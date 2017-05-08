توقعات الأبراج ليوم May 8, 2017

برج الحمل

مهنياً: لا تتردّد في أخذ المبادرة ولا تتوقّف طويلاً عند محطة متعثّرة إلاّ إذا كانت تعني لك كثيراً



عاطفياً: تصمد في وجه الأيام التي ستتآمر معك وستحالفك، وتكون عواطفك جيّاشة وسحرك طاغياً من دون أدنى شك



صحياً: تحاول الترفيه عن نفسك بالقيام بأي نشاط يلهيك عن التفكير في مشاغل العمل وهموم الحياة





برج الثور

مهنياً: يسهل أمامك اليوم الاتصالات وتكون أكثر تناغماً مع المحيط، ولا تخجل من طلب المساعدة من الزملاء في حال شعورك بكثرة الضغوط عليك



عاطفياً: تتقرب من الحبيب أكثر وتكتشف الكثير من الأمور المشتركة التي تجمعك به



صحياً: ليس الوقت مناسباً لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك





برج الجوزاء

مهنياً: دورة جيدة من الاتصالات والنجاح الاجتماعي والمهني تستمر حتى آخر الشهر تقريباً



عاطفياً: لا تغر من نجاح الحبيب وتألقه في مجال عمله، بل شجعه على المزيد فهو نصفك الآخر



صحياً: إذا أردت التخلص من بعض مشكلاتك الصحية فكر ملياً في الحلول المفيدة المطروحة أمامك





برج السرطان

مهنياً: تركّز اليوم على قضايا مادية ومالية تستحوذ على كامل اهتماماتك في العمل



عاطفياً: تختلط الشؤون العاطفية بالمصالح المادية، وقد تعالج قضية قسمة ممتلكات أو مستحقات اذا كنت تبحث في طلاق أو انفصال



صحياً: أدرس مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من السمنة، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك





برج الأسد

مهنياً: تركز على التقدّم ومساعدة أحد زملاء العمل، الكل يقدر وقوفك إلى جانبه ومساندته في ظرفه الدقيق



عاطفياً: استشر الآخرين بما يتعلق بقراراتك ولا تتصرف من تلقاء نفسك لكي تجد الحلول المناسبة



صحياً: استفد من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية مع العائلة









برج العذراء

مهنياً: يبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة شخص لم تتوقع يوماً أن يحمل إليك ما يزرع الأمل في نفسك



عاطفياً: الحكم على الشريك قد يكون خاطئاً أحياناً، خذ العبرة من التجارب السابقة واتعظ



صحياً: تلمس نتائج المشي اليومي: صحة، عافية، نشاط، ارتياح نفسي، ماذا تريد أكثر من ذلك؟





برج الميزان

مهنياً: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتاً



عاطفياً: لا تتسرع لأن عامل الثقة مفقود بينك وبين الشريك، فالشكوك حاضرة دائماً



صحياً: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جداً، وخصوصاً أن هذا يساهم في راحة ذهنية صافية





برج العقرب

مهنياً: تسهل الاتصالات قليلاً وتتخلص من الكثير من التناقضات والعراقيل التي كانت تعيق تقدمك المهني



عاطفياً: تعرف مغازلة جديدة او تستقطب شخصاً خلاّقاً أو تبدأ رومنسية مميزة



صحياً: قم ببعض النشاط غير الاعتيادي، واختر لعبة رياضية خفيفة مارسها في أوقات فراغك





برج القوس

مهنياً: يسهّل لك هذا اليوم الاتصالات ويجعلك أكثر قدرة على الإقناع وكسب التأييد



عاطفياً: خجلك وتردّدك الدائم يحولان دون أن تتقرّب من الحبيب وتتعرّف إليه أكثر وتكتشف نفسيته



صحياً: ممارسة المشي في السهول القريبة منك مفيد، وخصوصاً في الصباح





برج الجدي

مهنياً: كن جريئاً هذا اليوم وأظهر مقدرتك على تحمل المسوؤليات الجديدة لأنك قادر على إدارة أعمالك وأعمال الآخرين



عاطفياً: قوِّ الروابط التي تزعزعت وأزِل الالتباسات والخلافات بينك وبين الشريك بسرعة



صحياً: لا تعقّد الأمور، واستمتع بحياتك لأن الحياة جميلة، وابتعد عن المشكلات والاضطرابات





برج الدلو

مهنياً: تلاحق قضية سرية أو تتحقق من أمر وتحقّق في مشكلة تنغّص عليك عملك



عاطفياً: تعيش فرصة مميزة أو ترتبط بعلاقة جديدة، أو تقدم على خيارات نهائية بالنسبة إلى حياتك العاطفية



صحياً: ممارسة الأشغال في الحديقة أو الحقل القريب من منزلك مفيدة وتحرك معظم عضلات جسمك





برج الحوت

مهنياً: إذا كنت فعلاً تريد الوصول الى نتيجة حاسمة عليك التحرّك بفعاليّة، عليك مناقشة المواضيع الحساسة



عاطفياً: تتطوّر صداقة ما إلى علاقة حب وتقرّب المسافة بين الأحباء نظراً إلى خلو الأجواء من المشاعر السلبيّة



صحياً: ينتابك الخوف من الطفرة الجلدية التي أصبت بها، وتشعر بأن الحرّ سببها





