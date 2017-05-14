- نجم مصري فقد أولاده وعانى من جنون زوجته..من هو ؟
- مخلوق بحري غامض يظهر على شاطئ بإندونيسيا يثير الحيرة
- عريس يصفع عروسه في حفل الزفاف أمام الحضور
- المعرضة السورية.. الدعم العسكري
- توقعات الأبراج ليوم May14, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 14, 2017
- «حزب الله» يعيد تموضعه في سورية لأن ترامب وضعه في سلة واحدة مع الإرهاب؟
- نصرالله يحاول «وصل ضفتي الحرب» بصوته
- رئيس الوقف الشيعي بالعراق يدعو لقتل المسيحيين
- سقوط الشركات والحكومات... والنجاة بـ «التشفير»
- تراجع الطلب يقلص السيولة إلى 3.6 بليون دولار
- « كهربا وحماه» في صفوف «الفراعنة»!
- كونتي يعيد تشلسي إلى ذهب «البريمييرليغ»
- مصادر: تعثر مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب
- أستراليا: حصيلة قياسية لضريبة الدمغة في نيو ساوث ويلز
- فتاة فيتنامية تدنس زهرة "اللوتس" بجسدها وتثير غضبا شعبيا
- جنيف.. نظام الأسد يتلكأ وواشنطن تريد "قطع رأسه" سياسيا
- عاصفة إلكترونية دولية "غير مسبوقة".. وتحقيق دولي معقد
- فيديو وفاة مريضة نفسية عارية يشعل الغضب في أستراليا
- في أستراليا.. شكاوى الاتصالات ترتفع بنسبة 33 %
- ماذا يحدث لو انخفضت أسعار العقارات في سيدني؟
- مأساة نهاد.. من "العبودية الجنسية" إلى أبواب أستراليا
- لبنانيون يسعون إلى طرد السوريين بعريضة إلكترونية
- من 15 أيار الى 19 حزيران.. عض أصابع وخيارات مفتوحة!
- مفاجئة في العمر الحقيقي لهذه السيدة
توقعات الأبراج ليوم May14, 2017
برج الحمل
مهنياً: حافظ على أسرار العمل ولا تبح بها للغرباء، يوم مليء بالمفاجآت فكن مستعداً لكل متغيرات جديدة
عاطفياً: واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن متكتماً، وعليك أن تفكر في مصلحته قبل أن تتخذ أي قرار يخص علاقتكما
صحياً: تستفيد من عطلتك السنوية للقيام برحلة للسير في أحضان الطبيعة وتسلق الجبال
برج الثور
مهنياً: كن حذراً جداً اليوم، فالقدر قد يعاكسك ويولّد بعض الاحتكاكات المهنية على الأرجح، فلا تتهور في قراراتك وفكر منطقياً
عاطفياً: تجد اليوم الكثير من الحلول لمشاكل عالقة كنت تعانيها مع الشريك منذ مدة
صحياً: اتبع الارشادات الطبية بدقة، ولا تعرض نفسك كثيراً لأشعة الشمس
برج الجوزاء
مهنياً: طالب باستحقاقاتك في العمل ولا تتنازل عن حقك مهما واجهت من معاندة
عاطفياً: استمع إلى رأي الحبيب فقد يكون صائباً في بعض الأمور، وخذ به إذا كان يتعلق بأمر يخصك
صحياً: حاول اتباع برنامج غذائي متوازن ليساعد في الحفاظ على الرشاقة والتخلص من البدانة
برج السرطان
مهنياً: تبدو أمورك في العمل أكثر هدوءاً وتعرف كيف تتعامل معها وتجد الحلول للمشكلات العالقة
عاطفياً: مسؤوليات جديده تلقى على عاتقك تشعرك بالتعب، لكن هذا لا يمنعك من أن تكون إيجابياً في تعاملك مع الحبيب
صحياً: تنفعل جرّاء وضعك وتفقد السيطرة على أعصابك، فلا تضيّع نفسك في متاهات مجهولة النتيجة
برج الأسد
مهنياً: تربكك الحياة المهنية وتولّد صراعاً وازدواجية، قد تواجه منافسة مع زميل أو زميلة، وربما يدور صراع بينهما
