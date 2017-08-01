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توقعات الأبراج ليوم August 1, 2017
برج الحمل
مهنياً: ربما تحل مكان أحد المسؤولين، وتستقطب الإعجاب والاحترام، وتقدّم أفكاراً برّاقة وتتواصل مع المحيط المهني بنجاح
عاطفياً: تسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسي إلى مزاجك الرصين وطباعك المرنة
صحياً: تتقبل النصائح الغذائية بكل طيبة خاطر وتعمل على تنفيذها بحذافيرها
برج الثور
مهنياً: تكون على استعداد للبدء بالتخطيط لمشاريع مقبلة، فتسير الأمور كما هو متوقّع لها، ومفاجآت ضخمة وجيدة تتلقاها
عاطفياً: تقلق بسبب تعامل الحبيب معك غير المعتاد، ولا تتجاهل نصائحه لك واستمع منه
صحياً: استمتع بوقتك قدر الإمكان واستفد من كل لحظة فرح لتتناسى الضغوط عليك
برج الجوزاء
مهنياً: من المحتمل أن تعاني مشاكسات ومماحكات، قد يخيبك العمل كما الصداقات، لا تجازف ولا تُبح بأسرارك
عاطفياً: اهتم بمشاعر الحبيب ولا تسبب له الإحراج أمام الآخرين لأن ذلك يترك لديه انطباعاً سيئاً عنك
صحياً: كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي مفيد، سرعان ما تغير نظرتك إلى الرياضة
برج السرطان
مهنياً: قد تستاء من عدم تجاوب شخص تصبو إليه، أو ترتاب من برودة في التصرفات أو غياب قسري أو مفتعل هذا الوقت
عاطفياً: لا تعرف كيف تحدد طبيعة علاقتك بالحبيب، وتحاول البحث عن طريقة تكون ناجحة
صحياً: ممارسة الرياضة كل يوم علاج مفيد للحفاظ على صحة سليمة، إذا ترافقت مع حمية طبية
برج الأسد
مهنياً: يبدأ الشهر بالتخلص من بعض الحساسيات والنعرات، ويجعلك مطمئناً وميالاً إلى السكينة والتغلب على الثورة في داخلك
عاطفياً: عليك أن تهتم أكثر بأسرار الحبيب ولا تنشرها، فهي تتعلق بكما وحدكما
صحياً: لا تتوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر ولا سيما أنك تستفيد منها كثيراً
برج العذراء
مهنياً: يبدأ الشهر بوضع مطمئن، فتفرح بعلاقة جديدة وتتمتع بأوقاتك وتلتقي من يثير اهتمامك وانتباهك وتكون سعيداً جداً
عاطفياً: مسائل شخصية مربكة تشتّت أفكارك، وقد يحصل ذلك من خلال مشكلة للشريك العزيز عليك
صحياً: تثير مسألة صحية دقيقة انتباهك إلى أنك مهمل بحق وضعك الصحي، فتقرر الاهتمام به
برج الميزان
مهنياً: ترتاح للتجاوب من قبل بعض الزملاء، وتتاخ لك ظروف جيدة جداً للقاء بعض الجماعات التي تسعى إليها
عاطفياً: أنت تحسن التحكّم في عواطفك تجاه الشريك، وطيبة قلبك تكون محل تقدير من قبل الشريك وتجذبه باتجاهك أكثر فأكثر
صحياً: فصل الصيف الأجمل للقيام بالمشاريع الرياضية والترفيهية المفيدة للصحة
برج العقرب
مهنياً: حاذر بعض الوصوليين المستفدين من أوضاعك والذين يبتزّونك، وكن متعاوناً ولا تتذمّر وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات
عاطفياً: لماذا ترفض ما يطلبه منك الشريك مع علمك اليقين بأنه محقّ في طلبه؟ لست على حقّ دائماً، فخفّف من تعجرفك واصغِ إلى الآخرين
صحياً: أنت صاحب تنظيم في كل شيء، لكنك مهمل بحق صحتك، وهذه نقطة ضعف تسجل عليك
برج القوس
مهنياً: أدعوك إلى الهدوء لأن الحظ يعطيك فرصة جديدة في مجال عملك، كذلك تكون على موعد مع منحة أو مكافأة
عاطفياً: عليك أن تستثمر علاقاتك الجيّدة بالشريك لتعزيز موقعك في قلبه وازدياد ثقته بك
صحياً: من الأفضل لك التخلّي عن هموم العمل اليومية وتمضية فترة نقاهة في قريتك النائية
برج الجدي
مهنياً: تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، وتبدو متحمّساً لكل ما يروقك ويروق كل إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين
عاطفياً: بعض المشاحنات بسبب طباعك المتقلّبة وتسارع الى اتّهام الحبيب زوراً وتندم لاحقاً على تسرّعك وعلى ما سببت له من أذى معنوي
صحياً: حالات الانفعال التي تنتابك بين حين وآخر سببها الإرهاق النفسي والجسدي
برج الدلو
مهنياً: سارع إلى استغلال الفرص التي تتوافر، أرى إيجابيات باتجاهك، وعروضاً جيدة وآفاقاً لافتة
عاطفياً: النقاشات هذا اليوم قد تحمل أزمة أو تدهوراً في العلاقة ولا سيّما إذا كانت هذه الاخيرة متأرجحة أو جديدة
صحياً: يحسدك المحيطون بك على الرشاقة التي تتمتع بها، هذا كله بفضل ممارسة الرياضة بانتظام
برج الحوت
مهنياً: تشعر بالكآبة أو بالرغبة في الاستسلام، أنصحك بطرد الأفكار السود وعدم التقصير في أدائك مهما كانت نفسيتك مُتعبة
عاطفياً: لا خوف على عواطفك وآمالك من الخيبة فالوضع مستقر نسبياً ويميل الى الوضوح والانقشاع
صحياً: تبحث في كتب طب الأعشاب عن الأنواع التي تساعدك على التخلص من الغازات
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