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توقعات الأبراج ليوم June 30, 2017
برج الحمل
مهنياً: تنطلق هذا اليوم وفي جعبتك مشروع مهني متطور جداً تعرضه على أرباب العمل بغية تأمين التأييد له
عاطفياً: تدرك جيداً أن أسس العلاقة الصريحة والمتينة هي الثقة، فإذا كنت تريد ألا تتزعزع فكن على قدر الثقة
صحياً: أنت تكره المستشفيات والدخول إليها، لذا انتبه لصحتك قدر الإمكان لئلا تضطر إلى دخول المستشفى
برج الثور
مهنياً: تعرف صداقات جديدة اليوم وتتمكّن من فرض سلطتك أو اتخاذ إجراءات قد لا يوافق عليها الجميع
عاطفياً: الجوّ العام يتحدّث عن عشق وتعلّق وكلام كثير ودعوات متراكمة وسحر تمارسه أينما حللت وتكون حديث الجميع
صحياً: الشعور بالخيبة أحياناً يولد حالة اكتئاب ورغبة في الانزواء واضطراباً نفسياً
برج الجوزاء
مهنياً: حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو إحدى السلطات القوية والفاعلة، لا تلعب بالنار وكُن متحفّظاً جدّاً
عاطفياً: تكون سبّاقًا في الحب، وتقدّم أفضل ما لديك من طاقات ومواهب، وتتحمّس لبدء علاقة جديدة مبنية على الثقة المتبادلة
صحياً: حاول مقاومة الإغراءات التي تبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك
برج السرطان
مهنياً: متفائل جداً فظروفك تتحسّن على نحو واضح، تناسبك المستجدات وأنت تتعامل معها بانفتاح كبير وصدر رحب
عاطفياً: أطلق العنان لخصالك الإيجابية لتحافظ على استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك
صحياً: اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خير علاج
برج الأسد
مهنياً: تعرف تشويقاً وعلاقات حماسية وأوضاعاً استثنائية، وتتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية تثير إعجاب الزملاء ودهشتهم
عاطفياً: لا تكذّب الحبيب في ما يقوله وثق بكلامه، لقد بدأت تتصرف بغرابة معه أخيراً، فكن حذراً قبل أن تصل إلى الهاوية معه
صحياً: بعض الالتهابات المفاجئة في أصابع القدمين سببه كثرة الوقوف والطقس الحار
برج العذراء
مهنياً: تحسين وضعك في العمل يتطلب منك طي صفحة الماضي، والانطلاق مجدداً نحو مجالات أوسع وأكثر إنتاجاً
عاطفياً: تأجيل عمل اليوم إلى الغد لن يكون في مصلحتك، وأنت أمام اختبار جدّي مع الشريك هذه المرة وممنوع الخطأ
صحياً: لا تخالف تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين، لأن رئتيك ضعيفتان
برج الميزان
مهنياً: قد تواجه بعض خيبات الأمل، لكنك قادر على النهوض مجدداً والسير قدماً وتصبح معنوياتك مرتفعة
عاطفياً: حاول أن لا تكون استفزازياً مع الشريك، لأن رد فعله سيكون مكلفاً، ولا نتس أن الحب يحتل المرتبة الأولى في حياتك ويشغل كل تفكيرك
صحياً: لا تجازف بصحتك من أجل بضع ساعات عمل إضافية قد تفيدك مادياً لكنها قد تضرك صحياً
برج العقرب
مهنياً: حاول ان لا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا سيفيدك في مهماتك المقبلة وتنجح في تخطيها والمحافظة على الاستقرار القوي
عاطفياً: السعادة هي عنوان المرحلة المقبلة، وهذا سيريح الشريك كثيراً، تقاومان معاً كل العوامل الصعبة التي تواجهكما
صحياً: خذ المبادرة للقيام بكل ما يبعدك عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة
برج القوس
مهنياً: ينشب خلاف حول بعض القناعات والاعتبارات وتتعرّض جهودك ومحاولاتك للعرقلة وتواجه خصماً او منافساً شرساً
عاطفياً: ما يرغب به الشريك لن يكون مستحيلاً، وهذه أبسط شروط العلاقة التي تجمع بينكما كي تستمر
صحياً: لا تضخم المشكلات التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها إذا واظبت على ممارسة الرياضة
برج الجدي
مهنياً: لحسن الحظ تعود المياه الى مجاريها، ثم تتطور الأمور لكي تعيش يوماً رائعاً تعرف فيه ملذات كثيرة
عاطفياً: قد يلتقيك الحب أو يأتيك زائراً بعد يوم من الحرمان والاحباط، فتستقبله بشغف وتستعيد معه الذكريات العاطفية الجميلة
صحياً: حاول قدر المستطاع تخصيص وقت كافٍ لممارسة الرياضة وخصوصاً صباحاً
برج الدلو
مهنياً: تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار، لكنك لن تؤخر تقدم خطواتك المستقبلية، وخصوصاً أنك من القادرين على تخطي أي أزمة
عاطفياً: تنتعش العواطف وتشتد الروابط متانة، وتتعرف إلى أوساط لم تختلط بها في السابق، وتجد بينها الشخص المناسب للارتباط
صحياً: الاضطرابات المعوية شبه المتواصلة سببها التخمة في تناول الطعام الدسم
برج الحوت
مهنياً: حاول أن تصغي إلى ما يُقال لك من دون ردود فعل، وابتعد عن العدائية والعنف واضبط أعصابك كلما استطعت ذلك
عاطفياً: يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحدّيات، لن تعاني أي أزمة، بل تنجح في تقوية الروابط معه
صحياً: تبدو نشيطًا ذهنيّاً وجسديّاً، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي لطالما أثارت حيرتك سابقاً
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