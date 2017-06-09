توقعات الأبراج ليوم June 9, 2017

برج الحمل

مهنياً: إن جوبيتير الذي يعاود سيره المباشر في هذا الوقت، يتحدث عن مشروع قد يتجسد



عاطفياً: تبدو حياتك العاطفية مميزة، وتتلقى عدداً من الرسائل التي تفرح قلبك أو دعوات إلى تمضية بعض الوقت خارج البلاد



صحياً: الإكثار من تناول الأدوية للتخلص من مشكلاتك العصبية تزيد وضعك الصحي سوءاً، لذا فكر ملياً في صحتك





برج الثور

مهنياً: يكتمل القمر في برج الجوزاء، ما مثير مسألة مالية أو قضية شراء أو بيع، وتستشيربعض العارفين بشأنها



عاطفياً: حان الوقت للانفتاح على الشريك، فقد تنال إعجابه بك وتلفت أنظاره إلى أمور جديدة لم يألفها منك في السابق



صحياً: التقلبات التي قد تطرأ عليك قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن





برج الجوزاء

مهنياً: القمر المكتمل يضعك أمام خيار وقرار لا بد منهما، وتطرح تساؤلات كثيرة، وقد تطل على انعطاف في حياتك



عاطفياً: تشعّ بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة في هذا الوقت ولا تعرف كيف تتصرف فتقع في المحظور



صحياً: ابحث مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من آلام الظهر، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك





برج السرطان

مهنياً: القمر المكتمل في برج القوس يثقل عليك بالمهام الجديدة، لكنه أيضاً يجعلك تميل إلى التهرب من بعض المسؤوليات أو إلى تأجيل بعض الجهود المطلوبة منك



عاطفياً: ترتاح إلى وجود الحبيب إلى جانبك ووقوفه معك، ما يجعلك تشعر بإخلاصه تجاهك وبحبه الكبير لك



صحياً: مهما تعددت المشاغل لإبعادك عن ممارسة الرياضة، حاول إيجاد ولو وقت قليل للقيام بما يفيدك صحيا





برج الأسد

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجوزاء يكون مؤشراً جيداً لإطلاق بعض المشاريع وبلورة بعض الأفكار والاحتفال بجديد ولن تعاكسك الظروف



عاطفياً: تجنب المشاكل مع الشريك الذي قد تلتبس عليه الأمور، وسوِّ الأوضاع بأسرع ما يمكن، وتجنب الدخول في نقاشات عقيمة معه



صحياً: لا يجوز التأجيل والإهمال في الشأن الصحي بعد اليوم، تجد عدة حوافز تمنحك العزيمة للبدء بخطواتك





برج العذراء

مهنياً: القمر المكتمل في برج القوس يحذرك من الوقوع ضحية بعض الفخاخ، وقد يثير مسألة مهنية أو يذكرك بواجبات مهنية تخلفت عنها



عاطفياً: وقت ملائم لإزالة التشنّجات والتساؤلات التي لم تجد لها الأجوبة في الماضي، وتفتح صفحة جديدة من العلاقة عنوانها العريض الصراحة المطلقة



صحياً: إنتبه من كثرة الأعمال المرهقة، ولا تحاول القيام بأكثر مما هو مطلوب منك





برج الميزان

مهنياً: القمر المكتمل في برج القوس مناسب ويفتح أمامك مجالات جديدة، وتبدو نشيطاً ذهنيّاً وجسديّاً، وبالتالي لن تتأخر في بت الموضوعات التي أثارت حيرتك سابقاً



عاطفياً: قد تتوتر اليوم علاقتك بالحبيب بسبب سوء تفاهم يحدث بينكما لأسباب تافهة وسطحية لا تستحق هذا التشنج في التعاطي



صحياً: استغل فترة بعد الظهر للتوجه إلى البحر وممارسة السباحة المفيدة للجسم









برج العقرب

مهنياً: القمر المكتمل في برج القوس يتحدث عن عملية بيع وشراء تفكر فيها وقد تكون مناسبة لك وتزدهر الأعمال



عاطفياً: لا تعارض الشريك على كل ما يقترحه عليك، وعليك أن تكون سلساً في تعاطيك معه وتبادله الأفكار والنقاش



صحياً: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلباً في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيّق، الفضاء واسع





برج القوس

مهنياً: القمر المكتمل في برجك أي في القوس، يضعك أمام خيار ويجعلك حائراً، يجب أن تعطي جواباً سريعاً عن عرض أو دعوة أو اقتراح وتميل إلى عدم الالتزام



عاطفياً: يبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك مع الشريك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك معه وتبنيا مستقبلكما براحة واطمئنان



صحياً: إحمِ سلامتك من الضغوط والانفعالات وكن متساهلاً مع الزملاء في العمل





برج الجدي

مهنياً: تتلقى معلومات ومعرفة تكتسب من خلالها خبرة في الحياة المهنية، لا تكن لجوجاً في بعض الأمو



عاطفياً: قد تعترضك مع الشريك بعض التطورات المفاجئة، لكن ذلك يكون مرحلياً وسرعان ما يزول



صحياً: أنت بغنى عن المشكلات الصحية لتضاف إلى متاعبك العملية وغيرها، مارس الرياضة ترَ أنها الحل المفيد للتخلص منها





برج الدلو

مهنياً: القمر المكتمل في برج القوس يلقي الضوء على قضايا اجتماعية، تدعمك صداقات فاعلة في هذا الوقت وتبتعد عن التشبث بأفكار قديمة



عاطفياً: لن تواجه شكوكاً ويسهل عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد أجواء رائعة وانسجاماً كبيراً بينك وبين الشريك



صحياً: جاهر بكل ما يعتريك من هموم وصرّح بها علناً ولا تتركها تعتمل في داخلك فقد تؤذيك





برج الحوت

مهنياً: القمر المكتمل في برج القوس يعاكسك، يضللك قليلاً ويجعلك تخطئ الخيار ربما او تتسرع باتخاذ قرار قد ينعكس عليك سلباً



عاطفياً: تأخذ على أحد الأحبّاء إهماله وعدم تعاطفه معك، وقد تكتشف أموراً مخفية تجعلك تعيد النظر في تعاطيك مع أحدهم



صحياً: تناول كوباً من العصير الطبيعي يومياً فهو مفيد ويمنحك الانتعاش وخصوصاً الغني بالفيتامين سي





