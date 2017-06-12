توقعات الأبراج ليوم June 12, 2017

برج الحمل

مهنياً: تبدأ اليوم العمل بأجواء جديدة وتحاول أن تنسجم معها لكي تتوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة من المشاريع التي نفذتها



عاطفياً: لا تكن أنانياً في تصرفاتك، بل ابحث عن التواضع وتشارك آراءك مع الشريك في كل شاردة وواردة ولا سيما حين تواجهك بعض الصعاب



صحياً: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من التعرض للبدانة أو بعض المشكلات الصحية الطارئة





برج الثور

مهنياً: أفكارك مشوّشة خلال هذه اليوم ولا تعرف كيف تتخذ القرارات المناسبة، لكنك لن تقدم على العشوائي منها



عاطفياً: تتراجع جميع الضغوط وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية لتعيش فترة عسلٍ مع الحبيب ملؤُها العاطفة والسعادة



صحياً: العناية بالصحة تحتل الأهمية الكبرى في شؤونك ومشاغلك، وهذا ما يحسدك عليه الآخرون





برج الجوزاء

مهنياً: تستعيد أوراقاً ضائعة تحوي معلومات مهمة جداً، وتخف عمليات التسويف والتأجيل والمماطلة من قبل أرباب العمل



عاطفياً: تشعر بالسعادة لمصارحتك الحبيب بحقيقة مشاعرك، فيسعد هو بدوره وتسود العلاقة أجواء الحب الحقيقي



صحياً: استعن بخبرة أحد الأصدقاء ممن اتبع حمية غذائية ناجحة وطبقها على نفسك





برج السرطان

مهنياً: تصل إلى مرحلة تجد نفسك وحيداً وغير مرغوب بك، عندها لن يكون سهلاً عليك إعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً



عاطفياً: إحرص على سمعة الحبيب ولا تورّطه في أمور لا تليق به، فهذا أمر غير لائق بك أيضاً ويضع سمعتك على المحك



صحياً: إيلاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا ينسيك الاهتمام بالوضع الصحي أيضاً





برج الأسد

مهنياً: يبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك المهنية وتستطيع الانطلاق بأهداف جديدة



عاطفياً: قد تتوصّل إلى عملية تقارب ومصالحة مع الشريك، حتى لو تحمّلت بعض الملامة والانتقاد والملاحظات



صحياً: بعض الاضطرابات المعوية قد يكون ناتجاً من مأكولات تحتوي على مكونات تسبب الإزعاج





برج العذراء

مهنياً: يوفر لك هذا اليوم أجواء أكثر استقراراً، وتتمتع بالتفاؤل وتتميز عن سواك بحماستك وثقتك بنفسك



عاطفياً: تبدأ علاقة جديدة مع علمك المسبق أنها عابرة وقد لا تؤدي إلى ارتباط جدي، لكن لا بأس من المحاولة



صحياً: الحماسة هي من أكثر الصفات التي تتمتع بها، لكن بعض الأمور تتطلب أحياناً معالجات هادئة





برج الميزان

مهنياً: ما تعانيه هذا اليوم هو مجرّد تراكمات قديمة لن تقدّم أو تؤخّر، وتجاوز ذلك ليس إلا مسألة وقت



عاطفياً: لا تدع تصرفات الحبيب تستفزك، بل حاول أن تواجهه بما تشعر به تجاهه وصارحه بما يختلج في صدرك



صحياً: غالباً ما تعاكسك الظروف فتشعر بالخيبة واليأس، ما ينعكس سلباً على وضعك النفسي





برج العقرب

مهنياً: لا تورّط نفسك في مآزق وتجنّب الصراعات ولا تقدم على عملية شراء من دون موافقة الشريك في العمل



عاطفياً: تشع بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة مع الشريك هذا اليوم



صحياً: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر





برج القوس

مهنياً: تشعر ببعض الارتياح، لكن حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو إحدى السلطات القوية والفاعلة



عاطفياً: الواقعية هي أكثر الأسلحة قوة لمواجهة الشريك ومصارحته، وهي تساعدك على إعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية



صحياً: حاول أن تزرع في داخلك الجهد الضروري لممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط ينفعك صحياً





برج الجدي

مهنياً: تلتقط أنفاسك وتدرك أولوياتك المهنية، ويحمل إليك هذا اليوم عملاً أو عرضاً مغرياً



عاطفياً: لا تتردّد في طرح وجهة نظرك على الشريك وخصوصاً إذا كنت ترى الأمور متجهة نحو الأسوأ



صحياً: قد تسمع بخبر يخصّ وضعاً صحياً لأحد أفراد العائلة، فيطغى عليك القلق والهم





برج الدلو

مهنياً: تنفتح أمامك مجالات واسعة ومهمة وفرص ممتازة وإشراق وانفتاح، فكّر اليوم في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام الآتية



عاطفياً: تبحث عن حبيب قديم فارقك، أو تحنّ إلى قصّة ماضية اعتقدت أنك تخطيتها، أو تنظم لقاء خاصاً وسرياً مع من يهتف له قلبك



صحياً: تتنفس الصعداء بعدما أظهرت الفحوص الطبية خلوّ جسمك من أي مرض





برج الحوت

مهنياً: تواجه نزاعاً مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني، ذلك قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة، فكن حذراً



عاطفياً: يستجد أمر عاطفي دقيق جداً يتطلب منك التروّي وعدم التسرع في اتخاذ القرار بالانفصال أو الرحيل



صحياً: وضعك الصحي الممتاز هو نتيجة الانتباه وممارسة الرياضة يومياً وبانتظام





