توقعات الأبراج ليوم May26, 2017

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برج الحمل
مهنياً: تقابل شخصية مهمة في العمل اليوم حاول أن تشرح لها أفكارك وآراءك
عاطفياً: تفهم مشاعر الحبيب ولا تضغط عليه أكثر، فهو يمر بوضع مقلق ومضطرب بعض الشيء
صحياً: قد يصادفك اليوم ما يزعجك ويثير أعصابك ويبقيك في حال من الاضطراب
برج الثور
مهنياً: لا تستسلم أمام العقبات التي تعترض طريقك وتابع مسيرتك المهنية الناجحة
عاطفياً: تحاول أن تقنع الحبيب ببعض الأمور التي تهم مصير علاقتك به واستمرار نجاحها
صحياً: قم بما تشعر أنه مفيد لصحّتك، وحاول قدر الإمكان حصر نفسك في أمكنة منعزلة ورطبة
برج الجوزاء
مهنياً: تحصل على أرباح نتيجة استثماراتك، وتعتمد على الحقائق ولا تتبع حدسك فقط
عاطفياً: تناقش بعض الأمور المادية مع الشريك على ضوء ما حصل أخيراً بشأن المصاريف غير المجدية
صحياً: العصبية المفرطة في غير مصلحتك أبداً، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور العالقة
برج السرطان
مهنياً: حيويتك ما تزال في أوجها وتنجز الكثير من الأعمال، لكن لا تستلم أي أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القديمة
عاطفياً: الحبيب سعيد بوقوفك إلى جانبه ودعمك له، وتنسجم مع طباعه وتشعر أنك تتفق معه
صحياً: القلق الذي يحرمك النوم سببه ضغوط العمل الكبيرة
برج الأسد
مهنياً: تتلطف أجواء المفاوضات والاستشارات وتكون الأجواء جيّدة أو على الأقل لن تكون معاكسة إطلاقاً
عاطفياً: تستمر الظروف الإيجابية مخيّمة على سمائك، وتحديدًا حتى تاريخ بداية فصل الصيف
صحياً: إياك والتقاعس والتكاسل عن القيام بكل ما يسهم في إنقاص وزنك وحذار المضاعفات
برج العذراء
مهنياً: لقاءات ومشاورات تنعكس إيجاباً على صعيد العمل، وهذا يعزز موقعك من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً
عاطفياً: تشعر بالثقة الكبيرة ويؤدي الشريك دوراً إيجابياً في إيجاد المخارج والحلول لبعض العراقيل
صحياً: لا تعكّر صفو الأجواء السائدة في محيطك والمنعكسة إيجاباً على وضعك الصحي
برج الميزان
مهنياً: القمر الجديد بين الثور والجوزاء يتحدث عن رحلة أو عن سفر وتحرر من بعض القيود، وتبدو مرتاحاً ومنتبهاً لمصاريفك
عاطفياً: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحك
صحياً: تستمر في الامتناع عن ممارسة الرياضة بعد خضوعك لعملية في الظهر، مع أنها مفيدة لك
برج العقرب
مهنياً: كن منتبهاً ومتيقظاً، يحاول أحد الأشخاص إيقاعك في الخطأ للحدّ من تقدمك
عاطفياً: أنت غير مبالٍ بمحاولات الشريك لفت نظرك، امنحه المزيد من الاهتمام
صحياً: حاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان، واخرج مع العائلة إلى الطبيعة أو إلى البحر
برج القوس
مهنياً: لا تضيّع وقتك على الأمور التافهة واستغله لإنجاز المهام الموكلة إليك وتحقيق النجاح المنتظر
عاطفياً: تلجأ إلى تغيير في علاقتك بالشريك لتكسرا الروتين الذي تعيشانه منذ مدة
صحياً: ابتعد عن الانفعالات حتى لا تنفس غضبك على الأشخاص الخطأ
برج الجدي
مهنياً: تجتاز هذا اليوم بسلام، وتسير الأمور بطريقة أكثر إيجابية، ويحمل إليك بعض المشاريع الجديدة والنتائج المرضية
عاطفياً: يطرأ جديد فيحد من بعض الطموحات والحماسة، ويجعلك ميالاً إلى الرتابة والهدوء ومراوحة المكان
صحياً: أبذل جهداً مضاعفاً حتى لو انزعجت بعض الشيء، فهو الحل الوحيد للتخلص من الوزن الزائد
برج الدلو
مهنياً: تقوم بالمساعي الحميدة من أجل توقيع عقد، أو التوصل إلى تفاهم واتفاق، أو من أجل سفر يبدو مهماً
عاطفياً: عليك تقويم الأوضاع وسط بلبلة أو عدائية، وتصرفات نابية تصدر عن الشريك
صحياً: برهن للجميع أن اتّباعك حمية غذائية سليمة وممارسة المشي يأتيان بالنتائج المرجوة صحيا
برج الحوت
مهنياً: خسائر مادية محدودة سببها التهوّر، لكنّ الأيام المقبلة تفتح لك عدة مجالات من أجل التعويض
عاطفياً: ملاقاة الشريك عند منتصف الطريق مهمة، وتشكل خطوة إضافية نحو الاستقرار
صحياً: راقب ضغطك باهتمام، ولا سيما في حال شعرت بدوخة غير اعتيادية
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