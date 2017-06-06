توقعات الأبراج ليوم June 6, 2017

برج الحمل

مهنياً: لا يمكنك أن تنسى فضل من وقف إلى جانبك، بل حاول أن تكون وفياً ومخلصاً إلى أقصى حد، فقد تنقلب الامور رأساً على عقب



عاطفياً: تدخل مرحلة عاطفية جديدة عندما ينتقل فينوس إلى برجك، وتفتتح دورة من العلاقات العاطفية والشخصية الجيدة



صحياً: إذا رغبت في جسم سليم، عليك أن تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة





برج الثور

مهنياً: قد يولد هذا اليوم بعض العدائية و التملكية في تصرفاتك، وتسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية



عاطفياً: هذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، بانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية



صحياً: لا تضعف أمام المشكلات المهنية والعاطفية لئلا تؤثر سلباً في وضعك الصحي





برج الجوزاء

مهنياً: ينتقل مركور إلى برجك لكي يسهل عليك الاتصالات، ويكون تحليلك للأوضاع صائباً إلا أن الفلك يطلب إليك ضبط الأعصاب وعدم الانفعال



عاطفياً: علاقة مميزة بالشريك، وهذا مردّه إلى التفاهم الواضح على كل الأمور والصراحة الناصعة بينكما



صحياً: شهر حزيران هو شهر النشاط والحركة والقيام بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان





برج السرطان

مهنياً: يدخل كوكب مارس برجك ويدخل مركور برجاً مناسباً لك هو الثور، فتتقرّب أكثر من الزملاء وتتفق معهم على الكثير من الأمور



عاطفياً: راع ظروف الحبيب الحالية ولا تكن كثير التطلّب، وحاول أن تجعله يشعر بالانجذاب نحوك لكي تتمكن من معرفة ما يزعجه



صحياً: استفد قدر الإمكان من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية





برج الأسد

مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى برج السرطان، في حين يكون القمر في العقرب معكاساً، حاذر من الجدال والخصام ومن إثارة النعرات في محيطك



عاطفياً: يكون تأثيرك نافذاً حتى لو تعاملت بمزاجية وقد تطلق أفكاراً جديدة تلاقي الترحيب من قبل الشريك ويساعدك على تنفيذها



صحياً: تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات مع الأصدقاء، هذا مفيد للوضع الصحي





برج العذراء



مهنياً: أطلب مساندة أشخاص يحملون إليك إيجابيات بشأن مستقبلك ويساهمون في تقدمك، ولا تتردد في التعبير عما يعتريك من مشاعر

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عاطفياً: يطرأ ما يولد بعض الإشكالات على الصعيد العاطفي، ويشير إلى تراجع في العلاقات الشخصية، فما عليك إلا تدارك ذلك



صحياً: حاول تطبيق الإرشادات الطبية المطلوبة منك بعد خضوعك لعملية ربط المعدة لتكون في أفضل حالاتك الصحية





برج الميزان

مهنياً: يلتحق كوكب مركور بكوكب الشمس في برج الجوزاء في موقع منسجم مع برجك، ما قد يجعل علاقاتك ممتازة ويدفع المحيط إلى تأييد خطواتك



عاطفياً: قد تبحث شؤوناً حساسة تتعلق بالشريك، فحاول أن تلاطفه وتليّن طباعك معه، وسايره إلى أقصى حد لكي تكسبه



صحياً: إيلاء العمل الاهتمام اللازم وممارسة الرياضة إلى جانبه أمر إيجابي بالنسبة إلى الصحة





برج العقرب

مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى برج السرطان لكي يولد أجواء مهنية واعدة، فمارس هو كوكب العمل والصحة بالنسبة إليك ما يعني فرصاً مهمة تتاح لك



عاطفياً: الشريك على علاقة مباشرة بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك قبل فوات الأوان



صحياً: العصبية والتهور الزائدان ليسا في مصلحتك الصحية، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور





برج القوس

مهنياً: تعرف تقدّماً وتطوّراً يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك



عاطفياً: حاول أن تقوم بجهد لتغيّر عادة أو أسلوباً، كن منفتحاً على أفكار وآراء جديدة واختر المناسب منها لغربلته لتبنيه أو رفضه



صحياً: الاعتدال هو أفضل الحلول، لذا كن معتدلاً في كمية الطعام التي تتناولها يومياً





برج الجدي

مهنياً: تمارس صلاحياتك وتُذهل الكثيرين بحسن إدارتك الأمور وبالأفكار العملية التي تطرحها وتنفذها على نحو سهل ومقنع



عاطفياً: تبادل الآراء مع الشريك يترك ارتياحاً عند الجانبين، وهذا ما يمنحكما راحة مهمة



صحياً: بإمكانك التخفيف من حدة العوامل الضاغطة عبر ممارسة الرياضة أو التنزه في أحضان الطبيعة





برج الدلو

مهنياً: يدخل مركور إلى برج الحوزاء، وهو موقع مناسب لك ويجعلك ماهراً بالأداء وبالقدرة على قلب الأمور لمصلحتك



عاطفياً: يدخل كوكب فينوس إلى برج الثور فيعاكسك، وقد يولد بعض الذبذبات العائلية والشخصية، حذار ارتكاب الأخطاء



صحياً: حاول أن تنام على فراش صحي ووسادة مريحة لئلا تعرّض نفسك لآلام في الظهر والعنق





برج الحوت

مهنياً: القمر الجديد في العقرب يشكل طالعاً فلكياً مناسباً جداً يوحي بأرباح مالية أو بنجاح مهني، أو بصدفة أو مواجهة تجعلك تنتهي من المآسي السابقة



عاطفياً: قد تخسر الرهان مع الشريك، لكن عليك التريث ثم انتظار عبور العاصفة لتنهض مجدداً وتنطلق نحو الأفضل



صحياً: كن عنيداً ومتشبثاً بكل ما يعود عليك بالفائدة صحياً، وبرهن للجميع حسن قراراتك





