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توقعات الأبراج ليوم July 1, 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 124
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توقعات الأبراج ليوم July 1, 2017

برج الحمل

مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة، وتحتاج في هذا الوقت إلى التسامح والصبر والانفتاح لتفهم الآخرين

عاطفياً: قد يطرأ عنصر من الماضي يبدّل بعض المعطيات والخطط المقررة لبناء المستقبل مع الشريك لتفادي أزمات يمكن أن تعكر صفو العلاقة

صحياً: أبشرك بوضع صحي مستقر نتيجة الراحة التي حصلت عليها أخيراً



برج الثور

مهنياً: أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية، ابذل ما في وسعك للاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة

عاطفياً: لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس على العلاقة سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر وتكون الخاسر الأكبر

صحياً: الراحة قد تكون اضطرارية في بعض الأحيان، وخصوصاً إذا جاءت بعد فترة من الضغط المتواصل في العمل



برج الجوزاء

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من المخاطرة والمجازفة، كُن حذراً في قيادتك الدفة لئلا تتورط في مشاكل أنت بغنى عنها في هذه المرحلة

عاطفياً: شخص ما في العمل يلفت إنتباهك وتحاول التقرب منه وإقامة علاقة معه قد تنتهي بالارتباط الجدي غير المنتظر

صحياً: تخلع عنك ثوب التراخي والكسل وترتدي ثوب النشاط والحفاظ على صحة سليمة



برج السرطان

مهنياً: تجاربك السابقة في مجال العمل لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كلياً في غير مجال ويضعك أمام مسؤولياتك

عاطفياً: قد تخنق الحبيب بطلباتك ومحاسبتك، ما يجعل الأجواء متشنّجة أو ينذر بخطر الانفصال إلا إذا عرفت كيف تعالج الأمور بحكمة5

صحياً: لا تنفك عن التفكير في وضعك الصحي وخصوصاً بعد خروجك من عارض خطير



برج الأسد

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً، فتشعر بمزيد من الاستقرار في العمل على المدى الطويل

عاطفياً: تقرّر والشريك اتخاذ خطوات حاسمة بشأن العلاقة خوفاً على انهيارها في أي لحظة

صحياً: التقلبات التي قد تطرأ على الصعيد المهني والعاطفي قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن



برج العذراء

مهنياً: يكون هذا اليوم مؤشّراً إلى ازدهار الروابط المهنية وربما الى تطور علاقة مع زميل أو صديق

عاطفياً: قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكنّ العقبة هو الشريك المعارض بشدة لهذه القرارات

صحياً: إذا كنت تشعر بأنك في حال صحية ممتازة فهنيئاً لك شرط المحافظة عليها



برج الميزان

مهنياً: اندفاعك غير المدروس تجاه الآخرين، قد يدفعك إلى ارتكاب أخطاء غير متعمدة، فتريث حتى تتجنب ذلك

عاطفياً: لا تتفرد بالقرارات المستقبلية، فالشريك لن يقبل بذلك وسيطالبك بما يعتبره حقاً له

صحياً: لا تلم الآخرين على ما وصلت إليه صحياً، أنت وحدك المسؤول



برج العقرب

مهنياً: يبدأ الشهر مع تلقيك خبراً جيداً يفرحك كثيراً، وتتخلص من التخاذل والتعب النفسي

عاطفياً: تطورات إيجابية على الصعيد العاطفي، فكن مستعداً لمرحلة مشرقة تعرف خلالها والشريك أوقاتاً رومانسية جميلة جداً

صحياً: ترهق نفسك بأمور الدراسة في وقت يجب أن تستريح فيه، فخذ قسطاً من الراحة



برج القوس

مهنياً: تحقق قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة عنوانها النجاح الكبير والاعتماد الكبير عليك في المهام المستحيلة

عاطفياً: حافظ على موضوعيتك وتيقظك وصفاء ذهنك في العلاقة التي تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة في حياتك العاطفية

صحياً: تدرك بعد تأخير أنك أهملت وضعك الصحي على مدى طويل، لكن بالإمكان التعويض



برج الجدي

مهنياً: التفرد والعناد يؤديان حتماً إلى عواقب وخيمة، ولا تقم بأي تصرف غير محسوب النتائج لأنك قد ثمنه غالياً في المستقبل

عاطفياً: عليك أن تعتمد مع الشريك مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا سيكون أفضل للطرفين بغية الاستمرار في العلاقة

صحياً: معدتك حساسة تجاه مختلف أنواع الحبوب، لذا حاول تجنبها قدر المستطاع



برج الدلو


مهنياً: تزداد الحظوظ هذا اليوم، لذلك توقّع بعض الأرباح المالية، لكن ابتعد عن عمليات الشراء الكبيرة

عاطفياً: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه

صحياً: غثيان وصداع مستمر، قد يكون بسبب الإرهاق وقلة النوم، توجه إلى طبيبك



برج الحوت

مهنياً: تكون أخطاؤك واضحة جدّاً، وقد تلفت أنظار المسؤولين وترسم حولك علامات استفهام مُريبة

عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضياً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك

صحياً: تقلبات الأجواء في المنزل تزيدك اضطراباً وقلقاً وتضعضع تفكيرك وتشوشه



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