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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم May26, 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 109
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توقعات الأبراج ليوم May26, 2017

برج الحمل

مهنياً: تقابل شخصية مهمة في العمل اليوم حاول أن تشرح لها أفكارك وآراءك

عاطفياً: تفهم مشاعر الحبيب ولا تضغط عليه أكثر، فهو يمر بوضع مقلق ومضطرب بعض الشيء

صحياً: قد يصادفك اليوم ما يزعجك ويثير أعصابك ويبقيك في حال من الاضطراب



برج الثور

مهنياً: لا تستسلم أمام العقبات التي تعترض طريقك وتابع مسيرتك المهنية الناجحة 

عاطفياً: تحاول أن تقنع الحبيب ببعض الأمور التي تهم مصير علاقتك به واستمرار نجاحها

صحياً: قم بما تشعر أنه مفيد لصحّتك، وحاول قدر الإمكان حصر نفسك في أمكنة منعزلة ورطبة



برج الجوزاء

مهنياً: تحصل على أرباح نتيجة استثماراتك، وتعتمد على الحقائق ولا تتبع حدسك فقط

عاطفياً: تناقش بعض الأمور المادية مع الشريك على ضوء ما حصل أخيراً بشأن المصاريف غير المجدية

صحياً: العصبية المفرطة في غير مصلحتك أبداً، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور العالقة



برج السرطان

مهنياً: حيويتك ما تزال في أوجها وتنجز الكثير من الأعمال، لكن لا تستلم أي أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القديمة

عاطفياً: الحبيب سعيد بوقوفك إلى جانبه ودعمك له، وتنسجم مع طباعه وتشعر أنك تتفق معه

صحياً: القلق الذي يحرمك النوم سببه ضغوط العمل الكبيرة



برج الأسد

مهنياً: تتلطف أجواء المفاوضات والاستشارات وتكون الأجواء جيّدة أو على الأقل لن تكون معاكسة إطلاقاً

عاطفياً: تستمر الظروف الإيجابية مخيّمة على سمائك، وتحديدًا حتى تاريخ بداية فصل الصيف

صحياً: إياك والتقاعس والتكاسل عن القيام بكل ما يسهم في إنقاص وزنك وحذار المضاعفات



برج العذراء

مهنياً: لقاءات ومشاورات تنعكس إيجاباً على صعيد العمل، وهذا يعزز موقعك من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً

عاطفياً: تشعر بالثقة الكبيرة ويؤدي الشريك دوراً إيجابياً في إيجاد المخارج والحلول لبعض العراقيل

صحياً: لا تعكّر صفو الأجواء السائدة في محيطك والمنعكسة إيجاباً على وضعك الصحي



برج الميزان

مهنياً: القمر الجديد بين الثور والجوزاء يتحدث عن رحلة أو عن سفر وتحرر من بعض القيود، وتبدو مرتاحاً ومنتبهاً لمصاريفك

عاطفياً: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحك

صحياً: تستمر في الامتناع عن ممارسة الرياضة بعد خضوعك لعملية في الظهر، مع أنها مفيدة لك



برج العقرب

مهنياً: كن منتبهاً ومتيقظاً، يحاول أحد الأشخاص إيقاعك في الخطأ للحدّ من تقدمك

عاطفياً: أنت غير مبالٍ بمحاولات الشريك لفت نظرك، امنحه المزيد من الاهتمام

صحياً: حاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان، واخرج مع العائلة إلى الطبيعة أو إلى البحر



برج القوس

مهنياً: لا تضيّع وقتك على الأمور التافهة واستغله لإنجاز المهام الموكلة إليك وتحقيق النجاح المنتظر

عاطفياً: تلجأ إلى تغيير في علاقتك بالشريك لتكسرا الروتين الذي تعيشانه منذ مدة

صحياً: ابتعد عن الانفعالات حتى لا تنفس غضبك على الأشخاص الخطأ



برج الجدي

مهنياً: تجتاز هذا اليوم بسلام، وتسير الأمور بطريقة أكثر إيجابية، ويحمل إليك بعض المشاريع الجديدة والنتائج المرضية

عاطفياً: يطرأ جديد فيحد من بعض الطموحات والحماسة، ويجعلك ميالاً إلى الرتابة والهدوء ومراوحة المكان

صحياً: أبذل جهداً مضاعفاً حتى لو انزعجت بعض الشيء، فهو الحل الوحيد للتخلص من الوزن الزائد



برج الدلو

مهنياً: تقوم بالمساعي الحميدة من أجل توقيع عقد، أو التوصل إلى تفاهم واتفاق، أو من أجل سفر يبدو مهماً

عاطفياً: عليك تقويم الأوضاع وسط بلبلة أو عدائية، وتصرفات نابية تصدر عن الشريك

صحياً: برهن للجميع أن اتّباعك حمية غذائية سليمة وممارسة المشي يأتيان بالنتائج المرجوة صحيا



برج الحوت

مهنياً: خسائر مادية محدودة سببها التهوّر، لكنّ الأيام المقبلة تفتح لك عدة مجالات من أجل التعويض

عاطفياً: ملاقاة الشريك عند منتصف الطريق مهمة، وتشكل خطوة إضافية نحو الاستقرار

صحياً: راقب ضغطك باهتمام، ولا سيما في حال شعرت بدوخة غير اعتيادية



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