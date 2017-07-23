- 5 أسلحة أميركية ينبغي للإيرانيين الاستعداد لها قبل اندلاع الحرب مع واشنطن.. كل ما تريد معرفته عن قدراتها القتالية
- حاجة أميركا وروسيا.. إلى صفقة سورية
- طبيب نفسي.. عندك شيزوفرينيا.. النظام القطري
- توقعات الأبراج ليوم July 23, 2017
- معارك ميدانية وإعلامية في عرسال ... ومقتل «الوسيط» مع «فتح الشام»
- «معركة تلال» في جرود عرسال والخسائر المتبادلة كبيرة
- لبنان: أحمد الفليطي الذي عاد ليستشهد مفاوضاً
- معركة الجرود: بري متفائل بإنجاز سريع.. وحزب الله لا يرى وقتاً محدداً لإنهائها
- المقاومة والجيش السوري يسيطران على أهم المراكز الاستراتيجية وأيام وينتهي التكفيريون.. الجيش اللبناني يحمي عرسال والمخيمات بزنار أمان
- لبنان يدفع ضريبة حزب الله خليجيا
- قراءة في الخارطة السياسية في سنة الانتخابات اللبنانية.. تيار المستقبل - سعد الحريري
- درس عرسال: لبنان تجربة مسيحية فشلت
- بين الأيرنة بالنووي والأسرلة بالبعض العربي المنطقة في سيولة شديدة
- معركة الجرود: نار الميدان ونار التداعيات سبع توصيات أممية “وقائية” حول لبنان
- في أسبوع واحد إسرائيل تحاصر الأقصى المجلس النيابي يحاصر يوم الجمعة
- تشريع أميركي يخنق حزب الله
- 3 شهداء ومئات الجرحى في معركة «استنزاف» حول الأقصى
- بالفيديو: خطيبته السابقة خلعت حذاءها ورقصت أمام عروسه لاستفزازها!
- أنا قلقٌ جدّاً على أميركا!
- مواجهات قاسية في الجرود وعشرات الضحايا
- رسائل ميقاتي: معارضة بناءة.. وجهوزية للانتخابات
- دراسة: البريطانيون الأكثر ترحيباً بالمنتجات التركية!
- توقعات الأبراج ليوم July 22, 2017
- معركة جرود عرسال من لبنان وسورية وتقدم لعناصر «حزب الله» وقتلى للجانبين
- حدث في مثل هذا اليوم July 22, 2017
توقعات الأبراج ليوم July 23, 2017
برج الحمل
مهنياً: يسجل القمر الجديد في برج الأسد انتصاراً لك أو نجاحاً في مجال ما، ويتحدث عن أيام من الحظوظ وتتلقى أخباراً جيدة
عاطفياً: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيداً من الشفافية في التعامل معه، والحرص على مراعاة شعوره المرهف باستمرار
صحياً: تتنادى ومجموعة من الأصدقاء إلى القيام برحلة بحرية وممارسة السباحة
برج الثور
مهنياً: القمر الجديد في برج الأسد يختبر علاقة مهنية، أو يجعلك تواجه وضعاً لأحد المقربين يحتاج إلى دعمك وعنايتك، وقد تقوم بسفر
عاطفياً: حاول أن تبتعد عن العدائية غير المبرّرة مع الشريك، فالمرحلة المقبلة ستفرض عليك التعامل معه بجدية
صحياً: تقرر عدم استعمال السيارة والسير قدر الإمكان في تنقلاتك
برج الجوزاء
مهنياً: القمر الجديد يشير إلى علاقة جيدة تقيمها، وإلى تفاهم مع بعض المحيط، وربما إلى سفر أو انتقال إلى جديد، وتمارس نجومية كبيرة
عاطفياً: كن أكثر لباقه في طريقة كلامك مع الحبيب، وخذه باللين وحلاوة اللسان، فهو إنسان طيب القلب ويحبك أكثر مما تتصور
صحياً: تقترب من التوصل إلى الحل النهائي لمشاكل البدانة واستعادة الرشاقة والقوام المشيق
برج السرطان
مهنياً: تتوق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل إلى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة أحياناً، فأنت قادر دائماً على تنظيم جدول أعمالك بنجاح تام
عاطفياً: لا تقحم نفسك في خلاف مع الشريك لسبب غير جدّي، لأنك، في النهاية، لو حاولت معرفة الأسباب لتراجعت وقدمت اعتذارك علناً
صحياً: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية
برج الأسد
مهنياً: القمر الجديد في برجك يسلط عليك الضوء ويحمل جديداً، وتفرح بوجود الأصدقاء والزملاء حولك، وتغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والآخاذة
