توقعات الأبراج ليوم August 5, 2017

برج الحمل

مهنياً: تستقطب اهتمام الجميع في محيطك وفي العمل، وتبدو نجم الأماكن والساحات والحفلات



عاطفياً: المطلوب إليك البناء على أسس ثابتة وإشاعة التفاؤل لدى الشريك وإضفاء الفرح على المحيط الذي يتأثر بك جداً



صحياً: إذا كنت تستيقظ وتشعر بأنك متعب نم وقتاً إضافياً ولا تطل السهرات





برج الثور

مهنياً: قد لا تجري أمورك في العمل كما تريد اليوم وعليك أن تقدم بعض التنازلات لكي تستقيم الأمور



عاطفياً: يبشرك هذا اليوم بوضع عاطفي مستقرّ، ويجب أن تبادر إلى الاعتراف للحبيب بحقيقة مشاعرك من دون قلق



صحياً: تكون مصرّاً على الالتحاق بمخيم صيفي للقيام ببعض الأنشطة التي تخفف عنك





برج الجوزاء

مهنياً: يدعمك اصدقاء أو فئات أو جماعات تنتمي إليها، وقد تتلقى مفاجآت سارّة او تتلقى زيارة مفاجئة،



عاطفياً: لا توفر أي جهد في سبيل إسعاد الحبيب وتأمين الراحة له فهو يستحق ذلك



صحياً: اذا أردت الحصول على جسم رشيق، عليك ان تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة





برج السرطان

مهنياً: تناقش اليوم مع رب العمل أوراقاً مهمة قد تساعدك في دعم وضعك المادي والمهني والحصول على ترقية



عاطفياً: يوفر لك هذا اليوم طاقة إيجابية جداً وتنضم والشريك إلى مجموعة من العشاق فتجدان نفسيكما أكثر قوة وعزماً



صحياً: يوم غني بالنشاط والحركة والقيام بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان





برج الأسد

مهنياً: تصطلح أمور كثيرة ويحمل هذا اليوم فرصاً جيدة وتصحيحاً لمسار أو تقدّماً في بعض المشاريع ومعنويات عالية رغم كل العوائق



عاطفياً: تحضّر للشريك الكثير من اللقاءات التي تحمل إليه المفاجآت السارّة غير المألوفة



صحياً: تشعر بقلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر بسبب الضغوط التي تعترضك





برج العذراء

مهنياً: تزعجك بعض المستجدات فحاول ألا تتوقف عند لحظات كهذه مدة طويلة ولا تؤزّم الوضع، بل عالجه بهدوء



عاطفياً: قد تلاحظ بأن الشريك الذي ارتبطت به منذ مدة طويلة يزداد تعلقاً وهياماً بك، فتبادله بالمثل



صحياً: قم بسفر مع الشريك تستغلانه لتمضية أجمال الفترات الترفيهية ما ينعكس إيجاباً على الصحة





برج الميزان

مهنياً: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء وتهنئتهم



عاطفياً: يحاول أحد الغرضين اليوم التشويش علة أجوائك العاطفية ويحاول أن يجعلك غير قادر على اتخاذ القرار



صحياً: وضع صحي لأحد المقربين يثير القلق لديك من أن تصاب بوعكة مفاجئة





برج العقرب

مهنياً: قد تقلق بشأن وضع طارىء، لا توقّع عقداً ولا تسافر من دون تأكيد حجزك، حاذر الافكار السود



عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم أخباراً طيبة تتعلق بحياتك الشخصية أو العاطفية، وتبدو مرتاحاً وليس هناك ما يستحق القلق



صحياً: إنتبه وكن على وعي تام للاهتمام بوضعك الصحي لأنك أصبحت في سن متقدمة





برج القوس

مهنياً: تحقق إنجازاً مهمّاً يكون له أثر كبير في مستقبلك ويدفعك خطوات إلى الأمام



عاطفياً: تشعل غيرة الحبيب بسبب تصرفاتك المريبة مع أشخاص من الجنس الآخر أمامه



صحياً: ممارسة أي نشاط فني سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، إنما باعتدال





برج الجدي

حاول أن تهدّئ من روعك وأن تمتنع عن الكلام تحت وطأة الغضب والانفعال، ابتعد قليلاً ولو على مضض ريثما تهدأ ثورتك



عاطفياً: يكون هذا اليوم بمثابة امتحان لقدرتك على التحمّل والصبر، أظهر حماستك ولا تُهمل الواجبات والمتطلّبات



صحياً: كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة غير كافٍ، بل عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها المفيدة





برج الدلو

مهنياً: تحقق تطوراً مهماً يوفر لك نتائج جيدة ويساعدك في انجاز مشروع قد تكون له امتدادات إلى الخارج



عاطفياً: يكسبك الفلك جاذبية كبيرة، ويدفعك إلى مواجهة الحقائق بثقة، ما يثير إعجاب الشريك بك



صحياً: تجاوز الأمور العالقة بينك وبين الآخرين بهدوء وروية، واضبط أعصابك وخفف توترك





برج الحوت

مهنياً: تنظّم شؤوناً عامة وخاصة، دع عواطفك وميولك وانتماءاتك جانباً وتحرّك بتجرّد



عاطفياً: حاول تفادي المشاكل حتى لو أجبرك الأمر على التنازل عن نقطة معيّنة



صحياً: آلام الظهر المتواصلة تعيق تحركك بسهولة، الحل يبقى بمراجعة الطبيب والقيام بالتمارين الخاصة





