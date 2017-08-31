إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | الأبراج | توقعات الأبراج ليوم August 31, 2017
المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم August 31, 2017

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 125
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

توقعات الأبراج ليوم August 31, 2017

برج الحمل

مهنياً: يوم مناسب لشراء عقار جديد فالحظ يحالفك في الأمور التي تتعلق بالشراء والبيع

عاطفياً: انبّهك من التكبّر على الحبيب، بل بادر إلى الاعتذار، فهو سهل لحظة ارتكاب الخطأ وليس مُذِلاًّ

صحياً: حاول قدر الإمكان التخفيف من انفعالاتك وخذ الأمور ببساط وبأعصاب هادئة



برج الثور

مهنياً: تبدو شديد الحماسة لفكرة البدء بتنفيذ مشروع جديد وتتلقى الكثير من التهاني بمشروع كنت قد بدأت تنفيذه

عاطفياً: مشاكل عابرة حاول أن تنساها وتكمل مع الحبيب مع أنك تبدو اليوم متردداً تجاه الكثير من المواقف

صحياً: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على رشاقتك



برج الجوزاء

مهنياً: تتحسن الأحوال فتشعر بجو أكثر أماناً، كما يحمل اليك هذا اليوم طالعاً جيداً وحظاً كبيراً يسهل لك مغامرة مادية

عاطفياً: لا تبرر أخطاء الحبيب وواجهه بما تشعر، ولا تدع النقاش يؤدي الى توتر العلاقة به

صحياً: حاول الحفاظ على رشاقتك، لكن لا تتبع حمية قاسية تكون نتائجها سلبية جداً



برج السرطان

مهنياً: تعقد صداقات جديدة مهمة، ويحل الاطمئنان مكان القلق والريبة في العمل، وتبني علاقة مهنية جديدة تعود بالفائدة الكبيرة عليك

عاطفياً: تشاطر الشريك أحلامه وأهدافه، وإذا كنت وحيداً فقد تباشر علاقة متينة وثابتة هذا المرة

صحياً: السباحة ضرورية كلما سنحت الظروف، ونتائجها مضمونة ومهمة



برج الأسد

مهنياً: تكتسب معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجالك المهني

عاطفياً: تمر علاقتك العاطفية بتجربة دقيقة، وقد تقع تحت خطر القطيعة أو البعاد أو الافتراق

صحياً: ما إن تتخذ القرار بالتوقف عن التدخين حتى تنساه وتعود إلى هذه العادة السيئة



برج العذراء

مهنياً: قد تشعر ببعض العراقيل المالية لذلك كُن أكثر تنظيماً ولا تتسرع في أي استثمار

عاطفياً: تمهّل لا داعي إلى استعجال الارتباط، وحاذر التسرع في اتخاذ اي قرار مصيري

صحياً: قم برحلة إلى بعض الأماكن الأثرية التي لم تطأها قدماك بعد ورفّه عن نفسك



برج الميزان

مهنياً: تمارس صلاحياتك بدون تحفظ، وتبادر إلى اتخاذ خطوات صعبة لم تتجرأ على اتخاذها في السابق

عاطفياً: حيوية على الصعيد العاطفي تجعلك نجماً بلا منازع، أغلق أبوابك أمام المشاكل ولا تفتحها مهما اشتدت الظروف

صحياً: تحاش الرحلات الطويلة والمتعبة ولا سيما في الطقس الحارّ



برج العقرب

مهنياً: تتقدّم إلى الأمام خطوة خطوة وتبني مستقبلك على أسس متينة ودائمة، وتواجه مسألة كانت تشغل بالك وتحسمها

عاطفياً: لا تضع الحبيب أمام الضغوط فهو يمرّ بفترة عصيبة تجعله بالغ التوتر

صحياً: إذا خرجت للمشي مسافات طويلة فكن مستعداً لمواجهة التعب والصعوبة في التنفس



برج القوس

مهنياً: يخف عنك الضغط ويحمل هذا اليوم بعض الحلول، وربما تصادف شخصاً يساعدك ويأتيك ببعض الاقتراحات،

عاطفياً: تخوض نقاشات بسيطة مع الشريك لإقناعه بالتخلي عن أنانيته، فتنجح حيناً وتفشل حيناً آخر

صحياً: دع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وستلاحظ الفرق سريعاً



برج الجدي

مهنياً: يحمل هذا اليوم اقتراحات جيدة، وتحقق أنت بدورك إنجازات رائعة تستحق التقدير والتهنئة، وتنجح محادثاتك المالية وتشعر بقوة

عاطفياً: قد يساعدك الشريك لإيجاد الأجوبة إذا فتحت له قلبك، تدعمك صداقة أحدهم والنصائح الواقعية له

صحياً: لا تترك الأمور تصل إلى مرحلة لن يعود بوسعك إيجاد الحلول الناجعة لها على الصعيد الصحي



برج الدلو

مهنياً: وظّف طاقاتك في أمور إدارية وتنظيمية، تجنّب توقيع أي ورقة أو مستند أو المباشرة بخطوة جديدة مهما كثرت الإغراءات والضغوط

عاطفياً: عاطفياً: طلبات الشريك لا تنتهي، لكنّ الأهم في الموضوع أن بعضها مبالغ فيه وقد يعرّضك لخسائر غير متوقعة

صحياً: معظم أنواع السلطات مفيد ولا سيما التي تكثر فيها الخضراوات



برج الحوت

مهنياً: يوم جميل جداً تجد نفسك فيه أمام فرصة لبدء عمل أو مشروع جديد، لن تخيب آمالك، بل كن صبوراً

عاطفياً: قد تجد نفسك في حيرة مفاجئة بسبب تصرّفات الشريك، وهذا سيدفعك إلى الحسم سريعاً

صحياً: إذا أفرطت في تناول المشروبات الروحية قد تتعرض لنكسة غير متوقعة



إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)