توقعات الأبراج ليوم July 4, 2017

برج الحمل

مهنياً: عليك ان تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم والتفاهم على الكثير من المشاريع التي تعود بالنفع على الجميع



عاطفياً: تفاهم الماضي مع الشريك، يشكّل ضمانة للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما، وانطلاق معاً بغية تأسيس حياة مشتركة على أسس متينة



صحياً: أنت ميال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين





برج الثور

مهنياً: لا تكن متطرّفاً في قراراتك ولا تتساهل، وكما يقال دائما خير الأمور الوسط، فعالجها كما يجب واتخذ قراراتك بالرويّة



عاطفياً: بعض النيات السيئة تهدد العلاقة بالشريك، فحاول إثبات حقيقتها سريعاً، وأوضح له الأمور كما يجب وضع النقاط على الحروف



صحياً: تتخلص من الوزن الزائد وآلام الظهر وتستعد للانطلاق بمخطط جديد لنمطك الغذائي





برج الجوزاء

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن ربح مالي وتطورات ومعلومات تحتاج إليها لكي تتخذ قرارات مادية سليمة، لكن لا تحسم أمراً أو توقع عقداً اليوم



عاطفياً: حاول أن تعالج الأمور بينك وبين الحبيب بهدوء، ولا تتهمه بالانفعال وسوء الظن، وخفف من عصبيتك في تعاطيك معه



صحياً: تكثر الفواكه في فصل الصيف ومنها البطيخ الذي ينعش ويفيد طبعاً دون الإكثار من تناوله





برج السرطان

مهنياً: القمر الجديد في برجك له دلالة كبيرة، يبدأ بالنزاعات والتشنجات والأجواء المربكة التي تحمل تغيّراً لا يروقك على الارجح، ثم يخف الضغط



عاطفياً: خفف اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية والتوتر والشك في حبك له



صحياً: لا تترك العنان لشهيتك، فهذا يفقدك البدانة بين ليلة وضحاها، ويدفعك مجدداً لاتباع حمية قاسية





برج الأسد

مهنياً: تكون هذا اليوم حالماً ومأخوذاً بأمر قديم تعيش معه بعض الذكريات، ونجمك يلمع، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني



عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة



صحياً: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد





برج العذراء

مهنياً: يبدو هذا اليوم مناسباً لك، ويرعى بعض شؤونك ويجعلك في وضع حساس وتبذل جهوداً مضاعفة لتنال منصباً تستحقه



عاطفياً: إعمل برأي الشريك في أمور دقيقة، التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى



صحياً: أنت محب للطعام الشهي وصاحب إرادة ضعيفة، الحل الوحيد هو اللجوء إلى أخصائي تغذية لمساعدتك في ضبط شهيتك





برج الميزان

مهنياً: تضطر إلى اتخاذ قرارات لا تعجب بعض الزملاء، لكنّ الجميع يقدّر الظروف ومستعد للوقوف إلى جانبك



عاطفياً: لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك قد تخسره في حال وصلت الأمور بينكما إلى طريق مسدود



صحياً: بالإرادة الصلبة والعزم أنت قادر على التغلب على مشاكلك الصحية والتخلص من السمنة الزائدة





برج العقرب

مهنياً: يبشر هذا اليوم بخبر مناسب، وهناك جديد يجعلك تغير رأيك، لكن ذلك يتبدل في مصلحتك لاحقاً وتحقق مكاسب لم تكن تتوقعها



عاطفياً: تلاحظ قريباً ارتفاعاً في منسوب الرومانسية، وهذه طبيعة الشريك الحقيقية، فتوقع منه تصرفاً قد يأسر قلبك



صحياً: الحيوية الظاهرة سببها من دون شك، مواظبتك على التمارين الرياضية





برج القوس

مهنياً: يطلب إليك الصبر والهدوء بعيداً عن الانفعالات، تصرف بمنطق وكن عقلانياً وساعد الآخرين وشاركهم في مهام العمل



عاطفياً: لا تتعصب لرأيك واقبل الاستماع إلى وجهة نظر الحبيب ثم احكم على الآراء التي يطرحها فإمها تقبلها أو ترفضها بالمطلق



صحياً: تتعاطى مع وضعك الصحي باستخفاف ما بعده استخفاف، وتكون النتائج كارثية





برج الجدي

مهنياً: تكون أمام خيار لا بد منه، وقد يولد هذا اليوم بعض الحيرة أو يعيد على بساط البحث علاقة قديمة طال أمدها



عاطفياً: في الحب الرجوع عن الخطأ فضيلة ولا سيما أن الشريك ينتظر مبادرة منك لإعادة تصويب علاقتكما



صحياً: من الضروري مراجعة الطبيب سريعاً إذا كنت تعاني ضيقاً في التنفس واضطراباً في دقات القلب





برج الدلو

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى تغييرات تحصل في محيطك الشخصي والمنزلي، لا تحاول تقليب الصفحات القديمة، لأن ذلك لن يكون في مصلحتك



عاطفياً: عليك أن تكون هادئاً لتتمكّن من معالجة الضغط الذي يمارسه الشريك عليك بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ



صحياً: أنت محبط ومرتبك لكثرة المهام الملقاة على عاتقك مهنياً ومنزلياً، فتقع تحت الضغط وتصاب بالإنهاك





برج الحوت

مهنياً: يعدك هذا اليوم بأجواء رومانسية، وقد تتعرف إلى زميل جديد وتكون الأجواء مناسبة للقيام بجهود كبيرة



عاطفياً: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، فهنالك تطورات كثيرة في العلاقة وهذا يكون في مصلحتكما



صحياً: الأزمات التي تعترضك في شؤون العمل ترتد سلباً على نفسيتك وصحتك، فانتب





