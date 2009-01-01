توقعات الأبراج ليوم May26, 2017

برج الحمل

مهنياً: تقابل شخصية مهمة في العمل اليوم حاول أن تشرح لها أفكارك وآراءك



عاطفياً: تفهم مشاعر الحبيب ولا تضغط عليه أكثر، فهو يمر بوضع مقلق ومضطرب بعض الشيء



صحياً: قد يصادفك اليوم ما يزعجك ويثير أعصابك ويبقيك في حال من الاضطراب





برج الثور

مهنياً: لا تستسلم أمام العقبات التي تعترض طريقك وتابع مسيرتك المهنية الناجحة



عاطفياً: تحاول أن تقنع الحبيب ببعض الأمور التي تهم مصير علاقتك به واستمرار نجاحها



صحياً: قم بما تشعر أنه مفيد لصحّتك، وحاول قدر الإمكان حصر نفسك في أمكنة منعزلة ورطبة





برج الجوزاء

مهنياً: تحصل على أرباح نتيجة استثماراتك، وتعتمد على الحقائق ولا تتبع حدسك فقط



عاطفياً: تناقش بعض الأمور المادية مع الشريك على ضوء ما حصل أخيراً بشأن المصاريف غير المجدية



صحياً: العصبية المفرطة في غير مصلحتك أبداً، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور العالقة





برج السرطان

مهنياً: حيويتك ما تزال في أوجها وتنجز الكثير من الأعمال، لكن لا تستلم أي أعمال جديدة قبل أن تنهي أعمالك القديمة



عاطفياً: الحبيب سعيد بوقوفك إلى جانبه ودعمك له، وتنسجم مع طباعه وتشعر أنك تتفق معه



صحياً: القلق الذي يحرمك النوم سببه ضغوط العمل الكبيرة





برج الأسد

مهنياً: تتلطف أجواء المفاوضات والاستشارات وتكون الأجواء جيّدة أو على الأقل لن تكون معاكسة إطلاقاً



عاطفياً: تستمر الظروف الإيجابية مخيّمة على سمائك، وتحديدًا حتى تاريخ بداية فصل الصيف



صحياً: إياك والتقاعس والتكاسل عن القيام بكل ما يسهم في إنقاص وزنك وحذار المضاعفات





برج العذراء

مهنياً: لقاءات ومشاورات تنعكس إيجاباً على صعيد العمل، وهذا يعزز موقعك من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً



عاطفياً: تشعر بالثقة الكبيرة ويؤدي الشريك دوراً إيجابياً في إيجاد المخارج والحلول لبعض العراقيل



صحياً: لا تعكّر صفو الأجواء السائدة في محيطك والمنعكسة إيجاباً على وضعك الصحي





برج الميزان

مهنياً: القمر الجديد بين الثور والجوزاء يتحدث عن رحلة أو عن سفر وتحرر من بعض القيود، وتبدو مرتاحاً ومنتبهاً لمصاريفك



عاطفياً: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحك



صحياً: تستمر في الامتناع عن ممارسة الرياضة بعد خضوعك لعملية في الظهر، مع أنها مفيدة لك





برج العقرب

مهنياً: كن منتبهاً ومتيقظاً، يحاول أحد الأشخاص إيقاعك في الخطأ للحدّ من تقدمك



عاطفياً: أنت غير مبالٍ بمحاولات الشريك لفت نظرك، امنحه المزيد من الاهتمام



صحياً: حاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان، واخرج مع العائلة إلى الطبيعة أو إلى البحر





برج القوس

مهنياً: لا تضيّع وقتك على الأمور التافهة واستغله لإنجاز المهام الموكلة إليك وتحقيق النجاح المنتظر



عاطفياً: تلجأ إلى تغيير في علاقتك بالشريك لتكسرا الروتين الذي تعيشانه منذ مدة



صحياً: ابتعد عن الانفعالات حتى لا تنفس غضبك على الأشخاص الخطأ





برج الجدي

مهنياً: تجتاز هذا اليوم بسلام، وتسير الأمور بطريقة أكثر إيجابية، ويحمل إليك بعض المشاريع الجديدة والنتائج المرضية



عاطفياً: يطرأ جديد فيحد من بعض الطموحات والحماسة، ويجعلك ميالاً إلى الرتابة والهدوء ومراوحة المكان



صحياً: أبذل جهداً مضاعفاً حتى لو انزعجت بعض الشيء، فهو الحل الوحيد للتخلص من الوزن الزائد





برج الدلو

مهنياً: تقوم بالمساعي الحميدة من أجل توقيع عقد، أو التوصل إلى تفاهم واتفاق، أو من أجل سفر يبدو مهماً



عاطفياً: عليك تقويم الأوضاع وسط بلبلة أو عدائية، وتصرفات نابية تصدر عن الشريك



صحياً: برهن للجميع أن اتّباعك حمية غذائية سليمة وممارسة المشي يأتيان بالنتائج المرجوة صحيا





برج الحوت

مهنياً: خسائر مادية محدودة سببها التهوّر، لكنّ الأيام المقبلة تفتح لك عدة مجالات من أجل التعويض



عاطفياً: ملاقاة الشريك عند منتصف الطريق مهمة، وتشكل خطوة إضافية نحو الاستقرار



صحياً: راقب ضغطك باهتمام، ولا سيما في حال شعرت بدوخة غير اعتيادية





