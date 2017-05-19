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توقعات الأبراج ليوم May19, 2017
برج الحمل
مهنياً: تهتم اليوم بمعالجة المسائل القانونية والأوراق و الملفات الرسمية المطلوبة منك من قبل أرباب العمل
عاطفياً: إذا كنت أعزب فإن فرصة تجمعك بشخص مميز تشعر أنه شريك العمر قد تأتيك اليوم فاستغلها
صحياً: خفف من تناول المنبهات وتدخين النارجيلة والإكثار من المشروبات الغازية
برج الثور
مهنياً: تشعر أن قوانين العمل تحدّ من قدرتك على الابداع مع أنك تحقق الكثير من النجاحات المتتالية
عاطفياً: لا تجادل الحبيب في أمور وتفاصيل تزعجه ولا تكن متسرعاً في حكمك عليه
صحياً: تستمرّ في التمنّع عن ممارسة الرياضة اقتناعاً منك بأن لا فائدة مرجوة منها، أنت على خطأ
برج الجوزاء
حذار سوء التفاهم الذي قد يؤدي إلى فوضى في خططك العملية
عاطفياً: الانفعال والعصبية لن يحلا مشاكلك مع الحبيب، تحلّ بالصبر وتناقش معه بهدوء
صحياً: حاول اختيار الوقت المناسب للقيام بالتمارين الرياضية ولا تدع التقاعس والكسل والتسويف تسيطر عليك
برج السرطان
مهنياً: تبشّر الأمور بيوم مالي مزدهر أو بأرباح تحققها، أو بإيجاد وسائل جديدة في العمل تساعدك على زيادة دخلك
عاطفياً: لا تدع الأمور تتراكم بينك وبين الحبيب وناقشها بالتفاصيل لكي تضع النقاط على الحروف
صحياً: لا تتهرب من مسؤولياتك الرياضية، أفراد الأسرة لن يتركوك تحقق مبتغاك
برج الأسد
مهنياً: فاوض وساوم بجرأة وأعد قراءة حساباتك وقيّم الأوضاع بغية تعزيز استقرارك المالي كي تخرج بقرارات مهمة
عاطفياً: عليك تبادل الأحاديث الهادئة مع الشريك وطمأنة هواجسه ودعمه والوقوف إلى جانبه ليشعر بالسلام والراحة
صحياً: قاوم الإغراءات التي يحاول أصحاب الشراهة إيقاعك بها، وتجنب تناول كل ما يسبب لك السمنة
برج العذراء
مهنياً: مركور الذي انتقل إلى برج الثور يتحدث عن مكافأة تفوق توقعاتك، لكن كن حذراً وتجنب المواجهات المهنية أو التطرق إلى شراكة شائكة
عاطفياً: قرارات حاسمة تجاه الشريك، على الرغم من محاولات بعضهم تأخير المواجهة، لكن الأمور حتمية ولا تحتمل التأجيل
صحياً: لا تكن متردّداً أمام عرض تتلقاه من أحد الأندية للانضمام إليه وممارسة الرياضة بأسعار متهاودة
برج الميزان
مهنياً: يبلغ طموحك أقصى درجاته ليبشر بانقلاب هائل في مصلحتك مهما سمعت من انتقادات
عاطفياً: لا تحمّل الشريك هموم المستقبل، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها
صحياً: لا تكن متهاوناً أمام مسألة شخصية تمسّك مباشرة، وفي حال تغاضيت عنها تسبب لك مشكلات صحية
برج العقرب
مهنياً: لا تدع أمورك الشخصية تؤثر في أدائك، ركّز على النجاح الذي تطمح إليه
عاطفياً: تمرّ علاقتك بالحبيب بالفتور، أضف الإثارة عليها خشية أن تصل إلى القطيعة
صحياً: حاول تنسيق وقتك بين أعمالك ونشاطك الرياضي، فكلاهما مهم في حياتك
برج القوس
مهنياً: تتاح أمامك فرص عمل كثيرة من شأنها أن تجعلك تسير على الطريق الصحيح للتقدم
عاطفياً: تحاول تغيير تصرفاتك مع الشريك ولكنك بهذه الطريقة تبتعد عنه وتزيد الهوّة بينكما
صحياً: ترغب في ممارسة النشاطات الرياضية في الهواء الطلق لترفّه عن نفسك
برج الجدي
مهنياً: تعيش ارتباكاً وتأجيلاً لبعض الأعمال، لكن لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح
عاطفياً: الوضع يتطلّب منك تفهّماً للحبيب ولمواقفه، حرصاً على استقرار العلاقة وحمايتها من أي توتّر
صحياً: اضطرابات معوية تزعجك وتسبب لك آلاماً خفيفة، فراجع الطبيب لمعرفة السبب ولوصف العلاج المناسب
برج الدلو
مهنياً: انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك
عاطفياً: أحداث سعيدة تظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه
صحياً: اعتن بصحتك ولا تعمل حتى الإرهاق، وخفف من الجهود قدر الإمكان
برج الحوت
مهنياً: تخطئ حساباتك إذا كنت تنتظر انفراجاً أو تسوية واضحة أو نتيجة حاسمة لأمر معيّن
عاطفياً: الجو يثير لديك المخاوف والهواجس ولا بدّ من أن يبدّدها الحبيب لتطمئن وترتاح
صحياً: تدرك ولو بعض تأخير أنّ التخلص من البدانة ليس بالأمر السهل ويتطلب إرادة قوية
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