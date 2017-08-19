توقعات الأبراج ليوم August 19, 2017

برج الحمل

مهنياً: موقع جيد يحقق الأحلام، ربما تستفيد من بعض الانتماءات الاجتماعية والفكرية والثقافية او من بعض المؤسسات التي تعمل واياها



عاطفياً: تسمع أخباراً سارّة من الحبيب اليوم تدخل السرور إلى قلبك وتقربك منه أكثر



صحياً: لا تقدم على خطوة متهورة قد تدهور وضعك الصحي وتبقيك في حالة تراجع دائم





برج الثور

مهنياً: أنت قليل الصبر، وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت، لا تثر اي خلاف وأدعوك الى الانسحاب من اي نزاع



عاطفياً: تشعر بالاطمئنان أكثر بوجودك مع الحبيب، لا تكن متصنعاً وتعامل معه بعفوية



صحياً: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك، لكنّك قادر على تخطّي هذه الأمور بذكاء





برج الجوزاء

مهنياً: تحاول أن تقنع رؤساءك باتخاذ قرارات جديدة في العمل تعود بالفائدة على الجميع



عاطفياً: خسارة الحبيب لا يمكن أن تعوّض، كن حذراً في تعاطيك معه وخفف من كبريائك



صحياً: لا تخاطر بوضعك الصحي من أجل مكاسب فانية، لأن الصحة هي الأغلى





برج السرطان

مهنياً: القمر في برجك مع مشهد فلكي كامل، يجعلك محط الانظار واهتمام المقربين والمحيط، فلا تشغل بالك كثيراً



عاطفياً: لا تضع حدوداً لعلاقتك بمن تحب وتصرّف على طبيعتك المعهودة وكن ليناً في التعاطي



صحياً: المشي مهم جداً في أي وقت، ويساعدك على التفكير الأفضل وينسيك الضغوط المتراكمة





برج الأسد

مهنياً: ثقتك بالنفس تبدو قوية جداً ولو مررت ببعض المزاجية أحياناً، لا تكن من أصحاب التراخي والضعفاء



عاطفياً: ضع هواجسك الشخصية جانباً ولا تسمح لأي متطفل بالتأثير سلبا في علاقتك بالشريك



صحياً: تخوض تجربة رياضية ناجحة تجعلك تشعر بالراحة النفسية والجسدية





برج العذراء

مهنياً: يوم مريح يخلق لك أعمالاً كثيرة وتتحسن الأجواء المهنية، وقد تنهمك بشؤون متراكمة تنسيك الواجبات الأخرى



عاطفياً: قد تعيش واقعاً أو تخضع لبعض الشروط التي كنت ترفضها في السابق، وتتكيف مع بعض الأوضاع وقواعد اللعبة



صحياً: اتعظ من التجارب السابقة التي خالفت فيها تعليمات الطبيب وعدت إلى ممارسة هوايتك في الأكل





برج الميزان

مهنياً: الوقت مناسب للمغامرة، لكن إنتظر حتى تنقشع الغيوم، وستصل إلى نتيجة إذا بذلت الجهود المطلوبة



عاطفياً: تعرف كيف تخاطب الحبيب، ما يزيل أي توتر بينكما، فتشعر بالسعادة الكبيرة التي تزيل عنك الهموم



صحياً: اتبع الارشادات الطبية بدقة، ولا تعرّض نفسك للضغط الزائد أو للإرهاق





برج العقرب

مهنياً: لا تلعب بالنار لأنك لن تكتفي بحرق أصابعك فحسب بل ستشعل أعصابك واستقرارك



عاطفياً: تفيض حيوية وتتخلص من مشكلات أزعجتك طويلاً، باستطاعتك إيجاد حلول مرضية ومقنعة مع الشريك



صحياً: استنفد كل الوسائل الكفيلة بتخليصك من السمنة وآلام الظهر والقدمين





برج القوس

مهنياً: يتجلّى الحظ ويكون مناسباً لك ولأعمالك أو لدراساتك وأبحاثك العلمية



عاطفياً: تناقش مع الشريك مسألة شخصية عالقة منذ سنوات وتلقى الدعم منه والوقوف إلى جانبك



صحياً: قم ما في وسعك لتتخلص من الوزن الزائد الذي يسبب لك ألماً في الركبتين والقدمين





برج الجدي

مهنياً: قد تصطدم بمشاكل وببعض الزملاء الذين لا يصغون إلى توجيهاتك ويتصرفون بتمرد



عاطفياً: باستطاعتك غضّ النظر عن أخطاء الحبيب وتأجيل المواجهة كليّاً، خفّفا عنكما وابتسما للحياة



صحياً: أدعوك إلى السهر والرقص والترويح عن النفس، إنما في مكان صحي ومناسب





برج الدلو

مهنياً: تتخذ قرارات مهمة، ويلمس الزملاء تأثيرك في العمل وتسترد سلطة غابت وتعوّض عن الوقت الضائع



عاطفياً: توقع قلقاً وشعوراً بتغييرات تطال بعض نواحي الحياة العاطفية، قد تتخذ قرارات فجائية وتطرأ مستجدات تثير الدهشة



صحياً: جرّب مختلف الأساليب التي تؤدي إلى نتائج صحية جيدة، وإذا لم تنجح استشر أخصائي التغذية





برج الحوت

مهنياً: أنت مدعو هذا اليوم إلى عرض أفكارك والتواصل اجتماعياً ومهنياً أو القيام بأيّ نشاط غير مهني



عاطفياً: الوضع الدقيق يتطلّب اهتماماً صادقاً من قبلك، فلا تجادل ولا تثر مواضيع حساسة



صحياً: بعد طول معاناة مع الألم في الظهر، ترى أن التمارين الرياضية بدأت تؤتي مفعولها





