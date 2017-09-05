- العلماء يستعينون بالديدان لتحديد أعمار البشر
- توقعات الأبراج ليوم September 5, 2017
- 10 سيناريوهات لنهاية العالم كما يراها الحاصلون على "نوبل"
- تعاظم قوة حزب الله يقود مناوئيه بلبنان إلى حمل السلاح مجددا
- هجوم سعودي عنيف على «حزب الله» ... والبواخر: «صفقة» مريبة بالتراضي
- إيران تستعجل تطبيع علاقة لبنان مع النظام السوري
- ترحيل «الدواعش» اتفاق «حزب الله»والنظام ولبنان ليس طرفاً في آلية تنظيم انتقالهم
- اللواء إبراهيم يُحذّر من «الخلايا النائمة» و«الذئاب المنفردة»
- هل الرئيس الحريري في «ورطة» مع الاميركيين ؟
- بدون تعليق
- هذه الطيور المغردة خارج السرب
- مواجهة الذي قتل زوج عمته!
- تعويل على الرياض وطهران لحل أزمات المنطقة
- إذا كانت المُخابرات الإسرائيليّة رَصدت رحلة السيّد نصر الله السريّة إلى دِمشق.. فلماذا لم تُقدم على اغتياله أُسوةً بقادة المُقاومة الآخرين؟ ولماذا ارتدى ملابس رجال الأعمال مثلاً؟ وهل حَلق لِحيته ووضع عَمامته جانبًا؟
- أيّ عراق للأكراد؟
- كوستا خارج تشكيلة تشلسي ويونايتد
- بدون تعليق
- الموسوي: كلام الحريري في باريس شخصي ولا يمثل الحكومة!
- «موسوعة شهداء الكنائس المشرقية»: فِعلُ رجاءٍ بصناعةِ أمجادٍ آتية!
- السنة الدراسية بين «الطوارئ» والإنعاش... وموقف للراعي اليوم
- قرار عون: تنسيق مع سوريا لإعادة النازحين الآن
- كيم الثالث يكمل اللعب بين الكبار
- هل من فذلكة لإنقاذ السلسلة من دون أعباء الضرائب الجديدة؟
- الجيش السوري يحتشد شرقا لكسر حصار دير الزور
- خطأ بإيران يبخر أحلام النساء في مشاهدة مباراة لكرة القدم
توقعات الأبراج ليوم September 5, 2017
برج الحمل
مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم عرضاً جديداً أو مبادرة لكنك تصادف الكثير من الانتقادات غير البنّاءة، فلا تعبأ بها
عاطفياً: انتبه لوضعك العاطفي لأنه يبدو مربكاً وكعادتك تكون ضائعاً لكن ليس هنالك ما يستحق القلق
صحيا: الهدوء هو افضل حلّ لمعالجة العصبية الزائدة، وخصوصاً هذا اليوم
برج الثور
مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالخير والإيجابيات، وتتواصل بصورة إيجابية فترتفع شعبيتك، وتؤدي مخيّلتك دورًا ايجابيًّا في خلق بعض الفرص
عاطفياً: لا تتسرّع في تصرفاتك مع الشريك لأن عامل الثقة مفقود بينكما، الشكوك حاضرة دائماً لتؤجج الموقف
صحياً: المحافظة على الوزن المطلوب مهم جداً، وخصوصاً أنها تساهم براحة ذهنية صافية
برج الجوزاء
مهنياً: يحذرك أحد الزملاء من المواجهات الصعبة اليوم، ويطلب إليك التفكير ملياً قبل أي تصرف، وانتبه مما يحاك خلف الستار
عاطفياً: الجهر بمشاعرك تجاه الشريك مهمّ جداً، لكنّ لا تكشف جميع أوراقك في هذا المجال
صحياً: شدة الضغوط اليومية تبعدك عن الأجواء الإيجابية وتبقيك في حال من القلق الشديد
برج السرطان
مهنياً: يدخل كوكب مارس إلى برج العذراء ليفتتح دورة فلكية إيجابية، ويتحدث عن جاذبية يغمرك بها وعن فرص للنجاح أكثر من السابق
عاطفياً: تمارس سحراً وجاذبية لا يقاومان، وتعرف لقاءً استثنائيّاً أو عودة لحبيب قديم أو مصالحة بعد توتّر
صحياً: حاول الترفيه عن نفسك بأي نشاط يبعدك عن هموم العمل ومشاغل الحياة لترتاح نفسياً
برج الأسد
