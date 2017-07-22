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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم July 22, 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 133
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توقعات الأبراج ليوم July 22, 2017

برج الحمل

مهنياً: يكون هذا اليوم غير مناسب لتنفيذ أي مشروع، بل للتحضير وللقيام ببعض الاستشارات، والتدقيق في أعمالك وتجنّب ارتكاب الأخطاء

عاطفياً: إذا كانت العلاقة تتطلب منك مجازفة أو تضعك أمام أخطار معيّنة، عليك الحرص الشديد وتجنّب المتاعب

صحياً: تضع نصب عينيك ضرورة متابعة وضعك الصحي مع طبيبك المختص قبل تفاقم الأمور



برج الثور

مهنياً: يوم عمل أفضل من سابقه، وتكبر الشعبية وتبرز مواهبك الخلاّقة، ويبرز عمل فجأة ويحتل الأولويات في مفكرتك المهنية

عاطفياً: لن تتم عرقلة خطواتك، بل ستسير على نحو سريع وتصاعدي لتحصد تقدير الشريك وحبه الزائد لك

صحياً: يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكنّ المطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم الوقوع في المشكلات والورطات



برج الجوزاء

مهنياً: يعدك هذا اليوم بالأفراح والأسفار والمشاريع الحلوة والعلاقات الممتازة مع أرباب العمل، ما ينعكس إيجاباً على الوضع المهني

عاطفياً: تخطط لقضاء أمسية رومانسية مع الحبيب تنسيان خلالها كل مشاكل الماضي وتتبادلان أرقّ الأحاديث وأجمل العبارات

صحياً: تعرف أن قلة النوم تبقيك في حالة من التعب والكسل، فحاول أن تنام كما يجب



برج السرطان

مهنياً: يركّز هذا اليوم على قضايا مالية وأعمال فنية أو ثقافية أو لها علاقة بالأناقة والأزياء والمجوهرات وغيرها

عاطفياً: الضغوط من جانب الشريك، قد تترك آثاراً سلبية على العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً

صحياً: خبر مزعج يقلق راحتك، ما يسبب لك صداعاً وتعباً نفسياً، لكن الأمر لن يطول



برج الأسد

مهنياً: تعالج مسألة شراكة، وتشعر بتنافر مع أحد الزملاء، لذا أدعوك الى الرويّة والتحفظ والتفكير في إيجاد الحلول الناجعة

عاطفياً: إمنح الشريك المزيد من الوقت لكي يساعدك على التفكير في حل العقد للخروج من المأزق

صحياً: تكثر الأسباب التي تصيبك بالوهن الذي تشعر به لكنها تختفي أسرع مما تتوقع



برج العذراء

مهنياً: تُقدم على مشروع خلاّق تلقى دعماً كبيراً لتنفيذه، الساحة واسعة للقاءات المثمرة والمفيدة وبناء علاقات مهنية جيدة

عاطفياً: التخطيط للمشاريع المستقبلية مع الشريك قد لا يجدي نفعاً إذا لم يكن مقترناً بالنيات الصافية وبالحب الصادق

صحياً: عليك أن تمنح نفسك بعض الراحة، فهي ضرورية لتتمكّن من تحديد خياراتك المقبلة



برج الميزان

مهنياً: القمر في السرطان يتسبب بتأزيم بعض الأمور وببعض النقاشات الحامية، ورغم ذلك قد تفرح بفرصة أو بخبر يتعلق بشؤونك المالية

عاطفياً: لا تسعَ لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فقد تكون مخطئاً وتدفع ثمن أنانيتك، بل حاول البحث عن طريقة أخرى مفيدة وناجحة

صحياً: تناول الطعام في وقت متأخر ليس مستحباً، وقد تكون عواقب غير جيدة



برج العقرب

مهنياً: يدقّ هذا اليوم جرس الإنذار، فانتبه وكن حذراً جداً، لا تعط ثقة عمياء ولا تصدّق بعض الأوهام

عاطفياً: علاقة عاطفية مميزة وواعدة تكون نهايتها سعيدة وتترك أثرها على المحيط، وتعيش بعدها حياة من نوع آخر

صحياً: خفف من تدخلاتك في مشاكل الآخرين التي لن تجديك نفعاً ولن تزيد وضع الصحي إلا تأزماً



برج القوس

مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء على قضية قد تستدعيك وتجعلك تجمّد بعض العلاقات الشخصية في سبيل خدمة تؤديها

عاطفياً: يخف الوهج العاطفي، لكنّك تحظى بمساعدة الشريك أو الزوج في قضية مهنية

صحياً: يتلاعب الآخرون بأعصابك ويثيرونك بغية إحراجك وإخراجك



برج الجدي

مهنياً: تبدو الأمور كثيرة وضاغطة، ولا تسمح لأحد من الزملاء أن يغرّ بك لتتصرف بسلبية تجاه الآخرين

عاطفياً: تواجه العلاقة المتأرجحة ضغوطاً ومصاعب، مارس أقصى جهدك للبقاء قرب الحبيب أطول وقت ممكن

صحياً: حذار المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة والابتعاد عن الأجواء الضاغطة والمثيرة للأعصاب



برج الدلو

مهنياً: يسجّل هذا اليوم انعطافاً نحو مرحلة جديدة، وقد يبدّل في صورتك ويجعلك معرّضاً لانتقاد او لبعض المحاسبة والمساءلة

عاطفياً: زواج يخص أحد المقرّبين يشجعك على الارتباط بشريك العمر، ويطرأ ما يرفع من المكانة الاجتماعية والمادية

صحياً: الأرق المتواصل الذي ينتابك سببه نفسي بالدرجة الأولى والإرهاق المتواصل الذي تتعرض له



برج الحوت

مهنياً: يتحدّث هذا اليوم عن شؤون ماضية وأسرار ومهمات متكتّمة وعمليات تجسّس من قبل بعض الزملاء الحساد

عاطفياً: ما حلمت به بدأ يتحقق، فالشريك يبدي رغبة في مساعدتك لتكون حاسماً في قرارت مصيرية تواجهك

صحياً: قد تنفعل بسبب بعض الأوضاع الشخصية أو المهنية، ما يثير عصبيتك ويشنّجك. حذار



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