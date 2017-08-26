- هل سيعلن الأمير هاري خطوبته قريباً على هذه الممثلة؟
- بطل "رائحة الفراولة" يخون زوجته مع ابنة أخيه! وشقيقه يهجر منزلاً يسكنه منذ 10 سنوات
- إمبراطور التكنولوجيا الأشهر بالعالم.. سجيناً لـ5 سنوات
- تضييق الخناق على «داعش».. واستئناف جلسات الحكومة في المناطق
- عطلة الجمعة تنفجر في وجه حكومة الحريري
- لماذا انشق "المستشار" عن ريفي؟
- هل دفع "المستقبل" الأموال لمستشار ريفي؟
- ضناوي: نهيب بالنواب تقديم مشروع قانون تعديلي وإعتبار يوم الجمعة يوماً إسلامياً ووطنياً بإمتياز
- "ترميناتور" تبرز مهاراتها القتالية في سوريا
- شاهد.. قميص مصري ثمنه 12 ألف جنيه ومرتبط بالكرة الأرضية
- توقعات الأبراج ليوم August 26, 2017
- بدون تعليق
- حلف قطر ـ إيران يؤكد التهمة
- «حزب الله» يُراكم الأسلحة تحضيراً لحرب ضد إسرائيل
- ارتيابٌ في لبنان من تصعيد نصرالله... الاستراتيجي
- لبنان «غير معني» بالتفاوض مع «داعش»
- اسبوع للموفد السعودي في بيروت ولا زيارات لبعبدا وعين التينة.. تنسيق قواتي اشتراكي وجنبلاط لم يزر عون في بيت الدين
- المرحلة الرابعة من تحرير الجرود... في غضون أيّام
- رهانات وأجندات مختلفة في حرب واحدة
- حدث في مثل هذا اليوم August 26, 2017
- «عجقة» لوائح في المتن: خلط الأوراق في انتظار أيلول
- انتخابات 2018 في لبنان
- 25 ألف مسلح من «هيئة تحرير الشام» في سورية
- قمة مبكرة بين ليفربول وأرسنال في سباق الدوري الإنكليزي
- «فجر الجرود»: انتصار الوطن الصغير على الإرهاب
حدث في مثل هذا اليوم August 26, 2017
أحداث سياسية وعامة
1883 - بركان كراكاتوا يبدأ ثورانه الأخير الذي خلف 163 قرية مدمرة و36380 قتيل.
1920 - التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي والذي منح المرأة حق التصويت، ويحتفل بهذا اليوم في الولايات المتحدة بيوم مساواة المرأة.
1936 - التوقيع على معاهدة بين المملكة المتحدة ومصر، وافقت خلالها المملكة المتحدة على منح مصر استقلال جزئي مقابل تثبيت سيطرتها التامة على قناة السويس.
1953 - اندلاع ثورة في مراكش ضد الفرنسيين.
1957 - الاتحاد السوفيتي يعلن عن نجاح أولى تجاربة بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم.
1999 - بدء الحرب الشيشانية الثانية
2016 - افتتاح جسر السلطان سليم الأول الذي يمر أعلى مضيق البسفور بتركيا والذي يعد أطول جسر معلق في العالم.
مواليد
1469 - الملك فرديناندو الثاني، ملك مملكة نابولي.
1676 - روبرت والبول، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1728 - يوهان لامبرت، عالم رياضيات وفيزياء وفلك سويسري.
1743 - أنطوان لافوازييه، عالم كيمياء فرنسي.
1819 - الأمير ألبرت، زوج الملكة فيكتوريا.
1882 - جيمس فرانك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925.
1910 - الأم تريزا، راهبة وممرضة هندية من أصل ألباني حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1979.
1918 - كاثرين جونسون، فيزيائية وعالمة رياضيات.
وفيات
1278 - أوتوكار الثاني، ملك بوهيميا.
1723 - أنطوني فان ليفينهوك، عالم هولندي.
1850 - الملك لويس فيليب الأول، ملك فرنسا.
1865 - يوهان إنكي، عالم ألماني في علم الفلك.
1910 - ويليام جيمس، فيلسوف وعالم نفس أمريكي.
1945 - فرانتس فرفل، كاتب نمساوي.
1958 - ريف فون ويليامز، ملحن بريطاني.
1979 - ميكا فالتري، روائي فنلندي.
1980 - تيكس أيفري، رسام كارتون وممثل أصوات ومخرج أمريكي.
1987 - جورج فيتيغ، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1979.
1997 - فهد بلان، مغني سوري.
- بعد نيللي كريم وهند صبري.. ياسمين صبري بـ"البيكيني" في الساحل الشمالي لمصر
- 25 ألف مسلح من «هيئة تحرير الشام» في سورية
- دولة خليجية تتجه لشراء عتاد عسكري روسي لم يدخل الخدمة لدى أي جيش في العالم حتى اليوم
- من والد كلوي كاردشيان الحقيقي؟ النجمة الأميركية تطالب أمها بمعرفة هويته.. فهل تخفي أمراً أخطر من الخيانة؟
- انتخابات 2018 في لبنان
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم August 26, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 26, 2017
- توقعات الأبراج ليوم August 25, 2017
- توقعات الأبراج ليوم August 24, 2017
- توقعات الأبراج ليوم August 23, 2017
- توقعات الأبراج ليوم August 22, 2017
- توقعات الأبراج ليوم August 21, 2017
- توقعات الأبراج ليوم August 20, 2017
- توقعات الأبراج ليوم August 19, 2017
- توقعات الأبراج ليوم August 18, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)