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توقعات الأبراج ليوم June 21, 2017
برج الحمل
مهنياً: يهدّد هذا اليوم بعض الأعمال ويولّد بعض الإرباكات، فكُن حذراً وانتبه من بعض التجمعات الكبيرة غير المجدية
عاطفياً: توقع الكثير من الأمور المهمة اليوم التي ستكون واعدة وتحمل معها الكثير من المفاجآت السعيدة جداً
صحياً: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصاً في هذا اليوم
برج الثور
مهنياً: تشهد أوضاعك المهنية تراجعاً وتأخيراً في سير الأعمال، وقد تواجه تأخيراً في المعاملات والمراجعات والمفاوضات
عاطفياً: حاول أن لا تفضح أمرك وأن تحافظ على حميميتك ولا تطلب من الشريك المحافظة على سرّك إذا لم تحافظ أنت عليه
صحياً: فكّر جيداً في خطواتك الصحية المستقبلية، واختر المناسب منها والمفيد لك
برج الجوزاء
مهنياً: لا تدع الارتباك يسيطر عليك في العمل، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة
عاطفياً: تمرّ بيوم متقلب فقد تعاكسك بعض الأمور أحيانا وتنجح بها تارة أخرى وتبذل الكثير من الجهد لتنال رضا الحبيب
صحياً: لا تحاول رفع أحمال ثقيلة ولا سيما أنك تعاني ألماً في الظهر وتعالج منه
برج السرطان
مهنياً: يشهد هذا اليوم دخول الشمس كما مركور إلى برجك، ما يضيء على قضية ما ويوفر لك حظاً لكسبها، ويكون الازدهار هو عنوان المرحلة المقبلة
عاطفياً: إذا لم تكن صادقاً مع الشريك، من الأفضل ألا تصارحه بمشاعرك تجاهه لأنه قد لا يتفهم الوضع راهناً
صحياً: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من اجل المستقبل
برج الأسد
مهنياً: مواجهة الصعوبات اليوم توفّر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقراراً للغد، والتفكير في ما يجب عمله للمضي قدماً في أعمالك
عاطفياً: تراكم الخلاف مع الشريك، يزيد تعقيد الأمور وقد تصبح المعالجة مستحيلة بينكما، لكن مساعي المصلحين تنجح في رأب الصدع
صحياً: حذار الميل إلى العدائية اليوم واستفد من الأجواء لخوض نشاطات جديدة
برج العذراء
مهنياً: أحوالك المادية في تحسّن، وتشعر بالاطمئنان للدخول في مشروع مهني جديد يحقق لك أرباحاً طائلة
عاطفياً: انظر إلى المستقبل بعين الأمل والتفاؤل تجاه الحبيب بعدما أوضح نياته تجاهك، فافعل الأمر نفسه تجاهه وكن صريحاً معه إلى أقصى حد
صحياً: إذا شعرت ببعض الآلام في القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فورا
برج الميزان
مهنياً: تفيض حيوية ونشاطاً، وتحاول أن تسبغ هذا الواقع على محيطك من خلال تشجيع الجميع على القيام بالحركة الدائمة
عاطفياً: تعامل بتواضع مع الشريك ولا داعي إلى التباهي، استمع إليه فقد تعجبك آراؤه وتطلعاته نحو مستقبل علاقتكما
صحياً: تشعر بين حين وآخر بصداع مزعج يجعلك عاجزاً عن القيام بأي حركة، استشر طبيبك
برج العقرب
مهنياً: تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق، ما يرتّب نتائج إيجابية، إلاّ أنّني أنصح لك عدم القيام باستثمارات مجازفة
عاطفياً: نسّق مع الشريك لسفرة إلى احدى الدول، وخصوصاً بعدما مررت بإرهاق وجهد لإنجاز مشروع مهم
صحياً: كما تولي الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب الاهتمام بالوضع الصحي
برج القوس
مهنياً: تتأخر بعض الاستحقاقات أو تصطدم بسوء تفاهم وعدم انسجام، قد تماطل في مشروع ما، أو تعاني مماطلة
عاطفياً: تسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي حالت دون لقاء الشريك أو المصالحة في المدة الأخير على الرغم من تدخل الكثير من سعاة الخير
صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها
برج الجدي
مهنياً: يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدواتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوة
عاطفياً: مهمة صعبة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فحاول أن تواجه الأمور بهدوء ولا تتسرع في التقدير
صحياً: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحي بعض الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك
برج الدلو
مهنياً: لا تقدّم خدمات مجّانية الا لمن يستحقّ ويحفظ لك الجميل عند اللزوم، ولا تضع ثقتك إلا بالزملاء الذين خبرتهم على مدى سنوات
عاطفياً: عليك أحياناً أن تكون أكثر تسامحاً مع الشريك، فهو لم يقصد تهميشك أو أذيتك، لكنك أرغمته على تصرف لم تعتده منه سابقاً
صحياً: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك، وعليك أن تقاوم ذلك بممارسة المشي
برج الحوت
مهنياً: تحسّن أوضاعك وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور
عاطفياً: قد تلتقي الحب اذا كنت مسافراً، أو تعرف علاقة عابرة لكنها صاخبة وتؤدي إلى ارتباط جدي
صحياً: تتاح لك فرص الاتصال بجماعات فاعلة وربّما تخطّط لسفر بغية الترفيه عن نفسك
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