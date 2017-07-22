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توقعات الأبراج ليوم July 22, 2017
برج الحمل
مهنياً: يكون هذا اليوم غير مناسب لتنفيذ أي مشروع، بل للتحضير وللقيام ببعض الاستشارات، والتدقيق في أعمالك وتجنّب ارتكاب الأخطاء
عاطفياً: إذا كانت العلاقة تتطلب منك مجازفة أو تضعك أمام أخطار معيّنة، عليك الحرص الشديد وتجنّب المتاعب
صحياً: تضع نصب عينيك ضرورة متابعة وضعك الصحي مع طبيبك المختص قبل تفاقم الأمور
برج الثور
مهنياً: يوم عمل أفضل من سابقه، وتكبر الشعبية وتبرز مواهبك الخلاّقة، ويبرز عمل فجأة ويحتل الأولويات في مفكرتك المهنية
عاطفياً: لن تتم عرقلة خطواتك، بل ستسير على نحو سريع وتصاعدي لتحصد تقدير الشريك وحبه الزائد لك
صحياً: يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكنّ المطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم الوقوع في المشكلات والورطات
برج الجوزاء
مهنياً: يعدك هذا اليوم بالأفراح والأسفار والمشاريع الحلوة والعلاقات الممتازة مع أرباب العمل، ما ينعكس إيجاباً على الوضع المهني
عاطفياً: تخطط لقضاء أمسية رومانسية مع الحبيب تنسيان خلالها كل مشاكل الماضي وتتبادلان أرقّ الأحاديث وأجمل العبارات
صحياً: تعرف أن قلة النوم تبقيك في حالة من التعب والكسل، فحاول أن تنام كما يجب
برج السرطان
مهنياً: يركّز هذا اليوم على قضايا مالية وأعمال فنية أو ثقافية أو لها علاقة بالأناقة والأزياء والمجوهرات وغيرها
عاطفياً: الضغوط من جانب الشريك، قد تترك آثاراً سلبية على العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً
صحياً: خبر مزعج يقلق راحتك، ما يسبب لك صداعاً وتعباً نفسياً، لكن الأمر لن يطول
برج الأسد
مهنياً: تعالج مسألة شراكة، وتشعر بتنافر مع أحد الزملاء، لذا أدعوك الى الرويّة والتحفظ والتفكير في إيجاد الحلول الناجعة
عاطفياً: إمنح الشريك المزيد من الوقت لكي يساعدك على التفكير في حل العقد للخروج من المأزق
صحياً: تكثر الأسباب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به لكنها تختفي أسرع مما تتوقع
برج العذراء
مهنياً: تُقدم على مشروع خلاّق تلقى دعماً كبيراً لتنفيذه، الساحة واسعة للقاءات المثمرة والمفيدة وبناء علاقات مهنية جيدة
عاطفياً: التخطيط للمشاريع المستقبلية مع الشريك قد لا يجدي نفعاً إذا لم يكن مقترناً بالنيات الصافية وبالحب الصادق
صحياً: عليك أن تمنح نفسك بعض الراحة، فهي ضرورية لتتمكّن من تحديد خياراتك المقبلة
برج الميزان
مهنياً: القمر في السرطان يتسبب بتأزيم بعض الأمور وببعض النقاشات الحامية، ورغم ذلك قد تفرح بفرصة أو بخبر يتعلق بشؤونك المالية
عاطفياً: لا تسعَ لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فقد تكون مخطئاً وتدفع ثمن أنانيتك، بل حاول البحث عن طريقة أخرى مفيدة وناجحة
صحياً: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحباً، وقد تكون عواقب غير جيدة
برج العقرب
مهنياً: يدقّ هذا اليوم جرس الإنذار، فانتبه وكن حذراً جداً، لا تعط ثقة عمياء ولا تصدّق بعض الأوهام
عاطفياً: علاقة عاطفية مميزة وواعدة تكون نهايتها سعيدة وتترك أثرها على المحيط، وتعيش بعدها حياة من نوع آخر
صحياً: خفف من تدخلاتك في مشاكل الآخرين التي لن تجديك نفعاً ولن تزيد وضع الصحي إلا تأزماً
برج القوس
مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء على قضية قد تستدعيك وتجعلك تجمّد بعض العلاقات الشخصية في سبيل خدمة تؤديها
عاطفياً: يخف الوهج العاطفي، لكنّك تحظى بمساعدة الشريك أو الزوج في قضية مهنية
صحياً: يتلاعب الآخرون بأعصابك ويثيرونك بغية إحراجك وإخراجك
برج الجدي
مهنياً: تبدو الأمور كثيرة وضاغطة، ولا تسمح لأحد من الزملاء أن يغرّ بك لتتصرف بسلبية تجاه الآخرين
عاطفياً: تواجه العلاقة المتأرجحة ضغوطاً ومصاعب، مارس أقصى جهدك للبقاء قرب الحبيب أطول وقت ممكن
صحياً: حذار المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة والابتعاد عن الأجواء الضاغطة والمثيرة للأعصاب
برج الدلو
مهنياً: يسجّل هذا اليوم انعطافاً نحو مرحلة جديدة، وقد يبدّل في صورتك ويجعلك معرّضاً لانتقاد او لبعض المحاسبة والمساءلة
عاطفياً: زواج يخص أحد المقرّبين يشجعك على الارتباط بشريك العمر، ويطرأ ما يرفع من المكانة الاجتماعية والمادية
صحياً: الأرق المتواصل الذي ينتابك سببه نفسي بالدرجة الأولى والإرهاق المتواصل الذي تتعرض له
برج الحوت
مهنياً: يتحدّث هذا اليوم عن شؤون ماضية وأسرار ومهمات متكتّمة وعمليات تجسّس من قبل بعض الزملاء الحساد
عاطفياً: ما حلمت به بدأ يتحقق، فالشريك يبدي رغبة في مساعدتك لتكون حاسماً في قرارت مصيرية تواجهك
صحياً: قد تنفعل بسبب بعض الأوضاع الشخصية أو المهنية، ما يثير عصبيتك ويشنّجك. حذار
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