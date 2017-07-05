توقعات الأبراج ليوم July 5, 2017

برج الحمل

مهنياً: تتعزّز قدراتك الخلاقة وتنفتح على بعض الآفاق رافضاً التقوقع في محيطك العملي، لا بل الانطلاق نحو خوض مجالات جديدة



عاطفياً: تبتسم لك الأقدار، وتجعلك متزناً وقادراً على بلورة الأمور والتأقلم مع الأوضاع العاطفية الجديدة والشعور بالراحة الكبيرة



صحياً: تقاوم حتى آخر نفس كل ما يسبب لك السمنة وتنطلق في مشروع رياضي جديد





برج الثور

مهنياً: تحلم بجديد وتخوض تجربة مهمّة وتوسع الآفاق محاطاً بالأصدقاء، وتحدث تغييرات إيجابية تصب في مصلحتك



عاطفياً: قد تجتمع حول طاولة مع الشريك، وتُتاح لك فرص يجب ألا تتكتّم حولها، بل أطلعه عليها فهو أحق الأشخاص لمعرفتها



صحياً: تطّلع على معلومات وأفكار جديدة لها علاقة بالشأن الصحي وتحاول تطبيقها





برج الجوزاء

مهنياً: يجب أن تغيّر سلوكك اذا شعرت بالخطر، حذار الحرب المفتوحة إذ قد يكون بانتظارك يوم يثير في نفسك الشكوك



عاطفياً: مشاعر الغيرة تتحرك في قلب الحبيب مما يدخل السرور إلى قلبك وتطمئن إلى حبه لك، لكن عليك معاملته بالمثل ليشعر هو بالاطمئنان أيضاً



صحياً: تمارس نوعاً من الرياضة الخفيفة التي تتطلب إجهاد عضلات القلب كثيراً ومفيدة





برج السرطان

مهنياً: لا تتذمر مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدراتك كبيرة لتخطي الأزمات حتى لو كانت صعبة، فأنت قادر على الخروج منها



عاطفياً: يدخل فينوس إلى برج الجوزاء فيجعلك تعبد النظر ببعض العلاقات، وتشعر بأنك تعيش جو منافسة



صحيا: المحافظة على الصحة السليمة أمر مهمّ، وقرار الحفاظ عليها بيدك من خلال نمط حياتك





برج الأسد

مهنياً: حذار الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية حتّى لو شعرت بتحدّيات واستفزازات كبيرة من بعض الزملاء



عاطفياً: لا تتسرّع في إلقاء اللوم على الحبيب واتهامه بما آلت إليه الأمور بينكما، فأنت تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية



صحياً: لا تتعب أعصابك وتنفعل بسبب أمور بسيطة لا تستحق منك ذلك





برج العذراء

مهنياً: متطلبات العمل تتزايد بعدما تبوأت منصب المسؤولية، فكن حذراً لتحمّل المزيد



عاطفياً: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة والأحلام الجميلة



صحياً: حذار جداً التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك ونشاطك الكبير





برج الميزان

مهنياً: إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكتسباتك، عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق، فهذا أفضل



عاطفياً: يدخل كوكب فينوس إلى برج الجوزاء ليتناغم مع جوبيتير في برجك، ما يولد طاقة إيجابية وحالة من الرومانسية ويكسبك جاذبية كبرى



صحياً: لا تترك الإحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، فالتفاؤل سيكون هوالحلّ المناسب لكل الأمور العالقة





برج العقرب

مهنياً: ضغوط روتينية في العمل، لكنك تملك القدرة على تسيير دفة الأمور كما تشاء، والتوصل إلى النتائج التي تبغيها



عاطفياً: لا تحمّل الشريك مسؤولية المشاكل بينكما، لأنك تتحمّل الجزء الأكبر منها بسبب إهمالك له والاهتمام بالشأن المهين أكثر من المطلوب



صحياً: لا تهمل صحتك، فهي العنوان الأهم لتتمكن من تحقيق خطواتك بثبات





برج القوس

مهنياً: تجد نفسك في الموقع المناسب، ما يزيدك تألقاً وثباتاً ويرتفع منسوب الاحترام لك من قبل الزملاء



عاطفياً: يخيّم على حياتك مناخ جميل من التفاهم والرومنسية والعذوبة. ترتاح إلى الأجواء وتخطط لمشروع جديد



صحياً: تختار الحل المناسب وسهل التحقيق بغية القضاء على الدهون من دون اللجوء إلى العلاج الطبي





برج الجدي

مهنياً: يعدك هذا اليوم بالمزيد من الأرباح المالية التي تحصل عليها من استثماراتك في أحد المشاريع الناجحة



عاطفياً: دخل فينوس إلى الجوزاء ما يجعل الأجواء رومانسية برفقة الحبيب، فتضعان الخطط الجديدة والمشاريع للمستقبل



صحياً: انتبه إلى طعامك ونشاطاتك الكثيرة، وحاول التوفيق في كل شيء ولا تبالغ في العمل





برج الدلو

تبتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً، واسع للتركيز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل



عاطفياً: يدخل كوكب فينوس إلى برج الجوزاء ليبشر بفترة عاطفية مشرقة وبأفراح شخصية قد تقبل عليها طوال الشهر



صحياً: الوزن الثقيل يرخي بثقله على ركبيتك ورجليك ما يسبب لك تعباً كبير





برج الحوت

مهنياً: كن أكثر تعقلاً مع الزملاء، وخصوصاً أنّ أي خطوة ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها



عاطفياً: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل



صحياً: ضبط الأعصاب المطلوب منك يمهد السبيل لإراحة نفسك من مشكلات عابرة لكنها مزعجة





