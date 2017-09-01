توقعات الأبراج ليوم September 1, 2017

برج الحمل

يستجد حدث يدعوك إلى الهدوء وعدم المجازفة، وترقب أوضاعاً مهنية قد تطرأ، لكن الجوّ يصبح مناسباً لتحسين الوضع الحالي



عاطفياً: تقرر والشريك اتخاذ قرارات مصيرية بشأن العلاقة خوفاً على انهيارها في أي لحظة



صحياً: لا تتلف أعصابك وتنفعل بشدة بسبب أمور تافهة لا تستحق مجرد التوقف عندها









برج الثور

مهنياً: في حال رغبت في تبديل موقعك في العمل، حاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة لتحقق ذلك



عاطفياً: يفاجئك الشريك بمواقف مميزة ويلاطفك ليكسب رضاك، وبما انك مطمئن البال وخفيف الظل



صحياً: كن شديد الحرص والاهتمام بصحتك وقم بكل ما في وسعك لتبقى سليماً معافى





برج الجوزاء

مهنياً: يبدأ الشهر مع بعض الضغوط المهنية التي تحول دون إتمامك بعض الواجبات، وينتابك شعور قوب بعدم الاستقرار



عاطفياً: يقوى الوهج العاطفي وتدور الاتجاهات نحو علاقة غرامية في مجال عملك او في محيط مهنتك ابتداءً من اليوم



صحياً: الحل الوحيد والناجح أكثر من غيره لتحريك العضلات هو القيام بنشاط رياضي أو ممارسة السباحة





برج السرطان

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن أسفار وتنقلات، لكن انتبه من مغالطات وأخطاء وتحدّيات، ولا تجازف لا ماليّاً ولا تجاريّاً



عاطفياً: يوم عاطفي للغاية وتفاهم تام مع الشريك، وهذا ما يترك انعكاسات إيجابية



صحياً: تتعدّد المشاريع الترفيهية المعروضة عليك، وكلها مفيدة للصحة فاختر ما يناسبك





برج الأسد

مهنياً: تتشابه الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، لكن الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة



عاطفياً: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في العلاقة، وحاول النهوض مجدداً، الأسلحة اللازمة بين يديك



صحياً: حاول أن تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطاً في تحركاتك وأعمالك في اليوم التالي





برج العذراء

مهنياً: المطلوب منك اليوم أخذ الحيطة والحذر والإصغاء إلى الآخرين، وتحصل على عائدات كبيرة وغير منتظرة



عاطفياً: تحاول تجاوز خلافاتك مع الشريك، لكنّ هذا الأمر يواجه بعض الصعوبات



صحياً: عدم حصولك على النتائج المرجوّة من الحمية يولّد لك خيبة إلا أنك تستدرك الأمر بسرعة





برج الميزان

مهنياً: تمر بمرحلة ارتياح كبير في العمل وتصدق في مواعيدك، لكن لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح



عاطفياً: البحث في دفاتر الماضي ونبش الذكريات قد يكون جميلاً أحياناً كثيرة، لكن لا تدع نفسك أسيراً له



صحيا: لا تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو بسبب لك ارهاقاً واضحاً، وهذا ليس في مصلحتك على المدى الطويل





برج العقرب

مهنياً: يبدأ الشهر مع مشروع جديد والتخلص من بعض التأخيرات والتسويفات التي تعيق تقدم العمل والسير به كما ينبغي



عاطفياً: العون الذي حظيت به من الشريك أخيراً يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله



صحياً: نم باكراً وقم باكراً، وخصص الوقت المناسب للتمارين الرياضية الصباحية





برج القوس

مهنياً: يبدأ الشهر مع نشاط كبير، وتتخلص من كل إحراج لك، وتتغلب على بعض المواقف المتصلبة، فكن متفائلاً



عاطفياً: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهود كبيرة لتستحق حنان الشريك الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً



صحياً: تجنّب كل ما يعرض نفسيتك للقلق، فأنت لم تتعاف تماماً مما أصابك أخيرا





برج الجدي

مهنياً: تتردّد المراجع المؤثرة في دعمك بعد مراحل طوال، فتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل



عاطفياً: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك لتحافظ عليه، وإلا فقدت ثقته وفقدته



صحياً: قم بالمطلوب منك في كل مجال، ولا سيما في المجال الذي يعود بالنفع والفائدة على صحتك





برج الدلو

مهنياً: يبدأ الشهر مع تراجع معنوي بسيطط لا يؤثر فيك، لكن الأمر يتطلب الهدوء والتروي وعدم زج نفسك في ورطة



عاطفياً: مصاعب غير محسوبة النتائج، وهذا قد يدفعك ربما الى السفر وتأجيل الحلول مع الشريك



صحياً: تعرف كيف تلجأ إلى أساليبك المقنعة لحث الآخرين على مجاراتك في نشاطاتك المتعددة والمفيدة للصحة





برج الحوت

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى الحذر والابتعاد عن مواجهة أحد الزملاء الخبثاء والقادر على إيذائك



عاطفياً: إهمال الشريك سيكون مكلفاً جداً، فسارع الى تصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان



صحياً: لا تتردد في حزم حقائبك والانطلاق في رحلة ترفيهية بحراً تزور خلالها بعض البلدان



