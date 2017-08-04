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توقعات الأبراج ليوم August 4, 2017
برج الحمل
مهنياً: الطريق خالٍ تماماً من الحواجز وكأنّ الخصم غائب كليّاً عن الساحة، فتستفيد من هذا الوضع لتحسين مركزك المهني
عاطفياً: يلجأ اليك إلحبيب ويتّكل عليك لايجاد حلّ لمشكلة عابرة، فتقف إلى جانبه وتساعد بكل إمكاناتك
صحياً: إذا وجدت نفسك متعباً عليك أن تبحث عن الراحة، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجباً عليك
برج الثور
مهنياً: كن حذراً من بعض الأشخاص الوصوليين في تعاملهم معك في العمل وتجنبهم قدر الإمكان
عاطفياً: تعيش أزمة مع الحبيب تحاول أن تتخطاها وتنهي خلافاتك معه ولا داعي لأن تطول هذه الخلافات
صحياً: امتنع قدر الإمكان عن الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت فهي مضرة لك
برج الجوزاء
مهنياً: علاقتك جيدة برؤسائك في العمل حافظ عليها وكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك
عاطفياً: لا تقطع الأمل فقد تجد الحب الصادق قريباً وتبني علاقة مع شخص يتمتع بالمشاعر الصادقة
صحياً: إعطاء العمل الوقت اللازم يجب أن يترافق مع إعطاء ممارسة الرياضة الوقت الضروري ايضاً للاهتمام بالصحة
برج السرطان
مهنياً: تطرح اليوم بعض القضايا المهمة في العمل وبانتظارك مفاجآت سارّة، فكن مستعداً
عاطفياً: تؤدي اليوم دوراً كبيراً في التأثير في الشريك بفضل قدرتك الكبيرة على الإقناع
صحياً: قد تناقش وضعاً صحياً دقيقاً ذا صلة بأحد أولادك يشغل بالك ويثير قلقك
برج الأسد
مهنياً: عليك أن تثق بقدراتك أكثر وأنك تستطيع إنجاز الكثير من المشاريع المهمة
عاطفياً: عليك أن تقوي علاقتك بالشريك فأنت لا تشعره كفاية بأنه موجود في حياتك
صحياً: قم بالتمارين الصباحية المفيدة لكل عضلات جسمك قبل ممارسة أي نشاط
برج العذراء
مهنياً: تتصرّف بمهارة وتفرض نفسك في مجالك المهني، فتحصل على ترقية أو مكافأة مادية أو معنوية
عاطفياً: إذا كنت مرتبطًا تعيش فرصة الزواج غير مرّة مع الحبيب وتجددان شهر العسل في الخارج
صحياً: لا تكثر من السهرات اليومية حتى ساعات متأخرة من الليل، وحاول التخفيف منها لتعوض عن قلة ساعات النوم
برج الميزان
مهنياً: تتخلص من نزاع مع بعض الزملاء وتطور وضعك المهني، وتكون النتائج كما تتوخاها لا بل تكون مرضية جداً
عاطفياً: سعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك
صحياً: تقرّر إجراء فحص طبّي عام للتأكد من عدم إصابتك بأي مرض على صحة السلامة
برج العقرب
مهنياً: تربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى مواقف متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك
عاطفياً: تعيش أوقاتاً مميزة، وقد يحملك العشق إلى مغامرات استثنائية تمارس فيها جاذبيتك وسحرك
صحياً: التفريط في الصحة خطأ كبير بحق نفسك، ولن تشعر بالندم إلا بعد فوات الأوان
برج القوس
مهنياً: المنافسة كبيرة مع الزملاء، كن واعياً فقد يلجأون إلى حياكة المؤامرات ضدك
عاطفياً: تشعر بأنك تخسر الحبيب بسبب تصرّفاتك غير الناضجة والمتسرّعة والغريبة نوعاً ما
صحياً: حاول أن تنام باكراً، ولا ترهق نفسك أكثر من المطلوب منك لأن بنيتك الجسدية ضعيفة
برج الجدي
مهنياً: قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة عنوانها النجاح الكبير، فكن مستعداً للمتغيرات المقبلة في حياتك العملية
عاطفياً: تستعيد السلام الداخلي وتختفي المعاكسات من حياتك العاطفية وتحالفك الحظوظ مع الشريك
صحياً: لا تدع متطلبات العيش تأخذ منك راحتك وتبقيك في قلق دائم، خصص وقتاً للاستمتاع بالحياة
برج الدلو
مهنياً: تتلقى مساعدة تفاجئك، وتقوم بعمليات مربحة وتستفيد حتى من أخطاء الآخرين، وتشعر بأن ساعة المجد قد دقت
عاطفياً: مغامرة كبيرة يتحدث عنها الكثيرون وتحظى بما كنت ترغب به، وتتقدم بخطى ثابتة لتنفيذ رغباتك
صحياً: خطط للمستقبل بخطى ثابتة، ولا سيّما على صعيد المحافظة على صحة سليمة ورشيقة، فهي الأساس للقيام بأي شيء آخر
برج الحوت
مهنياً: تنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود ولن تقف العراقيل في دربك على الإطلاق شرط التحلّي بالمنطق والتحليل الموضوعي للأمور
عاطفياً: لا تسمح للأمور بالتأزّم، فقد تندم على كل كلمة أو تصرّف شائب قد يضعك أمام ضغوط وتحديّات جديدة
صحياً: إذا كنت تشعر بأن نظرك يخونك عليك مراجعة طبيب العيون فورا
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