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توقعات الأبراج ليوم June 18, 2017
برج الحمل
مهنياً: يشكل مركور تنافراً مع ساتورن ما قد يولد بعض سوء التفاهم مع أحد المقربين، وعليك أن تتحرّر من القيود المفروضة عليك
عاطفياً: بعض الانفعالات غير مبررة، وهي تؤدي إلى تأزيم العلاقة مع الشريك والوصول إلى نهاية غير سعيدة يمكن أن تقض مضجعك
صحياً: يفترض أن تتنبّه أكثر الى توقيت التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبرى
برج الثور
مهنياً: تفتح لك الفرص المهنية أبوابها لتظهر لك الآفاق الواسعة التي تمتد أمامك، والتي تعدك بمستقبل واعد بالإنجازات والنجاحات
عاطفياً: إغتنم الفرصة المتاحة لك ولا تتردّد في دخول علاقة عاطفية جديدة، فالوقت يمر سريعاً وأنت أصبحت متقدماً في السن نوعاً ما
صحياً: يهدّد أمر ما سلامتك ويواصل ما حصل معك سابقاً، وتتزوّد حيويّة كبيرة وعزيمة قوية
برج الجوزاء
مهنياً: النيّات تجاهك ليست سليمة، فالحذر واجب ويوفر عليك متاعب متعددة أنت بغنى عنها لأنك منهمك بأعمالك
عاطفياً: التنافس مع الشريك لا يفيد أحداً منكما، وقد يؤدي الى صدامات غير مبررة يمكن أن تدمر العلاقة
صحياً: رياضة المشي مهمة جداً، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط
برج السرطان
مهنياً: تتكلل جهودك بالنجاح ويفتح القدر أبواباً جديدة تساهم في توسيع دائرة معارفك وثقافتك واهتماماتك الجدية
عاطفياً: تقاوم كل العوامل الصعبة التي تواجه علاقتك بالشريك، وتنجح في تخطّيها والمحافظة على الاستقرار العاطفي القوي
صحياً: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي نكسة صحية
برج الأسد
مهنياً: تعمل الظروف للسير بمشاريعك قدماً، ما يسهّل حياتك ويسرّع وتيرة عملك، فتكون من السبّاقين والرواد
عاطفياً: تتخلص من القيود النفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد، لذلك لن تواجه مصاعب وعقبات مع الشريك
صحياً: قد لا تكون مرتاح البال اليوم، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، فانتبه
برج العذراء
مهنياً: تلازمك حالة مادية صعبة هذا اليوم، ومن الأفضل عدم البدء بأي مشروع قبل جلاء الأمور ومعرفة الأسس الواجب البناء عليها
عاطفياً: تمرّ بوقت عصيب مع الشريك، لا تيأس، لا بد من أن تعود المياه إلى مجاريها، والانطلاق مجدداً في علاقة لن تعرف التوتر
صحياً: حذار المشاكل الصحية واحرص على سلامتك وعلى سلامة المنزل والعائلة
برج الميزان
مهنياً: تصرفاتك الغريبة منذ مدة قصيرة جعلت الآخرين ينفرون منك، فبات الشك والوسواس هاجسك، وسوء الظن رفيقك
عاطفياً: تسير العلاقة بينك وبين الحبيب على ما يرام، فلا تدع الآخرين يدخلون على خط الانسجام بينكما
صحياً: الانتباه إلى نوعية الطعام والكميات الواجب تناولها يخفف الكثير من المشكلات الصحية
برج العقرب
مهنياً: يرسل هذا اليوم إشعاعاته فيسهل قراراً مهنياً تتخذه وقد يتحدث عنك الناس على اثر ما تقدّمه
عاطفياً: تعود الأمور بينك وبين الشريك إلى مجاريها الطبيعية بفعل حكمتك ونضجك، ووعي الشريك الذي تفهم الوضع وقرر العودة إليك
صحياً: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصاً ممارسة المشي في نهاية الأسبوع لمسافة طويلة
برج القوس
مهنياً: يعمل الظرف لمصلحتك، ما يسهّل وتيرة عملك ويسرّعها، فتكون من السبّاقين والرواد بعد أن تعثرت خطاك بعض الشيء
عاطفياً: تتخلص من المشكلات الاجتماعية والنفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد وتغمرك السعادة
صحياً: تحصل على تفهّم ودعم لتحرّكاتك، وخصوصاً على الصعيد الرياضي
برج الجدي
مهنياً: حاول تنظيم الشؤون المالية وتقييم الحسابات والامتناع عن المخالفات القانونية، ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر
عاطفياً: أمامك طريق سالك نحو الاستقرار في العلاقة، لكن عليك تجنب الخلافات والابتعاد عن كل ما قد يسيء إلى تلك العلاقة
صحياً: التخلص من القلق ليس بالأمر السهل، فهو يسبب انزعاجاً لا يحتمل وخصوصاً في الليل
برج الدلو
مهنياً: لا تتحمّس في الأوقات التي تفرض معالجة هادئة، حتى لا تواجه العقبات لاحقاً وتصبح في وضع حرج
عاطفياً: الرومانسية تعالج كل الأمور، وهي سلاح جيّد لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فالجأ إلى هذا السلاح ولا توفره إذا كان يأتي بالنتائج المتوخاة
صحياً: لا تكثر من وضع الملح في الطعام أو السكّر في القهوة، فأضرارهما أكبر بكثير من فوائدهما
برج الحوت
مهنياً: قد تقيم معاهدة صلح أو تعاوناً متبادلاً مع أحدهم فتثمر الجهود وتنتعش الآمال وتعود الأمور الى مجاريها
عاطفياً: الأجواء مُهيأة لترتيب أوضاعك وتحسينها، حان الوقت لوضع حد لعزوبيتك، فلا تنعزل بل فكر جدياً في الارتباط
صحياً: تولي الشأن الصحي اهتماماً كبيراً، ولا تدع أموراً أخرى تلهيك عن ملاحقة كل جديد يفيدك صحياً
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