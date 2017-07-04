إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | الأبراج | توقعات الأبراج ليوم July 4, 2017
المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم July 4, 2017

آخر تحديث: منذ 27 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
توقعات الأبراج ليوم July 4, 2017

برج الحمل

مهنياً: عليك ان تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم والتفاهم على الكثير من المشاريع التي تعود بالنفع على الجميع

عاطفياً: تفاهم الماضي مع الشريك، يشكّل ضمانة للحاضر والمستقبل ولبناء الثقة بينكما، وانطلاق معاً بغية تأسيس حياة مشتركة على أسس متينة

صحياً: أنت ميال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين



برج الثور

مهنياً: لا تكن متطرّفاً في قراراتك ولا تتساهل، وكما يقال دائما خير الأمور الوسط، فعالجها كما يجب واتخذ قراراتك بالرويّة

عاطفياً: بعض النيات السيئة تهدد العلاقة بالشريك، فحاول إثبات حقيقتها سريعاً، وأوضح له الأمور كما يجب وضع النقاط على الحروف

صحياً: تتخلص من الوزن الزائد وآلام الظهر وتستعد للانطلاق بمخطط جديد لنمطك الغذائي



برج الجوزاء

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن ربح مالي وتطورات ومعلومات تحتاج إليها لكي تتخذ قرارات مادية سليمة، لكن لا تحسم أمراً أو توقع عقداً اليوم

عاطفياً: حاول أن تعالج الأمور بينك وبين الحبيب بهدوء، ولا تتهمه بالانفعال وسوء الظن، وخفف من عصبيتك في تعاطيك معه

صحياً: تكثر الفواكه في فصل الصيف ومنها البطيخ الذي ينعش ويفيد طبعاً دون الإكثار من تناوله



برج السرطان

مهنياً: القمر الجديد في برجك له دلالة كبيرة، يبدأ بالنزاعات والتشنجات والأجواء المربكة التي تحمل تغيّراً لا يروقك على الارجح، ثم يخف الضغط

عاطفياً: خفف اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية والتوتر والشك في حبك له

صحياً: لا تترك العنان لشهيتك، فهذا يفقدك البدانة بين ليلة وضحاها، ويدفعك مجدداً لاتباع حمية قاسية



برج الأسد

مهنياً: تكون هذا اليوم حالماً ومأخوذاً بأمر قديم تعيش معه بعض الذكريات، ونجمك يلمع، وتقدّم نتائج أفضل على الصعيد المهني

عاطفياً: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة

صحياً: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد



برج العذراء

مهنياً: يبدو هذا اليوم مناسباً لك، ويرعى بعض شؤونك ويجعلك في وضع حساس وتبذل جهوداً مضاعفة لتنال منصباً تستحقه

عاطفياً: إعمل برأي الشريك في أمور دقيقة، التفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى

صحياً: أنت محب للطعام الشهي وصاحب إرادة ضعيفة، الحل الوحيد هو اللجوء إلى أخصائي تغذية لمساعدتك في ضبط شهيتك



برج الميزان

مهنياً: تضطر إلى اتخاذ قرارات لا تعجب بعض الزملاء، لكنّ الجميع يقدّر الظروف ومستعد للوقوف إلى جانبك

عاطفياً: لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك قد تخسره في حال وصلت الأمور بينكما إلى طريق مسدود

صحياً: بالإرادة الصلبة والعزم أنت قادر على التغلب على مشاكلك الصحية والتخلص من السمنة الزائدة



برج العقرب

مهنياً: يبشر هذا اليوم بخبر مناسب، وهناك جديد يجعلك تغير رأيك، لكن ذلك يتبدل في مصلحتك لاحقاً وتحقق مكاسب لم تكن تتوقعها

عاطفياً: تلاحظ قريباً ارتفاعاً في منسوب الرومانسية، وهذه طبيعة الشريك الحقيقية، فتوقع منه تصرفاً قد يأسر قلبك

صحياً: الحيوية الظاهرة سببها من دون شك، مواظبتك على التمارين الرياضية



برج القوس

مهنياً: يطلب إليك الصبر والهدوء بعيداً عن الانفعالات، تصرف بمنطق وكن عقلانياً وساعد الآخرين وشاركهم في مهام العمل

عاطفياً: لا تتعصب لرأيك واقبل الاستماع إلى وجهة نظر الحبيب ثم احكم على الآراء التي يطرحها فإمها تقبلها أو ترفضها بالمطلق

صحياً: تتعاطى مع وضعك الصحي باستخفاف ما بعده استخفاف، وتكون النتائج كارثية



برج الجدي

مهنياً: تكون أمام خيار لا بد منه، وقد يولد هذا اليوم بعض الحيرة أو يعيد على بساط البحث علاقة قديمة طال أمدها

عاطفياً: في الحب الرجوع عن الخطأ فضيلة ولا سيما أن الشريك ينتظر مبادرة منك لإعادة تصويب علاقتكما

صحياً: من الضروري مراجعة الطبيب سريعاً إذا كنت تعاني ضيقاً في التنفس واضطراباً في دقات القلب



برج الدلو

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى تغييرات تحصل في محيطك الشخصي والمنزلي، لا تحاول تقليب الصفحات القديمة، لأن ذلك لن يكون في مصلحتك

عاطفياً: عليك أن تكون هادئاً لتتمكّن من معالجة الضغط الذي يمارسه الشريك عليك بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ

صحياً: أنت محبط ومرتبك لكثرة المهام الملقاة على عاتقك مهنياً ومنزلياً، فتقع تحت الضغط وتصاب بالإنهاك



برج الحوت

مهنياً: يعدك هذا اليوم بأجواء رومانسية، وقد تتعرف إلى زميل جديد وتكون الأجواء مناسبة للقيام بجهود كبيرة

عاطفياً: لا تقسُ على الشريك وكن أكثر مرونة، فهنالك تطورات كثيرة في العلاقة وهذا يكون في مصلحتكما

صحياً: الأزمات التي تعترضك في شؤون العمل ترتد سلباً على نفسيتك وصحتك، فانتب



إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)