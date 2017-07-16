- تعرَّف على الرجل الذي ربما يكون قد أنجب 200 طفل سراً
- توقعات الأبراج ليوم July 16, 2017
- الخطوط القطرية
- أستراليا: بلدية كانتربيري تحت مقصلة مفوضية مكافحة الفساد.. إنه أحد أسوأ الأسرار الخفية في سيدني.
- داعش هدد بهدم كربلاء وتم هدم الموصل في النهاية
- بري: اتفقت والحريري على السلسلة والجيش وحده سيخوض المعارك حدوداً
- قائد الجيش يرجح احتمال عمل عسكري في الجرود وبري: «الحرامي في قلب البيت ويجب إبعاده»
- «سلسلة» في لبنان تستعد للحرب و«سلسلة» تُقارِع المخاطر المالية
- السلّة عند باب الحسم .. وتباين حول زيادة الكلفة .. والقرار الإثنين
- «داعش» سيستأنف عمله قريباً في الموصل... والأرجح أنه استأنفه
- ترامب يَطرح “قاعدة العيديد” في المَزاد العَلني.. ومُستعد لنَقلها من قطر لأعلى سِعر.. فمَن هي الدّول المُنافسة ولماذا؟ وهل هُناك تعارض في المواقف بينه ووزير خارجيته حول الأزمة الخليجية فعلاً؟ ولماذا يَكشف أسرار ثمن زيارته للسّعودية الآن؟
- مهاجم الزمالك ينجو من الموت
- الفعل الروسي المعولم خنجراً في الخاصرة الأمريكية
- المستثمرون الصينيون يديرون ظهورهم لأستراليا
- هيئة أسترالية تحذر اتحاد المجالس الإسلامية
- استقلَّ حافلةً عامة واشترى تذكرةً لدخول الشاطئ ثم قتلهم.. من هو منفذ الهجوم ضدَّ سياحٍ أجانب في الغردقة؟
- أكبر مناورة عسكرية روسية تدفع دولة أوروبية للاستعداد لساعة الصفر بالأنفاق والملاجئ..
- ميقاتي استقبل محفوض: نضالاته وتضحياته ستثمر
- المساعدات لمن يحتاجها: الوزارة اولاً.. ثم النازحون!
- أهالي العسكريين المخطوفين للدولة: لا تدفعونا الى الأذى!
- الحريري يتمسّك برفض التفاوض والعودة الطوعية.. وإجتماع في عرسال لضبط المخيمات
- السلطات التركية تحتجز عائلة روسية بتهمة محاولة الانضمام للإرهابيين في سوريا
- جارٌ منزعجٌ من تأوهات جارته خلال ممارسة الجنس.. فماذا فعل؟
- هل فشل تيلرسون بمهمة حل أزمة الخليج؟.. نيويورك تايمز تجيب
- بنك أستراليا الوطني يحذر: مؤشر الثقة في القطاع العقاري يتضاءل
توقعات الأبراج ليوم July 16, 2017
برج الحمل
مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى التفكير مليًّاً بما تريد، فكُن منتبهاً إلى طريقة تصرّفاتك وإلى كل كلمة تتفوّه بها
عاطفياً: فينوس في الجوزاء ما يجعلك تقضي أوقاتاً حلوة مع الشريك ويجمع حولك الناس فتبدو واثقاً بنفسك مفاخراً بها
صحياً: نفسيتك المرحة وطبعك الهادئ يكونان أحد العوامل الإيجابية في استقرار وضعك الصحي
برج الثور
مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم التركيز على الأمور الأساسية وعدم الانشغال بالأمور الثانوية لأنها لن تفيدك بشيء
عاطفياً: قد تواجه مواقف صعبة ومحرجة أحياناً، لكن الشريك يقف الى جانبك ويساعدك كثيراً ويجد لك الحلول المناسبة
صحياً: لا تفوّت عليك فرصة الاستفادة من التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل
برج الجوزاء
مهنياً: تبدو متهوّراً في تصرّفاتك خلال هذا اليوم، ولا تعرف اتخاذ القرار السليم، لذا عليك الهدوء بعض الشيء والتروي والتفكير بعقلانية
عاطفياً: إقبل النقاش ولا تفرض آراءك على الحبيب بالقوة، بل كن ليناً في تعاملك معه، وخذ واعط معه لتعرف ماذا يريد بالضبط
صحياً: تقرر مع بعض الأصدقاء الذهاب في رحلة صيد خارج البلد بغية الترفيه وممارسة هوايتك المفضلة
برج السرطان
مهنياً: قد يطرأ تغيير يربكك قليلاً، إنه يوم ضاغط يشعرك بالتعب وربما يشير إلى خلاف بسيط مع أحد الزملاء
عاطفياً: قد تخوض معارك بسيطة مع الشريك لإقناعه بالتخلي عن أنانيته، قد تنجح حيناً وربما تفشل حيناً آخر
صحياً: خفّف عن نفسك، ودع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وتلاحظ الفرق سريعاً
برج الأسد
مهنياً: يولد هذا اليوم حنيناً من جهة وتشويشاً على بعض الأفكار من جهة ثانية، لكنني أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات
