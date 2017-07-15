توقعات الأبراج ليوم July 15, 2017

برج الحمل

مهنياً: بوادر خلاف مع بعض الزملاء، لكن الأمر يبقى محدوداً من حيث النتائج، وتكون قادراً على إيجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف



عاطفياً: تثبت لك الأيام أنّ الشريك الحالي هو أفضل الأشخاص ضماناً للمستقبل والحياة معاً وللثقة الكبيرة التي باتت عملة نادرة اليوم



صحياً: تخالف بين حين وآخر تعليمات الطبيب بضرورة الامتناع عن التدخين، ثم تستدرك الأمر قبل فوات الأوان





برج الثور

مهنياً: حاول ألا تدع الأفكار السلبية تؤثر في نوعية عملك، فذلك لن يكون في مصلحتك وقد يستغله الآخرون لمواجهتك



عاطفياً: ما أنت حريص عليه من إنجازات، قد لا يجد الصدى المطلوب عند الشريك، وهذا يعدّ نوعاً من الأنانية



صحياً: لا تغامر بوضعك الصحي من أجل إرضاء أرباب العمل الذين لا يهتمون إلا بمصالحهم





برج الجوزاء

مهنياً: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها



عاطفياً: الحبيب سعيد بوقوفك إلى جانبه ودعمك له، ويقدر لك ذلك ويكون مستعداً للتضحية من أجلك في الكثير من المواقف



صحياً: تقترب من إيجاد الحل المناسب لوضعك الصحي بالتعاون مع طبيبك





برج السرطان

مهنياً: اذا شعرت بأن وضعك المهني غير مريح، عليك أن تبادر إلى إجراء تعديلات جذرية لتخطي ذلك في أسرع وقت ممكن



عاطفياً: يوم عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الشريك، وهذا يترك انعكاسات إيجابية على العلاقة ويبقيها سليمة ومتينة



صحياً: إيجاد الوقت اللازم للقيام بتمارين رياضية، سيكون عاملاً مؤثراً من أجل صحة أفضل





برج الأسد

مهنياً: خيارات مهمّة ومصيرية اليوم، وقد تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل في مصلحتك وترفع من معنوياتك



عاطفياً: طريقتك المميزة في الإقناع تحيّر الشريك، فيصبح متخوّفاً من فرض ضغوط غير معلنة عليه لتحقيق أهدافك



صحياً: حاول الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تطوقك هذا اليوم





برج العذراء

مهنياً: الأوضاع العامة قد تكون مقلقة، وقد تحمل نشرات الأخبار ما يزعج العلاقات الشخصية أو يبرّدها، فتتصدّر التطوّرات العامة كل الاهتمامات



عاطفياً: عليك التفكير في مستقبلك بجدية أكبر، فمسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية



صحياً: لن توفر أي وسيلة أو طريقة تعيد إليك صحتك المعافاة ورشاقتك التي فقدتها منذ مدة





برج الميزان

مهنياً: تلائمك الظروف مهما بلغت صعوبتها، ويكون هذا اليوم جيّداً وإيجابياً وتحظى بشعبية كبيرة وبدعم الأصدقاء



عاطفياً: تستعيد بهاءك الرومانسي وتحتفل بعودة أجواء المغازلة اليك سالمة، ما يجعلك ميّالاً الى المغامرات العاطفية



صحياً: لا تتناول كثيراً من المشاوي ولا سيما في المساء ولا تكثر من شرب الكحول





برج العقرب

مهنياً: قد تتغيّر الأجواء فتتزوّد ديناميكية جديدة وتندفع نحو إنجاز بعض الأعمال وتعوّض عن تسويف سابق



عاطفياً: كن مستعداً لمرحلة أكثر تطوّراً، وتبدأ بوادرها بالظهور قريباً وتكون إيجابياتها مرتفعة جداً



صحياً: لا تنتعل أحذية رياضية مصنوعة من غير الجلد الطبيعي، فهي تسبب لك آلاماً في القدمين





برج القوس

مهنياً: الحظوظ تتراجع عن دعمك، بعد مراحل طوال من الأبواب المفتوحة، تخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل



عاطفياً: تشعر بالارتباك ولا تعرف كيف تحدد مشاعرك تجاه الحبيب، وتواجه بعد التردد في التعبير



صحياً: التنزه برفقة الأصدقاء والعائلة يومياً يريح الأعصاب وتقوم بذلك بنوع من الحركة





برج الجدي

مهنياً: لا تراهن على صداقات ولقاءات عذبة تنعشك، ولكن لا تكن كثير التذمر بل عليك أن تتأقلم أكثر مع محيطك



عاطفياً: لا تكن متناقضاً بل عليك أن تتعلم كيف تفي بوعودك تجاه الحبيب وإلا وضعك في موقف حرج



صحياً: أنت في وضع صحي ممتاز يتمناه كثيرون، حافظ عليه وواصل تمارينك الرياضية المعتادة





برج الدلو

مهنياً: حذار تراكم المسؤوليات عليك وتأجيلها إلى وقت آخر، فهذا اليوم بمثابة امتحان لكفاءتك وقدرتك على التحمّل وعلى تدبير أعمالك وتنظيمها



عاطفياً: عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية في العلاقة بالشريك، وهذا يضمن النجاح لكما عموماً ويبقي العلاقة ممتازة



صحياً: النصائح الطبية المتعلقة بالنظام الغذائي الفعال أثبتت جدواها، فاختر بعضها وطبقها





برج الحوت

مهنياً: الحل الوسط هو الأفضل، ويستحسن أن تبقى في هذا الإطار حتى لا تدفع ثمن اندفاعك لاحقاً



عاطفياً: تنتقل هذا اليوم من الهجوم عليك إلى الدفاع عن العلافة بالشريك إيماناً منك بأنها الأفضل لك



صحياً: حذار الانغماس في الشراهة التي تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك التخلص منها لاحقاً





