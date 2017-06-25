توقعات الأبراج ليوم June 25, 2017

برج الحمل

مهنياً: يركّز هذا اليوم الضوء على قضايا ملحّة تستوجب حلاً سريعاً قبل تفاقمها ودخول المتطفلين وماسحي الجوخ



عاطفياً: أنت طموح وترغب في المزيد على الرغم من تحقيقك لجزء كبير من أحلامك مع الشريك



صحياً: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة





برج الثور

مهنياً: تتوضح أمامك الرؤية وتغمرك الحماسة، والانفراج الأول قد يطرأ في هذا اليوم، وتكون الذبذبات إيجابية



عاطفياً: شريك جديد ومغامرة عاطفية تفرض نفسها، لكنّ الصورة النهائية لم تتوضح بعد، تمهل بعض الشيء وادرس الأمور برويّة



صحياً: الابتعاد قدر الإمكان عن الهموم يريح الأعصاب ويبقي التفكير مرتاحاً





برج الجوزاء

مهنياً: يزودك هذا اليوم طاقة أفضل للعمل ويزيل بعض الأوهام، وتتبوأ مركزاً جديداً يزيدك ثقة بالنفس وتفاؤلاً



عاطفياً: تقف حائراً أمام مجموعة من الخيارات ولا تعرف ما هو الأنسب وتزعجك تدخلات الحبيب في حياتك



صحياً: القلق والاضطراب اللذان يحرمانك من النوم ناتجان من ضغط العمل والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقك





برج السرطان

مهنياً: يوم مليء بالنشاط تحضر فيه أحد المؤتمرات وتلفت الأنظار بقدرتك على التجاوب مع الظروف والمتطلّبات



عاطفياً: تعبّر عن أفكارك وآرائك أمام الشريك بصراحة تامة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر



صحياً: تمرّ بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلباً على وضعك الصحي





برج الأسد

مهنياً: عقبة واحدة تعيق تحسين وضعك المهني، لكن كل شيء يكون في مصلحتك قريباً، وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية



عاطفياً: علاقة قديمة تهدد مستقبلك، لذا فإن الحسم مطلوب لتصحيح الأمور قبل تفاقمها والوصول إلى نقطة اللاعودة



صحياً: يبدو الارتباك واضحاً في تصرّفاتك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً





برج العذراء

مهنياً: إذا كنت تنوي السفر، يجب الانتباه للمشكلات الطارئة كالفوضى والالتباسات والتأخير في المطارات



عاطفياً: الوقت مناسب لتحسين علاقاتك بالشريك وإيصال أفكارك إليه بطريقة واضحة، واكتساب ثقته أكثر فأكثر



صحياً: تتابع أمراً صحياً أو أمراً طارئاً ينعكس على وضعك الصحي، وكن واعياً في التصرف حياله





برج العقرب

مهنياً: خفف تصرفاتك البهلوانية واستخفافك بكل شيء، من قال إنك الشخص القادر على فرض آرائك على الآخرين



عاطفياً: لا تجادل في أمور لا تفقه بها شيئاً، ووسّع آفاق معرفتك قبل المناقشة، ولا تحمل الحبيب



صحياً: اعتماد نظام غذائي صحي يساعد كثيراً للحفاظ على الرشاقة والتخلص من بعض الأوجاع





برج القوس

مهنياً: يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك



عاطفياً: إذا كنت غير مرتبط فهذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، أنتَ مقبل على مرحلة مهمّة وديناميكية من حياتك



صحياً: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي





برج الجدي

مهنياً: تنجز عملاً يلاقي الاستحسان وتتلاشى الضغوط ويطمئن بالك وتفتح باب الحوار لحل مشكلات عالقة



عاطفياً: يكون تأثيرك نافذاً حتى لو تعاملت مع الشريك بمزاجية، وتطلق أفكاراً جديدة تلاقي الترحيب والاستحسان



صحياً: تميل إلى الترفيه والخروج في سهرات مع الأصدقاء، هذا مفيد للوضع الصحي





برج الدلو

مهنياً: تعيش حالة من الارتياح الكبير بعدما يأتيك من يفتح صفحة ماضية ويريك ما كان خافياً عنك



عاطفياً: لا تحاول اللعب على وتر الغيرة مع الشريك، لأنه لن يحتمل ذلك، وقد تدفع لاحقاً ثمن مغامراتك معه



صحياً: الخروج إلى الطبيعة أو التنزّه على شاطئ البحر من العلاجات المفيدة نفسياً





برج الحوت

مهنياً: يكون هذا اليوم أكثر وعداً، وتنتظرك فرص جديدة في مجال عملك وتكون الظروف ملائمة لنشر بعض الأفكار



عاطفياً: علاقة مشرقة في طريقها إليك، لكنّ ذلك يتطلب بعض الجهود وخصوصا أنك تمتلك القدرة على القيام بما يطلب منك



صحياً: تسمع بأزمة صحية تصيب أحد الأشخاص الأعزاء عليك، لكنها تكون عابرة وترتاح نفسياً





برج الحمل

مهنياً: تقدمك في العمل يتحدث عن إمكان احتلالك منصباً مهنياً مهماً بكون بمثابة ترقية لك تقديراً لجهودك وتألقك



عاطفياً: لا تكن أنانياً، فالشريك يستحق منك معاملة أفضل وأكثر نضجاً بعد سنوات طوال أمضيتماها معاً



صحياً: لا تعتمد على النصائح لتحسين صحتك، بل حاول أن تمارس التمارين الرياضية





