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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم June 2, 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 131
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توقعات الأبراج ليوم June 2, 2017

برج الحمل

مهنياً: يدفعك هذا اليوم إلى إنجاز مشاريع كبيرة تحقق من خلالها أرباحاً غير منتظرة، وتخطو إلى الأمام خطوة جبارة تفاجئ بها الجميع

عاطفياً: تساورك بعض الشكوك حول بعض القرارات وتحاول أن تجد لها حلولاً مناسبة مع الشريك بغية تفادي أي أزمات في المستقبل يمكن أن تعكر صفو العلاقة

صحياً: خفف قدر الإمكان من الأنشطة غير المفيدة والمرهقة مقابل حفنة من المال



برج الثور

مهنياً: مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد

عاطفياً: يفرض عليك الوضع تحفّظاً شديداً في حياتك العاطفية، كما يطلب منك احاطة نفسك بالأمان والشريك

صحياً: الضحك والمرح هما من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقراراً



برج الجوزاء

مهنياً: لا تتراجع أمام الضغوط، فأنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها والتغلب عليها لتبرهن الجميع من أنت أمام الملمات

عاطفياً: حين تزداد الغيرة وتتجاوز الحدود تصبح مؤذية وتؤدي إلى عواقب كبيرة ومؤذية في العلاقة مع الشريك، ما يستدعي الحذر الشديد

صحياً: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر



برج السرطان

مهنياً: تحصل اليوم على الكثير من المعلومات المهمة حول مشروع جديد تسعى لتطبيقه لتبرهن أنك على قدر المسؤولية

عاطفياً: لا تكن كثير التذمّر وإلا ملّ الحبيب من هذه العلاقة ووضعك أمام خيار صعب

صحياً: قم بالتمارين الصباحية المفيدة والمليّنة لعضلات العنق والكتفين قبل التوجه إلى العمل



برج الأسد

مهنياً: يحذّرك هذا اليوم من مشكلات لكنك تتخلص من عقبات وتتغلب على تجربة صعبة، لكن تحاشَ الأخطاء والتهور والتسرع

عاطفياً: غموض الشريك يثير غضبك ويستدعي معالجة حاسمة لتجتاز هذه المرحلة بسلام وتفكر في المستقبل ومشاريعه

صحياً: التوتر ضاغط وقد يسبب لك فشلاً او خسارة، لا تنفعل ولا تسبب لنفسك الأزمات



برج العذراء

مهنياً: تؤثر فيك الأحداث الخارجية وتدخلك في حالة من القلق وتعوّق بعض الوقت إنجاز أعمالك، لكن الوقت كفيل بعودة الأمور إلى سابق عهدها

عاطفياً: تعيش حالاً من الاستقرار مع الحبيب ويشعرك الأسلوب الجديد الذي اتبعته بالراحة والطمأنينة وبأنك تعيش مع الشخص المناسب

صحياً: تجنّب قدر الإمكان حالات التوتر التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي



برج الميزان

مهنياً: سارع إلى الاعتذار إلى زملائك في المهنة، فأنت حكمت عليهم جزافاً وظلمت قسماً كبيراً منهم يكن لك محبة كبيرة

عاطفياً: تصرّفاتك السيئة الأخيرة تبعد عنك الحبيب، عد إلى رشدك واستدرك الأمور قبل فوات الأوان لأن الوقت يدهمك

صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للصحة، إذا ترافقت مع إرادة صلبة للتوقف عن الإكثار من الطعام



برج العقرب

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم قضايا مالية بحاجة إلى المعالجة فتشعر بالقدرة على ضبط الأوضاع أكثر من السابق وتحسين الشروط

عاطفياً: قد تحضّر لسفر أو تسافر وتعيش فترة من الحب والأحلام واللقاءات الرومنسية والانسجام الكبير الذي كنت تحلم به دائماً

صحياً: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدر بثمن من أجل مستقبل صحي



برج القوس

مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء عليك فتكون متوتراً قليلاً، لكنك تبدأ مسيرة عمل تستمرّ مدة طويلة

عاطفياً: تفهمك لوضع الشريك هذا اليوم يترك انطباعاً جيداً لديه وحساً بالمسؤولية تجاهك في حال مواجهتك أمراً ما

صحياً: تقاوم جميع المغريات التي تكون نتيجتها أكثر من سيئة، وتدافع عن صحتك بشراسة



برج الجدي

مهنياً: تستعيد الماضي أو بعض الذكريات، وأبشّرك بالانفراجات وبالطمأنينة، خطواتك العملية تلقى نجاحاً غير متوقع

عاطفياً: لا تحاول التضييق على الشريك في الأيام المقبلة، وخصوصاً أنه يعاني ضغوطاً عائلية قوّية تهد أعصابه وتقلقه

صحياً: الاهتمام بالصحة يحتل الأولوية في شؤونك ومشاغلك، وهذا ما يحسدك عليه الآخرون



برج الدلو

مهنياً: تكون ملماً بأوضاع كثيرة وبدور تؤديه، ابتعد عن العدائية، واستفد من الأجواء لخوض مشاريع جديدة

عاطفياً: لن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك لدى الشريك أو تحسين الانطباع عنك في محيطك العاطفي

صحياً: يمتلكك دائماً هاجس الخوف من مستقبل صحي مقلق، عليك ممارسة الرياضة للمحافظة على وضعك سليماً نوعاً ما



برج الحوت

مهنياً: تكتسب معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجالك المهني

عاطفياً: يعدك اليوم بأفراح عاطفية ويجعل الحياة تدب فيك ويتحدث عن انسجام وتناغم أو وقوع في الغرام

صحياً: التمارين الرياضية الصباحية للعنق والكتفين مفيدة للتخلص من التشنجات



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