توقعات الأبراج ليوم August 31, 2017

برج الحمل

مهنياً: يوم مناسب لشراء عقار جديد فالحظ يحالفك في الأمور التي تتعلق بالشراء والبيع



عاطفياً: انبّهك من التكبّر على الحبيب، بل بادر إلى الاعتذار، فهو سهل لحظة ارتكاب الخطأ وليس مُذِلاًّ



صحياً: حاول قدر الإمكان التخفيف من انفعالاتك وخذ الأمور ببساط وبأعصاب هادئة





برج الثور

مهنياً: تبدو شديد الحماسة لفكرة البدء بتنفيذ مشروع جديد وتتلقى الكثير من التهاني بمشروع كنت قد بدأت تنفيذه



عاطفياً: مشاكل عابرة حاول أن تنساها وتكمل مع الحبيب مع أنك تبدو اليوم متردداً تجاه الكثير من المواقف



صحياً: فكّر في كل خطوة تقدم عليها وتتعلق بالمحافظة على رشاقتك





برج الجوزاء

مهنياً: تتحسن الأحوال فتشعر بجو أكثر أماناً، كما يحمل اليك هذا اليوم طالعاً جيداً وحظاً كبيراً يسهل لك مغامرة مادية



عاطفياً: لا تبرر أخطاء الحبيب وواجهه بما تشعر، ولا تدع النقاش يؤدي الى توتر العلاقة به



صحياً: حاول الحفاظ على رشاقتك، لكن لا تتبع حمية قاسية تكون نتائجها سلبية جداً





برج السرطان

مهنياً: تعقد صداقات جديدة مهمة، ويحل الاطمئنان مكان القلق والريبة في العمل، وتبني علاقة مهنية جديدة تعود بالفائدة الكبيرة عليك



عاطفياً: تشاطر الشريك أحلامه وأهدافه، وإذا كنت وحيداً فقد تباشر علاقة متينة وثابتة هذا المرة



صحياً: السباحة ضرورية كلما سنحت الظروف، ونتائجها مضمونة ومهمة





برج الأسد

مهنياً: تكتسب معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجالك المهني



عاطفياً: تمر علاقتك العاطفية بتجربة دقيقة، وقد تقع تحت خطر القطيعة أو البعاد أو الافتراق



صحياً: ما إن تتخذ القرار بالتوقف عن التدخين حتى تنساه وتعود إلى هذه العادة السيئة





برج العذراء

مهنياً: قد تشعر ببعض العراقيل المالية لذلك كُن أكثر تنظيماً ولا تتسرع في أي استثمار



عاطفياً: تمهّل لا داعي إلى استعجال الارتباط، وحاذر التسرع في اتخاذ اي قرار مصيري



صحياً: قم برحلة إلى بعض الأماكن الأثرية التي لم تطأها قدماك بعد ورفّه عن نفسك





برج الميزان

مهنياً: تمارس صلاحياتك بدون تحفظ، وتبادر إلى اتخاذ خطوات صعبة لم تتجرأ على اتخاذها في السابق



عاطفياً: حيوية على الصعيد العاطفي تجعلك نجماً بلا منازع، أغلق أبوابك أمام المشاكل ولا تفتحها مهما اشتدت الظروف



صحياً: تحاش الرحلات الطويلة والمتعبة ولا سيما في الطقس الحارّ





برج العقرب

مهنياً: تتقدّم إلى الأمام خطوة خطوة وتبني مستقبلك على أسس متينة ودائمة، وتواجه مسألة كانت تشغل بالك وتحسمها



عاطفياً: لا تضع الحبيب أمام الضغوط فهو يمرّ بفترة عصيبة تجعله بالغ التوتر



صحياً: إذا خرجت للمشي مسافات طويلة فكن مستعداً لمواجهة التعب والصعوبة في التنفس





برج القوس

مهنياً: يخف عنك الضغط ويحمل هذا اليوم بعض الحلول، وربما تصادف شخصاً يساعدك ويأتيك ببعض الاقتراحات،



عاطفياً: تخوض نقاشات بسيطة مع الشريك لإقناعه بالتخلي عن أنانيته، فتنجح حيناً وتفشل حيناً آخر



صحياً: دع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وستلاحظ الفرق سريعاً





برج الجدي

مهنياً: يحمل هذا اليوم اقتراحات جيدة، وتحقق أنت بدورك إنجازات رائعة تستحق التقدير والتهنئة، وتنجح محادثاتك المالية وتشعر بقوة



عاطفياً: قد يساعدك الشريك لإيجاد الأجوبة إذا فتحت له قلبك، تدعمك صداقة أحدهم والنصائح الواقعية له



صحياً: لا تترك الأمور تصل إلى مرحلة لن يعود بوسعك إيجاد الحلول الناجعة لها على الصعيد الصحي





برج الدلو

مهنياً: وظّف طاقاتك في أمور إدارية وتنظيمية، تجنّب توقيع أي ورقة أو مستند أو المباشرة بخطوة جديدة مهما كثرت الإغراءات والضغوط



عاطفياً: عاطفياً: طلبات الشريك لا تنتهي، لكنّ الأهم في الموضوع أن بعضها مبالغ فيه وقد يعرّضك لخسائر غير متوقعة



صحياً: معظم أنواع السلطات مفيد ولا سيما التي تكثر فيها الخضراوات





برج الحوت

مهنياً: يوم جميل جداً تجد نفسك فيه أمام فرصة لبدء عمل أو مشروع جديد، لن تخيب آمالك، بل كن صبوراً



عاطفياً: قد تجد نفسك في حيرة مفاجئة بسبب تصرّفات الشريك، وهذا سيدفعك إلى الحسم سريعاً



صحياً: إذا أفرطت في تناول المشروبات الروحية قد تتعرض لنكسة غير متوقعة





