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توقعات الأبراج ليوم August 7, 2017
برج الحمل
مهنياً: الخسوف الحاصل في برج الجدي قد يعني فراقاً أو رحيلاً أو مشكلة طارئة تضطر إلى معالجتها
عاطفياً: قد تعيش مشاكسة ما أو تعالج خطأً مفاجئاً أو تواجه ببعض الأخبار المربكة عاطفياً
صحياً: تستعين بخبرة أحد المقربين منك في كيفية القيام بالتمارين الرياضية المناسبة لآلام الظهر
برج الثور
مهنياً: الخسوف مع القمر المكتمل قد يولد نزاعاً في حياتك المهنية، ولكنك قادر على التخلص من معاكسات كبيرة
عاطفياً: يعجبك شخص ما وتبذل المستحيل لتنال رضاه، فتحاول أن تراعي مشاعره أكثر أمام الآخرين
صحياً: لا تدع خيارك يميل نحو كل ما قد يعرّض صحتك للخطر، إنتبه وكن واعياً
برج الجوزاء
مهنياً: يشير القمر المكتمل في برج الدلو إلى مفاجأة سعيدة أو هدية إو إلى خبر جيد تتلقاه، قد يكون حديث عن سفر أو عن رحلة تقوم بها
عاطفياً: تخطط لقضاء أمسية رومانسية برفقة الحبيب تقوي العلاقة بينكما وتؤجج المشاعر
صحياً: الفترة الصباحية التي تخصصها لممارسة الرياضة تكون مناسبة ومفيدة على المدى المنظور
برج السرطان
مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يلقي الضوء على بعض الحاجات المادية والكمالية، وتقوم بعملية شرائية كبيرة
عاطفياً: تشعر أنّ الأمور تحت سيطرتك اليوم، وتكون حاسماً تجاه بعض المواقف وإلا ساءت التي تحاول تعكير صفو العلاقة بالشريك
صحياً: سيطر على انفعالاتك أمام أفراد الجميع، ألا يكفيك ما تعانيه يومياً في العمل؟
برج الأسد
مهنياً: القمر المكتمل في برج الدول يثير حساسية معينة مع الزملاء، ويصعب عليك التفكير بما تريد أو تجد نفسك مأسوراً
عاطفياً: إفتح باب الحوار مع الشريك فقد يصلح لقاء بسيط مشكلات قديمة وعالقة بينكما
صحياً: استعن بمجلات أو بمنشورات علمية متخصصة بالصحة وطبّق إرشاداتها
برج العذراء
مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يتزامن مع خسوف يفرض عليك التأني والانتباه إلى وضعك المهني
عاطفياً: لن تنفعك المواقف الصارمة والمتشدّدة مع الحبيب، بل تلك الهادئة والمرنة لحل المشاكل
صحياً: مارس الركض الخفيف صباحاً وأتبعه ببعض حركات الليونة قبل التوجه إلى العمل
برج الميزان
مهنياً: القمر المكتمل في برج الدول يبشر بانفراج أو بامتيازات تحصل عليها، وتكون الظروف مناسبة تماماً لمواهبك وتطلّعاتك
عاطفياً: إذا اتخذت قراراً مؤلماً تكتشف أن حياتك ستصبح أفضل بعده وتقرّر الخروج من قمقمك وتلبية دعوات كثيرة تتلقاها
صحياً: بين أن تتقاعس عن ممارسة الرياضة والاكتفاء بالأكل والنوم، أعتقد أن النتائج لكن تكون إيجابية
برج العقرب
مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يتحدث عن تغيير كبير يحصل في مجال عملك، فهو يتزامن مع خسوف جزئي يحتم عليك الوقاية والانتباه
عاطفياً: الحب ما زال في دارك وأنت تعيش سعادة كاملة مع الشريك لم تعرفاها منذ مدة طويلة
صحياً: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على صحتك ورشاقتك
برج القوس
مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو، مع الخسوف، لا يؤثر سلباً عليك بل يجعلك أكثر حماسة لعقد اتفاقات والتعبير عن رأيك بحرية
عاطفياً: تشعر بخيبة أمل بسبب عدم تجاوب الحبيب مع مشاعرك وتجنّبه لك وابتعاده عنك
صحياً: حاول أن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك
برج الجدي
مهنياً: الخسوف مع القمر المكتمل يسلط الضوء على بعض التغييرات في المجال المالي كما العائلي، ويحذر من بعض النزاعات
عاطفياً: يمكنك ان تحلم بما تريد على الصعيد العاطفي، تتلقّى الدعوات كما كلمات الإعجاب
صحياً: انتبه إلى ظروفك الصحيّة ولا تهمل أي إشارة، تحاشَ الانفعالات فهي تسبّب ضرراً للقلب
برج الدلو
مهنياً: القمر المكتمل مع الخسوف في برجك، يفرض بعض المحظورات والممنوعات، لكن تطرأ تغييرات تناسبك ربما وتجعلك تتبنّى وجهة نظر جديدة
عاطفياً: كثرة طلبات الشريك تدفعك إلى رفض هذا الواقع، وخصوصاً أن الأمور بلغت حداً لا يمكن السكوت عنه
صحياً: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحياً
برج الحوت
مهنياً: القمر المكتمل في الدلو يدعوك للتكيف مع بعض العادات والأساليب المستحدثة والتقنيات المهمة التي يجب التعرف إليها للقيام بعمل جديد
عاطفياً: تسير الأمور بشكل جيد هذا اليوم مفسحة في المجال لتعزيز الروابط وتمتين الأسس
صحياً: تكون قلقاً ومضطرباً بانتظار نتائج فحص الدم الذي طلبها منك الطبيب للتأكد من أمر ما
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