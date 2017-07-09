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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم July 9, 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 130
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توقعات الأبراج ليوم July 9, 2017

برج الحمل

مهنياً: الحذر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، فهناك تبدلات حاسمة ومهمة في المجال المهني قد تطالك وتهمشك

عاطفياً: ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الوقت لبلورة الأفكار كما يجب

صحياً: تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق



برج الثور

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي مناسب جداً لك، وخصوصاً إذا كنت مولوداً حوالى هذا التاريخ، وتزدهر العلاقات الشخصية والاجتماعية

عاطفياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، بل كن على استعداد للمواجهة

صحياً: لا تحاول الانزواء وتجنب الآخرين، بل انطلق في مشاريع ترفيهية مسلية



برج الجوزاء

مهنياً: لا تدع أي قرارات يتم اتخاذها اليوم تؤثر في قناعاتك في العمل أو تغير رأيك في جملة من القضايا سبق لك أن أبديت رأيك فيها

عاطفياً: الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف الى أين سوف تؤدي، لكنك تقرر في النهاية أن الوقت قد حان للثبات

صحياً: تجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض المتاعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح



برج السرطان

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي قد يولد أزمة ما أو يضعك في موقف حرج أو يعرض بعض علاقاتك للاهتزاز

عاطفياً: تصرّفاتك استفزازية، وهذا قد يؤدي إلى خلاف مع الشريك، لكن العواقب ستكون بسيطة ولن تؤثر في العلاقة

صحياً: النشاط الفكري والجسدي يكون مؤشراً إيجابياً، على مدى جهوزيتك لتحمّل الضغوط



برج الأسد

مهنياً: يدعوك هذا اليوم الى الابتعاد عن الضوء والعمل خلف الستار، وتسوية أمورك بدون ضجيج مهما كانت الاعتبارات

عاطفياً: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تفسح في المجال أمامك للمضيّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك

صحياً: تتراجع الضغوط النفسية وتهدأ أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية



برج العذراء

مهناً: القمر المكتمل في برج الجدي يركز على قدرتك النفسية والفكرية، وعلى سيطرتك على بعض الأوضاع فتكون الملهم للكثيرين والمرشد

عاطفياً: حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريك، فهذا من شأنه أن يقربه منك ويبعد الخلل في العلاقة

صحياً: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فأنت على موعد مع المتاعب، لكن ذلك يكون موقتاً



برج الميزان

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي يدعوك إلى عدم المواجهة أو التحدي بل إلى الانسحاب إذا شعرت أن الوضع خطير

عاطفياً: العلاقة تمر ببعض المشاكل، لكن سرعان ما تنقشع الرؤية وتبان الأمور على حقيقتها وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية

صحياً: مارس بين الحين والآخر نشاطات متنوعة تعود عليك بالفائدة الصحية المرجوة



برج العقرب

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي مناسب جداً، ويجعلك تطل على فرص استثنائية وتتمكن من فرض إرادتك وتسهل الاتصالات أمامك

عاطفياً: تطالك بعض الانتقادات، لكنها في الواقع موجهة لتحسين الأداء والتعاطي مع الشريك بالشكل اللائق

صحياً: ممارسة الرياضة التأملية تخفّف من التشنجات والضغط والإرهاق، فإليك بها



برج القوس

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي يتحدث عن عملية شراء تسبب لك بعض القلق، ولكن بإمكانك خوض المنافسه بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء

عاطفياً: تتجاوز بعض العقبات في علاقتك بالحبيب، وتخطط معه لعلاقة جديدة مبنية على الصراحة

صحياً: تتخطى أزمة صحية طارئة تخرج منها بدرس صحي لن تنساه مدى حييت



برج الجدي

مهنياً: القمر المكتمل في برجك يسلط الضوء على قضاياك، كما على توقك إلى الاستقرار المهني، وتقدم على خيار ما لإقناع رؤساءك في العمل بوجهة نظرك

عاطفياً: تعاني العلاقة المتأرجحة ضغوطاً واتهامات، حذار المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة

صحياً: اتبع تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين بحذافيرها، ولا تخاطر بوضعك الصحي



برج الدلو

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي يتحدث عن بعض كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل

عاطفياً: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإنّ التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الخلاف بينكما

صحياً: تكون قادراً على إيجاد الحلول والعلاجات المناسبة لكل ما يعتريك من آلام



برج الحوت

مهنياً: القمر المكتمل يجمعك ببعض الأصدقاء أو يجعلك تتأكد من وفاء أحدهم لك، وقد تتلقى إشارات اهتمام تقدرها

عاطفياً: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحك

صحياً: لا تلجأ إلى المهدئات أو المنوّمات، كل ما في الأمر أنك تمضي نهاراً متعباً يتركك في حال من الأرق ليلاً



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