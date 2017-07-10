حدث في مثل هذا اليوم July 10, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1645 - وقوع «معركة لانغبورت» في إطار الحرب الأهلية الإنجليزية وذلك بين أنصار الملك تشارلز الأول وأنصار البرلمان.
1789 - المستكشف الكندي ألكسندر ماكينزي يصل إلى دلتا نهر أطلق عليه اسم نهر ماكينزي تيمنًا باسمه.
1796 - عالم الرياضيات الألماني كارل فريدريش غاوس يكتشف أن كل عدد طبيعي موجب يمكن كتابته على الأكثر في شكل مجموع ثلاثة أعداد مثلثية.
1890 - وايومنغ تنضم للولايات المتحدة لتكون الولاية الرابعة والأربعين في ترتيب الانضمام.
1919 - الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يعرض نص معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.
1925 - تأسيس وكالة الأنباء الرسمية السوفييتية تحت اسم «وكالة إتار تاس».
1938 - هوارد هيوز يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في دورانه حول العالم، وقد حقق ذلك في 91 ساعة و14 دقيقة.
1943 - قوات الحلفاء تنزل في صقلية معلنة بذلك بداية الحملة الإيطالية في إطار الحرب العالمية الثانية.
1951 - بداية مفاوضات الهدنة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لإنهاء الحرب الكورية....
1962 - إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم تلستار 1 والذي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة.
1967 - انضمام الأوروغواي إلى «اتفاقية بيرن» الخاصة بحماية الحقوق الفكرية والثقافية.
1967 - نيوزيلندا تعتمد النظام العشري في عملتها.
1973 - البهاما تحصل على استقلالها في إطار دول الكومنولث.
1973 - البرلمان الباكستاني يوافق على مشروع قرار يقر فيه باعترافه بدولة بنغلاديش التي انفصلت عن باكستان.
1991 - بوريس يلتسن يتولى رئاسة روسيا الاتحادية ليكون أول رئيس منتخب لها منذ حل الاتحاد السوفيتي.
2000 - انفجار أنبوب نقل نفط في جنوب نيجيريا أدى إلى مقتل حوالي 250 قرويًا.
2006 - اللاعب الفرنسي زين الدين زيدان يتلقى جائزة الكرة الذهبية لكأس العالم لكرة القدم 2006، وهي آخر منافسة له في مشواره الاحترافي.
2016 - منتخب البرتغال يحرز لقب بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2016 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على مستضيف البطولة منتخب فرنسا بهدف دون رد.
مواليد
1451 - جيمس الثالث، ملك اسكتلندا.
1867 - الأمير ماكس، أمير ألماني ومستشار ألمانيا.
1871 - مارسيل بروست، روائي فرنسي.
1895 - كارل أورف، ملحن ألماني.
1898 - ثيودور إديسون مخترع أمريكي وهو الابن الثالث للمخترع توماس إديسون.
1902 - كورت ألدر، صيدلي ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1950.
1920 - أوين تشمبرلين، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1959.
1925 - مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا.
1945 - كاتسوجي موري، مؤدي أصوات ياباني.
1948 - محمد مختار، منتج سينمائي مصري.
1968 - حسيبة بولمرقة، عدائة جزائرية.
1970 - جمانة نمور، إعلامية لبنانية.
1976 - لودوفيك جيولي، لاعب كرة قدم فرنسي.
1980 - محمد البريكي، لاعب كرة قدم كويتي.
1985 - بارك تشو يونغ، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.
1986 - نورة حسين، ممثلة ومذيعة كويتية.
وفيات
138 - هادريان، إمبراطور روماني.
1226 - الظاهر بأمر الله، خليفة عباسي.
1559 - الملك هنري الثاني، ملك فرنسا.
1851 - لويس داجير، عالم كيمياء وفنان فرنسي.
1884 - بول شارل مورفي، لاعب شطرنج أمريكي.
2010 - أحمد العسال، داعية إسلامي مصري.
2015 - سامي العدل، ممثل مصري.
2015 -عمر الشريف، ممثل مصري.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في البهاما.
عيد الجيش في موريتانيا.
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