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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم August 29, 2017

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 102
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توقعات الأبراج ليوم August 29, 2017

برج الحمل

مهنياً: توقّع فرصاً وعروضاً، قد تستعذب حضوراً يحدّثك عن اشخاص غابوا من حياتك، أو ربما تتذكر ما كان بسبب بعض الاحداث والظروف المحيطة

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر تعاوناً مع الحبيب لتنجح في التقدم بالعلاقة والسير بها نحو الهدف المنشود

صحياً: تقاوم شهيتك وشرهك نحو الأطعمة المضرّة بصحتك وتبتعد عنها



برج الثور

مهنياً: تتأخر اليوم عن تنفيذ مهامك في العمل بسبب بعض المشاكل التقنية، وتنهال عليك العروض للحصول على عمل أفضل

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في نفقاتك واستمع إلى آراء الشريك ولا تحاول أن تفرض وجهة نظرك

صحياً: أنت صاحب عقل وتفكير سليم في كل شيء، لكن مهمل بحق صحتك



برج الجوزاء

مهنياً: حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة العداوات، تشعر بالظلم او الاساءة

عاطفياً: لا تعاند الحبيب فتخسر ثقته بك، بل اصبر عليه وقدّر ظروفه الحالية وساعده للتخصل منها في أسرع وقت ممكن

صحياً: هدّئ من روعك ولا تتهور معرّضاً نفسك للحوادث وللمشاكل الصحية



برج السرطان

مهنياً: من الحكمة أن تكسب الوقت، وألا تقدم على قرارات مباغتة، بل عليك أن تتجنب الفضائح والمواجهات

عاطفياً: البعد لن يحل المشاكل بل عليك أن تواجهها مع الحبيب، وتمارس سحرك وجاذبيتك اليوم فلا يستطيع أن يرفض لك طلباً

صحياً: لا تدع الأفكار السود تشغل بالك نتيجة وعكة صحية بسيطة



برج الأسد

مهنياً: حاول ان تستوعب أصعب الأمور، لا تراهن لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة

عاطفياً: انتبه من مواجهة مع الشريك، إذا تصرفت بذكاء قد تكسب تقديره ويتضاعف حبه لك

صحياً: اتخذ القرار المناسب بشأن ما يبعدك عن هموم الآخرين لترتاح نفسياً وصحياً



برج العذراء

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من غيرة بين الزملاء أو من نقاش مهني مع أحد الشركاء وتعرف المزيد من التطور في قدراتك العملية

عاطفياً: لديك أجمل الفرص لتطوير عواطفك وتحسين وضعك الشخصي، فإذا كنت عازباً، يحالفك الحظ

صحياً: تبدو منفتحاً بصورة متكاملة فتلبي الدعوات وتختلط بسهولة في أجواء مختلفة عن أجوائك



برج الميزان

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى إنجاز عمل أو يتحدث عن عقد تبحثه أو توقعه، وسوء تفاهم مع بعض الزملاء، يظهر لك حقيقتهم

عاطفياً: يوم غني جداً عاطفياً وتبدو ضعيفاً أمام الشريك وتترك أثراً لدى الجميع

صحياً: من المفيد بين وقت وآخر تخصيص يوم للتنزه في الطبيعة أو على شاطئ البحر



برج العقرب

مهنياً: يجعل هذا اليوم وضعك المهني خالياً من أي مشكلات ومعاكسات، استفد منه للتفكير في مشاريع مستقبلية

عاطفياً: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود

صحياً: إستند إلى كل ما هو علمي يتعلق بتحسين وضعك الصحي والمحافظة على رشاقتك



برج القوس

مهنياً: خصمك قويّ وقد ينوي السيطرة عليك أو على مكانك، استرح بعيداً عن المناوشات والنقاشات

عاطفياً: يكون هذا اليوم جميلاً جداً، فلا تبحث عن أعذار لاختلاق المشكلات، بل ابحث عن الوقت لقضاء شهر عسل جديد

صحياً: أظهر للجميع قدرتك على تنفيذ القرارات المتعلقة بوضعك الصحي، واجعلهم يتمثلون بك



برج الجدي

مهنياً: يوم مناسب جداً لك، يعني منصباً أو لقاء مثمراً أو عقداً أو اتفاقاً مع الخارج، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية

عاطفياً: تنتظر مبادرة لا تأتي أو يصعب عليك قبول بعض الجمود من قبل الشريك، تعيش ازدواجية ربما وتناقضات تثقل كاهلك

صحياً: لا تدع انشغالاتك المهنية والعاطفية تأخذك من ممارسة نشاطات تعود عليك بالفائدة على الصعيد الصحي



برج الدلو

مهنياً: تقوم بخطوة فعّالة وتلفت الأنظار والإعجاب وترتاح إلى الظروف الإيجابية والمطمئنة

عاطفياً: تتحسّن أمور تعرقلت وخصوصاً على الصعيد العاطفي وتبدو أكثر وثوقاً بمشاعرك

صحياً: لا تكثر من السكّر والملح وتناولهما في مأكولاتك باعتدال وأكثر من شرب المياه



برج الحوت

مهنياً: يسلط هذا اليوم الضوء على كل مشاريعك، ويتحدث عن مراوغة أو مشاعر مزيفة يبديها أحدهم

عاطفياً: العتاب هو غسيل القلوب، ويستحسن أن تكشف أوراقك على الطاولة لإيجاد الحلول

صحياً: التلاعب بأعصابك لا يفيدك، حاول وضع حد لذلك قبل فوات الأوان



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