توقعات الأبراج ليوم July 21, 2017

برج الحمل

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى مسألة مستجدة في مجالك المهني سببها أحد الزملاء الذي ارتكب خطأ كبيراً



عاطفياً: قد تحقق بعض الرغبات ويؤدّي المحيط دوراً كبيراً في حماية العلاقة الناشئة، ويساعدك على تخطي العقبات التي يمكن أن تعترض طريقك



صحياً: تبذل قصارى جهدك لتبرهن للجميع أنك قادر على حماية نفسك من الأمراض





برج الثور

مهنياً: لن يقف أحد في وجه طموحاتك الكبيرة، ولن يثنيك أي عائق عن التقدم بخطى ثابتة بغية الوصول إلى خط النهاية وجني الأرباح



عاطفياً: راحة واضحة في العلاقة بالشريك جرّاء الاتفاق الكامل والصادق بينكما على الكثير من الأمور وخصوصاً تلك الحساسة جداً



صحياً: تحاول التلهي بأي شيء يبقيك بعيداً عن الهموم والمتاعب والبقاء بصحة جيدة







برج الجوزاء

مهنياً: يحالفك الحظ ويحمل إليك هذا اليوم مفاجأة سارّة أو لقاءً استثنائيّاً أو خبراً جديداً يفرح قلبك ويطمئن خاطرك



عاطفياً: تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه وأحلامه، فيقدر لك ذلك وينتظر أقرب فرصة ليعبر لك عن حبه الكبير لك



صحياً: تستعين بخبرات بعض الأشخاص في المجال الرياضي لاختيار النوع المناسب لك





برج السرطان

مهنياً: يسهم أحد الزملاء في تحسين وضعك المادي، عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على المعنيين اليوم قبل الغد



عاطفياً: تتوالى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكما



صحياً: السعي وراء المتاعب يرهق أعصابك، حذار ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهي قد تحمل الكثير من المفاجآت





برج الأسد

مهنياً: قد تعطي الآخرين المجال لحلّ الأمور العالقة والشائكة، وخصوصاً أن الوضع بات محتداً ويتطلب صرامة في اتخاذ القرارات



عاطفياً: قد تكون أهملت بعض المواضيع العاطفية، لكنّ المجال ما زال متاحاً لتلافي الأسوأ



صحياً: الحل الوحيد لتحريك العضلات القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة





برج العذراء

مهنياً: إطلاق الأحكام العشوائية بحق الزملاء ليس من شيمك، فأنت تتمتع ببعد نظر متميز وتقيّم الناس وفقاً لمعاشرتك لهم



عاطفياً: تتمتع بقدر عالٍ من المنطق والنزاهة في تقييم الشريك حتى لو كان مخطئاً، وتحاول أن تستوعبه في أصعب الظروف



صحياً: تتحمل الآلام التي تنتابك بصمت بغية ألا تثير قلق العائلة، أنت فعلاً إنسان رائع





برج الميزان

مهنياً: لا تحاول استفزاز الزملاء في العمل، فذلك سيخلق لك بعض الأعداء والمنافسين الشرسين والحقودين



عاطفياً: سعادة لافتة في طريقها إليك، وهذا سببه التفاهم التام على العناوين الأساسية مع الشريك والثقة المتبادلة بينكما



صحياً: الخضار والفاكهة تعتبر ضرورية في حياتنا اليومية، والاعتماد عليها ضروري





برج العقرب

مهنياً: تعزم على تغيير حياتك للتخلص من كل ما يزعجك ويعيق حركتك في العمل لتبرهن للجميع أنك صاحب إرادة صلبة



عاطفياً: تشعر أن الوقت قد حان لوضع حد نهائي لحالة التردد أو عدم الثبات في أسس حياتك العاطفية، وتجتهدين لوضع أسس جديدة متينة



صحياً: الأولوية في حياتك إلى جانب حياتك المهنية والعائلية يجب أن تكون لوضعك الصحي لا لشيء آخر ثانوي





برج القوس

مهنياً: يوفر لك هذا اليوم طاقة إيجابية، ولن تعاكسك بعض الأمور في العمل ولا تعرف كيف تتعامل معها



عاطفياً: تدخلاتك تسبب المتاعب للحبيب فكن حذراً وإلا فإنك لن تلبث أن تصبح وحيداً ومنزوياً لا يتقرب منك أحد



صحياً: اضطراب في المعدة أو شعور بآلام خفيفة في الظهر ما يستدعي زيارة الطبيب على عجل





برج الجدي

مهنياً: خرج كوكب مارس من موقع دقيق لك، ما يعني أنك تطل على فترة أكثر ملاءمة وأقل ضغطاً



عاطفياً: لا تخضع لمتطلبات الحبيب قبل أن تتأكد من إمكاناتك وإلا وضعت نفسك أم موقف محرج لن تعرف كيف تتخلص منه



صحياً: يجب أن تكون معتدلاً في كميات المأكولات التي تتناولها في كل وجبة





برج الدلو

مهنياً: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في المرحلة السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل



عاطفياً: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك، لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر وخصوصاً في هذه الأيام



صحياً: لا تبحر عكس التيار وتخالف التعليمات الطبية ولا سيما أن وضعك حرج ودقيق





برج الحوت

مهنياً: لا تدع مشاكل العمل تتراكم عليك وجد لها حلولاً في الوقت المناسب، لأن الضغوط قد تمنعك لاحقاً من التفرغ لها



عاطفياً: مشاعر الغيرة تتحرك في قلب الحبيب مما يدخل السرور إلى قلبك معتبراً أنه يحبك جداً، لكن ذلك لن يكون في مصلحة العلاقة على المدى المنظور



صحياً: حاول أن تخرج من البيت وتنظم سهرة مع الأصدقاء تمارس فيها هوايتك في الرقص





