- بطاقات الائتمان في أستراليا.. لماذا لا تتسم بالوضوح؟
- أستراليا.. مهرجان سيدني لعيد الفطر السعيد 2017 الألاف يلتفون حول نهج الإعتدال نهج المشاريع
- الإعلام القطري..
- توقعات الأبراج ليوم July 4, 2017
- «لغمٌ» متعدّد الهدف يلاقي الخلْط «غير البريء» بين النازحين والإرهاب
- واشنطن تضغط على قطر لتقديم «تنازلات» تمهد لمفاوضات
- إيناسيو باق والزمالك في حسابات شائكة
- سياسيون لبنانيون ضد تعويم نظام دمشق: عودة النازحين السوريين تكون عبر الأمم المتحدة
- لبنان: هل تقتحم الملفات المتفجرة مجلس الوزراء غداً؟
- النزوح ضاغط... والكهرباء متوتّرة... و"السلسلة" تلفّ على رقاب الطلّاب!
- تحذيرات استخباراتية من «الهجرة المعاكسة».. لبنان على «قائمة» «داعش»
- النازحون والمخيّمات: قنابل موقوتة عسكرياً وسياسياً
- مخاوف مِن تحوُّل قضية النازحين «قميص عثمان»!؟
- «زيّ ما هيِّي» بالقانون.. وبالإكراه
- الأمم المتحدة ترفض التعاون مع المحكمة الدولية: رود لارسن يخفي معلومات!
- غليان عين الحلوة: من حرب البيانات إلى التوعّد باغتيالات
- القوات: الحريري معنا في ملف النازحين
- طرابلس ـ المنية ـ الضنية: ما حدا مرتاح
- النسبيّة «تُحاصر» الصوت العلوي في الشمال
- قانون الانتخاب يُنهي «أسطورة» الصوت الأرمني في المتن
- اجندة وطنية للمواجهة ام اجندة حزب الله؟
- قطر في إتجاه الهاوية عن سابق تصور وتصميم
- فرصة ضائعة أخرى للبنان وللمشرق
- أميرات وأمراء سعوديون بملابس البحر على يخت ثمنه 160 مليون دولار (فيديو وصور)
- حادث مروع بألمانيا والشرطة تخشى "مقتل كثيرين"
توقعات الأبراج ليوم July 4, 2017
برج الحمل
مهنياً: عليك ان تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم والتفاهم على الكثير من المشاريع التي تعود بالنفع على الجميع
عاطفياً: تفاهم الماضي مع الشريك، يشكّل ضمانة للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما، وانطلاق معاً بغية تأسيس حياة مشتركة على أسس متينة
صحياً: أنت ميال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين
برج الثور
مهنياً: لا تكن متطرّفاً في قراراتك ولا تتساهل، وكما يقال دائما خير الأمور الوسط، فعالجها كما يجب واتخذ قراراتك بالرويّة
عاطفياً: بعض النيات السيئة تهدد العلاقة بالشريك، فحاول إثبات حقيقتها سريعاً، وأوضح له الأمور كما يجب وضع النقاط على الحروف
صحياً: تتخلص من الوزن الزائد وآلام الظهر وتستعد للانطلاق بمخطط جديد لنمطك الغذائي
برج الجوزاء
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن ربح مالي وتطورات ومعلومات تحتاج إليها لكي تتخذ قرارات مادية سليمة، لكن لا تحسم أمراً أو توقع عقداً اليوم
عاطفياً: حاول أن تعالج الأمور بينك وبين الحبيب بهدوء، ولا تتهمه بالانفعال وسوء الظن، وخفف من عصبيتك في تعاطيك معه
صحياً: تكثر الفواكه في فصل الصيف ومنها البطيخ الذي ينعش ويفيد طبعاً دون الإكثار من تناوله
برج السرطان
مهنياً: القمر الجديد في برجك له دلالة كبيرة، يبدأ بالنزاعات والتشنجات والأجواء المربكة التي تحمل تغيّراً لا يروقك على الارجح، ثم يخف الضغط
عاطفياً: خفف اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية والتوتر والشك في حبك له
صحياً: لا تترك العنان لشهيتك، فهذا يفقدك البدانة بين ليلة وضحاها، ويدفعك مجدداً لاتباع حمية قاسية
برج الأسد
مهنياً: تكون هذا اليوم حالماً ومأخوذاً بأمر قديم تعيش معه بعض الذكريات، ونجمك يلمع، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني
عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة
صحياً: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد
برج العذراء
مهنياً: يبدو هذا اليوم مناسباً لك، ويرعى بعض شؤونك ويجعلك في وضع حساس وتبذل جهوداً مضاعفة لتنال منصباً تستحقه