عاطفياً: تسامح مع الشريك وكن ليناً في تعاطيك معه، فهو عفوي وطيب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك
صحياً: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، قد تشكو تشنجاً في الأعصاب
برج العذراء
مهنياً: يطرأ اليوم ما يدعوك إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيراً ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور
عاطفياً: حاول أن تتفهم الشريك، فهذا سيريحكما ويمنحكما المزيد من التفاؤل بحياة هانئة وسعيدة في المستقبل
صحياً: أنت مقبل على مرحلة حرجة في حال واصلت إهمالك المتعمد لوضع الصحي الدقيق
برج الميزان
مهنياً: يساهم هذا اليوم في تغيير الوقائع، فيكون لمصلحتك من دون شك، وتحصل على النتائج المبتغاة وعلى ترقية لم تكن تتوقعها
عاطفياً: المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها في النهاية ستحدد طبيعة العلاقة مع الشريك وتضعها على السكة الصحيحة
صحياً: الجلوس خلف المكاتب وقتاً طويلاً ليس جيداً، فحاول ان تغيّر هذا النمط
برج العقرب
مهنياً: يخلق هذا اليوم من لا شيء مشروعاً يثير دهشة زملائك، وهذه أبرز صفاتك لتحقيق قدرة ذاتية لمواجهة الأمور
عاطفياً: إذا كنت غير قادر على الارتباط الرسمي، فلا تطلق الوعود لأنك لن تنفذها، فتصبح عندها في نظر الشريك إنساناً عديم الوفاء
صحياً: شرب المياه بمعدّلات عالية مهم جداً، وهذا إيجابي من أجل صحة أفضل
برج القوس
مهنياً: تنتقل هذا اليوم إلى الموقع المناسب لك، فلا تغير من قراراتك لترضي الآخرين بها
عاطفياً: تطرح مجموعة من الأفكار وتناقشها مع الحبيب وتتوصلان إلى النتائج المرجوة والحلول العملية للكثير من المشكلات المستعصية
صحياً: تستفيق من سبات عميق وتقرر فجأة ممارسة الرياضة يومياً
برج الجدي
مهنياً: تلتقي شخصاً ينال عملك إعجابه لكن قد تصطدم بواقع لا يرضيك أو تفهم أموراً في ما بعد تجعلك تتراجع خطوات
عاطفياً: لا تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك السابقة خير دليل على ذلك
صحياً: تهتم بموضوع صحي أو بأمر مفاجئ يطرأ ويتركك في حال من الإرباك والقلق
برج الدلو
مهنياً: يعرضك هذا اليوم لبعض سوء التفاهم مع فريق أو حكومة أو جماعة وقد تعاندك الظروف في العمل
عاطفياً: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها
صحياً: تفكر في التخلص من العمل الإضافي الذي يلهيك عن ممارسة الرياضة
برج الحوت
مهنياً: تكون أجواء العمل هادئة، وتتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وتفوق باهر
عاطفياً: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء يمكن أن يؤثر في علاقتك بالشريك
صحياً: حاول تطبيق الإرشادات الطبية التي وصفها لك طبيبك لتكون في أفضل حالاتك الصحية
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- الكسندرا داداريو عارية.. رح تطيّر عقلك..(OMG)
- المستثمرون الصينيون يديرون ظهورهم لأستراليا
- استقلَّ حافلةً عامة واشترى تذكرةً لدخول الشاطئ ثم قتلهم.. من هو منفذ الهجوم ضدَّ سياحٍ أجانب في الغردقة؟
- أستراليا: بلدية كانتربيري تحت مقصلة مفوضية مكافحة الفساد.. إنه أحد أسوأ الأسرار الخفية في سيدني.
- هيئة أسترالية تحذر اتحاد المجالس الإسلامية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم July 16, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 15, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 14, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 13, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 12, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 11, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 10, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 9, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 8, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 7, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)