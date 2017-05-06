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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم May 6, 2017

آخر تحديث: منذ 54 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 92
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توقعات الأبراج ليوم May 6, 2017

برج الحمل

مهنياً: أعد النظر في بعض قراراتك السابقة إذا كنت تجد قراراً أفضل وأسرع حاليًّا، تحرّك!

عاطفياً: فكّر وحلّل، حان الوقت لتجسيد أمانيك وتحقيق رغبة المحيطين بك بالارتباط رسمياً

صحياً: وفر على نفسك القيام بمهام الآخرين واكتف بالمطلوب منك فقط لترتاح بعض الشيء



برج الثور

مهنياً: تحفّظْ ولا تعطِ ثقة غير مبنية على أرض صلبة، قد تفكّر في بيع عقار أو منزل، وربما تتلقى عرضاً أو توسّع عملاً يتعلّق بشأن منزلي

عاطفياً: تشعر بالتوتر بسبب بعض تصرفات الحبيب ولا تعرف كيف تتعامل معها

صحياً: تخلّ عن كل ما يشغلك عن الاهتمام بصحتك، وثابر على ممارسة الرياضة بانتظام، ولا سيما السباح



برج الجوزاء

مهنياً: أوضاعك في العمل مستقرة حالياً حاول أن تستفيد من هذا الهدوء لتطرح أفكار مشاريعك على أرباب العمل

عاطفياً: تعمل لراحة الحبيب وتغمره بالحنان الذي يستحق، فيبادلك من جهته أصدق المشاعر

صحياً: نفسيتك المتوترة نوعاً ما بحاجة إلى الراحة والابتعاد عن الضغوط المهنية



برج السرطان

مهنياً: تذكر أن كوكب مركور في برج الحمل يعرقل عليك المفاوضات، لكنك تستفيد من بعض الأمور الجانبية فحاذر الوقوع في خطأ مميت

عاطفياً: تحقق اليوم خطوة مهمة في علاقتك العاطفية، ولا تدخل في نقاشات تعرف أنها تزعج الحبيب

صحياً: تكثر الرحلات هذا الشهر، فقم بواحدة إلى الطبيعة التي تحث على المشي



برج الأسد

مهنياً: يفرض عليك ساتورن تسوية وضع عالق على الصعيد الإداري، ويغذيك هذا اليوم بالأمل ويجعلك مشرقاً، وتقدّم النصائح للآخرين

عاطفياً: عليك أن تعزز علاقاتك بالشريك بشكل أكبر كي تستطيع العمل معه كأنكما فريق واحد

صحياً: تجنّب تناول القهوة بعد الظهر ومساء فهي تسبب لك الأرق ليلاً



برج العذراء

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى التأمل والتفكير وإعادة النظر، أو الانسحاب من بعض الأماكن الخطرة أو الانتماءات الدقيقة

عاطفياً: ركز اهتمامك على الحبيب، وحسّسه بالراحة والأمان، وأفصح له عن مكنونات قلبك وأحاسيسك تجاهه

صحياً: قد تصاب بوعكة صحية خفيفة ناتجة من تعرضك للشمس طويلاً بلا حماية



برج الميزان

مهنياً: يخفّف هذا اليوم من الضغوط ويأتيك بدعم من قبل المسؤولين أو النافذين، أو مساعدة في الوقت المناسب

عاطفياً: تهتم بالحبيب وتغدق عليه الوعود والهدايا، لكن لا تقدم على أمر إلا إذا كنت مقتنعاً به

صحياً: تخلّ عن كل ما يشغلك عن الاهتمام بصحتك، وثابر على ممارسة الرياضة بانتظام، ولا سيّما السباحة



برج العقرب

مهنياً: كن متحفظاً يحذّرك هذا اليوم من التطاول على سلطة ما أو رفع التحديات، وقد يتحدث عن ظروف عامة تربكك

عاطفياً: تجد نفسك مجبراً على تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك، وإن كانت تسبب لك الإزعاج والضيق

صحياً: شهيتك المفرطة لا مجال للجمها إلا بتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي



برج القوس

مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً للسفر والحب والتواصل المميّز والمفاجآت الحلوة

عاطفياً: أنت على قناعة بأن الحب هو حجر الأساس لبناء علاقة متينة وناجحة تنتهي بالاستقرار

صحياً: تعاني قلّة النوم بسبب أمر مهم يشغل بالك، فحاول أن تعالجه سريعاً قبل تفاقم



برج الجدي

مهنياً: يوم جميل وإيجابي، يقدّم لك بعض التقدّم والتفوّق وربّما يفسح لك مجالاً واسعاً لإظهار مواهبك الجديدة

عاطفياً: لتكن خياراتك بنّاءة تخدم مصلحة العلاقة، أما إذا أردت الارتباط فمن المستحسن اختيار يوم جيّد

صحياً: يستحسن أن تدعو الأصدقاء إلى التخييم في أرجاء الطبيعة وتمضية أجمل الأوقات معاً



برج الدلو

مهنياً: يربكك هذا اليوم ولو انّه يحمل بعض الفرص الشخصية والمهنية

عاطفياً: تناقش أموراً جدية، وتخوض علاقة جدية، أو تفكر في مشروع مع الشريك

صحياً: لا تقلل من أخطار العوارض الخفيفة التي تنتابك بين حين وآخر، استشر طبيبك



برج الحوت

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرصة مهنية واهتمامات كثيرة تتعلق بالعمل في هذا اليوم

عاطفياً: خُذ بعين الاعتبار احتمال تأزّم الأوضاع فلا تُجازف باستمرار العلاقة

صحياً: الجلوس على شاطئ البحر عند ساعة المغيب يريح الأعصاب ويمنحك الهدوء



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