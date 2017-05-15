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المصنفة ايضاً في: منوعات, الأبراج

توقعات الأبراج ليوم May15, 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 103
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توقعات الأبراج ليوم May15, 2017

برج الحمل

مهنياً: تعقد هذا اليوم صفقات كبيرة وتعقد اتفاقات جديدة تحصل من خلالها على أرباح جيدة

عاطفياً: لا تبقَ صامتاً وحاول أن تناقش الحبيب في أمور متعددة لتتعرف إليه أكثر فأكثر

صحياً: خفف من تناول ثمار البحر وخصوصاً المقلي منها، وحاول التنويع في مأكولاتك



برج الثور

مهنياً: قد تجد نفسك في موقف ضعيف، يزعجك خبر يتعلق بأحد الأصدقاء أو تصرف أحد الزملاء، أرجئ المفاوضات والمواعيد

عاطفياً: لا تثر المشاكل مع الشريك بسبب تدخلاتك الكثيرة، بل كن هادئاً في نقاشك معه ولا داعي إلى الانفعال

صحياً: بين الصحة وإهمالها خيط رفيع، أنت وحدك القادر على عدم قطعه، بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك



برج الجوزاء

مهنياً: تكون هذا اليوم أكثر تسامحاً مع زملاء العمل ولا تطالبهم بالكثير، بل تساعدهم في حل في بعض المشاكل المستعصية

عاطفياً: لا تستمر في أخطائك تجاه الشريك وكن حذراً من التدخلات وأصحاب النيات السيئة

صحياً: الأرق الذي ينتابك ليلاً يسبب لك الإرهاق، فحاول أن تجد الحل له مع أصحاب الاختصاص



برج السرطان

مهنياً: تكون هذا اليوم أكثر مثابره وتواصل الطريق الذي رسمته لنفسك في مجالك المهني الجديد

عاطفياً: كن أكثر قناعه بأفكارك ولا تتنازل عنها وانطلق بعلاقه عاطفيه جديده

صحياً: سارع إلى الالتحاق بأقرب نادٍ رياضي لممارسة التمارين الرياضية المفيدة



برج الأسد

مهنياً: لحسن الحظ تعود المياه إلى مجاريها، ثم تتطور الأمور لكي تعيش مرتاحاً وتعرف ملذات كثيرة تتضاعف وتجعلك مطمئنا وسعيداً

عاطفياً: تفتح قلبك للشريك وتصارحه بأفكارك ومشاعرك بمحبة وتناقشان الموضوعات المهمة والمتعلّقة بمشاريعكما المستقبلية

صحياً: خفف من النوم واستعض عنه بالقيام ببعض النشاطات المفيدة للجسم، كالمشي أو السباحة



برج العذراء

مهنياً: قد تبدو متوتّراً اليوم بعض الشيء، لكنّك سرعان ما تميل إلى التساهل والليونة لكي تتجنّب القطيعة

عاطفياً: تحاشَ الغيرة والشكوك، وكذلك العناد والتملّكية، وحاول تفهّم حاجات الحبيب

صحياً: حاول أن تختار كل ما يناسبك صحياً من المأكولات، وانصح الآخرين أن يفعلوا مثلك



برج الميزان

مهنياً: تجذب مصداقيتك وكفاءتك العالية وذكاؤك الكبير رجال الأعمال ويقدّمون لك العروض الكبيرة

عاطفياً: تشعر بأنّ الشريك لا يفهمك ولا يقدّر الضغوط التي تتعرّض لها، وتحاول لفت الأنظار بأي طريقة

صحياً: لا تختلق المشكلات الشخصية حتى لو شعرت بالاستياء، وحاول تناسي الماضي الأليم



برج العقرب

مهنياً: تتاح لك فرص كثيرة لإثبات الذات ولتطوير أعمالك، فحاول أن تستغلها في الوقت المناسب

عاطفياً: لن تتأخر في استعمال كل ما قدر لك من جاذبية وجمال بهدف التأثير في من تريد، لكنك لن تتمكن من السيطرة على المواقف

صحياً: قد تنعكس أوضاعك في العمل وخارجه على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر الأعصاب وشديد الانفعال



برج القوس

مهنياً: تسير هذا اليوم في الاتجاه الصحيح نحو هدفك من دون أن تواجه أي مصاعب أو مشاكل أو اعتراض من أرباب العمل

عاطفياً: زيارة مفاجئة من شخص لم تره منذ مدة تفرحك كثيراً وتحمسك للارتباط به نظراً إلى مميزاته التي تعجبك

صحياً: تفكر في سفر برفقة أفراد العائلة، شعوراً منك بالحاجة إلى الترفيه والترويح عن النفس



برج الجدي

مهنياً: تباشر اليوم أعمالاً كثيرة متراكمة وتضع نصب عينيك اهدافاً ضخمة تسعى لتحقيقها

عاطفياً: حاول السيطرة على انفعالاتك وابتعد عن معاتبة الحبيب وانتقاده عند كل خلاف أو خطأ صغير

صحياً: تريّث قبل القيام بنشاطات مكثفة دفعة واحدة، خذ الأمور بالتروّي، ومهّد لها خطوة خطوة



برج الدلو

مهنياً: يعترض أحدهم على مشاريعك ويعرقل خطواتك، ما يؤثر سلباً في ثقتك بالنفس فتعيد الحسابات

عاطفياً: أحذرك من تسرع أو تهور يؤدي إلى بعض التوتر في العلاقة بالشريك وربما إلى قطعها نهائياً

صحياً: حاول التخفيف من الجلوس ساعات طويلة وراء مكتبك، واستفد من الوقت المتاح للقيام ببعض الحركة



برج الحوت

مهنياً: تخرج اليوم من عزلتك الطويلة، وتبدأ بتوسيع دائرة تحرّكاتك ونشاطك وتتشارك مع الآخرين في الأهداف

عاطفياً: كُن حذراً في تعاملك مع الحبيب واحرص على سلامة العلاقة واستقرارها

صحياً: قد يزعجك شخص ما بتصرفاته اللاأخلاقية فتنفعل وتثور وتفقد أعصابك



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