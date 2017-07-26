- شابة برازيلية... أجمل قائدة طائرة على الإطلاق!
- توقعات الأبراج ليوم July 26, 2017
- فشل الوساطات رسالة للدوحة
- جماعة الإخوان.. السياسة القطرية
- واشنطن تتهم «حزب الله» بـ«التحضير» لحرب ضد إسرائيل
- ترامب يبحث مع الحريري دعم الجيش والحدود ويستبعد ملف «العقوبات»
- «حزب الله» يحاصر بقايا «النصرة» في منطقة ضيقة ومعلومات عن تفاوض يشمل العسكريين المخطوفين
- الحريري يناقش مع ترامب المساعدات العسكرية للبنان
- الحريري التقى ترامب : شركاء في محاربة داعش وكل انواع الارهاب.. المستقبل : نطالب بقوات دولية على الحدود و8 آذار ترد : يخدم الارهاب واسرائيل
- الحريري التقى ترامب في واشنطن ولسان حاله... «حزب الله» مشكلة إقليمية
- كتلة «المستقبل»: عمل مشين تَورُّط «حزب الله» في عمليات إرهابية لزعزعة أمن الكويت
- هكذا يردّ «حزب الله» على مُنتقدي معركته
- اللبنانيون والنازحون: إحتقانٌ ينمو!
- تحرير الجرود: نهاية «النصرة»... و«داعش» يفاوض للرحيل
- معركة عرسال: ثلاثيّة عون وحزب الله والجيش
- جعجع: نقدّر تضحيات عناصر حزب الله!
- سلاح إسرائيلي جديد.. طائرة مسيرة انتحارية
- دويكا روسية - أميركية ونوعان من الترويكا
- موسم إضافي لسيميوني مع «الأتليتي»
- لبنان في غنى عن هذا النوع من الانتصارات
- هذا ليس انتصاراً
- أن يَهتف مُشيّعو “شهيد السّفارة” بـ”الموت لإسرائيل” ويُطالبون بالجهاد فهذا ليس غريبًا على الشّعب الأردني.. المُصاب كبير.. والإهانة أكبر.. لماذا خَرج نتنياهو الفائز الأكبر من الجريمة؟
- بيان حول "الأقصى" والقدس العربية
- أهمية أن يكون الحريري أول مسؤول لبناني يلتقي ترامب في البيت الأبيض
- بالفيديو... هكذا تصوّتون بالنسبية وهكذا تُحتسب النتائج
توقعات الأبراج ليوم July 26, 2017
برج الحمل
مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة، لا تستخف بمسؤولياتك، بل ابتعد عن التسرع والتهور والطيش والعبث بالحسابات
عاطفياً: تتمتع بوضع عاطفي واعد وبظروف إيجابية، وتعيش يوماً مشوقاً وحارّاً جداً تتوقع خلاله مفاجأة سارّة
صحياً: وضعك الصحي المتذبذب بعض الشيء أنت المسؤول عنه، إذا راجعت حساباتك جيداً عرفت السبب
برج الثور
مهنياً: يجعلك هذا اليوم تطلّ على تغييرات إيجابية وتحلم بالمستقبل، إلاّ أنّ بعض الظروف يحذّر من التطرّف والانفعالات
عاطفياً: تؤدي العلاقات العاطفية دوراً في نجاحاتك، وربما تعبّر عن نفسك بطريقة لافتة تثير إعجاب الشريك
صحياً: تنتفض على ذاتك وعلى حال القلق المهيمنة عليك، وتقرر العيش بفرح وسعادة
برج الجوزاء
مهنياً: يجعلك هذا اليوم قادراً على إيجاد أساليب جديده في العمل قد تساعدك على زيادة دخلك وكسب ثقة الآخرين بك أكثر فأكثر
عاطفياً: لا تدع الأمور تتراكم بينك وبين الحبيب وناقشها بأولها وضع النقاط على الحروف اليوم قبل الغد
صحياً: تقاوم بكل ما أوتيت من إرادة ما يغريك على تناول المأكولات التي قد تعرضك للبدانة
برج السرطان
مهنياً: قد تتعرّض هذا اليوم لمصاعب كبيرة، ما يستدعي الحيطة قبل الإقدام على تغييرات جوهرية في العمل
عاطفياً: قد تتبدل طباع الشريك سريعاً، وهذا لن يروقك، فحاول أن تفهم الدوافع حتى تتمكن من المعالجة، قبل فوات الأوان
صحياً: تعاني قلّة النوم، فحاول أن تعالج الموضوع سريعاً قبل تفاقمه
برج الأسد
مهنياً: يزيد هذا اليوم رغبتك في التقدم لكنك قد تصطدم ببعض العراقيل، إنما بتصميمك تعيد تصويب الأمور
عاطفياً: قلق الشريك قد يكون سببه أنت، من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه وإشعاره بالسعادة التي يستحقها
صحياً: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أن ثمة شيئاً غير مريح ينتابك
برج العذراء
