توقعات الأبراج ليوم July 9, 2017

برج الحمل

مهنياً: الحذر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، فهناك تبدلات حاسمة ومهمة في المجال المهني قد تطالك وتهمشك



عاطفياً: ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الوقت لبلورة الأفكار كما يجب



صحياً: تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق





برج الثور

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي مناسب جداً لك، وخصوصاً إذا كنت مولوداً حوالى هذا التاريخ، وتزدهر العلاقات الشخصية والاجتماعية



عاطفياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، بل كن على استعداد للمواجهة



صحياً: لا تحاول الانزواء وتجنب الآخرين، بل انطلق في مشاريع ترفيهية مسلية





برج الجوزاء

مهنياً: لا تدع أي قرارات يتم اتخاذها اليوم تؤثر في قناعاتك في العمل أو تغير رأيك في جملة من القضايا سبق لك أن أبديت رأيك فيها



عاطفياً: الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف الى أين سوف تؤدي، لكنك تقرر في النهاية أن الوقت قد حان للثبات



صحياً: تجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض المتاعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح





برج السرطان

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي قد يولد أزمة ما أو يضعك في موقف حرج أو يعرض بعض علاقاتك للاهتزاز



عاطفياً: تصرّفاتك استفزازية، وهذا قد يؤدي إلى خلاف مع الشريك، لكن العواقب ستكون بسيطة ولن تؤثر في العلاقة



صحياً: النشاط الفكري والجسدي يكون مؤشراً إيجابياً، على مدى جهوزيتك لتحمّل الضغوط





برج الأسد

مهنياً: يدعوك هذا اليوم الى الابتعاد عن الضوء والعمل خلف الستار، وتسوية أمورك بدون ضجيج مهما كانت الاعتبارات



عاطفياً: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تفسح في المجال أمامك للمضيّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك



صحياً: تتراجع الضغوط النفسية وتهدأ أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية





برج العذراء

مهناً: القمر المكتمل في برج الجدي يركز على قدرتك النفسية والفكرية، وعلى سيطرتك على بعض الأوضاع فتكون الملهم للكثيرين والمرشد



عاطفياً: حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريك، فهذا من شأنه أن يقربه منك ويبعد الخلل في العلاقة



صحياً: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فأنت على موعد مع المتاعب، لكن ذلك يكون موقتاً





برج الميزان

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي يدعوك إلى عدم المواجهة أو التحدي بل إلى الانسحاب إذا شعرت أن الوضع خطير



عاطفياً: العلاقة تمر ببعض المشاكل، لكن سرعان ما تنقشع الرؤية وتبان الأمور على حقيقتها وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية



صحياً: مارس بين الحين والآخر نشاطات متنوعة تعود عليك بالفائدة الصحية المرجوة





برج العقرب

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي مناسب جداً، ويجعلك تطل على فرص استثنائية وتتمكن من فرض إرادتك وتسهل الاتصالات أمامك



عاطفياً: تطالك بعض الانتقادات، لكنها في الواقع موجهة لتحسين الأداء والتعاطي مع الشريك بالشكل اللائق



صحياً: ممارسة الرياضة التأملية تخفّف من التشنجات والضغط والإرهاق، فإليك بها





برج القوس

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي يتحدث عن عملية شراء تسبب لك بعض القلق، ولكن بإمكانك خوض المنافسه بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء



عاطفياً: تتجاوز بعض العقبات في علاقتك بالحبيب، وتخطط معه لعلاقة جديدة مبنية على الصراحة



صحياً: تتخطى أزمة صحية طارئة تخرج منها بدرس صحي لن تنساه مدى حييت





برج الجدي

مهنياً: القمر المكتمل في برجك يسلط الضوء على قضاياك، كما على توقك إلى الاستقرار المهني، وتقدم على خيار ما لإقناع رؤساءك في العمل بوجهة نظرك



عاطفياً: تعاني العلاقة المتأرجحة ضغوطاً واتهامات، حذار المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة



صحياً: اتبع تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين بحذافيرها، ولا تخاطر بوضعك الصحي





برج الدلو

مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي يتحدث عن بعض كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل



عاطفياً: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإنّ التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الخلاف بينكما



صحياً: تكون قادراً على إيجاد الحلول والعلاجات المناسبة لكل ما يعتريك من آلام





برج الحوت

مهنياً: القمر المكتمل يجمعك ببعض الأصدقاء أو يجعلك تتأكد من وفاء أحدهم لك، وقد تتلقى إشارات اهتمام تقدرها



عاطفياً: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحك



صحياً: لا تلجأ إلى المهدئات أو المنوّمات، كل ما في الأمر أنك تمضي نهاراً متعباً يتركك في حال من الأرق ليلاً





