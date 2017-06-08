توقعات الأبراج ليوم June 8, 2017

برج الحمل

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى أفكار مهمة واستثمارات وبداية مميزة وفرص مناسبة وعلاقة مع شريك جديد وتزدهر أعمالك على نحو غير متوقع



عاطفياً: تقوم برحلة عمل على أمل أن تستفيد خلالها من تجديد العهد بينك وبين الشريك، والاتفاق على خطة للعلاقة في المستقبل



صحياً: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة يكون مناسباً من أجل غدٍ أفضل





برج الثور

مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً للعمل يجب أن تبقى سريّة وبعيدة عن أعين الحسّاد لئلا يحاولوا أن يدبروا لك مكيدة لإيقاعك بها



عاطفياً: تقوى المشاعر وقد تتعارض مع الفرص، إلاّ أنك قادر على تنفيذ رغبة أو تحقيق أمنية، وانتبه لكلماتك ومظهرك وتصرّفاتك



صحياً: إياك والمخاطرة بوضعك الصحي لتبرهن للآخرين أنك لا تعبأ بما يطلبه منك الطبيب





برج الجوزاء

مهنياً: تهتم بشأن مالي ملحّ يلقي هذا اليوم الضوء على اتفاق ما أو على فرصة للسفر، أو على عملية شراء أو بيع



عاطفياً: تنهي الكثير من النزاعات التي كنت تعانيها في مجالك العاطفي، وتبتعد عن الانفعالات التي توتر علاقتك بالحبيب



صحياً: سيطر على انفعالاتك أمام أفراد أسرتك، يكفيك ما تعانيه يومياً في العمل





برج السرطان

مهنياً: تجد نفسك وسط أزمة طارئة وتتعدّد المسؤوليات ويتداخل بعضها مع بعض، لكنك تتمكن من إيجاج الحلول الناجحة



عاطفياً: تجد فرقاً كبيراً بين الأمس واليوم، لكن التحسّن مهم من أجل أجواء مثمرة في المستقبل والسير على هدى



صحياً: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصاً ممارسة المشي لمسافات طويل





برج الأسد

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن ربح أو فرصة لمواصلة مشروع غال على قلبك، وأنت تسكنك ديناميكية كبيرة وتكون قادراً على كسب ثقة الآخرين



عاطفياً: القناعة التي ترسّخت عند الشريك قد تدفعه إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور قبل تفاقم الوضع



صحياً: التخفيف قدر المستطاع من ساعات العمل ومضاعفة ممارسة الرياضة قرار صائب





برج العذراء

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن بعض الانقلابات أو عن سذاجة تظهرها إزاء بعض المخادعين، فكن حذراً جداً يا عزيزي



عاطفياً: تتسلّم رسالة من الشريك تحمل إليك خبراً مهماً يدخل البهجة إلى قلبك، فتقرر أن تكافئه بتمضية عطلة أسبوع معه في أحد المنتجعات السياحية الجبلية



صحياً: حاذر التحديات لئلا تعرّض نفسك للأذى ولاضطرابات أنب بغنى عنها





برج الميزان

مهنياً: لا يمكنك أن تنسى من وقف إلى جانبك في أحلك الظروف، بل حاول أن تكون وفياً ومخلصاً



عاطفياً: معاملة الشريك بمزيد من الليونة والشفافية تؤسس لعلاقة ثابتة ومتينة بينكما، وتفتح الطريق أمام النقاش الهادئ والبنّاء



صحياً: اذا رغبت في جسم سليم، عليك ان تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة









برج العقرب

مهنياً: تسترجع قوّتك بسرعة، ما يشير الى فرص مالية مميّزة واستثمارات مناسبة أو أخبار طيّبة تجعلك الأقوى



عاطفياً: علاقة مميزة وفريدة من نوعها بالشريك، مردّها التفاهم الواضح والاتفاق على كل الأمور، ولا سيما تلك المتفق عليها قبل الارتباط



صحياً: تخصيص الوقت اليومي للرياضة يوفر عليك الكثير من المطبات الصحية





برج القوس

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مشروع يوضع امامك للتفاوض او عن عقد تريد ان توقّعه او اتفاق تعقده



عاطفياً: اذا لم تكن مخلصاً مع الشريك، من الأفضل ألا تصارحه بمشاعرك تجاهه وإلا ساءت الأمور لاحقاً



صحياً: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من أجل مستقبل صحي أفضل





برج الجدي

مهنياً: الجدية التي أظهرتها في العمل تنعكس عليك إيجاباً، وهذا ما يساعدك في التعامل مع الزملاء بثقة أكبر



عاطفياً: تصرفات الشريك الغريبة نوعاً ما لن ترضيك، فحاول أن توفّق بينك وبينه، فهذا أفضل لكما لئلا تصطدما بما لا يعجبكما



صحياً: تقوم بكل ما في وسعك للتخلص من الوزن الزائد، وتعرف النتيجة المرجوة في غضون أيام قليلة





برج الدلو

مهنياً: يجعلك هذا اليوم متفائلاً وإيجابياً ويأتيك بفرص استثنائية جميلة جداً، استفد منها قد المستطاع ووظفها في الحقل الذي تنجح فيه



عاطفياً: تعبّر عن نفسك بحُنكة ومهارة وتبرز مواهبك، فتكون الانطلاقة مهمة لفترة واعدة جداً مفعمة بالنتائج المفرحة والمفيدة



صحياً: لا تحصر نفسك بين جدران المنزل في وقت تكثر أمامك خيارات الترفيه عن نفسك





برج الحوت

مهنياً: يشير هذا اليوم الى التخلص من بعض التعقيدات، وربما تطل على تغيير مكان الإقامة والانتقال إلى مكان جديد



عاطفياً: ترتاح إلى الأوضاع والعلاقة، لكنّ أمراً ما يؤثر سلباً في العلاقة وفي أسلوب تعاطيك مع الشريك



صحياً: بعد قيامك بأي نشاط رياضي تناول كوباً من العصير وأكثر من المياة لتعوض النقص الحاصل جراء تصبب العرق بكثافة