مهنياً: لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر
عاطفياً: لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك، فالتسرع قد يخلق لك متاعب غير متوقعة مع الشريك
صحياً: تستعيد صحتك وعافيتك بعد إبلالك من جراحة دقيقة لكنها تكللت بالنجاح
برج الميزان
مهنياً: بعض زملائك يشكك في قدراتك الإبداعية، فحاول أن تبثت جدارتك للنيل منهم ووضعهم عند حدهم
عاطفياً: علاقة قديمة تلوح في الأفق، لكن من الأفضل أن تتطلع إلى المستقبل بتفاؤل كبير والتخطيط لما يؤمن لك السعادة والراحة
صحياً: المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة، ومصدر السعادة الدائم
برج العقرب
مهنياً: يحذرك هذا اليوم من التخطيط لمشروع جديد، ما يحتم عليك أن تكون أكثر حرصاً على استشارة الآخرين قبل أن تتخذ أي قرار
عاطفياً: تصرف بعفوية مع الحبيب حتى تقربه منك أكثر، كفاك تهجماً عليه وعامله بلطف ورومانسية كي تستعيد ثقته وحبه لك
صحياً: تستعيد ذكرياتك الجميل حين كنت من هواة ممارسة الرياضة بكثرة، فتقرر تكرار ما كنت عليه في الماضي
برج القوس
مهنياً: لا تتخذ قراراً هذا اليوم، فالقمر معاكس وعندما يكون القمر معاكساً فهو يفوت عليك فرصاً أويطلب إليك التأني والأخذ بالنصيحة وعدم التهور
عاطفياً: الحياة العملية تلهيك عن الحبيب وتبعدك عنه، لذا فكر فيه وامنحه الوقت الكافي للبقاء بقربه
صحياً: ضغوط العمل تبعدك عن ممارسة أنشطتك الرياضية المفضلة، فحاول إيجاد الوقت لها
برج الجدي
مهنياً: اتصالاتك ناجحة جداً ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعاً أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم
عاطفياً: تزعجك الدعوات المتواصلة من الشريك، ومن الأفضل مصارحته بدل التهرّب من الموضوع
صحياً: تشعر ببعض التعب في العضلات، والسبب كثرة الإرهاق والعمل الزائد
برج الدلو
مهنياً: لا تعتمد العشوائية في معالجة الأمور، فذلك لن يؤدّي إلى نتائج إيجابية ويدفعك إلى مراجعة حساباتك سريعاً
عاطفياً: لا تتخذ قراراتك المهمة فردياً، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان
صحياً: تحاول الانتقام من ذاتك عبر الإكثار من التدخين وشرب الكحول ما يضاعف وضعك الصحي سوءاً
برج الحوت
مهنياً: معطيات مُربكة تُحزنك بعض الشيء، فحاول ألاّ تتوقّف عند لحظات كهذه فترات طويلة
عاطفياً: الاهتمام الذي يوفّره لك الشريك يساعدك كثيراً لتستعيد عافيتك، وذلك سيعدّ ديناً عليك تفيه في الوقت المناسب
صحياً: إنتبه للوضع الصحي، لا تهمل أي عوارض، إذهب لاستشارة الطبيب
إعلانات Zone 5B
- سلاح إسرائيلي جديد.. طائرة مسيرة انتحارية
- أهمية أن يكون الحريري أول مسؤول لبناني يلتقي ترامب في البيت الأبيض
- أن يَهتف مُشيّعو “شهيد السّفارة” بـ”الموت لإسرائيل” ويُطالبون بالجهاد فهذا ليس غريبًا على الشّعب الأردني.. المُصاب كبير.. والإهانة أكبر.. لماذا خَرج نتنياهو الفائز الأكبر من الجريمة؟
- لبنان في غنى عن هذا النوع من الانتصارات
- واشنطن تتهم «حزب الله» بـ«التحضير» لحرب ضد إسرائيل
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم July 26, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 25, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 24, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 23, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 22, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 21, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 20, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 19, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 18, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 17, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)