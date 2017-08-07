توقعات الأبراج ليوم August 7, 2017

برج الحمل

مهنياً: الخسوف الحاصل في برج الجدي قد يعني فراقاً أو رحيلاً أو مشكلة طارئة تضطر إلى معالجتها



عاطفياً: قد تعيش مشاكسة ما أو تعالج خطأً مفاجئاً أو تواجه ببعض الأخبار المربكة عاطفياً



صحياً: تستعين بخبرة أحد المقربين منك في كيفية القيام بالتمارين الرياضية المناسبة لآلام الظهر





برج الثور

مهنياً: الخسوف مع القمر المكتمل قد يولد نزاعاً في حياتك المهنية، ولكنك قادر على التخلص من معاكسات كبيرة



عاطفياً: يعجبك شخص ما وتبذل المستحيل لتنال رضاه، فتحاول أن تراعي مشاعره أكثر أمام الآخرين



صحياً: لا تدع خيارك يميل نحو كل ما قد يعرّض صحتك للخطر، إنتبه وكن واعياً





برج الجوزاء

مهنياً: يشير القمر المكتمل في برج الدلو إلى مفاجأة سعيدة أو هدية إو إلى خبر جيد تتلقاه، قد يكون حديث عن سفر أو عن رحلة تقوم بها



عاطفياً: تخطط لقضاء أمسية رومانسية برفقة الحبيب تقوي العلاقة بينكما وتؤجج المشاعر



صحياً: الفترة الصباحية التي تخصصها لممارسة الرياضة تكون مناسبة ومفيدة على المدى المنظور





برج السرطان

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يلقي الضوء على بعض الحاجات المادية والكمالية، وتقوم بعملية شرائية كبيرة



عاطفياً: تشعر أنّ الأمور تحت سيطرتك اليوم، وتكون حاسماً تجاه بعض المواقف وإلا ساءت التي تحاول تعكير صفو العلاقة بالشريك



صحياً: سيطر على انفعالاتك أمام أفراد الجميع، ألا يكفيك ما تعانيه يومياً في العمل؟





برج الأسد

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدول يثير حساسية معينة مع الزملاء، ويصعب عليك التفكير بما تريد أو تجد نفسك مأسوراً



عاطفياً: إفتح باب الحوار مع الشريك فقد يصلح لقاء بسيط مشكلات قديمة وعالقة بينكما



صحياً: استعن بمجلات أو بمنشورات علمية متخصصة بالصحة وطبّق إرشاداتها





برج العذراء

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يتزامن مع خسوف يفرض عليك التأني والانتباه إلى وضعك المهني



عاطفياً: لن تنفعك المواقف الصارمة والمتشدّدة مع الحبيب، بل تلك الهادئة والمرنة لحل المشاكل



صحياً: مارس الركض الخفيف صباحاً وأتبعه ببعض حركات الليونة قبل التوجه إلى العمل





برج الميزان

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدول يبشر بانفراج أو بامتيازات تحصل عليها، وتكون الظروف مناسبة تماماً لمواهبك وتطلّعاتك



عاطفياً: إذا اتخذت قراراً مؤلماً تكتشف أن حياتك ستصبح أفضل بعده وتقرّر الخروج من قمقمك وتلبية دعوات كثيرة تتلقاها



صحياً: بين أن تتقاعس عن ممارسة الرياضة والاكتفاء بالأكل والنوم، أعتقد أن النتائج لكن تكون إيجابية





برج العقرب

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يتحدث عن تغيير كبير يحصل في مجال عملك، فهو يتزامن مع خسوف جزئي يحتم عليك الوقاية والانتباه



عاطفياً: الحب ما زال في دارك وأنت تعيش سعادة كاملة مع الشريك لم تعرفاها منذ مدة طويلة



صحياً: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على صحتك ورشاقتك





برج القوس

مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو، مع الخسوف، لا يؤثر سلباً عليك بل يجعلك أكثر حماسة لعقد اتفاقات والتعبير عن رأيك بحرية



عاطفياً: تشعر بخيبة أمل بسبب عدم تجاوب الحبيب مع مشاعرك وتجنّبه لك وابتعاده عنك



صحياً: حاول أن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك





برج الجدي

مهنياً: الخسوف مع القمر المكتمل يسلط الضوء على بعض التغييرات في المجال المالي كما العائلي، ويحذر من بعض النزاعات



عاطفياً: يمكنك ان تحلم بما تريد على الصعيد العاطفي، تتلقّى الدعوات كما كلمات الإعجاب



صحياً: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضرراً للقلب





برج الدلو

مهنياً: القمر المكتمل مع الخسوف في برجك، يفرض بعض المحظورات والممنوعات، لكن تطرأ تغييرات تناسبك ربما وتجعلك تتبنّى وجهة نظر جديدة



عاطفياً: كثرة طلبات الشريك تدفعك إلى رفض هذا الواقع، وخصوصاً أن الأمور بلغت حداً لا يمكن السكوت عنه



صحياً: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحياً





برج الحوت

مهنياً: القمر المكتمل في الدلو يدعوك للتكيف مع بعض العادات والأساليب المستحدثة والتقنيات المهمة التي يجب التعرف إليها للقيام بعمل جديد



عاطفياً: تسير الأمور بشكل جيد هذا اليوم مفسحة في المجال لتعزيز الروابط وتمتين الأسس



صحياً: تكون قلقاً ومضطرباً بانتظار نتائج فحص الدم الذي طلبها منك الطبيب للتأكد من أمر ما





