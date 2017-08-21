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توقعات الأبراج ليوم August 21, 2017
برج الحمل
مهنياً: القمر الجديد مع الكسوف الكلي الحاصل في برج الأسد يشير إلى تغييرات تحصل حولك وإلى تغيير قد يفاجئك في البداية لكنه يأتي لمصلحتك
عاطفياً: إحذر اليوم من حدوث المشاكل الزوجية، لا تكن منعزلاً وافتح قلبك للحبيب من جديد
صحياً: قد يطرأ أمر ما ينذر وضعك الصحي بالخطر ويبقيك في حال من القلق المستديم
برج الثور
مهنياً: تجنّب المشاكل مع زملاء العمل وكن حيادياً في موقفك، وتفرح لحل مشكلة كنت تخشاها وتتخوف منها
عاطفياً: تعيد حساباتك والنظر في طبيعة علاقتك مع الحبيب وتحاول التقرب منه لكنك فتشعر باهتمامه الكبير بك
صحياً: ترهق نفسك كثيراً في العمل، عليك أن تفكر جدياً في الراحة
برج الجوزاء
مهنياً: أنت مثال المشاغب وتمثل خطراً على استقرار المحيط المهني الذي تعمل فيه وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت
عاطفياً:عليك أن تخرج من أجواء العمل وتعطي المزيد من الوقت للحبيب وتهتم به كما يجب
صحياً: لا تثر أي خلاف وانسحب من أي نزاع قد يوتر أعصابك فتكون المضاعفات السلبية من نصيبك
برج السرطان
مهنياً: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضية مالية أو على عائدات مشتركة وربما يتحدّث عن رحيل أو غياب
عاطفياً: لا تكن متناقضاً في تصرفاتك وأقوالك أمام الحبيب، ولا تقم بأمور تجعله يغضب عليك
صحياً: الإرادة مطلوبة بإلحاح في حالتك وعليك الصبر لتتخلص من مشكلاتك الصحية
برج الأسد
مهنياً: قد تضطر إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات
عاطفياً: لا تحقد، فأنت طيّب القلب، سامح الحبيب إذا اقترف خطأ ما بحقك، وابدأ صفحة جديدة معه
صحياً: لا تدّع أنك مشغول للتهرب من تلبية الدعوة إلى ممارسة المشي يومياً عند الصباح
برج العذراء
مهنياً: القمر في الأسد بالإضافة إلى الكسوف، يشير إلى أمر طارئ أو إلى خبر مفجع وانقلاب في بعض الأحوال أو إلى بعض المفاجآت
عاطفياً: تعيش أسراراً في حياتك التي يحيط بها بعض الغموض، وهذا سلاح خطير لمواجهة الشريك
صحياً: أنت صاحب نخوة وعزيمة لا تلين، وهذا ما يتضح جلياً من خلال نشاطك الرياضي المتواصل
برج الميزان
مهنياً: القمر الجديد يتزامن مع كسوف كلي ويشير إلى بعض المفاجآت في حياتك الاجتماعية، وتكون قادراً على ضبط انفعالاتك
عاطفياً: تزول الخلافات تدريجياً، وتصبح قادراً على فرض وجهة نظرك، فتنتصر على بعض المنافسة
صحياً: تجنب قدر المستطاع المأكولات الدسمة مساء، واستعض عنها بتلك الخفيفة والصحية
برج العقرب
مهنياً: الجو معاكس والكسوف بقع في برج الأسد مع القمر الجديد، وهو موقع لا يناسبك، بل يولد بعض الطوارئ التي تستوجب منك المعالجة السريعة
عاطفياً: تعتزم قضاء وقت مع الحبيب في مكان هادئ بعيداً عن ضجة العمل ومشاغل الحياة
صحياً: لا تترك الأمور تتفاقم على الصعيد الصحي، أعرض نفسك على طبيب مختص بالتغذية الصحية
برج القوس
مهنياً: يكون القمر الجديد مع الكسوف منطلقاً لك لكي تتسلق قمم النجاح، فالكسوف والقمر في الأسد مناسبان جداً لكن الفلك ينصحك بعدم السفر
عاطفياً: تجتمع بالشريك وتناقش معه موضوعات متنوعة ومسائل عالقة وتبحثان عن حلول لبعض المشكلات الصغيرة
صحياً: الابتعاد عن ممارسة هواياتك من مشي وسباحة وركض خفيف يسبب لك الإزعاج، عد إلى سابق عهدك
برج الجدي
مهنياً: الكسوف الحاصل يشير إلى نظام جديد إو إلى إعادة الأمور إلى نصابها إذا مررت ببعض الارتباك
عاطفياً: تأتي أحداث لتترك انعكاسات جيدة على علاقتك العاطفية وتترسخ الصلات وتتقارب وجهات النظر بينك وبين الشريك
صحياً: خفف من حدّة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بتؤدة، ولن تكون إلا مرتاحاً
برج الدلو
مهنياً: القمر الجديد يتزامن مع كسوف كلي ينذر ببعض المشاكل، لكن توقع اتفاقاً كبيراً وتخوض مفاوضات في غاية الأهمية
عاطفياً: يجب أن تتسلح بالصبر والإيمان والثقة بالنفس لمواجهة بعض المستجدات والذبذبات الصغيرة الآتية من هنا وهناك
صحياً: أنظر إلى محيطك ترَ أن كثيرين انقلبت صحتهم رأساً على عقب وأصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يومياً
برج الحوت
مهنياً: القمر الجديد يتزامن مع كسوف كلي للشمس، تبرز مواهبك وكفاءتك معه ويوفر لك فوائد كثيرة
عاطفياً: أدعوك الى تقديم بعض التنازلات في سبيل تهدئة الأوضاع بينك وبين الشريك
صحياً: خفف من رفع الأوزان الثقيلة ولا تكثر من المشي صعوداً
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