عاطفياً: تصغي إلى تذمّر الشريك وتطلب تفسيراً، فيكون الأمر صعباً، ليس من السهل بت موضوع يبدو لك شائكاً جداً
صحياً: لا تجعل العمل يستحوذ على كامل اهتماماتك، وانتبه لصحتك جيداً
برج العذراء
مهنياً: تتمتع بنسبة ذكاء عالية، وهذه الميزة تمهّد لك الطريق لتحقيق النجاح في اتجاهاتك المتنوعة ولا سيما في العمل
عاطفياً: تتاح لك فرصة جيدة لإيجاد قواسم مشتركة مع الشريك، أو للقيام بخطوة إيجابية تجاهه، ويكون الحظ إلى جانبك
صحياً: إنتبه إلى وضعك الصحي الحرج وأقلع عن التدخين إذا أردت البقاء بصحة سليمة
برج الميزان
مهنياً: يحمل هذا اليوم الجميل وعداً وخصوصاً إذا كنت من مواليد الدائرة الثالثة
عاطفياً: قد تقدم على قرار خطير ينذر بانتهاء العلاقة، لكنك سرعان ما تتراجع عنه بعد تفكير عميق
صحياً: مارس الرياضة بلا تأخير، لأن ما تباشره يتطور جيداً ويفيدك على المدى المنظور
برج العقرب
مهنياً: قد تميل اليوم إلى توسيع رقعة نشاطاتك، المشاريع كثيرة والنشاط موجود والاستعداد على أتم ما يرام
عاطفياً: راقب جيداً ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلاً وكادت تؤدي إلى المحظور
صحياً: إذا شعرت بأن حرارتك مرتفعة باستمرار، فلا تتردد في زيارة الطبيب لمعرفة السبب
برج القوس
مهنياً: لا تركّز على عمل واحد بل انتبه إلى جميع أعمالك وخصوصاً التفاصيل
عاطفياً: تبرهن عن تفاؤلك وتثير إعجاب الشريك بحبك للحياة وشغفك بها وتفانيك من أجله
صحياً: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية
برج الجدي
مهنياً: المثابرة من أبرز المميزات التي تتفرد بها بين الزملاء، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد
عاطفياً: الاعتماد على الأحلام لا يكفي، فالشريك بحاجة إلى وقائع ملموسة ليبادلك الشعور نفسه
صحياً: نم باكراً وقم باكراً، وخصّص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية
برج الدلو
مهنياً: تتحوّل أخطاء بعضهم إلى رصيد إضافي لمصلحتك، لكن يستحسن ألاّ تستغل الموقف فتخسر بعض الأصدقاء
عاطفياً: يحاول الشريك فتح قلبه لك لمعرفة الأسباب التي تدفعك إلى معاملته على غير المعتاد، لكن النتيجة سلبية من قبلك
صحياً: قد تسبب لنفسك المآسي اذا لم تضبط أعصابك وجموحك
برج الحوت
مهنياً: من الضروري تحديد الأولويات قبل الانطلاق، حذار الخلافات والاستفزازات المشحونة بالتوتر والمشكلات
عاطفياً: تذكّر أنك صاحب التأثيرات الجيّدة ولا بدّ من أن تساهم شخصيّاً في تعزيز الروابط علماً أن جهودك ستعطي نتيجة أفضل
صحياً: خفف من التنقلات غير المجدية تحت الشمس الحارقة واحم نفسك من الإصابة بضربة شمس
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- توقعات الأبراج ليوم May14, 2017
- توقعات الأبراج ليوم May13, 2017
- توقعات الأبراج ليوم May12, 2017
- توقعات الأبراج ليوم May11, 2017
- توقعات الأبراج ليوم May10, 2017
- توقعات الأبراج ليوم May 9, 2017
- توقعات الأبراج ليوم May 8, 2017
- توقعات الأبراج ليوم May 7, 2017
- توقعات الأبراج ليوم May 6, 2017
- توقعات الأبراج ليوم May 5, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)