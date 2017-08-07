إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | الأبراج | توقعات الأبراج ليوم August 7, 2017
المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم August 7, 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 139
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

توقعات الأبراج ليوم August 7, 2017

برج الحمل

مهنياً: الخسوف الحاصل في برج الجدي قد يعني فراقاً أو رحيلاً أو مشكلة طارئة تضطر إلى معالجتها

عاطفياً: قد تعيش مشاكسة ما أو تعالج خطأً مفاجئاً أو تواجه ببعض الأخبار المربكة عاطفياً

صحياً: تستعين بخبرة أحد المقربين منك في كيفية القيام بالتمارين الرياضية المناسبة لآلام الظهر



برج الثور

مهنياً: الخسوف مع القمر المكتمل قد يولد نزاعاً في حياتك المهنية، ولكنك قادر على التخلص من معاكسات كبيرة

عاطفياً: يعجبك شخص ما وتبذل المستحيل لتنال رضاه، فتحاول أن تراعي مشاعره أكثر أمام الآخرين

صحياً: لا تدع خيارك يميل نحو كل ما قد يعرّض صحتك للخطر، إنتبه وكن واعياً



برج الجوزاء

مهنياً: يشير القمر المكتمل في برج الدلو إلى مفاجأة سعيدة أو هدية إو إلى خبر جيد تتلقاه، قد يكون حديث عن سفر أو عن رحلة تقوم بها

عاطفياً: تخطط لقضاء أمسية رومانسية برفقة الحبيب تقوي العلاقة بينكما وتؤجج المشاعر

صحياً: الفترة الصباحية التي تخصصها لممارسة الرياضة تكون مناسبة ومفيدة على المدى المنظور



برج السرطان

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يلقي الضوء على بعض الحاجات المادية والكمالية، وتقوم بعملية شرائية كبيرة

عاطفياً: تشعر أنّ الأمور تحت سيطرتك اليوم، وتكون حاسماً تجاه بعض المواقف وإلا ساءت التي تحاول تعكير صفو العلاقة بالشريك

صحياً: سيطر على انفعالاتك أمام أفراد الجميع، ألا يكفيك ما تعانيه يومياً في العمل؟



برج الأسد

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدول يثير حساسية معينة مع الزملاء، ويصعب عليك التفكير بما تريد أو تجد نفسك مأسوراً

عاطفياً: إفتح باب الحوار مع الشريك فقد يصلح لقاء بسيط مشكلات قديمة وعالقة بينكما

صحياً: استعن بمجلات أو بمنشورات علمية متخصصة بالصحة وطبّق إرشاداتها



برج العذراء

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يتزامن مع خسوف يفرض عليك التأني والانتباه إلى وضعك المهني

عاطفياً: لن تنفعك المواقف الصارمة والمتشدّدة مع الحبيب، بل تلك الهادئة والمرنة لحل المشاكل

صحياً: مارس الركض الخفيف صباحاً وأتبعه ببعض حركات الليونة قبل التوجه إلى العمل



برج الميزان

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدول يبشر بانفراج أو بامتيازات تحصل عليها، وتكون الظروف مناسبة تماماً لمواهبك وتطلّعاتك

عاطفياً: إذا اتخذت قراراً مؤلماً تكتشف أن حياتك ستصبح أفضل بعده وتقرّر الخروج من قمقمك وتلبية دعوات كثيرة تتلقاها

صحياً: بين أن تتقاعس عن ممارسة الرياضة والاكتفاء بالأكل والنوم، أعتقد أن النتائج لكن تكون إيجابية



برج العقرب

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يتحدث عن تغيير كبير يحصل في مجال عملك، فهو يتزامن مع خسوف جزئي يحتم عليك الوقاية والانتباه

عاطفياً: الحب ما زال في دارك وأنت تعيش سعادة كاملة مع الشريك لم تعرفاها منذ مدة طويلة

صحياً: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على صحتك ورشاقتك



برج القوس

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو، مع الخسوف، لا يؤثر سلباً عليك بل يجعلك أكثر حماسة لعقد اتفاقات والتعبير عن رأيك بحرية

عاطفياً: تشعر بخيبة أمل بسبب عدم تجاوب الحبيب مع مشاعرك وتجنّبه لك وابتعاده عنك

صحياً: حاول أن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك



برج الجدي

مهنياً: الخسوف مع القمر المكتمل يسلط الضوء على بعض التغييرات في المجال المالي كما العائلي، ويحذر من بعض النزاعات

عاطفياً: يمكنك ان تحلم بما تريد على الصعيد العاطفي، تتلقّى الدعوات كما كلمات الإعجاب

صحياً: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضرراً للقلب



برج الدلو

مهنياً: القمر المكتمل مع الخسوف في برجك، يفرض بعض المحظورات والممنوعات، لكن تطرأ تغييرات تناسبك ربما وتجعلك تتبنّى وجهة نظر جديدة

عاطفياً: كثرة طلبات الشريك تدفعك إلى رفض هذا الواقع، وخصوصاً أن الأمور بلغت حداً لا يمكن السكوت عنه

صحياً: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحياً



برج الحوت

مهنياً: القمر المكتمل في الدلو يدعوك للتكيف مع بعض العادات والأساليب المستحدثة والتقنيات المهمة التي يجب التعرف إليها للقيام بعمل جديد

عاطفياً: تسير الأمور بشكل جيد هذا اليوم مفسحة في المجال لتعزيز الروابط وتمتين الأسس

صحياً: تكون قلقاً ومضطرباً بانتظار نتائج فحص الدم الذي طلبها منك الطبيب للتأكد من أمر ما



إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس
*

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)