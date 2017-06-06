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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم June 6, 2017

آخر تحديث: منذ 37 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقعات الأبراج ليوم June 6, 2017

برج الحمل

مهنياً: لا يمكنك أن تنسى فضل من وقف إلى جانبك، بل حاول أن تكون وفياً ومخلصاً إلى أقصى حد، فقد تنقلب الامور رأساً على عقب

عاطفياً: تدخل مرحلة عاطفية جديدة عندما ينتقل فينوس إلى برجك، وتفتتح دورة من العلاقات العاطفية والشخصية الجيدة

صحياً: إذا رغبت في جسم سليم، عليك أن تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة



برج الثور

مهنياً: قد يولد هذا اليوم بعض العدائية و التملكية في تصرفاتك، وتسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية

عاطفياً: هذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، بانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية

صحياً: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلباً في وضعك الصحي



برج الجوزاء

مهنياً: ينتقل مركور إلى برجك لكي يسهل عليك الاتصالات، ويكون تحليلك للأوضاع صائباً إلا أن الفلك يطلب إليك ضبط الأعصاب وعدم الانفعال

عاطفياً: علاقة مميزة بالشريك، وهذا مردّه إلى التفاهم الواضح على كل الأمور والصراحة الناصعة بينكما

صحياً: شهر حزيران هو شهر النشاط والحركة والقيام بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان



برج السرطان

مهنياً: يدخل كوكب مارس برجك ويدخل مركور برجاً مناسباً لك هو الثور، فتتقرّب أكثر من الزملاء وتتفق معهم على الكثير من الأمور

عاطفياً: راع ظروف الحبيب الحالية ولا تكن كثير التطلّب، وحاول أن تجعله يشعر بالانجذاب نحوك لكي تتمكن من معرفة ما يزعجه

صحياً: استفد قدر الإمكان من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية



برج الأسد

مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى برج السرطان، في حين يكون القمر في العقرب معكاساً، حاذر من الجدال والخصام ومن إثارة النعرات في محيطك

عاطفياً: يكون تأثيرك نافذاً حتى لو تعاملت بمزاجية وقد تطلق أفكاراً جديدة تلاقي الترحيب من قبل الشريك ويساعدك على تنفيذها

صحياً: تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات مع الأصدقاء، هذا مفيد للوضع الصحي



برج العذراء


مهنياً: أطلب مساندة أشخاص يحملون إليك إيجابيات بشأن مستقبلك ويساهمون في تقدمك، ولا تتردد في التعبير عما يعتريك من مشاعر

عاطفياً: يطرأ ما يولد بعض الإشكالات على الصعيد العاطفي، ويشير إلى تراجع في العلاقات الشخصية، فما عليك إلا تدارك ذلك

صحياً: حاول تطبيق الإرشادات الطبية المطلوبة منك بعد خضوعك لعملية ربط المعدة لتكون في أفضل حالاتك الصحية



برج الميزان

مهنياً: يلتحق كوكب مركور بكوكب الشمس في برج الجوزاء في موقع منسجم مع برجك، ما قد يجعل علاقاتك ممتازة ويدفع المحيط إلى تأييد خطواتك

عاطفياً: قد تبحث شؤوناً حساسة تتعلق بالشريك، فحاول أن تلاطفه وتليّن طباعك معه، وسايره إلى أقصى حد لكي تكسبه

صحياً: إيلاء العمل الاهتمام اللازم وممارسة الرياضة إلى جانبه أمر إيجابي بالنسبة إلى الصحة



برج العقرب

مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى برج السرطان لكي يولد أجواء مهنية واعدة، فمارس هو كوكب العمل والصحة بالنسبة إليك ما يعني فرصاً مهمة تتاح لك

عاطفياً: الشريك على علاقة مباشرة بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك قبل فوات الأوان

صحياً: العصبية والتهور الزائدان ليسا في مصلحتك الصحية، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور



برج القوس

مهنياً: تعرف تقدّماً وتطوّراً يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك

عاطفياً: حاول أن تقوم بجهد لتغيّر عادة أو أسلوباً، كن منفتحاً على أفكار وآراء جديدة واختر المناسب منها لغربلته لتبنيه أو رفضه

صحياً: الاعتدال هو أفضل الحلول، لذا كن معتدلاً في كمية الطعام التي تتناولها يومياً



برج الجدي

مهنياً: تمارس صلاحياتك وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع

عاطفياً: تبادل الآراء مع الشريك يترك ارتياحاً عند الجانبين، وهذا ما يمنحكما راحة مهمة

صحياً: بإمكانك التخفيف من حدة العوامل الضاغطة عبر ممارسة الرياضة أو التنزه في أحضان الطبيعة



برج الدلو

مهنياً: يدخل مركور إلى برج الحوزاء، وهو موقع مناسب لك ويجعلك ماهراً بالأداء وبالقدرة على قلب الأمور لمصلحتك

عاطفياً: يدخل كوكب فينوس إلى برج الثور فيعاكسك، وقد يولد بعض الذبذبات العائلية والشخصية، حذار ارتكاب الأخطاء

صحياً: حاول أن تنام على فراش صحي ووسادة مريحة لئلا تعرّض نفسك لآلام في الظهر والعنق



برج الحوت

مهنياً: القمر الجديد في العقرب يشكل طالعاً فلكياً مناسباً جداً يوحي بأرباح مالية أو بنجاح مهني، أو بصدفة أو مواجهة تجعلك تنتهي من المآسي السابقة

عاطفياً: قد تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجدداً وتنطلق نحو الأفضل

صحياً: كن عنيداً ومتشبثاً بكل ما يعود عليك بالفائدة صحياً، وبرهن للجميع حسن قراراتك



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