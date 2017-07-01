توقعات الأبراج ليوم July 1, 2017

برج الحمل

مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة، وتحتاج في هذا الوقت إلى التسامح والصبر والانفتاح لتفهم الآخرين



عاطفياً: قد يطرأ عنصر من الماضي يبدّل بعض المعطيات والخطط المقررة لبناء المستقبل مع الشريك لتفادي أزمات يمكن أن تعكر صفو العلاقة



صحياً: أبشرك بوضع صحي مستقر نتيجة الراحة التي حصلت عليها أخيراً





برج الثور

مهنياً: أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية، ابذل ما في وسعك للاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة



عاطفياً: لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس على العلاقة سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر وتكون الخاسر الأكبر



صحياً: الراحة قد تكون اضطرارية في بعض الأحيان، وخصوصاً إذا جاءت بعد فترة من الضغط المتواصل في العمل





برج الجوزاء

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من المخاطرة والمجازفة، كُن حذراً في قيادتك الدفة لئلا تتورط في مشاكل أنت بغنى عنها في هذه المرحلة



عاطفياً: شخص ما في العمل يلفت إنتباهك وتحاول التقرب منه وإقامة علاقة معه قد تنتهي بالارتباط الجدي غير المنتظر



صحياً: تخلع عنك ثوب التراخي والكسل وترتدي ثوب النشاط والحفاظ على صحة سليمة





برج السرطان

مهنياً: تجاربك السابقة في مجال العمل لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كلياً في غير مجال ويضعك أمام مسؤولياتك



عاطفياً: قد تخنق الحبيب بطلباتك ومحاسبتك، ما يجعل الأجواء متشنّجة أو ينذر بخطر الانفصال إلا إذا عرفت كيف تعالج الأمور بحكمة5



صحياً: لا تنفك عن التفكير في وضعك الصحي وخصوصاً بعد خروجك من عارض خطير





برج الأسد

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً، فتشعر بمزيد من الاستقرار في العمل على المدى الطويل



عاطفياً: تقرّر والشريك اتخاذ خطوات حاسمة بشأن العلاقة خوفاً على انهيارها في أي لحظة



صحياً: التقلبات التي قد تطرأ على الصعيد المهني والعاطفي قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن





برج العذراء

مهنياً: يكون هذا اليوم مؤشّراً إلى ازدهار الروابط المهنية وربما الى تطور علاقة مع زميل أو صديق



عاطفياً: قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكنّ العقبة هو الشريك المعارض بشدة لهذه القرارات



صحياً: إذا كنت تشعر بأنك في حال صحية ممتازة فهنيئاً لك شرط المحافظة عليها





برج الميزان

مهنياً: اندفاعك غير المدروس تجاه الآخرين، قد يدفعك إلى ارتكاب أخطاء غير متعمدة، فتريث حتى تتجنب ذلك



عاطفياً: لا تتفرد بالقرارات المستقبلية، فالشريك لن يقبل بذلك وسيطالبك بما يعتبره حقاً له



صحياً: لا تلم الآخرين على ما وصلت إليه صحياً، أنت وحدك المسؤول





برج العقرب

مهنياً: يبدأ الشهر مع تلقيك خبراً جيداً يفرحك كثيراً، وتتخلص من التخاذل والتعب النفسي



عاطفياً: تطورات إيجابية على الصعيد العاطفي، فكن مستعداً لمرحلة مشرقة تعرف خلالها والشريك أوقاتاً رومانسية جميلة جداً



صحياً: ترهق نفسك بأمور الدراسة في وقت يجب أن تستريح فيه، فخذ قسطاً من الراحة





برج القوس

مهنياً: تحقق قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة عنوانها النجاح الكبير والاعتماد الكبير عليك في المهام المستحيلة



عاطفياً: حافظ على موضوعيتك وتيقظك وصفاء ذهنك في العلاقة التي تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة في حياتك العاطفية



صحياً: تدرك بعد تأخير أنك أهملت وضعك الصحي على مدى طويل، لكن بالإمكان التعويض





برج الجدي

مهنياً: التفرد والعناد يؤديان حتماً إلى عواقب وخيمة، ولا تقم بأي تصرف غير محسوب النتائج لأنك قد ثمنه غالياً في المستقبل



عاطفياً: عليك أن تعتمد مع الشريك مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا سيكون أفضل للطرفين بغية الاستمرار في العلاقة



صحياً: معدتك حساسة تجاه مختلف أنواع الحبوب، لذا حاول تجنبها قدر المستطاع





برج الدلو



مهنياً: تزداد الحظوظ هذا اليوم، لذلك توقّع بعض الأرباح المالية، لكن ابتعد عن عمليات الشراء الكبيرة



عاطفياً: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه



صحياً: غثيان وصداع مستمر، قد يكون بسبب الإرهاق وقلة النوم، توجه إلى طبيبك





برج الحوت

مهنياً: تكون أخطاؤك واضحة جدّاً، وقد تلفت أنظار المسؤولين وترسم حولك علامات استفهام مُريبة



عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضياً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك



صحياً: تقلبات الأجواء في المنزل تزيدك اضطراباً وقلقاً وتضعضع تفكيرك وتشوشه





