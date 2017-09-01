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توقعات الأبراج ليوم September 1, 2017
برج الحمل
يستجد حدث يدعوك إلى الهدوء وعدم المجازفة، وترقب أوضاعاً مهنية قد تطرأ، لكن الجوّ يصبح مناسباً لتحسين الوضع الحالي
عاطفياً: تقرر والشريك اتخاذ قرارات مصيرية بشأن العلاقة خوفاً على انهيارها في أي لحظة
صحياً: لا تتلف أعصابك وتنفعل بشدة بسبب أمور تافهة لا تستحق مجرد التوقف عندها
برج الثور
مهنياً: في حال رغبت في تبديل موقعك في العمل، حاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة لتحقق ذلك
عاطفياً: يفاجئك الشريك بمواقف مميزة ويلاطفك ليكسب رضاك، وبما انك مطمئن البال وخفيف الظل
صحياً: كن شديد الحرص والاهتمام بصحتك وقم بكل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى
برج الجوزاء
مهنياً: يبدأ الشهر مع بعض الضغوط المهنية التي تحول دون إتمامك بعض الواجبات، وينتابك شعور قوب بعدم الاستقرار
عاطفياً: يقوى الوهج العاطفي وتدور الاتجاهات نحو علاقة غرامية في مجال عملك او في محيط مهنتك ابتداءً من اليوم
صحياً: الحل الوحيد والناجح أكثر من غيره لتحريك العضلات هو القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة
برج السرطان
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن أسفار وتنقلات، لكن انتبه من مغالطات وأخطاء وتحدّيات، ولا تجازف لا ماليّاً ولا تجاريّاً
عاطفياً: يوم عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات إيجابية
صحياً: تتعدّد المشاريع الترفيهية المعروضة عليك، وكلها مفيدة للصحة فاختر ما يناسبك
برج الأسد
مهنياً: تتشابه الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، لكن الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة
عاطفياً: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في العلاقة، وحاول النهوض مجدداً، الأسلحة اللازمة بين يديك
صحياً: حاول أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطاً في تحركاتك وأعمالك في اليوم التالي
برج العذراء
مهنياً: المطلوب منك اليوم أخذ الحيطة والحذر والإصغاء إلى الآخرين، وتحصل على عائدات كبيرة وغير منتظرة
عاطفياً: تحاول تجاوز خلافاتك مع الشريك، لكنّ هذا الأمر يواجه بعض الصعوبات
صحياً: عدم حصولك على النتائج المرجوّة من الحمية يولّد لك خيبة إلا أنك تستدرك الأمر بسرعة
برج الميزان
مهنياً: تمر بمرحلة ارتياح كبير في العمل وتصدق في مواعيدك، لكن لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح
عاطفياً: البحث في دفاتر الماضي ونبش الذكريات قد يكون جميلاً أحياناً كثيرة، لكن لا تدع نفسك أسيراً له
صحيا: لا تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو بسبب لك ارهاقاً واضحاً، وهذا ليس في مصلحتك على المدى الطويل
برج العقرب
مهنياً: يبدأ الشهر مع مشروع جديد والتخلص من بعض التأخيرات والتسويفات التي تعيق تقدم العمل والسير به كما ينبغي
عاطفياً: العون الذي حظيت به من الشريك أخيراً يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله
صحياً: نم باكراً وقم باكراً، وخصص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية
برج القوس
مهنياً: يبدأ الشهر مع نشاط كبير، وتتخلص من كل إحراج لك، وتتغلب على بعض المواقف المتصلبة، فكن متفائلاً
عاطفياً: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهود كبيرة لتستحق حنان الشريك الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً
صحياً: تجنّب كل ما يعرض نفسيتك للقلق، فأنت لم تتعاف تماماً مما أصابك أخيرا
برج الجدي
مهنياً: تتردّد المراجع المؤثرة في دعمك بعد مراحل طوال، فتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل
عاطفياً: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك لتحافظ عليه، وإلا فقدت ثقته وفقدته
صحياً: قم بالمطلوب منك في كل مجال، ولا سيما في المجال الذي يعود بالنفع والفائدة على صحتك
برج الدلو
مهنياً: يبدأ الشهر مع تراجع معنوي بسيطط لا يؤثر فيك، لكن الأمر يتطلب الهدوء والتروي وعدم زج نفسك في ورطة
عاطفياً: مصاعب غير محسوبة النتائج، وهذا قد يدفعك ربما الى السفر وتأجيل الحلول مع الشريك
صحياً: تعرف كيف تلجأ إلى أساليبك المقنعة لحث الآخرين على مجاراتك في نشاطاتك المتعددة والمفيدة للصحة
برج الحوت
مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى الحذر والابتعاد عن مواجهة أحد الزملاء الخبثاء والقادر على إيذائك
عاطفياً: إهمال الشريك سيكون مكلفاً جداً، فسارع الى تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان
صحياً: لا تتردد في حزم حقائبك والانطلاق في رحلة ترفيهية بحراً تزور خلالها بعض البلدان
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