- بالفيديو: أول مسجد مختلط للسيدات والرجال داخل كنيسة ألمانية
- توقعات الأبراج ليوم June 26, 2017
- قطرة تواضع من أجل قطر
- الموصل.. داعش
- الموقف الأمريكي من الازمة الخليجية “متذبذب”.. كم من الوقت ستحتاج قطر لدراسة المطالب الـ13؟ وهل جرى تقديمها من اجل ان ترفض فعلا؟ وما هو سيناريو المرحلة التالية لانتهاء هدنة العشرة أيام؟
- الإسباني أربيلوا يعلن اعتزاله نهائياً
- دريان يحذر من التطرف الديني ويطالب بضبط السلاح المتفلّت
- مريضة سرطان الثدي ليست نصف امرأة
- الحريري بجانب الملك سلمان ويلتقي وليّ العهد على وهجِ اندفاعة نصرالله «المُربِكة» للبنان
- مفتي لبنان في خطبة العيد: نحن مع السعودية في السراء والضراء
- أستراليا.. نيو ساوث ويلز تدرس دمج "فرقة الجريمة المنظمة الشرق أوسطية"
- أستراليا، سياسيون بلا رؤية مستقبلية
- مجددا..إسرائيل تستهدف مواقع للنظام السوري ردا على سقوط عدة قذائف في الجولان
- توقيف الفنانة أصالة نصري في بيروت لحيازتها على المخدرات
- الرئيس ميقاتي أدّى صلاة العيد في المسجد المنصوري
- في يوم الارض: تحية لفلسطين وشعبها المجاهد
- يتسبب في انتحار الآباء .. كاتبة أسترالية تحذر من "بلطجة" نظام Child support
- صراع العروش.. النسخة السعودية
- مصادر: قتيلان بغارة اسرائيلية على مواقع للجيش السوري في القنيطرة
- أستراليا: فاطمة قنديل في محاكمة سليم مهاجر: توقيعي مزور
- الشاحنات تدمر الطرق الأسترالية
- المفوض العام للكشاف الأسترالي في ولاية نيو ساوث ولز نيفل طومكنز يشارك كشافة المشاريع في إفطارها الرمضاني السنوي
- الجزيرة.. إعلام التحريض
- توقعات الأبراج ليوم June 25, 2017
- برلسكوني: أكثر ما يعجبني في ترامب ... زوجته ميلانيا
توقعات الأبراج ليوم June 26, 2017
برج الحمل
مهنياً: كن عادلاً مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون به، فأنت تأنف القيام بما لا ترغب به
عاطفياً: الشريك معنيّ بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك ومشاريعك المستقبلية معه
صحياً: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك إطلاقاً، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور
برج الثور
مهنياً: تُفتح امامك الأبواب، وتحقّق أمنية أو تنطلق بجديد أو ترتبط بزواج أو تذهب نحو إقامة بعيدة أو تغيّر اتجاهاتك كليّاً
عاطفياً: تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الأوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكناً
صحياً: ممارسة بعض النشاطات الفكرية والثقافية تريحك من عناء العمل ومشاغل الحياة العائلية
برج الجوزاء
مهنياً: أنت بحاجة إلى لقاء وجوه جديدة وخوض تجارب لم تعهدها في السابق، وحاول أن تعرف حاجاتك الحقيقية
عاطفياً: قد تبحث شؤوناً عاطفية تتعلق بك وبالشريك، لاطفه وليّن طباعك معه وصارحه بحقيقة مشاعرك تجاه، فهذا يريحه
صحياً: داء البدانة والوزن الزائد هو الرياضة والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم التراجع
برج السرطان
مهنياً: تتركز الأوضاع اعتباراً من اليوم على القضايا المالية فيحالفك الحظ فيها، وتحقق مكاسب غير متوقعة في مجالك المهني
عاطفياً: تختلط الأمور عليك ولا تعود تعرف ماذا تريد من الحبيب، فلا تترك الغضب يسيطر عليك لئلا تؤزم الأمور أكثر مما هي متأزمة
صحياً: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك
برج الأسد
مهنياً: لا تكون مرتاح البال والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، إضافة إلى مطالب أرباب العمل المتكررة التي ترهقك
عاطفياً: كُن حذراً جدّاً في كل ما تقول وتفعل، قد تتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجاً أمام الشريك وغير قادر على التبرير
صحياً: تتعامل مع وضعك الصحي بطريقة منطقية تحاشياً لمشكلات قد تسبب لك أمراضاً
برج العذراء
مهنياً: يسمح لك هذا اليوم بالسفر أو بالانضمام إلى جمعية أو مؤسسة ثقافية، والقيام بمبادرة على الصعيد المهني تلقى الترحيب من الجميع
