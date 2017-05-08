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توقعات الأبراج ليوم May 8, 2017

آخر تحديث: منذ 13 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقعات الأبراج ليوم May 8, 2017

برج الحمل

مهنياً: لا تتردّد في أخذ المبادرة ولا تتوقّف طويلاً عند محطة متعثّرة إلاّ إذا كانت تعني لك كثيراً

عاطفياً: تصمد في وجه الأيام التي ستتآمر معك وستحالفك، وتكون عواطفك جيّاشة وسحرك طاغياً من دون أدنى شك

صحياً: تحاول الترفيه عن نفسك بالقيام بأي نشاط يلهيك عن التفكير في مشاغل العمل وهموم الحياة



برج الثور

مهنياً: يسهل أمامك اليوم الاتصالات وتكون أكثر تناغماً مع المحيط، ولا تخجل من طلب المساعدة من الزملاء في حال شعورك بكثرة الضغوط عليك

عاطفياً: تتقرب من الحبيب أكثر وتكتشف الكثير من الأمور المشتركة التي تجمعك به

صحياً: ليس الوقت مناسباً لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك



برج الجوزاء

مهنياً: دورة جيدة من الاتصالات والنجاح الاجتماعي والمهني تستمر حتى آخر الشهر تقريباً

عاطفياً: لا تغر من نجاح الحبيب وتألقه في مجال عمله، بل شجعه على المزيد فهو نصفك الآخر

صحياً: إذا أردت التخلص من بعض مشكلاتك الصحية فكر ملياً في الحلول المفيدة المطروحة أمامك



برج السرطان

مهنياً: تركّز اليوم على قضايا مادية ومالية تستحوذ على كامل اهتماماتك في العمل

عاطفياً: تختلط الشؤون العاطفية بالمصالح المادية، وقد تعالج قضية قسمة ممتلكات أو مستحقات اذا كنت تبحث في طلاق أو انفصال

صحياً: أدرس مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من السمنة، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك



برج الأسد

مهنياً: تركز على التقدّم ومساعدة أحد زملاء العمل، الكل يقدر وقوفك إلى جانبه ومساندته في ظرفه الدقيق

عاطفياً: استشر الآخرين بما يتعلق بقراراتك ولا تتصرف من تلقاء نفسك لكي تجد الحلول المناسبة

صحياً: استفد من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية مع العائلة

 



برج العذراء

مهنياً: يبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة شخص لم تتوقع يوماً أن يحمل إليك ما يزرع الأمل في نفسك

عاطفياً: الحكم على الشريك قد يكون خاطئاً أحياناً، خذ العبرة من التجارب السابقة واتعظ

صحياً: تلمس نتائج المشي اليومي: صحة، عافية، نشاط، ارتياح نفسي، ماذا تريد أكثر من ذلك؟



برج الميزان

مهنياً: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتاً

عاطفياً: لا تتسرع لأن عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة دائماً

صحياً: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وخصوصاً أن هذا يساهم في راحة ذهنية صافية



برج العقرب

مهنياً: تسهل الاتصالات قليلاً وتتخلص من الكثير من التناقضات والعراقيل التي كانت تعيق تقدمك المهني

عاطفياً: تعرف مغازلة جديدة او تستقطب شخصاً خلاّقاً أو تبدأ رومنسية مميزة

صحياً: قم ببعض النشاط غير الاعتيادي، واختر لعبة رياضية خفيفة مارسها في أوقات فراغك



برج القوس

مهنياً: يسهّل لك هذا اليوم الاتصالات ويجعلك أكثر قدرة على الإقناع وكسب التأييد

عاطفياً: خجلك وتردّدك الدائم يحولان دون أن تتقرّب من الحبيب وتتعرّف إليه أكثر وتكتشف نفسيته

صحياً: ممارسة المشي في السهول القريبة منك مفيد، وخصوصاً في الصباح



برج الجدي

مهنياً: كن جريئاً هذا اليوم وأظهر مقدرتك على تحمل المسوؤليات الجديدة لأنك قادر على إدارة أعمالك وأعمال الآخرين

عاطفياً: قوِّ الروابط التي تزعزعت وأزِل الالتباسات والخلافات بينك وبين الشريك بسرعة

صحياً: لا تعقّد الأمور، واستمتع بحياتك لأن الحياة جميلة، وابتعد عن المشكلات والاضطرابات



برج الدلو

مهنياً: تلاحق قضية سرية أو تتحقق من أمر وتحقّق في مشكلة تنغّص عليك عملك

عاطفياً: تعيش فرصة مميزة أو ترتبط بعلاقة جديدة، أو تقدم على خيارات نهائية بالنسبة إلى حياتك العاطفية

صحياً: ممارسة الأشغال في الحديقة أو الحقل القريب من منزلك مفيدة وتحرك معظم عضلات جسمك



برج الحوت

مهنياً: إذا كنت فعلاً تريد الوصول الى نتيجة حاسمة عليك التحرّك بفعاليّة، عليك مناقشة المواضيع الحساسة

عاطفياً: تتطوّر صداقة ما إلى علاقة حب وتقرّب المسافة بين الأحباء نظراً إلى خلو الأجواء من المشاعر السلبيّة

صحياً: ينتابك الخوف من الطفرة الجلدية التي أصبت بها، وتشعر بأن الحرّ سببها



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