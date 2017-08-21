توقعات الأبراج ليوم August 21, 2017

برج الحمل

مهنياً: القمر الجديد مع الكسوف الكلي الحاصل في برج الأسد يشير إلى تغييرات تحصل حولك وإلى تغيير قد يفاجئك في البداية لكنه يأتي لمصلحتك



عاطفياً: إحذر اليوم من حدوث المشاكل الزوجية، لا تكن منعزلاً وافتح قلبك للحبيب من جديد



صحياً: قد يطرأ أمر ما ينذر وضعك الصحي بالخطر ويبقيك في حال من القلق المستديم





برج الثور

مهنياً: تجنّب المشاكل مع زملاء العمل وكن حيادياً في موقفك، وتفرح لحل مشكلة كنت تخشاها وتتخوف منها



عاطفياً: تعيد حساباتك والنظر في طبيعة علاقتك مع الحبيب وتحاول التقرب منه لكنك فتشعر باهتمامه الكبير بك



صحياً: ترهق نفسك كثيراً في العمل، عليك أن تفكر جدياً في الراحة





برج الجوزاء

مهنياً: أنت مثال المشاغب وتمثل خطراً على استقرار المحيط المهني الذي تعمل فيه وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت



عاطفياً:عليك أن تخرج من أجواء العمل وتعطي المزيد من الوقت للحبيب وتهتم به كما يجب



صحياً: لا تثر أي خلاف وانسحب من أي نزاع قد يوتر أعصابك فتكون المضاعفات السلبية من نصيبك





برج السرطان

مهنياً: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضية مالية أو على عائدات مشتركة وربما يتحدّث عن رحيل أو غياب



عاطفياً: لا تكن متناقضاً في تصرفاتك وأقوالك أمام الحبيب، ولا تقم بأمور تجعله يغضب عليك



صحياً: الإرادة مطلوبة بإلحاح في حالتك وعليك الصبر لتتخلص من مشكلاتك الصحية





برج الأسد

مهنياً: قد تضطر إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات



عاطفياً: لا تحقد، فأنت طيّب القلب، سامح الحبيب إذا اقترف خطأ ما بحقك، وابدأ صفحة جديدة معه



صحياً: لا تدّع أنك مشغول للتهرب من تلبية الدعوة إلى ممارسة المشي يومياً عند الصباح





برج العذراء

مهنياً: القمر في الأسد بالإضافة إلى الكسوف، يشير إلى أمر طارئ أو إلى خبر مفجع وانقلاب في بعض الأحوال أو إلى بعض المفاجآت



عاطفياً: تعيش أسراراً في حياتك التي يحيط بها بعض الغموض، وهذا سلاح خطير لمواجهة الشريك



صحياً: أنت صاحب نخوة وعزيمة لا تلين، وهذا ما يتضح جلياً من خلال نشاطك الرياضي المتواصل





برج الميزان

مهنياً: القمر الجديد يتزامن مع كسوف كلي ويشير إلى بعض المفاجآت في حياتك الاجتماعية، وتكون قادراً على ضبط انفعالاتك



عاطفياً: تزول الخلافات تدريجياً، وتصبح قادراً على فرض وجهة نظرك، فتنتصر على بعض المنافسة



صحياً: تجنب قدر المستطاع المأكولات الدسمة مساء، واستعض عنها بتلك الخفيفة والصحية





برج العقرب

مهنياً: الجو معاكس والكسوف بقع في برج الأسد مع القمر الجديد، وهو موقع لا يناسبك، بل يولد بعض الطوارئ التي تستوجب منك المعالجة السريعة



عاطفياً: تعتزم قضاء وقت مع الحبيب في مكان هادئ بعيداً عن ضجة العمل ومشاغل الحياة



صحياً: لا تترك الأمور تتفاقم على الصعيد الصحي، أعرض نفسك على طبيب مختص بالتغذية الصحية





برج القوس

مهنياً: يكون القمر الجديد مع الكسوف منطلقاً لك لكي تتسلق قمم النجاح، فالكسوف والقمر في الأسد مناسبان جداً لكن الفلك ينصحك بعدم السفر



عاطفياً: تجتمع بالشريك وتناقش معه موضوعات متنوعة ومسائل عالقة وتبحثان عن حلول لبعض المشكلات الصغيرة



صحياً: الابتعاد عن ممارسة هواياتك من مشي وسباحة وركض خفيف يسبب لك الإزعاج، عد إلى سابق عهدك





برج الجدي

مهنياً: الكسوف الحاصل يشير إلى نظام جديد إو إلى إعادة الأمور إلى نصابها إذا مررت ببعض الارتباك



عاطفياً: تأتي أحداث لتترك انعكاسات جيدة على علاقتك العاطفية وتترسخ الصلات وتتقارب وجهات النظر بينك وبين الشريك



صحياً: خفف من حدّة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بتؤدة، ولن تكون إلا مرتاحاً





برج الدلو

مهنياً: القمر الجديد يتزامن مع كسوف كلي ينذر ببعض المشاكل، لكن توقع اتفاقاً كبيراً وتخوض مفاوضات في غاية الأهمية



عاطفياً: يجب أن تتسلح بالصبر والإيمان والثقة بالنفس لمواجهة بعض المستجدات والذبذبات الصغيرة الآتية من هنا وهناك



صحياً: أنظر إلى محيطك ترَ أن كثيرين انقلبت صحتهم رأساً على عقب وأصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يومياً





برج الحوت

مهنياً: القمر الجديد يتزامن مع كسوف كلي للشمس، تبرز مواهبك وكفاءتك معه ويوفر لك فوائد كثيرة



عاطفياً: أدعوك الى تقديم بعض التنازلات في سبيل تهدئة الأوضاع بينك وبين الشريك



صحياً: خفف من رفع الأوزان الثقيلة ولا تكثر من المشي صعوداً