عاطفياً: يحتلّ الغرام مركزاً مهمّاً في حياتك، ويجعل إخلاصك محطّ أنظار الشريك، فتتبدل نظرته إليك ويبادلك أرق الشعور
صحياً: تشعر بوضع صحي ممتاز، حافظ عليه ولا تكثر من تناول الحلويات
برج الميزان
مهنياً: يخفّ الوهج الذي نعمت به، ويُطلَب إليك التروّي والانتباه خلال بعض الفترات الآتية، وعدم التهوّر
عاطفياً: تخوض اليوم تجربة جديدة في الحب تشعر بالحماسة تجاهها، لا تستمع إلى الثرثرات وحافظ على علاقتك بالحبيب
صحياً: قلّة النوم تسبب لك الإرهاق الفكري، فحاول أن تقسّم وقتك بشكل سليم
برج العقرب
مهنياً: يسجّل هذا اليوم حدثاً مهماً، إذ يفتتح دورة طويلة من الفرص الاستثنائية والنجاح المهني والبهاء والإشراق المهني
عاطفياً: علاقة قديمة تهدد مستقبلك، لذا فإن الحسم مطلوب لتصحيح الأمور، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول
صحياً: ممارسة الرياضة باستمرار توفر لك قدرة أكبر على التركيز وصفاء في الذهن
برج القوس
مهنياً: تكف المعاكسة الكبيرة التي عانيتها منذ سنة وتزول بعض المشاكل ويتحدث هذا اليوم عن استثمار أو رسوم أو ضرائب أو قضية مالية
عاطفياً: تشتد الانفعالات وقد تتركز عليك الأنظار بسبب غضب تظهره او استياء او عدم رضى عمّا يحصل من قبل الشريك
صحياً: لا تضعف أمام المشكلات التي تواجهك مهما كانت صعبة، لئلا تؤثر سلباً في وضعك الصحي
برج الجدي
مهنياً: تتخلص من بعض العراقيل وتبدأ علاقة شراكة جديدة عنوانها الثقة المتبادلة
عاطفياً: يتجاوب معك الشريك بعد الاختلافات الطارئة بينكما، وتتغير بعض الأمور في حياتكما كما بعض القناعات
صحياً: حاول بين الحين والآخر الخروج في رحلة إلى الجبل وممارسة رياضة التسلق
برج الدلو
مهنياً: يؤجج هذا اليوم وهج الأيام الماضية، ويجعلك تتخلص من بعض الحيثيات الجديدة التي بلبلت أفكارك وبددت تركيزك
عاطفياً: الارتباط قد يكون هو الحلّ الأنسب، لكن اختيار الشريك المناسب هو الأهم، وقد تجد نفسك أمام خيار صعب لكن الحسم مطلوب سريعاً
صحياً: حاول أن تبتعد عن المأكولات التي تحتوي على مكونات تسبب لك البدانة
برج الحوت
مهنياً: يفتح لك هذا اليوم الأبواب المناسبة لك ويغيّر الأجواء، فتعرف الوفرة والنجاح والأوضاع الجيدة
عاطفياً: تقديم المساعدة للشريك يكون مهماً جداً، ويخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما، وتعرفان أوقاتاً سعيدة غابت عن أجوائكما بعض الشيء
صحياً: حاول أن تواظب على تناول وجبات الطعام ثلاث مرات يومياً، فهذا مفيد جداً
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- توقيف الفنانة أصالة نصري في بيروت لحيازتها على المخدرات
- الايرانية الاصل نازانين ماندي.. عندما تتعدد المواهب
- الحريري بجانب الملك سلمان ويلتقي وليّ العهد على وهجِ اندفاعة نصرالله «المُربِكة» للبنان
- الموقف الأمريكي من الازمة الخليجية “متذبذب”.. كم من الوقت ستحتاج قطر لدراسة المطالب الـ13؟ وهل جرى تقديمها من اجل ان ترفض فعلا؟ وما هو سيناريو المرحلة التالية لانتهاء هدنة العشرة أيام؟
- مايلي سايرس عارية إلى جانب حبيبتها في جلسة تصويرية لمجلة "W"
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم June 26, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 25, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 24, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 23, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 22, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 21, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 20, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 19, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 18, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 17, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)