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توقعات الأبراج ليوم May 2, 2017
برج الحمل
مهنياً: أدعوك الى إعادة النظر في بعض القرارات السابقة إذا كنت تجد قراراً أفضل وأسرع حاليّاً
عاطفياً: تتقبل أفكار الشريك وملاحظاته حتى لو كانت هذه الأخيرة قاسية أحياناً وتأخذ بها
صحياً: هذا الشهر رائع لممارسة السباحة التي تخلصك من قسم كبير من الاوجاع
برج الثور
مهنياً: تضع برنامجاً وخطة جديدة للعمل على أمل أن يتحسن الوضع المهني قدر الإمكان
عاطفياً: لا تكن متكبراً وتواضع أمام الحبيب، قد تشعر بالتعب بسبب تقلبات مزاجك
صحياً: تتراجع بعض الشيء عن قرار اتخذته بشأن وضعك الصحي، لكنك تعود إلى رشدك وتنفذ المطلوب منك
برج الجوزاء
مهنياً: تنتظر اليوم صدور بعض القرارات المهمة التي قد تحدد مصير مستقبلك المهني
عاطفياً: تبدو متحمساً للقائك مع الحبيب، وتخبئ له مفاجأة جميلة تسعده فيزداد حبه لك
صحياً: خفف قدر الإمكان من الأعمال الإضافية المرهقة ولا سيما تلك التي تلزمك السهر ساعات طويلة
برج السرطان
مهنياً: الكثير من النشاطات الواعدة يزدهر بها مستقبلك المهني، وتتلقى عروضاً مغرية تستطيع من خلالها تحسين وضعك المهني
عاطفياً: أمورك في الشأن العاطفي اليوم تسير كما تحب، حاول أن تستغلها لمصلحة العلاقة
صحياً: الإرهاق يعرّض صحتك للخطر، وأخذ قسط من الراحة هو الحل الأنسب لذل
برج الأسد
مهنياً: حاول أن تبتعد اليوم عن أجواء العمل الصاخبة فقد لا يناسبك الوضع
عاطفياً: تتلقى الكثير من الدعوات تلتقي من خلالها الشخص المناسب لإقامة علاقة جدية معه
صحياً: قاوم كل ما قد يبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك
برج العذراء
مهنياً: يبدأ الشهر بوضع مطمئن، فتفرح بعلاقة جديدة وتتمتع بأوقاتك وتلتقي من يثير اهتمامك وانتباهك وتكون سعيداً جداً
عاطفياً: مسائل شخصية مربكة تشتّت أفكارك، وقد يحصل ذلك من خلال مشكلة للشريك العزيز عليك
صحياً: تثير مسألة صحية دقيقة انتباهك إلى أنك مهمل بحق وضعك الصحي، فتقرر الاهتمام به
برج الميزان
مهنياً: لا تستخف بالنصيحة التي يقدّمها إليك الزملاء فهم يؤدّون دوراً في توجهاتك، ربما تشاركهم اهتمامات موحدة
عاطفياً: الشريك ينتظر منك مبادرة مختلفة عما اعتاده منك لوضع الأمور في نطاقها الصحيح
صحياً: قد تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم، وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي
برج العقرب
مهنياً: تنقلب الأوضاع وتجعلك مستاء أو حزيناً، أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها منتقداً أو محاسباً
عاطفياً: تجد حلولاً مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقة
صحياً: لا تنفعل بل حاول أن تمضي يوماً من الراحة يبعدك عن التشنجات والابتزازات
برج القوس
مهنياً: يكسبك إحداث بعض التغيير في محيط عملك حماسة أكبر لإنجاز مهماتك
عاطفياً: تتجنّب مناقشة بعض الأمور الحساسة مع الحبيب ما يشعره بغضب كبير
صحياً: إذا كنت من أصحاب القيام بالأنشطة المتعددة، فالوقت مناسب للقيام بها لأنك تتمتع بصحة جيدة
برج الجدي
مهنياً: تسمع بفضائح مالية وتناقش الموضوع مع شركاء ومؤسسات تنتمي إليها
عاطفياً: حذار التيّارات السلبية التي تدفعك إلى القيام بأعمال طائشة تثير غضب الشريك
صحياً: فكّر في مستقبلك إذا أردت الحفاظ على صحة رشيقة، ولا تدع السمنة تسيطر عليك
برج الدلو
مهنياً: تشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك، على مفكرة هذا اليوم عقد جديد، منصب مهم، أو مشروع كبير يجعلك تقترب من أهدافك
عاطفياً: الحوافز كثيرة والمحيط داعم، تقدم على تحسينات وتعديلات وترتيبات كثيرة وسفر
صحياً: تحيط بك أجواء ممتازة، ما يتركك مرتاحاً نفسياً وجسدياً
برج الحوت
مهنياً: يوم غني وحافل بالتقدّم والنجاح، خطواتك وجهودك تأخذك الى مواقع عالية من المهارة والشهرة
عاطفياً: تسمح لك الظروف بالتواصل البنّاء من خلال تبادل الآراء والحوار والمصارحة من دون الإساءة الى الشريك
صحياً: قد تصاب بوعكة صحية تبقيك طريح الفراش تتعلم منها درساً صحياً مفيداً
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