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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم July 10, 2017

آخر تحديث: الإثنين, 10 تموز / يوليو 2017, 10:03:AM
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم July 10, 2017

أحداث سياسية وعامة

1645 - وقوع «معركة لانغبورت» في إطار الحرب الأهلية الإنجليزية وذلك بين أنصار الملك تشارلز الأول وأنصار البرلمان.

1789 - المستكشف الكندي ألكسندر ماكينزي يصل إلى دلتا نهر أطلق عليه اسم نهر ماكينزي تيمنًا باسمه.

1796 - عالم الرياضيات الألماني كارل فريدريش غاوس يكتشف أن كل عدد طبيعي موجب يمكن كتابته على الأكثر في شكل مجموع ثلاثة أعداد مثلثية.

1890 - وايومنغ تنضم للولايات المتحدة لتكون الولاية الرابعة والأربعين في ترتيب الانضمام.

1919 - الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يعرض نص معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.

1925 - تأسيس وكالة الأنباء الرسمية السوفييتية تحت اسم «وكالة إتار تاس».

1938 - هوارد هيوز يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في دورانه حول العالم، وقد حقق ذلك في 91 ساعة و14 دقيقة.

1943 - قوات الحلفاء تنزل في صقلية معلنة بذلك بداية الحملة الإيطالية في إطار الحرب العالمية الثانية.

1951 - بداية مفاوضات الهدنة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لإنهاء الحرب الكورية....

1962 - إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم تلستار 1 والذي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة.

1967 - انضمام الأوروغواي إلى «اتفاقية بيرن» الخاصة بحماية الحقوق الفكرية والثقافية.

1967 - نيوزيلندا تعتمد النظام العشري في عملتها.

1973 - البهاما تحصل على استقلالها في إطار دول الكومنولث.

1973 - البرلمان الباكستاني يوافق على مشروع قرار يقر فيه باعترافه بدولة بنغلاديش التي انفصلت عن باكستان.

1991 - بوريس يلتسن يتولى رئاسة روسيا الاتحادية ليكون أول رئيس منتخب لها منذ حل الاتحاد السوفيتي.

2000 - انفجار أنبوب نقل نفط في جنوب نيجيريا أدى إلى مقتل حوالي 250 قرويًا.

2006 - اللاعب الفرنسي زين الدين زيدان يتلقى جائزة الكرة الذهبية لكأس العالم لكرة القدم 2006، وهي آخر منافسة له في مشواره الاحترافي.

2016 - منتخب البرتغال يحرز لقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2016 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على مستضيف البطولة منتخب فرنسا بهدف دون رد.

 

مواليد

1451 - جيمس الثالث، ملك اسكتلندا.

1867 - الأمير ماكس، أمير ألماني ومستشار ألمانيا.

1871 - مارسيل بروست، روائي فرنسي.

1895 - كارل أورف، ملحن ألماني.

1898 - ثيودور إديسون مخترع أمريكي وهو الابن الثالث للمخترع توماس إديسون.

1902 - كورت ألدر، صيدلي ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1950.

1920 - أوين تشمبرلين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1959.

1925 - مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا.

1945 - كاتسوجي موري، مؤدي أصوات ياباني.

1948 - محمد مختار، منتج سينمائي مصري.

1968 - حسيبة بولمرقة، عدائة جزائرية.

1970 - جمانة نمور، إعلامية لبنانية.

1976 - لودوفيك جيولي، لاعب كرة قدم فرنسي.

1980 - محمد البريكي، لاعب كرة قدم كويتي.

1985 - بارك تشو يونغ، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.

1986 - نورة حسين، ممثلة ومذيعة كويتية.

 

وفيات

138 - هادريان، إمبراطور روماني‏.

1226 - الظاهر بأمر الله، خليفة عباسي.

1559 - الملك هنري الثاني، ملك فرنسا.

1851 - لويس داجير، عالم كيمياء وفنان فرنسي.

1884 - بول شارل مورفي، لاعب شطرنج أمريكي.

2010 - أحمد العسال، داعية إسلامي مصري.

2015 - سامي العدل، ممثل مصري.

2015 -عمر الشريف، ممثل مصري.

 

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في البهاما.

عيد الجيش في موريتانيا.

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