مهنياً: ينتقل كوكب مارس من برجك إلى برج العذراء ويعاود مركور سيره المباشر ليدخل برج العذراء، فيجب عليك التخفيف من الانتقادات
عاطفياً: الشفافية والحب الصادق أبرز عناوين العلاقة الناجحة، وهذا يدفعك والشريك إلى تفعيلها وتوطيدها
صحياً: استعد لمرحلة صحية تتخلص فيها من كل ما يؤلمك وترتاح نفسياً
برج العذراء
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرصة للربح أو لإطلاق مشروع كبير تعلق عليه آمالاً كبيرة
عاطفياً: أنانية الشريك باتت مزعجة جداً، لذا عليك تدارك الأمر والتصرّف بفاعلية كبرى
صحياً: إذا شعرت بأنّ حرارتك مرتفعة جداً وبدوار شديد، لا تتردد في زيارة الطبيب لتلقي العلاج الضروري
برج الميزان
مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى برج العذراء حيث هي الشمس أيضاً، فيخفف النمط ويحجب عنك الضوء ويجعل العمل بطيئاً
عاطفياً: الحب طريقك إلى النجاح والسعادة، لا تغلق قلبك أمام التجارب الجديدة والمميزة
صحياً: الابتعاد عن ممارسة هواياتك من مشي وسباحة وركض خفيف يسبب لك الإزعاج، عد إلى سابق عهدك
برج العقرب
مهنياً: تتفاءل هذا اليوم كثيراً بتحقيق رغباتك وأحلامك وتجعل الآخرين يصغون إلى مخططّاتك
عاطفياً: الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه
صحياً: اضطرابات معوية تزعجك وتسبب لك آلاماً خفيفة، لكن عليك مراجعة الطبيب لمعرفة الأسباب ووصف العلاج المناسب
برج القوس
مهنياً: يدخل كوكب مارس إلى برج العذراء ليشكل مربعاً مع برجك ومع ساتورن في برجك، ما يوحي بتعقيدات ونزاعات وأجواء معادية
عاطفياً: مهما سعى بعضهم للنيل من سمعتك أمام الشريك، فإنهم سيفشلون لأنك الأقوى وصاحب سمعة نظيفة
صحياً: لا تكن مقلاً في ممارسة الرياضة، بل حاول أن تكون كذلك في تناول المأكولات بلا هوادة
برج الجدي
مهنياً: لا تؤجّل شيئاً للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئناً إليها
عاطفياً: تجنب أي نقاش مع الشريك، إذ قد تستاء من بعض التفاصيل أوتواجه بعدائية من قبله
صحياً: كن حذراً هذا اليوم، ولا ترهق نفسك أو تتعبها في أمور لست مسؤولاً عن تنفيذها
برج الدلو
مهنياً: ينتقل كوكب مارس إلى برج العذراء ليخفف من التحديات والمواجهات، وتودع المخاطر وتتخذ قرارات حكيمة بالاعتناء بنفسك
عاطفياً: التخطيط السليم والرؤية المستقبلية الجيدة، لا بد من أن يؤديا دوراً مهماً وأكثر تطوراً في حياتك العاطفية
صحياً: قد تغرق في بحر من الأوهام تبقيك في حالة اضطراب دائم وانزعاج مستمر
برج الحوت
مهنياً: يتسبب أحد الزملاء بمشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك تتمكن من التخلص منها سريعاً
عاطفياً: لا تقحم نفسك في شؤون الحبيب الخاصة جداً، فذلك قد يسبب لك بعض الخلافات معه
صحياً: تبدو أمام ناظري الآخرين صاحب رشاقة وصحة جيدة يحسدونك عليهما
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- توقعات الأبراج ليوم September 5, 2017
- توقعات الأبراج ليوم September 4, 2017
- توقعات الأبراج ليوم September 3, 2017
- توقعات الأبراج ليوم September 2, 2017
- توقعات الأبراج ليوم September 1, 2017
- توقعات الأبراج ليوم August 31, 2017
- توقعات الأبراج ليوم August 30, 2017
- توقعات الأبراج ليوم August 29, 2017
- توقعات الأبراج ليوم August 28, 2017
- توقعات الأبراج ليوم August 27, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)