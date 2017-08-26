حدث في مثل هذا اليوم August 26, 2017

أحداث سياسية وعامة

1883 - بركان كراكاتوا يبدأ ثورانه الأخير الذي خلف 163 قرية مدمرة و36380 قتيل.

1920 - التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي والذي منح المرأة حق التصويت، ويحتفل بهذا اليوم في الولايات المتحدة بيوم مساواة المرأة.

1936 - التوقيع على معاهدة بين المملكة المتحدة ومصر، وافقت خلالها المملكة المتحدة على منح مصر استقلال جزئي مقابل تثبيت سيطرتها التامة على قناة السويس.

1953 - اندلاع ثورة في مراكش ضد الفرنسيين.

1957 - الاتحاد السوفيتي يعلن عن نجاح أولى تجاربة بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم.

1999 - بدء الحرب الشيشانية الثانية

2016 - افتتاح جسر السلطان سليم الأول الذي يمر أعلى مضيق البسفور بتركيا والذي يعد أطول جسر معلق في العالم.

مواليد

1469 - الملك فرديناندو الثاني، ملك مملكة نابولي.

1676 - روبرت والبول، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1728 - يوهان لامبرت، عالم رياضيات وفيزياء وفلك سويسري.

1743 - أنطوان لافوازييه، عالم كيمياء فرنسي.

1819 - الأمير ألبرت، زوج الملكة فيكتوريا.

1882 - جيمس فرانك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925.

1910 - الأم تريزا، راهبة وممرضة هندية من أصل ألباني حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1979.

1918 - كاثرين جونسون، فيزيائية وعالمة رياضيات.

وفيات

1278 - أوتوكار الثاني، ملك بوهيميا.

1723 - أنطوني فان ليفينهوك، عالم هولندي.

1850 - الملك لويس فيليب الأول، ملك فرنسا.

1865 - يوهان إنكي، عالم ألماني في علم الفلك.

1910 - ويليام جيمس، فيلسوف وعالم نفس أمريكي.

1945 - فرانتس فرفل، كاتب نمساوي.

1958 - ريف فون ويليامز، ملحن بريطاني.

1979 - ميكا فالتري، روائي فنلندي.

1980 - تيكس أيفري، رسام كارتون وممثل أصوات ومخرج أمريكي.

1987 - جورج فيتيغ، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1979.

1997 - فهد بلان، مغني سوري.