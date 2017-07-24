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توقعات الأبراج ليوم July 24, 2017

آخر تحديث: منذ 25 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقعات الأبراج ليوم July 24, 2017

برج الحمل

مهنياً: تستريح من الضغوط وتبدو راضياً عمّا يحصل، فكن متفائلاً بالأفضل واسعَ لتعزيز العلاقات في محيطك المهني

عاطفياً: تعيش ظروفاً جميلة وداعمة من الشريك ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية، وتكون مرتاحاً نفسياً وعاطفياً

صحياً: الظروف ملائمة للانفتاح على محيطك وللترفيه عن نفسك، فأنت تتمتع بشخصية جذابة



برج الثور

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى شراء منزل أو بيع لعقار بثمن مناسب، وبداية عمل جديد أو زيارة مكان تحبه ويترك أثراً في قلبك

عاطفياً: كن عاقلاً ولا تعرض نفسك للخطر وتجنّب النقاشات المشبوهة، قد تدعمك الصداقات وتجد الأمان بالقرب من الشريك الذي يدعمك في الأوقات الصعبة

صحياً: تستعيد عافيتك ونشاطك بعد إبلالك من مرض أرهقك وترك مضاعفات كبيرة



برج الجوزاء

مهنياً: أعد ترتيب أولوياتك كي تنجز مهامك في المهلة المطلوبة وتبدأ بمشاريع جديدة تكون أوسع وعلى نطاق عالمي

عاطفياً: لا تقم بأمور تغضب الحبيب منك ولا تكن متناقضاً في تصرفاتك وأقوالك أمامه، فهو أصبح في حيرة من أمره بسبب تلك التصرفات

صحياً: لا تقل شيئاً وتفعل نقيضه وخصوصاً حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي الدقيق



برج السرطان

مهنياً: إذا كنت تشعر بأنك لست بحال طبيعية، ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبداً

عاطفياً: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع

صحياً: وضعك الصحي أكثر من جيد، ويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها، شرط توافر الظروف المناسبة



برج الأسد

مهنياً: يسهل لك هذا اليوم الاتصالات وتكون على أتم الاستعداد والتيقظ على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارَس عليك

عاطفياً: لا تحاول أن تستخف بآراء الشريك، لأنه قد يفاجئك ويدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما

صحياً: أنت متعب وتحتاح إلى الكثير من الانتباه لصحتك، فما عليك سوى أخذ قسط طويل من الراحة



برج العذراء

مهنياً : تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي قد تؤخر تقدم خطواتك المستقبلية، لكن لا يوجد ما يستحق القلق

عاطفياً: تضطر إلى تصحيح أمور كثيرة في التعامل مع شريك طباعه صعبة، لكن مع الأيام تتفهمه أكثر فأكثر وتسير الأمور بينكما على ما يرام

صحياً: التعاطي مع الجسد يتطلب عناية فائقة واهتماماً خاصاً لتبقى في وضع صحي سليم



برج الميزان

مهنياً: العمل تحت الضغط قد يسبب بعض الأخطاء، فكن حذراً لتتجاوز هذه المرحلة بهدوء وراحة بال

عاطفياً: البحث في دفاتر الماضي قد يسبب لك المشاكل، فلا تترك نفسك أسيراً له، بل حاول التفكير في المستقبل الناجح مع الشريك

صحياً: الراحة الفكرية مهمة جداً من أجل صفاء الذهن، وهذا يساعدك على التطوّر



برج العقرب

مهنياً: مؤهلاتك تلفت الأنظار بسرعة، فأنت قادر على تنفيذ عدة مهام صعبة وتحقيق نتائج باهرة

عاطفياً: الجهود الكبيرة التي تبذلها تدفعك إلى التساؤل حول التوقيت الذي يسمح لك بالتمتع بمباهج الحياة العاطفية ولحظاتها الجميلة، ما يجعلك تعيد النظر في أولوياتك

صحياً: استعد لمرحلة جديدة تستعيد فيها عافيتك ونشاطك وروحك المرحة، فتتبدل حياتك الصحية بالكامل



برج القوس

مهنياً: لا تكن متواكلاً في عملك ونفذ مهامك بنفسك وكن متحفظاً في تصرفاتك ولا تستعجل

عاطفياً: تشعر بالحزن لفراق الحبيب ولا تعرف كيف تتعامل مع الوضع الجديد وتعمل المستحيل لاسترجاعه

صحياً: تصاب بخيبة أمل من أمر ما ما ينعكس سلباً على وضعك الصحي



برج الجدي

مهنياً: يصبح التواصل مع المحيط أقل ضغطاُ، ويطرأ ظرف يضعك أمام اختبار لتكتشف قدراتك على المواجهة وإيجاد الحلول المناسبة

عاطفياً: الاستقرار العاطفي شرط لنجاح أي علاقة، وهذا يقلقك بسبب تصرّفات الشريك العشوائية في المدة الأخيرة

صحياً: خبر مزعج يقلق راحتك ويحرمك النوم، ما يسبب لك صداعاً مؤلماً واضطرابات في المعدة



برج الدلو

مهنياً: عليك أن تكون أكثر تفاؤلاً، وخصوصاً أنك ستقدم على مرحلة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة على الصعد كافة

عاطفياً: التصرف بطريقة عشوائية لن يكون سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية

صحياً: حاذر قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العائلة، مما يرهقك نفسياً وجسدياً



برج الحوت

مهنياً: تشعر أن أجواء العمل الصاخبه لا تناسبك وتبحث عن بديل وتقوم اليوم بالكثير من الأبحاث لتصل الى نتيجة مرضية

عاطفياً: يتطلب منك هذا اليوم بعض التضحيات من أجل الحبيب، فكن جاهزاً ولا تتردّد، الحياة يوم لك ويوم عليك

صحياً: أنت قادر على أن تثبت للجميع أن لا شيء يمنعك من تخفيف وزنك. الأيام ستبرهن لهم ذلك



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