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توقعات الأبراج ليوم June 25, 2017
برج الحمل
مهنياً: يركّز هذا اليوم الضوء على قضايا ملحّة تستوجب حلاً سريعاً قبل تفاقمها ودخول المتطفلين وماسحي الجوخ
عاطفياً: أنت طموح وترغب في المزيد على الرغم من تحقيقك لجزء كبير من أحلامك مع الشريك
صحياً: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة
برج الثور
مهنياً: تتوضح أمامك الرؤية وتغمرك الحماسة، والانفراج الأول قد يطرأ في هذا اليوم، وتكون الذبذبات إيجابية
عاطفياً: شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها، لكنّ الصورة النهائية لم تتوضح بعد، تمهل بعض الشيء وادرس الأمور برويّة
صحياً: الابتعاد قدر الإمكان عن الهموم يريح الأعصاب ويبقي التفكير مرتاحاً
برج الجوزاء
مهنياً: يزودك هذا اليوم طاقة أفضل للعمل ويزيل بعض الأوهام، وتتبوأ مركزاً جديداً يزيدك ثقة بالنفس وتفاؤلاً
عاطفياً: تقف حائراً أمام مجموعة من الخيارات ولا تعرف ما هو الأنسب وتزعجك تدخلات الحبيب في حياتك
صحياً: القلق والاضطراب اللذان يحرمانك من النوم ناتجان من ضغط العمل والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقك
برج السرطان
مهنياً: يوم مليء بالنشاط تحضر فيه أحد المؤتمرات وتلفت الأنظار بقدرتك على التجاوب مع الظروف والمتطلّبات
عاطفياً: تعبّر عن أفكارك وآرائك أمام الشريك بصراحة تامة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر
صحياً: تمرّ بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلباً على وضعك الصحي
برج الأسد
مهنياً: عقبة واحدة تعيق تحسين وضعك المهني، لكن كل شيء يكون في مصلحتك قريباً، وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية
عاطفياً: علاقة قديمة تهدد مستقبلك، لذا فإن الحسم مطلوب لتصحيح الأمور قبل تفاقمها والوصول إلى نقطة اللاعودة
صحياً: يبدو الارتباك واضحاً في تصرّفاتك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً
برج العذراء
مهنياً: إذا كنت تنوي السفر، يجب الانتباه للمشكلات الطارئة كالفوضى والالتباسات والتأخير في المطارات
عاطفياً: الوقت مناسب لتحسين علاقاتك بالشريك وإيصال أفكارك إليه بطريقة واضحة، واكتساب ثقته أكثر فأكثر
صحياً: تتابع أمراً صحياً أو أمراً طارئاً ينعكس على وضعك الصحي، وكن واعياً في التصرف حياله
برج العقرب
مهنياً: خفف تصرفاتك البهلوانية واستخفافك بكل شيء، من قال إنك الشخص القادر على فرض آرائك على الآخرين
عاطفياً: لا تجادل في أمور لا تفقه بها شيئاً، ووسّع آفاق معرفتك قبل المناقشة، ولا تحمل الحبيب
صحياً: اعتماد نظام غذائي صحي يساعد كثيراً للحفاظ على الرشاقة والتخلص من بعض الأوجاع
برج القوس
مهنياً: يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك
عاطفياً: إذا كنت غير مرتبط فهذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، أنتَ مقبل على مرحلة مهمّة وديناميكية من حياتك
صحياً: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي
برج الجدي
مهنياً: تنجز عملاً يلاقي الاستحسان وتتلاشى الضغوط ويطمئن بالك وتفتح باب الحوار لحل مشكلات عالقة
عاطفياً: يكون تأثيرك نافذاً حتى لو تعاملت مع الشريك بمزاجية، وتطلق أفكاراً جديدة تلاقي الترحيب والاستحسان
صحياً: تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات مع الأصدقاء، هذا مفيد للوضع الصحي
برج الدلو
مهنياً: تعيش حالة من الارتياح الكبير بعدما يأتيك من يفتح صفحة ماضية ويريك ما كان خافياً عنك
عاطفياً: لا تحاول اللعب على وتر الغيرة مع الشريك، لأنه لن يحتمل ذلك، وقد تدفع لاحقاً ثمن مغامراتك معه
صحياً: الخروج إلى الطبيعة أو التنزّه على شاطئ البحر من العلاجات المفيدة نفسياً
برج الحوت
مهنياً: يكون هذا اليوم أكثر وعداً، وتنتظرك فرص جديدة في مجال عملك وتكون الظروف ملائمة لنشر بعض الأفكار
عاطفياً: علاقة مشرقة في طريقها إليك، لكنّ ذلك يتطلب بعض الجهود وخصوصا أنك تمتلك القدرة على القيام بما يطلب منك
صحياً: تسمع بأزمة صحية تصيب أحد الأشخاص الأعزاء عليك، لكنها تكون عابرة وترتاح نفسياً
برج الحمل
مهنياً: تقدمك في العمل يتحدث عن إمكان احتلالك منصباً مهنياً مهماً بكون بمثابة ترقية لك تقديراً لجهودك وتألقك
عاطفياً: لا تكن أنانياً، فالشريك يستحق منك معاملة أفضل وأكثر نضجاً بعد سنوات طوال أمضيتماها معاً
صحياً: لا تعتمد على النصائح لتحسين صحتك، بل حاول أن تمارس التمارين الرياضية
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