عاطفياً: لا رغبة لك في مضايقة الشريك، إنما لكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة وشعرت معها بأنك مهان وأصبت في كرامتك
صحياً: الأجواء المضطربة والقلقة في محيطك تصيبك بشظاياها وتتركك في حالة نفسية تعبة
برج العذراء
مهنياً: القمر الجديد يتيح أمامك فرصاً جيدة للانطلاق من دون قيود، وقد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير
عاطفياً: قد تتسبب صداقة بنزاع مع الحبيب أو تعيش أزمة عائلية وخلافات بين المقربين، لكنك سرعان ما تتخلص منها
صحياً: قد يكون للوضع المهني المقلق تأثير على وضعك الصحي والنفسي
برج الميزان
مهنياً: القمر الجديد في برج الأسد يناسب مشاريعك الفورية ويتحدث عن طارئ قد يغير المنحى إلى الأفضل، وتنظر إلى الأمور من منظار إيجابي ومختلف
عاطفياً: كن مستعداً لما سيطرحه الشريك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره من أفكار ومشاريع للمستقبل
صحياً: لا تعرّض نفسك لأشعة الشمس كثيراً، لأن مخاطر ذلك كبيرة أكثر مما تتصوّر
برج العقرب
مهنياً: القمر الجديد مناسب لتحدي بعض الجهات، ويحمل إليك حوافز كثيرة، ولكن حاذر من نزاعات مع أحد الرؤساء أو مع أحد أفراد العائلة
عاطفياً: يكلفك الشريك بمهمة جديدة تجد صعوبة كبيرة في إنجازها وتخطيها، فلا تقدّم له مبرّرات إذا عجزت
صحياً: يقوى النشاط كما الديناميكية وتقبل على الحياة واثقاً بنفسك مفعماً سعادة
برج القوس
مهنياً: تجربة قاسية تمر بها قد تفضح أمراً أو تجد نفسك متورطاً في قضية قانونية أو غيرها
عاطفياً: يحدث ما يربكك في مجالك العاطفي أو العائلي، عليك ألا تجازف في مجالات خطرة
صحياً: إذا كنت تقيم بالقرب من أحد الأندية الرياضية فلا تتردد لحظة في التوجه إليه وممارسة الرياضة
برج الجدي
مهنياً: القمر الجديد في برج الأسد يتحدث عن تغيير يحصل وعن تطور يبطر النور رويداً رويداً، وتزدهر حياتك الاجتماعية
عاطفياً: عليك أن تعتمد مع الشريك مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا أفضل للطرفين، لكن لا بد في أحياناً من تقديم بعض التنازلات
صحياً: استعد عن تنقلاتك في السيارة واستعمال المصعد بالسير أو باستخدام الأدراج
برج الدلو
مهنياً: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك
عاطفياً: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها وحيداً بعيداً عن كل محيطك
صحياً: عليك أخذ قسط طويل من الراحة والقيام بنزهة أو رحلة للترفيه قدر الإمكان
برج الحوت
مهنياً: وجوه جديدة في حياتك وربما تحصل تطوّرات مهنية مفرحة، فكن جاهزاً لاستقبال كل ما يحمله لك القدر من فرص للمصالحة والتقدّم
عاطفياً: تتفق مع الشريك على بعض النقاط، لكن هوّة الخلاف على نقاط أخرى واسعة جداً. انتبه لذلك
صحياً: إذهب للتسلية والترفيه واضحك، فالضحك أفضل علاج للتوتر العصبي، ويفيد الصحة
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم July 23, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 22, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 21, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 20, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 19, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 18, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 17, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 16, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 15, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 14, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)