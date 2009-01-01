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توقعات الأبراج ليوم May24, 2017
برج الحمل
مهنياً: حاول أن تنجز أعمالك بوقتها المناسب كي لا تقع في فخ التقصير وتلام على ذلك
عاطفياً: علاقتك بالشريك مستقرة فلا تجازف وتذهب في خيالك إلى البعيد فقد تشعر بالندم لاحقاً
صحياً: حاذر الأزمات، وقد تكون أزمات مشتركة بين الوضع المالي والعاطفي
برج الثور
مهنياً: تسمع اليوم بعض الأخبار السارة في العمل وتتفاءل بالحصول على ترقية
عاطفياً: تترك انطباعاً جيداً لدى الشريك اليوم بسبب حسن تصرّفك تجاه مشكلة
صحياً: لا بد من أن تصل يوماً ما إلى نصائح المحيطين بك المتعلقة بممارسة الرياضة للمحافظة على رشاقتك
برج الجوزاء
مهنياً: تحتار بين عدة قرارات اليوم لكن عليك أن تعرف ماذا تختار سريعاً
عاطفياً: أعط الحبيب المزيد من الوقت فأنت تعرف ما يمرّ به من ظروف مع محيطه العائلي
صحياً: النصائح مفيدة لتحسين صحتك، لكن عليك العمل بها وممارسة التمارين الرياضية
برج السرطان
مهنياً: يزعجك الكثير من الأوضاع في العمل وتسعى إلى تغييرها بالاتفاق مع أرباب العمل
عاطفياً: تدور في ذهنك الكثير من التساؤلات للحبيب وتحاول أن تجد إجابات لها
صحياً: تحاش قدر المستطاع المغرضين الذين يحاولون إثارة عصبيتك لدفعك إلى الانفعال
برج الأسد
مهنياً: يوم موافق جدّاً لأجراء بعض الاستشارات وحضور المؤتمرات، وتلبية دعوة لإلقاء محاضرة أو خطاب
عاطفياً: يوم مناسب لتصويب مسار العلاقة المتأرجحة بالشريك وتنقيتها من الشوائب والاضطرابات
صحياً: حاول أن تكون من أصحاب المبادرات المتعلقة بالشأن الصحي، ولا تخالف تعليمات الطبيب
برج العذراء
مهنياً: القمر الجديد يتحدث عن نتيجة جيدة تحققها في عملك، لكن ابتعد عن الشر والأشرار، واضبط حماستك تلافياً لأي انعكاسات سلبية
عاطفياً: التعامل بإيجابية مع الشريك مفيد، ولو كنت مضطراً إلى تقديم بعض التنازلات
صحياً: خفف على نفسك القيام ببعض الأعمال غير المجدية التي تنعكس سلباً على وضعك الصحي
برج الميزان
مهنياً: تسهل عليك الأمور وتخلق لك أجواء مناسبة لمعالجة القضايا، وتحصل على دعم وتأييد، فترتفع المعنويات وتتقدم بنجاح
عاطفياً: مفاجآت كثيرة تسعدك وتتلقى علامات الحب، ويسطع نجمك وتتمتع بسحر نادر
صحياً: تهتم بتفاصيل تخصّ أوضاعك الصحيّة وتناقش الأمر مع بعض المعنيين مباشرة
برج العقرب
مهنياً: تبهر رؤساءك بأفكارك التي تعود على الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة
عاطفياً: تستشير الشريك في مسألة كانت تشغل بالك وتستفيد من الأجوبة التي تتلقاها
صحياً: لا تجير القيام بالتمارين الرياضية لأفراد العائلة، بل جيرها لنفسك وحثهم على القيام بها
برج القوس
مهنياً: القمر بين الثور والجوزاء يتحدث عن شراكة يجب أن تحسمها وعن عمل جماعي يجب أن تنسقه مع الآخرين ومطلوب منك قبول التسويات
عاطفياً: تشعر بالإحباط تجاه معاملة الشريك لك، لكـن زيارة مـن أحد الأصدقاء تغير مزاجك وتريحك
صحياً: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً، ولا شيء يستحق منك أن تنفعل وتثور
برج الجدي
مهنياً: لا تقدم على قرارات مباغتة، وتجنّب الفضائح والمواجهات واتكل على نفسك ولا تطلب المساعدة من أحد
عاطفياً: تشارك في مناسبات اجتماعية ضخمة، أو تقدم على تغييرات جذرية في حياتك، قد تكون زواجاً أو ارتباطاً كبيراً يخصك أو يخص أحد الأحبّاء
صحياً: خفف من ساعات الجلوس الطويلة، وخصص ساعة للقيام بنشاط رياضي مفيد
برج الدلو
مهنياً: دعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور، إنه يوم واعد بانفراج، ثق بنفسك وحاول ان تفرض توجهاتك
عاطفياً: قد تعيش جواً من الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل، ويولد تشكيكاً في المجال العاطفي حاول أن تبتعد عن العاصفة الآن وأجل النقاشات
صحياً: لا تكن من أصحاب الحلول الآنية، فتمارس المشي أسبوعاً ثم تتوقف قانعاً بما تشعر به
برج الحوت
مهنياً: تبدأ اليوم بجو إيجابي يلائمك ويحملك إلى سفر أو لقاء مثمر أو اجتماعات غنية بالأفكار البنّاءة
عاطفياً: لا تكن متطلباً في بعض الشؤون العاطفية، ومن الأفضل التروي في مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلباً على العلاقة بالشريك
صحياً: خذ قسطاً من الراحة بعد الظهر وتمدد نحو الساعة لتريح جسمك وتفكيرك
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