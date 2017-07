توقعات الأبراج ليوم July 17, 2017

برج الحمل

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى التفكير مليًّاً بما تريد، فكُن منتبهاً إلى طريقة تصرّفاتك وإلى كل كلمة تتفوّه بها



عاطفياً: فينوس في الجوزاء ما يجعلك تقضي أوقاتاً حلوة مع الشريك ويجمع حولك الناس فتبدو واثقاً بنفسك مفاخراً بها



صحياً: نفسيتك المرحة وطبعك الهادئ يكونان أحد العوامل الإيجابية في استقرار وضعك الصحي





برج الثور

مهنياً: القمر في منزلك الثاني عشر يخفف من عزيمتك ويولد بعض الهواجس، إلا أنك تستعيد رونقك والثقة بالذات وتكون الاتصالات مهمة جداً



عاطفياً: تستقطب التأييد من بعض الأصدقاء، وخصوصاً لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة مع الشريك، وهذا ما يوضح الأمور أكثر



صحياً: تحاول إسداء نصائح للآخرين للاستفادة من الرياضة ولا تطبقها على نفسك





برج الجوزاء

You need to talk out all the problems you are facing. Your beloved will convince you of his/her point of view. Be attentive to your parents.





برج السرطان

مهنياً: أنت على موعد مع الربح والتقدّم والمكاسب والدعم، لكن حذار تبديد الأموال والاستخفاف باهتمامات الآخرين وانشغالاتهم



عاطفياً: قد يحمل إليك هذا اليوم المفاجآت واللقاءات الحارّة والمبادلات العاطفية المناسبة، إلاّ أنّ الوهج يخف قليلاً



صحياً: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك





برج الأسد

مهنياً: أحذّرك من التعب والإرهاق نتيجة التحديات التي ستظهر بشكل مدروس ومخطّط له بغية القضاء على سمعتك أمام أرباب العمل



عاطفياً: إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة مع الشريك



صحياً: حاول استعادة قوتك المعنوية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة وتصرف بهدوء





برج العذراء

مهنياً: يوم جيد ومليء بالآمال الجديدة، التي تشهد تغيّرات إيجابية في الخطط، وربما تحقّق ربحاً مفاجئاً



عاطفياً: تطور إيجابي مهم على صعيد العلاقة بالشريك، وأي خطوة ناقصة في هذا الاتجاه تعيد الأمور إلى الوراء



صحياً: أنت تحسن التمييز بين المفيد والمضر، لكنك في الفترة الأخيرة تميل إلى كل ما يضرك صحياً، فاحذر





برج الميزان

مهنياً: عليك أن تكون أكثر وضوحاً في العلاقة بالآخرين، لئلا تترك مجالاً للشكوك واحتمالات التصادم



عاطفياً: تحب الاستقرار وتبذل قصارى جهدك لتصل العلاقة التي بدأتها إلى خواتيمها السعيدة عنوانها العريض الاستقرار والراحة



صحياً: أنت حرّ في حياتك وتصرفاتك، لكن أنت وحدك المسؤول عما سيؤول إليه وضعك الصحي





برج العقرب

مهنياً: قد تمرّ بأزمة داخلية وتعيد النظر في بعض القرارات أو العلاقات، وتلمس جوّاً من الفوضى والارتباك حتى لو لم تكن معنياً به



عاطفياً: يؤدي الحظ اليوم دوراً مهمّاً في تطور أمورك العاطفية بإتجاه ملموس وإيجابي، ويكون المستقبل واعداً ومشرقاً



صحياً: حاول قدر الإمكان تناول العصير الطبيعي بعد ممارسة الرياضة ولا سيما الغني بالفيتامين سي





برج القوس

مهنياً: تمتلئ حيوية وقد تعلن عن شراكة ما أو تعيش أوضاعاً استثنائية وتشعّ بشخصية مميّزة، وتبدو متزناً في خياراتك



عاطفياً: المشاكل العائلية توتر علاقتك بالحبيب، فكن حذراً ولا تطلب منه التغيير وأنت لست بحال أفضل



صحياً: تقلد الآخرين في ما يقومون به من رياضات خفيفة وتحاول التفوق عليهم لإفادة صحتك





برج الجدي

مهنياً: تحدث بعض المشاكسات في العمل اليوم من أحد الزملاء فحاول أن تعرف كيف تتعامل معها بحكمة



عاطفياً: مشاكل طارئة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّك حتماً تتمكن من معالجتها بأسرع ما يمكن قبل أن تتفاقم



صحياً: لا ترفض دعوة الأصدقاء إلى مشاركتهم في نشاطات رياضية، فهي مفيدة لك





برج الدلو

مهنياً: تشعر بأنّ النمط يتسارع وأن المشكلات السابقة بدأت تجد حلحلة لها، كذلك قد تسوّى مشكلات مالية



عاطفياً: كثرة التعاطي باستخفاف مع الشريك قد تفضي إلى عواقب سيئة، وهذا لن يكون في مصلحتكما على الإطلاق، بادر إلى المعالجة فوراً



صحياً: تتجاوز مرحلة دقيقة كادت تلزمك الفراش طويلاً لو لم تقصد الطبيب في الوقت المناسب





برج الحوت

مهنياً: تكون الأجواء متوتّرة والمشاحنات قويّة وقد تضطر للجوء إلى الزملاء للتوسّط أو لتطرية الأمور



عاطفياً: برهن عن ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك العاطفي غير مريح



صحياً: قد يخيل إليك أنك تشعر بآلام في مختلف أنحاء جسمك، يستحسن مراجعة الطبيب