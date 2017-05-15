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توقعات الأبراج ليوم May15, 2017
برج الحمل
مهنياً: تعقد هذا اليوم صفقات كبيرة وتعقد اتفاقات جديدة تحصل من خلالها على أرباح جيدة
عاطفياً: لا تبقَ صامتاً وحاول أن تناقش الحبيب في أمور متعددة لتتعرف إليه أكثر فأكثر
صحياً: خفف من تناول ثمار البحر وخصوصاً المقلي منها، وحاول التنويع في مأكولاتك
برج الثور
مهنياً: قد تجد نفسك في موقف ضعيف، يزعجك خبر يتعلق بأحد الأصدقاء أو تصرف أحد الزملاء، أرجئ المفاوضات والمواعيد
عاطفياً: لا تثر المشاكل مع الشريك بسبب تدخلاتك الكثيرة، بل كن هادئاً في نقاشك معه ولا داعي إلى الانفعال
صحياً: بين الصحة وإهمالها خيط رفيع، أنت وحدك القادر على عدم قطعه، بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك
برج الجوزاء
مهنياً: تكون هذا اليوم أكثر تسامحاً مع زملاء العمل ولا تطالبهم بالكثير، بل تساعدهم في حل في بعض المشاكل المستعصية
عاطفياً: لا تستمر في أخطائك تجاه الشريك وكن حذراً من التدخلات وأصحاب النيات السيئة
صحياً: الأرق الذي ينتابك ليلاً يسبب لك الإرهاق، فحاول أن تجد الحل له مع أصحاب الاختصاص
برج السرطان
مهنياً: تكون هذا اليوم أكثر مثابره وتواصل الطريق الذي رسمته لنفسك في مجالك المهني الجديد
عاطفياً: كن أكثر قناعه بأفكارك ولا تتنازل عنها وانطلق بعلاقه عاطفيه جديده
صحياً: سارع إلى الالتحاق بأقرب نادٍ رياضي لممارسة التمارين الرياضية المفيدة
برج الأسد
مهنياً: لحسن الحظ تعود المياه إلى مجاريها، ثم تتطور الأمور لكي تعيش مرتاحاً وتعرف ملذات كثيرة تتضاعف وتجعلك مطمئنا وسعيداً
عاطفياً: تفتح قلبك للشريك وتصارحه بأفكارك ومشاعرك بمحبة وتناقشان الموضوعات المهمة والمتعلّقة بمشاريعكما المستقبلية
صحياً: خفف من النوم واستعض عنه بالقيام ببعض النشاطات المفيدة للجسم، كالمشي أو السباحة
برج العذراء
مهنياً: قد تبدو متوتّراً اليوم بعض الشيء، لكنّك سرعان ما تميل إلى التساهل والليونة لكي تتجنّب القطيعة
عاطفياً: تحاشَ الغيرة والشكوك، وكذلك العناد والتملّكية، وحاول تفهّم حاجات الحبيب
صحياً: حاول أن تختار كل ما يناسبك صحياً من المأكولات، وانصح الآخرين أن يفعلوا مثلك
برج الميزان
مهنياً: تجذب مصداقيتك وكفاءتك العالية وذكاؤك الكبير رجال الأعمال ويقدّمون لك العروض الكبيرة
عاطفياً: تشعر بأنّ الشريك لا يفهمك ولا يقدّر الضغوط التي تتعرّض لها، وتحاول لفت الأنظار بأي طريقة
صحياً: لا تختلق المشكلات الشخصية حتى لو شعرت بالاستياء، وحاول تناسي الماضي الأليم
برج العقرب
مهنياً: تتاح لك فرص كثيرة لإثبات الذات ولتطوير أعمالك، فحاول أن تستغلها في الوقت المناسب
عاطفياً: لن تتأخر في استعمال كل ما قدر لك من جاذبية وجمال بهدف التأثير في من تريد، لكنك لن تتمكن من السيطرة على المواقف
صحياً: قد تنعكس أوضاعك في العمل وخارجه على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر الأعصاب وشديد الانفعال
برج القوس
مهنياً: تسير هذا اليوم في الاتجاه الصحيح نحو هدفك من دون أن تواجه أي مصاعب أو مشاكل أو اعتراض من أرباب العمل
عاطفياً: زيارة مفاجئة من شخص لم تره منذ مدة تفرحك كثيراً وتحمسك للارتباط به نظراً إلى مميزاته التي تعجبك
صحياً: تفكر في سفر برفقة أفراد العائلة، شعوراً منك بالحاجة إلى الترفيه والترويح عن النفس
برج الجدي
مهنياً: تباشر اليوم أعمالاً كثيرة متراكمة وتضع نصب عينيك اهدافاً ضخمة تسعى لتحقيقها
عاطفياً: حاول السيطرة على انفعالاتك وابتعد عن معاتبة الحبيب وانتقاده عند كل خلاف أو خطأ صغير
صحياً: تريّث قبل القيام بنشاطات مكثفة دفعة واحدة، خذ الأمور بالتروّي، ومهّد لها خطوة خطوة
برج الدلو
مهنياً: يعترض أحدهم على مشاريعك ويعرقل خطواتك، ما يؤثر سلباً في ثقتك بالنفس فتعيد الحسابات
عاطفياً: أحذرك من تسرع أو تهور يؤدي إلى بعض التوتر في العلاقة بالشريك وربما إلى قطعها نهائياً
صحياً: حاول التخفيف من الجلوس ساعات طويلة وراء مكتبك، واستفد من الوقت المتاح للقيام ببعض الحركة
برج الحوت
مهنياً: تخرج اليوم من عزلتك الطويلة، وتبدأ بتوسيع دائرة تحرّكاتك ونشاطك وتتشارك مع الآخرين في الأهداف
عاطفياً: كُن حذراً في تعاملك مع الحبيب واحرص على سلامة العلاقة واستقرارها
صحياً: قد يزعجك شخص ما بتصرفاته اللاأخلاقية فتنفعل وتثور وتفقد أعصابك
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