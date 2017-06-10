توقعات الأبراج ليوم June 10, 2017

برج الحمل

مهنياً: الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك إلى أهدافك إذا أحسنت التصرف وحسن المعاملة مع الزملاء وأرباب العمل



عاطفياً: لا تجازف بالعلاقة مع الشريك، لأنك قد تدفع ثمن مغامراتك لاحقاً وعندها لن ينفع الندم ويفوتك قطار تسوية الأمور



صحياً: الخمول وقلّة الحركة لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع إلى ممارسة الرياضة





برج الثور

مهنياً: تبذل جهوداً مضاعفة لإيجاد التفاهم، أو تنسحب بهدوء ريثما تهدأ الأحوال لتبدأ مجدداً مسيرة النجاح التي اعتدت السير بها



عاطفياً: لا تحاول أن تبقي العلاقة سطحية أو تكون عابرة، وتحاش أن تصطدم بلقاءات أخرى وارتباطات غير ثابتة



صحياً: لا تضخّم المشكلات التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها إذا واظبت على ممارسة الرياضة





برج الجوزاء

مهنياً: يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا مهنية طارئة قد تسبب لك الأرق



عاطفياً: ابتعادك عن الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، فحاول تمضية أطول وقت ممكن إلى جانبه



صحياً: قد يطرأ ما لم يكن في الحسبان، فيسبب لك الاضطراب والقلق، ما ينعكس سلباً على محيطك ووضعك الصحي





برج السرطان

مهنياً: تتحسن معنوياتك اليوم بعد مرحلة مليئة بالصعوبات والتحديات والقرارات الحاسمة التي وجب عليك اتخاذها بغية المواجهة



عاطفياً: لا تخجل أن تطلب المساعدة من الحبيب إن احتجت إليها، فهو أقرب الناس إليك في مثل هذه الحالات



صحياً: الجلوس خلف المكاتب ليس صحياً، الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصاً بعد ساعات العمل الطوال





برج الأسد

مهنياً: تحقّق انتصارت مهمّة في العمل، وتقوم بإنجاز مهم يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك وإبداعاتك



عاطفياً: التفرّد بالرأي مسألة خطرة ولا سيما إذا كان ذلك سينعكس سلباً على طبيعة العلاقة بالشريك، فحاول التخلي عن هذه العادة



صحياً: استعض عن المأكولات الغنية باللحوم بتلك الخفيفة والمحتوية على كمية كبيرة من الخضار





برج العذراء

مهنياً: طول الانتظار منعك من التدقيق في الأمور حال حصولها، فقبلتها بطريقة متسرّعة، لكنك تدرك اليوم أن لا بد من إصلاح الوضع



عاطفياً: قد تواجه بعض الأنانية غير المبررة من الشريك، وذلك يؤدي حتماً الى تلبّد الغيوم في سماء علاقتكما



صحياً: تتطلب الحالة التي أنت فيها تغيير نوعية طعامك لكي تحافظ على رشاقتك





برج الميزان

مهنياً: إنزع قناع الحسد والغيرة، ولا تتلاعب على الحبلين، لكل شيء نهاية، وحيلك لن تنطلي على أحد بعد اليوم



عاطفياً: معالجة الأمور بالحكمة والرويّة بينك وبين الشريك تؤدي إلى الحلول المرجوة لكل مشكلة تعترضكما



صحياً: أعصابك المتوترة بعض الشيء تحتاج إلى الخلود للراحة وجلسات تأمل بعيداً عن محيطك





برج العقرب

مهنياً: لا تتراجع أمام الضغوط، فأنت تمتلك القدرة على مواجهتها مهما بلغ حجمها والتغلب عليها بشجاعة كبيرة



عاطفياً: الغيرة حين تزيد عن حدّها تصبح مؤذية، وتؤدي الى عواقب وخيمة منها الانفصال أو الدخول في محاكمات



صحياً: الحفاظ على رشاقتك مهم جداّ، لكن لا تحاول القيام بحمية من دون استشارة أصحاب الاختصاص





برج القوس

مهنياً: تخف الحظوظ وتحاول ان تتأقلم مع ظروف مهنية جديدة، لكن انتبه لتطورات تتطلب الكثير من الحرص



عاطفياً: تسعى إلى الإمساك بزمام الأمور، وتشعر بأنّك تتحكم في الوضع العاطفي، فتتقدّم بخطى ثابتة أكثر من السابق



صحياً: التمارين الصباحية مفيدة قبل القيام بأي عمل ولا سيما إذا أتبعتها بتناول كوب من العصير الطبيعي





برج الجدي

مهنياً: يحصل ما يعزز كبرياءك وثقتك بالنفس، لكنك تشعر بمواجهة كوكب مارس لك وبالعراقيل التي يولدها منذ أن دخل برج السرطان



عاطفياً: تتعقد علاقة في المحيط، وتضطر الى ايجاد حل بكل الوسائل وتحاول ألا تفضح أمرك وأن تحافظ على حميميتك



صحياً: فكر جيداً في الخطوات المستقبلية الضرورية للمحافظة على صحة رشيقة، واختر المناسب منها والمفيد لك





برج الدلو

مهنياً: قد تتوصّل إلى عملية تقارب ومصالحة، ولو تحمّلت بعض الملامة والانتقاد والملاحظات، فهي في مصلحتك



عاطفياً: تحقّق انتصارت مهمّة، وتقوم بإنجاز مهم يسلّط عليك الضوء ويثير الإعجاب بقدراتك الخلاقة وأفكارك البناءة



صحياً: الوزن الزائد له انعكاسات سلبية، فحاول أن تستعيد رشاقتك سريعاً في فصل الصيف





برج الحوت

مهنياً: تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة، لكنه لا يسمح بالاستخفاف به أو بمستجدّاته



عاطفياً: عواطفك المتأججة تفجّرها مع الشريك، ما يزيد الأجواء بينكما رومانسية وتعلق أحدكما بالآخر



صحياً: كل ما تحتاج إليه هو الهدوء وتركيز طاقاتك واهتماماتك بصحتك والمحافظة عليها





