توقعات الأبراج ليوم August 29, 2017

برج الحمل

مهنياً: توقّع فرصاً وعروضاً، قد تستعذب حضوراً يحدّثك عن اشخاص غابوا من حياتك، أو ربما تتذكر ما كان بسبب بعض الاحداث والظروف المحيطة



عاطفياً: عليك أن تكون أكثر تعاوناً مع الحبيب لتنجح في التقدم بالعلاقة والسير بها نحو الهدف المنشود



صحياً: تقاوم شهيتك وشرهك نحو الأطعمة المضرّة بصحتك وتبتعد عنها





برج الثور

مهنياً: تتأخر اليوم عن تنفيذ مهامك في العمل بسبب بعض المشاكل التقنية، وتنهال عليك العروض للحصول على عمل أفضل



عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في نفقاتك واستمع إلى آراء الشريك ولا تحاول أن تفرض وجهة نظرك



صحياً: أنت صاحب عقل وتفكير سليم في كل شيء، لكن مهمل بحق صحتك





برج الجوزاء

مهنياً: حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر بالظلم او الاساءة



عاطفياً: لا تعاند الحبيب فتخسر ثقته بك، بل اصبر عليه وقدّر ظروفه الحالية وساعده للتخصل منها في أسرع وقت ممكن



صحياً: هدّئ من روعك ولا تتهور معرّضاً نفسك للحوادث وللمشاكل الصحية





برج السرطان

مهنياً: من الحكمة أن تكسب الوقت، وألا تقدم على قرارات مباغتة، بل عليك أن تتجنب الفضائح والمواجهات



عاطفياً: البعد لن يحل المشاكل بل عليك أن تواجهها مع الحبيب، وتمارس سحرك وجاذبيتك اليوم فلا يستطيع أن يرفض لك طلباً



صحياً: لا تدع الأفكار السود تشغل بالك نتيجة وعكة صحية بسيطة





برج الأسد

مهنياً: حاول ان تستوعب أصعب الأمور، لا تراهن لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة



عاطفياً: انتبه من مواجهة مع الشريك، إذا تصرفت بذكاء قد تكسب تقديره ويتضاعف حبه لك



صحياً: اتخذ القرار المناسب بشأن ما يبعدك عن هموم الآخرين لترتاح نفسياً وصحياً





برج العذراء

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من غيرة بين الزملاء أو من نقاش مهني مع أحد الشركاء وتعرف المزيد من التطور في قدراتك العملية



عاطفياً: لديك أجمل الفرص لتطوير عواطفك وتحسين وضعك الشخصي، فإذا كنت عازباً، يحالفك الحظ



صحياً: تبدو منفتحاً بصورة متكاملة فتلبي الدعوات وتختلط بسهولة في أجواء مختلفة عن أجوائك





برج الميزان

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى إنجاز عمل أو يتحدث عن عقد تبحثه أو توقعه، وسوء تفاهم مع بعض الزملاء، يظهر لك حقيقتهم



عاطفياً: يوم غني جداً عاطفياً وتبدو ضعيفاً أمام الشريك وتترك أثراً لدى الجميع



صحياً: من المفيد بين وقت وآخر تخصيص يوم للتنزه في الطبيعة أو على شاطئ البحر





برج العقرب

مهنياً: يجعل هذا اليوم وضعك المهني خالياً من أي مشكلات ومعاكسات، استفد منه للتفكير في مشاريع مستقبلية



عاطفياً: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود



صحياً: إستند إلى كل ما هو علمي يتعلق بتحسين وضعك الصحي والمحافظة على رشاقتك





برج القوس

مهنياً: خصمك قويّ وقد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك، استرح بعيداً عن المناوشات والنقاشات



عاطفياً: يكون هذا اليوم جميلاً جداً، فلا تبحث عن أعذار لاختلاق المشكلات، بل ابحث عن الوقت لقضاء شهر عسل جديد



صحياً: أظهر للجميع قدرتك على تنفيذ القرارات المتعلقة بوضعك الصحي، واجعلهم يتمثلون بك





برج الجدي

مهنياً: يوم مناسب جداً لك، يعني منصباً أو لقاء مثمراً أو عقداً أو اتفاقاً مع الخارج، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية



عاطفياً: تنتظر مبادرة لا تأتي أو يصعب عليك قبول بعض الجمود من قبل الشريك، تعيش ازدواجية ربما وتناقضات تثقل كاهلك



صحياً: لا تدع انشغالاتك المهنية والعاطفية تأخذك من ممارسة نشاطات تعود عليك بالفائدة على الصعيد الصحي





برج الدلو

مهنياً: تقوم بخطوة فعّالة وتلفت الأنظار والإعجاب وترتاح إلى الظروف الإيجابية والمطمئنة



عاطفياً: تتحسّن أمور تعرقلت وخصوصاً على الصعيد العاطفي وتبدو أكثر وثوقاً بمشاعرك



صحياً: لا تكثر من السكّر والملح وتناولهما في مأكولاتك باعتدال وأكثر من شرب المياه





برج الحوت

مهنياً: يسلط هذا اليوم الضوء على كل مشاريعك، ويتحدث عن مراوغة أو مشاعر مزيفة يبديها أحدهم



عاطفياً: العتاب هو غسيل القلوب، ويستحسن أن تكشف أوراقك على الطاولة لإيجاد الحلول



صحياً: التلاعب بأعصابك لا يفيدك، حاول وضع حد لذلك قبل فوات الأوان





