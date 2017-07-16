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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم July 16, 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 120
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توقعات الأبراج ليوم July 16, 2017

برج الحمل

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى التفكير مليًّاً بما تريد، فكُن منتبهاً إلى طريقة تصرّفاتك وإلى كل كلمة تتفوّه بها

عاطفياً: فينوس في الجوزاء ما يجعلك تقضي أوقاتاً حلوة مع الشريك ويجمع حولك الناس فتبدو واثقاً بنفسك مفاخراً بها

صحياً: نفسيتك المرحة وطبعك الهادئ يكونان أحد العوامل الإيجابية في استقرار وضعك الصحي



برج الثور

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم التركيز على الأمور الأساسية وعدم الانشغال بالأمور الثانوية لأنها لن تفيدك بشيء

عاطفياً: قد تواجه مواقف صعبة ومحرجة أحياناً، لكن الشريك يقف الى جانبك ويساعدك كثيراً ويجد لك الحلول المناسبة

صحياً: لا تفوّت عليك فرصة الاستفادة من التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل



برج الجوزاء

مهنياً: تبدو متهوّراً في تصرّفاتك خلال هذا اليوم، ولا تعرف اتخاذ القرار السليم، لذا عليك الهدوء بعض الشيء والتروي والتفكير بعقلانية

عاطفياً: إقبل النقاش ولا تفرض آراءك على الحبيب بالقوة، بل كن ليناً في تعاملك معه، وخذ واعط معه لتعرف ماذا يريد بالضبط

صحياً: تقرر مع بعض الأصدقاء الذهاب في رحلة صيد خارج البلد بغية الترفيه وممارسة هوايتك المفضلة



برج السرطان

مهنياً: قد يطرأ تغيير يربكك قليلاً، إنه يوم ضاغط يشعرك بالتعب وربما يشير إلى خلاف بسيط مع أحد الزملاء

عاطفياً: قد تخوض معارك بسيطة مع الشريك لإقناعه بالتخلي عن أنانيته، قد تنجح حيناً وربما تفشل حيناً آخر

صحياً: خفّف عن نفسك، ودع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وتلاحظ الفرق سريعاً



برج الأسد

مهنياً: يولد هذا اليوم حنيناً من جهة وتشويشاً على بعض الأفكار من جهة ثانية، لكنني أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات

عاطفياً: تسامح مع الشريك وكن ليناً في تعاطيك معه، فهو عفوي وطيب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك

صحياً: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، قد تشكو تشنجاً في الأعصاب



برج العذراء

مهنياً: يطرأ اليوم ما يدعوك إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيراً ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور

عاطفياً: حاول أن تتفهم الشريك، فهذا سيريحكما ويمنحكما المزيد من التفاؤل بحياة هانئة وسعيدة في المستقبل

صحياً: أنت مقبل على مرحلة حرجة في حال واصلت إهمالك المتعمد لوضع الصحي الدقيق



برج الميزان

مهنياً: يساهم هذا اليوم في تغيير الوقائع، فيكون لمصلحتك من دون شك، وتحصل على النتائج المبتغاة وعلى ترقية لم تكن تتوقعها

عاطفياً: المواجهة بالحقيقة صعبة، لكنها في النهاية ستحدد طبيعة العلاقة مع الشريك وتضعها على السكة الصحيحة

صحياً: الجلوس خلف المكاتب وقتاً طويلاً ليس جيداً، فحاول ان تغيّر هذا النمط



برج العقرب

مهنياً: يخلق هذا اليوم من لا شيء مشروعاً يثير دهشة زملائك، وهذه أبرز صفاتك لتحقيق قدرة ذاتية لمواجهة الأمور

عاطفياً: إذا كنت غير قادر على الارتباط الرسمي، فلا تطلق الوعود لأنك لن تنفذها، فتصبح عندها في نظر الشريك إنساناً عديم الوفاء

صحياً: شرب المياه بمعدّلات عالية مهم جداً، وهذا إيجابي من أجل صحة أفضل



برج القوس

مهنياً: تنتقل هذا اليوم إلى الموقع المناسب لك، فلا تغير من قراراتك لترضي الآخرين بها

عاطفياً: تطرح مجموعة من الأفكار وتناقشها مع الحبيب وتتوصلان إلى النتائج المرجوة والحلول العملية للكثير من المشكلات المستعصية

صحياً: تستفيق من سبات عميق وتقرر فجأة ممارسة الرياضة يومياً



برج الجدي

مهنياً: تلتقي شخصاً ينال عملك إعجابه لكن قد تصطدم بواقع لا يرضيك أو تفهم أموراً في ما بعد تجعلك تتراجع خطوات

عاطفياً: لا تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك السابقة خير دليل على ذلك

صحياً: تهتم بموضوع صحي أو بأمر مفاجئ يطرأ ويتركك في حال من الإرباك والقلق



برج الدلو

مهنياً: يعرضك هذا اليوم لبعض سوء التفاهم مع فريق أو حكومة أو جماعة وقد تعاندك الظروف في العمل

عاطفياً: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها

صحياً: تفكر في التخلص من العمل الإضافي الذي يلهيك عن ممارسة الرياضة



برج الحوت

مهنياً: تكون أجواء العمل هادئة، وتتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وتفوق باهر

عاطفياً: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء يمكن أن يؤثر في علاقتك بالشريك

صحياً: حاول تطبيق الإرشادات الطبية التي وصفها لك طبيبك لتكون في أفضل حالاتك الصحية



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