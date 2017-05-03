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توقعات الأبراج ليوم May 3, 2017
برج الحمل
مهنياً: هذا اليوم هو الأنسب لتسوية قضية عالقة أو للمصالحة أو لكسب تأييد معيّن
عاطفياً: لا تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع حاليّاً بحماية تعزّز الثقة بالنفس وتقوّي المعنويات، وتكون أنت مصدر الدّعم والثبات في هذه العلاقة
صحياً: قد تنقلب الأمور رأساً على عقب، بسبب إهمالك القيام بما يلزم للحفاظ على صحتك
برج الثور
مهنياً: قد تعيش مخاوف لا أساس لها وتختلق لنفسك ازمة لشدة توترك وتفقد قدرتك على تحليل الواقع بشكل منطقي
عاطفياً: قد تركز على علاقة عاطفية تسبب لك القلق والإزعاج وتنفر المقربين منك
صحياً: تناول الكمية المطلوبة منك في كل حصة طعام لأنها تكون كافية لتأمين حاجتك من الفيتامينات
برج الجوزاء
مهنياً: قد تطرأ مساعدة ما أو حظ من السماء يفتح أمامك بعض الأبواب المغلقة ويؤازرك لتخطي المصاعب
عاطفياً: لا تفرض أي شروط على الحبيب قبل أن تستمع الى وجهة نظره وتحللها وتخلص منها برأي
صحياً: اعتمد نظاماً غذائياً صحياً ومدروساً يحميك من خطر التعرض لأزمات صحية خطرة
برج السرطان
مهنياً: تصغي إلى كلام إيجابي وتتلقى عرضاً جيداً يعيد إلى قلبك الاطمئنان، وتتاح لك فرصة توقيع عقد جيد وطويل الأمد
عاطفياً: تتراجع العلاقة اليوم بسبب بعض التأخير في اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة إلى المستقبل
صحياً: حاول التخفيف من تناول الأطعمة الغنية بالنشويات مساء، واستبدلها بالخضراوات على أنواعها
برج الأسد
مهنياً: تحقّق انتصارت مهمّة في العمل، وإنجازاً مهماً يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك
عاطفياً: تكثر أحلامك هذا اليوم وتسعى إلى تحقيق الكثير من الطموحات العاطفية
صحياً: لا تخفف من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة وحتى خلال ساعات النهار الحارّة
برج العذراء
مهنياً: توقع بعض الفرص الجيدة التي قد تفاجئك وتحيّرك إزاء الخيارات المتعدّدة
عاطفياً: تربكك بعض مواقف الشريك وتضعك في موقف أضعف وتثير معه نقاشات حامية
صحياً: خذ قسطاً وافياً من الراحة في العمل، وامض مع العائلة أكبر قدر ممكن من الوقت في الترفية والتسلية
برج الميزان
مهنياً: قد يفسّر بعضهم كلامك على غير معناه الحقيقي، فتجد نفسك مضطراً للدفاع عن النفس أو لإثبات الحقيقة
عاطفياً: تشعّ جاذبية وتستقطب المعجبين والمعجبات، تَوقّع أخباراً عاطفية جيّدة تفرحك كثيراً
صحياً: حاول أن تكون منتظماً ودقيقاً في تمارينك الرياضية، ولا تترك حبل شهيتك على الغارب
برج العقرب
مهنياً: تتمتع بالمقوّمات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك المهني، ويحالفك الحظ لاجتياز العقبات والتوصل الى المرتجى
عاطفياً: تصل إلى برّ الأمان مع الشريك، إبتعد عن المغامرات المتهوّرة والأفكار الخيالية التي قد تسبب لك المشكلات
صحياً: مرض أحد أفراد العائلة يثير قلقك، وتبقى بلا نوم ساعات طويلة وتشعر بالإحباط
برج القوس
مهنياً: عراقيل تطرأ في حياتك المهنية، وتتراخى أمامها وتجد نفسك عاجزاً عن مواجهتها، والسبب إهمالك المتمادي في ملاحقة أهم القضايا المهمّة
عاطفياً: تشعر بأن من الصعب التشاور مع الحبيب من دون وقوع خلاف حاد بينكما
صحياً: أحزم حقائبك واستعد لمغامرة في تسلق أحد الجبال برفقة الأصدقاء واستمتع بأوقاتك
برج الجدي
مهنياً: توقّع عقداً أو تفسخ عقداً أو تجبر على تبرير وتفسير وربما الى اللجوء للقضاء أو الخضوع لبعض القوانين والقرارات العامة
عاطفياً: حاول ألاّ تزيد الهموم والمتاعب وتجنّب توجيه الكلام القارص يميناً وشمالاً
صحياً: الطقس الجيد يشجع على الخروج من المنزل والتوجه إلى أحضان الطبيعة لتمضية بعض الوقت
برج الدلو
مهنياً: تفتقر إلى الشجاعة في بعض الأحيان، وتحتاج إلى من يدعمك معنوياً وتلجأ إلى أحد الأصدقاء
عاطفياً: تفيض حيوية وثقة زائدة بالنفس، ما ينعكس إيجاباً على الصعيد العاطفي وتخطط مع الشريك لمشروع مهم
صحياً: لا تضعف أمام المغريات المضرة بصحتك، حصّن نفسك وقوِّ مناعتك، ولن تكون إلا سعيداً
برج الحوت
مهنياً: أنت لبِق وماهر وبالتأكيد تلفت أنظار أشخاص يهمك أمرهم، فلا تتردّد في استغلال الطاقة الممتازة في هذا اليوم المميز
عاطفياً: على الرغم من أن الجو العام فقد يظهر شجار من هنا أو جدال من هنالك فكن متنبهاً للأمر
صحياً: أنت مسموح لك صباحاً تناول فنجان قهوة، لكنك هذه الأيام تكثر من شربها مع أنها مضرة لك
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