عملك حماسة أكبر لإنجاز مهماتك



عاطفياً: تتجنّب مناقشة بعض الأمور الحساسة مع الحبيب ما يشعره بغضب كبير



صحياً: إذا كنت من أصحاب القيام بالأنشطة المتعددة، فالوقت مناسب للقيام بها لأنك تتمتع بصحة جيدة





برج الجدي

مهنياً: تسمع بفضائح مالية وتناقش الموضوع مع شركاء ومؤسسات تنتمي إليها



عاطفياً: حذار التيّارات السلبية التي تدفعك إلى القيام بأعمال طائشة تثير غضب الشريك



صحياً: فكّر في مستقبلك إذا أردت الحفاظ على صحة رشيقة، ولا تدع السمنة تسيطر عليك





برج الدلو

مهنياً: تشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك، على مفكرة هذا اليوم عقد جديد، منصب مهم، أو مشروع كبير يجعلك تقترب من أهدافك



عاطفياً: الحوافز كثيرة والمحيط داعم، تقدم على تحسينات وتعديلات وترتيبات كثيرة وسفر



صحياً: تحيط بك أجواء ممتازة، ما يتركك مرتاحاً نفسياً وجسدياً





برج الحوت

مهنياً: يوم غني وحافل بالتقدّم والنجاح، خطواتك وجهودك تأخذك الى مواقع عالية من المهارة والشهرة



عاطفياً: تسمح لك الظروف بالتواصل البنّاء من خلال تبادل الآراء والحوار والمصارحة من دون الإساءة الى الشريك



صحياً: قد تصاب بوعكة صحية تبقيك طريح الفراش تتعلم منها درساً صحياً مفيداً





