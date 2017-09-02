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توقعات الأبراج ليوم September 2, 2017
برج الحمل
مهنياً: بانتظارك هذا اليوم شراكة جديدة تولد بعد مفاوضات شاقة، وثمة عقد يلوح في الأفق
عاطفياً: تستعيد ذكريات علاقة سابقة وتشعر بالحنين نحو من كنت على علاقة معه
صحياً: شرب المياه بمعدلات عالية مهم جداً، وهذا عامل إيجابي من أجل صحة أفضل
برج الثور
مهنياً: يطرأ حادث غير متوقع يجعل حدسك في غير محله، فلا تغامر كثيراً وإلا وقعت في مأزق كبير
عاطفياً: كن صريحاً مع الشريك وأخبره حقيقة مشاعرك تجاهه تجنّباً لتوتر العلاقة بينكما
صحياً: حاول أن تمارس رياضة المشي باستمرار، فهذا يفيد الجسم بكامله
برج الجوزاء
مهنياً: الوقت مناسب لدرس المعطيات والملاحظات التي أمامك، ستساعدك في بدء مشروع جديد
عاطفياً: تتهرب من مناقشة مواضيع حساسة مع الشريك ما يزيد من شكوكه تجاهك والابتعاد عنك
صحياً: تكثر العوامل التي تشعرك بالوهن لكنها تختفي أسرع مما كنت تتوقع
برج السرطان
مهنياً: تجتهد هذا اليوم للحصول على مبلغ من المال لتسديد دين قديم استحق، وتنتبه إلى خطواتك في المستقبل
عاطفياً: قدّر قيمة الشريك ولا تنفعل أمام الصعوبات التي تواجهها في العلاقة به
صحياً: خفّف قدر الإمكان من الزيوت ولا سيما في المقالي التي قد تسبب لك الكوليسترول
برج الأسد
مهنياً: يساندك أرباب العمل ويقفون في صفك ضد المفترين عليك، فتنجلي المصاعب التي كنت تواجهها في العمل وتبدأ مشروعاً جديداً بتفاؤل
عاطفياً: تصرّف مع الحبيب بعفوية ومن دون تصنّع واحرص على توطيد علاقتك به
صحياً: تناول الطعام في أثناء متابعة البرامج التلفزيونية مضرّ، فتجنبه
برج العذراء
مهنياً: تجد نفسك محاطاً بأشخاص أوفياء ويرغبون في مساندتك لتخطّي أزمتك المهنية
عاطفياً: لا تتفرّد بقراراتك ولا تنسَ أن للشريك حقوقاً عليك أن تحترمها وتحترمه أيضاً
صحياً: لا تتوانَ عن النهوض باكراً وممارسة المشي والقيام ببعض التمارين المفيدة للتخلص من آلام الظهر
برج الميزان
مهنياً: يوفر لك هذا اليوم ظرفاً مناسباً للقيام بعملية تجني منها أرباحاً كثيرة، وتكون حافزاً لعمليات أخرى
عاطفياً: الإخلاص للحبيب الوسيلة الوحيدة لإيجاد السعادة وكسب حبه وثقته وتفانيه من أجلك
صحياً: ربما تفكر في سفر أو تخطط له برفقة أفراد العائلة، شعوراً منك بالترفيه والترويح عن النفس
برج العقرب
مهنياً: تشعر هذا اليوم بحس المنافسة الذي تتمتع به في مواجهة التحديات والتغلب على المصاعب مهما تكن كبيرة وصعبة
عاطفياً: تدعو الحبيب إلى جلسة رومانسية فيلبي دعوتك بسرور، وتتناقشان في شؤون القلب والحب
صحياً: تريّث قبل القيام بنشاطات مكثفة دفعة واحدة، خذ الأمور بالتروي، ومهّد لها خطوة خطوة
برج القوس
مهنياً: يحمل هذا اليوم مفاجأة كبيرة إليك تفتح الطريق أمامك للبدء بتنفيذ مشاريعك الكبيرة
عاطفياً: يحتاج الشريك إلى وجودك بجانبه، فهو يمرّ بأزمة كبيرة ويطلب مساندتك فلا تخذله
صحياً: إذا أردت المحافظة على صحة سليمة وجسم رشيق، عليك تنفيذ مخطط رياضي طويل
برج الجدي
مهنياً: تجنّب هذا اليوم قدر المستطاع اتخاذ القرارات المصيرية في العمل لأن الحظ ليس في مصلحتك هذا اليوم
عاطفياً: لا تكترث بآراء الآخرين عن علاقتك بالحبيب طالما أنك تثق بقلبك وبعقلك، وهذا هو المهم
صحياً: واظب على ممارسة الرياضة يومياً، واختر نهاية الأسبوع للتوجه الى البحر وممارسة السباحة
برج الدلو
مهنياً: تعيد هذا اليوم النظر في مشروع كبير قبل البدء بتنفيذه، وتحاول استطلاع آراء الزملاء بشأنه بغية عدم الوصول إلى الفشل
عاطفياً: إذا واجهتك مشكلات جمة مع الحبيب بسبب غيرتك الزائدة، عليك أن تثق به أكثر فأكثر
صحيا: خصص ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل لممارسة نشاطات تمارين مفيدة، وخفف من الأعمال غير المجدية
برج الحوت
مهنياً: مشكلة إدارية كبيرة في العمل سببها تقاعسك الدائم عن ملاحقة الأمور المهمة
عاطفياً: تشعر بألم كبير بسبب ترك الحبيب لك بعد توجيه كلام قاسٍ إليه جرح كرامته وشعوره
صحياً: أنت نهم وشهيتك على الطعام مفرطة، فتسبب لك البدانة، لذا ضع حداً لها
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