عاطفياً: إعمل برأي الشريك في أمور دقيقة، التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى
صحياً: أنت محب للطعام الشهي وصاحب إرادة ضعيفة، الحل الوحيد هو اللجوء إلى أخصائي تغذية لمساعدتك في ضبط شهيتك
برج الميزان
مهنياً: تضطر إلى اتخاذ قرارات لا تعجب بعض الزملاء، لكنّ الجميع يقدّر الظروف ومستعد للوقوف إلى جانبك
عاطفياً: لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك قد تخسره في حال وصلت الأمور بينكما إلى طريق مسدود
صحياً: بالإرادة الصلبة والعزم أنت قادر على التغلب على مشاكلك الصحية والتخلص من السمنة الزائدة
برج العقرب
مهنياً: يبشر هذا اليوم بخبر مناسب، وهناك جديد يجعلك تغير رأيك، لكن ذلك يتبدل في مصلحتك لاحقاً وتحقق مكاسب لم تكن تتوقعها
عاطفياً: تلاحظ قريباً ارتفاعاً في منسوب الرومانسية، وهذه طبيعة الشريك الحقيقية، فتوقع منه تصرفاً قد يأسر قلبك
صحياً: الحيوية الظاهرة سببها من دون شك، مواظبتك على التمارين الرياضية
برج القوس
مهنياً: يطلب إليك الصبر والهدوء بعيداً عن الانفعالات، تصرف بمنطق وكن عقلانياً وساعد الآخرين وشاركهم في مهام العمل
عاطفياً: لا تتعصب لرأيك واقبل الاستماع إلى وجهة نظر الحبيب ثم احكم على الآراء التي يطرحها فإمها تقبلها أو ترفضها بالمطلق
صحياً: تتعاطى مع وضعك الصحي باستخفاف ما بعده استخفاف، وتكون النتائج كارثية
برج الجدي
مهنياً: تكون أمام خيار لا بد منه، وقد يولد هذا اليوم بعض الحيرة أو يعيد على بساط البحث علاقة قديمة طال أمدها
عاطفياً: في الحب الرجوع عن الخطأ فضيلة ولا سيما أن الشريك ينتظر مبادرة منك لإعادة تصويب علاقتكما
صحياً: من الضروري مراجعة الطبيب سريعاً إذا كنت تعاني ضيقاً في التنفس واضطراباً في دقات القلب
برج الدلو
مهنياً: يشير هذا اليوم إلى تغييرات تحصل في محيطك الشخصي والمنزلي، لا تحاول تقليب الصفحات القديمة، لأن ذلك لن يكون في مصلحتك
عاطفياً: عليك أن تكون هادئاً لتتمكّن من معالجة الضغط الذي يمارسه الشريك عليك بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ
صحياً: أنت محبط ومرتبك لكثرة المهام الملقاة على عاتقك مهنياً ومنزلياً، فتقع تحت الضغط وتصاب بالإنهاك
برج الحوت
مهنياً: يعدك هذا اليوم بأجواء رومانسية، وقد تتعرف إلى زميل جديد وتكون الأجواء مناسبة للقيام بجهود كبيرة
عاطفياً: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، فهنالك تطورات كثيرة في العلاقة وهذا يكون في مصلحتكما
صحياً: الأزمات التي تعترضك في شؤون العمل ترتد سلباً على نفسيتك وصحتك، فانتب
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- هيفاء وهبي تشعل "انستغرام" برقصة في حفل صديقتها
- أميرات وأمراء سعوديون بملابس البحر على يخت ثمنه 160 مليون دولار (فيديو وصور)
- فيديو فاضح للفنانة غادة عبدالرازق يغزو الإنترنت
- تعداد 2016: أستراليا شعب "العواجيز"
- استعدوا لأيام صعبة.. توقعات متشائمة للأوضاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. هذا ما سيحدث حتى نهاية 2017
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 163
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم July 4, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 3, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 2, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 1, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 30, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 29, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 28, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 27, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 26, 2017
- توقعات الأبراج ليوم June 25, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)