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توقعات الأبراج ليوم June 29, 2017
برج الحمل
مهنياً: ساير الأوضاع ولا تعترض، وابتعد عن المواجهة حالياً، وانتظر ريثما تتضح الأمور وتتكشف الحقائق لتدلي بشهادتك
عاطفياً: عليك التنبّه من بعض الأخبار الكاذبة التي تؤثر سلباً في أوضاعك العاطفية، وابتعد قدر الإمكان عمن يسعى لتوتير العلاقة بينك وبين الشريك
صحياً: لا تدع الهموم العائلية والمهنية تؤثر سلباً في وضعك الصحي، بل اخرج من محيطك الضيق
برج الثور
مهنياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً
عاطفياً: تتحسن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما بسبب تدخلات الآخرين
صحياً: لا تورّط نفسك في أمور لا ناقة لك فيها ولا جمل، وتسبب اضطراباً لوضعك الصحي
برج الجوزاء
مهنياً: قد تواجه معارضين لخططك، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك
عاطفياً: تبحث عن جديد في الحب لتخرج من المأزق العاطفي الذي تمرّ به، انتبه إلى طريقة حديثك مع الحبيب ولا تجرحه
صحياً: السباحة ضرورية كلما سنحت الظروف، ونتائجها مضمونة ومهمة
برج السرطان
مهنياً: الظروف الحالية مناسبة لتقدم على خطوة كبيرة، لن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك
عاطفياً: لا تكن كثير العتاب وإلا ابتعد الحبيب عنك، وتسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو المصالحة
صحياً: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها
برج الأسد
مهنياً: لا أنصح لك اليوم المغامرة، ولكن كن حذراً في الخطوات التي تقوم بها تجاه الزملاء، وادرس قراراتك تجاههم بدقة كبيرة
عاطفياً: تناقش بعض الأمور المهمة مع الحبيب فلا تفكر فيها بطريقة سلبية، بل ضع التفاؤل عنواناً عريضاً في نقاشك معه
صحياً: تشعر بالراحة النفسية الكبيرة بعدما صارحت الآخرين بما كان يعتريك من ألم داخلي
برج العذراء
مهنياً: من المستحسن عدم المراهنة على أيّ نجاح، لا تتردد في طلب المساعدة والنصيحة من الأصدقاء والأحبّا
عاطفياً: صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكن حافظ على رباطة جأشك، وكسّر قيود اليأس
صحياً: سارع إلى دعوة الأصدقاء للقيام بساعة من المشي كل يوم قبل التوجه إلى العمل
برج الميزان
مهنياً: يشير هذا اليوم إلى عملية ترويجية ناجحة، قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير
عاطفياً: تختار الوقت المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما
صحياً: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس
برج العقرب
مهنياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، وقد تجعلك تثير بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجاً
عاطفياً: يساعدك الوحي على القيام بأعمال إبداعية فتفرض أفكارك على الشريك وتؤثر فيه وتنال إعجابه
صحياً: يستحسن التقيد بمواعيد وجبات الطعام ثلاث مرات في اليوم، فهذا يكون صحياً ومفيدا
برج القوس
مهنياً: أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات، فلا تراهن على الدّقة أو الخبر اليقين
عاطفياً: يوم عاطفي افضل بكثير من السابق وتكون على موعد مع تغيير ايجابي، في الجو غزل وغرام وعلاقة ناشئة
صحياً: التقلبات التي قد تطرأ على الصعيد المهني والعاطفي تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن
برج الجدي
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شراكة أو علاقة المال بالحياة المهنية، انتبه من بعض الفضائح
عاطفياً: التسوية المطروحة مع الشريك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جداً
صحياً: حاول ان تتخطى القلق، بمزيد من الايجابية فهذا اكثر راحة وسعادة
برج الدلو
مهنياً: يكون هذا اليوم هو الأفضل على صعيد حياتك المهنية، فقد تتخلص من بعض المتاعب والخلافات البسيطة
عاطفياً: تتغلب على بعض الأسباب التي تجعلك محبطاً وحزينا، وساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة، فكن مستعداً
صحياً: ساعات الفراغ المتاحة أمامك تشكل فسحة للقيام بالرياضة والتخلص من متاعب العمل
برج الحوت
مهنياً: تركّز هذا اليوم على الشؤون المالية، وحاول أن لا تكون مزاجيًا ومتقلّباً وتنكبّ على دراسة مشروع مهم
عاطفياً: تقلبات الزمان لن تقوى على إضعاف العلاقة المتينة بالشريك، لكن حذار أصحاب النيات المبيتة من فعل ذلك
صحياً: إنتبه لصحتك ولسلامتك وكن متأنيًا في كل شيء، وحذار عدم الوقاية إذا شعرت بألم يحتم عليك مراجعة الطبيب
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