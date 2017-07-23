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توقعات الأبراج ليوم July 23, 2017

آخر تحديث: منذ 57 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 107
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توقعات الأبراج ليوم July 23, 2017

برج الحمل

مهنياً: يسجل القمر الجديد في برج الأسد انتصاراً لك أو نجاحاً في مجال ما، ويتحدث عن أيام من الحظوظ وتتلقى أخباراً جيدة

عاطفياً: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيداً من الشفافية في التعامل معه، والحرص على مراعاة شعوره المرهف باستمرار

صحياً: تتنادى ومجموعة من الأصدقاء إلى القيام برحلة بحرية وممارسة السباحة



برج الثور

مهنياً: القمر الجديد في برج الأسد يختبر علاقة مهنية، أو يجعلك تواجه وضعاً لأحد المقربين يحتاج إلى دعمك وعنايتك، وقد تقوم بسفر

عاطفياً: حاول أن تبتعد عن العدائية غير المبرّرة مع الشريك، فالمرحلة المقبلة ستفرض عليك التعامل معه بجدية

صحياً: تقرر عدم استعمال السيارة والسير قدر الإمكان في تنقلاتك



برج الجوزاء

مهنياً: القمر الجديد يشير إلى علاقة جيدة تقيمها، وإلى تفاهم مع بعض المحيط، وربما إلى سفر أو انتقال إلى جديد، وتمارس نجومية كبيرة

عاطفياً: كن أكثر لباقه في طريقة كلامك مع الحبيب، وخذه باللين وحلاوة اللسان، فهو إنسان طيب القلب ويحبك أكثر مما تتصور

صحياً: تقترب من التوصل إلى الحل النهائي لمشاكل البدانة واستعادة الرشاقة والقوام المشيق



برج السرطان

مهنياً: تتوق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل إلى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة أحياناً، فأنت قادر دائماً على تنظيم جدول أعمالك بنجاح تام

عاطفياً: لا تقحم نفسك في خلاف مع الشريك لسبب غير جدّي، لأنك، في النهاية، لو حاولت معرفة الأسباب لتراجعت وقدمت اعتذارك علناً

صحياً: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية



برج الأسد

مهنياً: القمر الجديد في برجك يسلط عليك الضوء ويحمل جديداً، وتفرح بوجود الأصدقاء والزملاء حولك، وتغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والآخاذة

عاطفياً: لا رغبة لك في مضايقة الشريك، إنما لكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة وشعرت معها بأنك مهان وأصبت في كرامتك

صحياً: الأجواء المضطربة والقلقة في محيطك تصيبك بشظاياها وتتركك في حالة نفسية تعبة



برج العذراء

مهنياً: القمر الجديد يتيح أمامك فرصاً جيدة للانطلاق من دون قيود، وقد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير

عاطفياً: قد تتسبب صداقة بنزاع مع الحبيب أو تعيش أزمة عائلية وخلافات بين المقربين، لكنك سرعان ما تتخلص منها

صحياً: قد يكون للوضع المهني المقلق تأثير على وضعك الصحي والنفسي



برج الميزان

مهنياً: القمر الجديد في برج الأسد يناسب مشاريعك الفورية ويتحدث عن طارئ قد يغير المنحى إلى الأفضل، وتنظر إلى الأمور من منظار إيجابي ومختلف

عاطفياً: كن مستعداً لما سيطرحه الشريك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره من أفكار ومشاريع للمستقبل

صحياً: لا تعرّض نفسك لأشعة الشمس كثيراً، لأن مخاطر ذلك كبيرة أكثر مما تتصوّر



برج العقرب

مهنياً: القمر الجديد مناسب لتحدي بعض الجهات، ويحمل إليك حوافز كثيرة، ولكن حاذر من نزاعات مع أحد الرؤساء أو مع أحد أفراد العائلة

عاطفياً: يكلفك الشريك بمهمة جديدة تجد صعوبة كبيرة في إنجازها وتخطيها، فلا تقدّم له مبرّرات إذا عجزت

صحياً: يقوى النشاط كما الديناميكية وتقبل على الحياة واثقاً بنفسك مفعماً سعادة



برج القوس

مهنياً: تجربة قاسية تمر بها قد تفضح أمراً أو تجد نفسك متورطاً في قضية قانونية أو غيرها

عاطفياً: يحدث ما يربكك في مجالك العاطفي أو العائلي، عليك ألا تجازف في مجالات خطرة

صحياً: إذا كنت تقيم بالقرب من أحد الأندية الرياضية فلا تتردد لحظة في التوجه إليه وممارسة الرياضة



برج الجدي

مهنياً: القمر الجديد في برج الأسد يتحدث عن تغيير يحصل وعن تطور يبطر النور رويداً رويداً، وتزدهر حياتك الاجتماعية

عاطفياً: عليك أن تعتمد مع الشريك مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا أفضل للطرفين، لكن لا بد في أحياناً من تقديم بعض التنازلات

صحياً: استعد عن تنقلاتك في السيارة واستعمال المصعد بالسير أو باستخدام الأدراج



برج الدلو

مهنياً: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك

عاطفياً: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها وحيداً بعيداً عن كل محيطك

صحياً: عليك أخذ قسط طويل من الراحة والقيام بنزهة أو رحلة للترفيه قدر الإمكان



برج الحوت

مهنياً: وجوه جديدة في حياتك وربما تحصل تطوّرات مهنية مفرحة، فكن جاهزاً لاستقبال كل ما يحمله لك القدر من فرص للمصالحة والتقدّم

عاطفياً: تتفق مع الشريك على بعض النقاط، لكن هوّة الخلاف على نقاط أخرى واسعة جداً. انتبه لذلك

صحياً: إذهب للتسلية والترفيه واضحك، فالضحك أفضل علاج للتوتر العصبي، ويفيد الصحة



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