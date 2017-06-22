توقعات الأبراج ليوم June 22, 2017

برج الحمل

مهنياً: إذا كُلفت بعمل محدد عليك تنفيذه بصدق وأمانة، فهذا يكون في مصلحتك ويرفع من منسوب الثقة بك



عاطفياً: معاملتك الجيدة للشريك تكون لها انعكاسات إيجابية، وتلاحظ ذلك من خلال تصرفه معك ومعاملتك بلين وحنان كبيرين



صحياً: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدّر بثمن من أجل مستقبل صحي





برج الثور

مهنياً: أنت في خضمّ البحث عن الطرق التي تؤمّن لك الحركة الدائمة وعدم الاستسلام للإحساس بالعجز



عاطفياً: لا تتردّد في طرح وجهة نظرك على الشريك وخصوصاً إذا كنت ترى الأمور متجهة نحو الأسوأ في المدة الأخيرة



صحياً: المطلوب في حال الشعور بوعكة صحية خفيفة مراجعة الطبيب خوفاً من انعكاسات لاحقة





برج الجوزاء

مهنياً: يقدّر الآخرون ميزاتك، وتمارس سحراً كبيراً وتصغي إلى ما يقوله لك أرباب العمل باهتمام، وتبدي آراءك براحة تامة



عاطفياً: تفكر في قضية زوجية أو شراكة أو تعيش رومانسية أو تفرح بالتفاتة من قبل الحبيب



صحياً: فكّر ملياً في وضعك الصحي المتقلب، واختر الحل أو العلاج المناسب بسرعة





برج السرطان

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة وعن أخبار تخصّ رحيل أحد الأشخاص كان يشغل مركزاً أو مكاناً مهمّاً، ويؤثر الأمر في أوضاعك



عاطفياً: تبادر إلى الانطلاق بحيويّة كبيرة، وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع، فتتقدّم بخطى ثابتة أكثر من السابق



صحياً: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبّه ثم الانطلاق إلى العمل بنشاط





برج الأسد

مهنياً: انتبه من غضب يسود اليوم، ولا تخضع لنزواتك فقد تصطدم بخبر يتعلق بزميل، كأن يكون مرتبطاً أو كأن يقرّر الرحيل بلا سبب



عاطفياً: تنجح في تقوية الروابط مع الشريك، ويكون هذا اليوم ناجحاً وغنياً بالحوافز والشعور بالتفاؤل وبراحة البال



صحياً: ثابر على ما تقوم به حالياً من خطوات تمهيدية لمشروع ترفيهي جديد تقوم به هذا الصيف





برج العذراء

مهنياً: تشكو تراجعاً في المعنويات وتأخيراً في المعاملات وبلبلة، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور على الاطلاق، تفادياً لأي خيبة كبيرة قد تُمْنى بها



عاطفياً: تمرّ بفترة ركود وجمود وتراودك أفكار سود، وربما ينتابك شعور بالتشاؤم، لكن لا تفسح المجال لكل ذلك لكي يحبط من عزيمتك ويثبّط همتك



صحياً: لا تتوقف عن ممارسة الرياضة ما دام وقتك يسمح بذلك، ولا تتردد في القيام بنزهات في الطبيعة





برج الميزان

مهنياً: تبرز في الضوء، ويحمل إليك هذا اليوم مجداً أو مركزاً أو مسلكاً جديداً تختاره في حياتك



عاطفياً: تحاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك وتنجح في ذلك، لأنك تدرك مكامن ضعفه تجاهك



صحياً: محاولة القيام غير مرّة في الأسبوع بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحي





برج العقرب

مهنياً: تبرز في الضوء، ويحمل إليك هذا اليوم مجداً أو مركزاً أو مسلكاً جديداً تختاره في حياتك



عاطفياً: تحاول قدر الإمكان ممارسة سحرك على الشريك وتنجح في ذلك، لأنك تدرك مكامن ضعفه تجاهك



صحياً: محاولة القيام غير مرّة في الأسبوع بتمارين رياضية خفيفة لا بأس بها على الصعيد الصحي









برج القوس

مهنياً: لا تكون مرتاحاً هذا اليوم بسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهقك



عاطفياً: أنتَ بطبعك إنساني ومتسامح، أطلق العنان لخصالك الإيجابية لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك



صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارسة الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج





برج الجدي

مهنياً: لا ينذر هذا اليوم بالمشكلات والعقوبات وتتخلص من بتجربة صعبة، تجنّب الاخطاء والتهور والتسرع



عاطفياً: ادعاءات الشريك بالعظمة والتفوق عليك تثير غضبك وتستدعي معالجة حاسمة حتى تجتاز هذا اليوم بسلام



صحياً: التوتر الضاغط قد يسبب لك فشلاً او خسارة، فلا تنفعل ولا تسبب لنفسك أزمة صحية





برج الدلو

مهنياً: قد يحاول بعضهم دفعك إلى ارتكاب الخطأ، لكنّهم لن ينجحوا لأنك أكثر إدراكاً وإلماماً بما يحصل حولك



عاطفياً: تشاور مع الشريك، ولا تفرض عليه آراء مزاجية وغير واضحة، بل عليك أن تتحلّى بالجرأة



صحياً: السباحة وأجواء البحر توفران لك راحة نفسية مهمة بعد التعب





برج الحوت

مهنياً: تتبدّل معطيات كثيرة في العمل وتتلقى اقتراحاً أو عرضاً، ما يسبب لك بعض القلق والتوتر



عاطفياً: تكثر المناسبات الاجتماعية المهمة وتتقرّب من شخص ينال إعجابك وتتصالح مع بعض الأصدقاء



صحياً: تواظب على ممارسة الرياضة بلا انقطاع، وتواصل اتباع الحمية بانتظام





