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المصنفة ايضاً في: الأبراج, منوعات

توقعات الأبراج ليوم September 6, 2017

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 108
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توقعات الأبراج ليوم September 6, 2017

برج الحمل

مهنياً: القمر المكتمل بين برج الحوت وبرج العذراء يتحدث عن وضع منهي يخصك، وتقنع بعض الزملاء بأفكارك وتوجّهاتك وتتوصل إلى حلول وتسويات

عاطفياً: تخطّط منذ مدة لايجاد شيء جديد يلون حياتك العاطفية الرتيبة ويكسبها التشويق والمتعة

صحياً: لا تكثر من شرب المياه الغازية في أثناء تناول الطعام، فهي تسبب لك آلاماً في المعدة



برج الثور

مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يجذب المشاريع الجيدة، ويشير إلى قدرات خلاقة توظفها في المكان المناسب

عاطفياً: لقاء رومانسي مفاجئ مع الشريك يغمرك بالسعادة وينسيك همومك ومشاكلك معه

صحياً: كن حريصاً على شرب الكثير من المياه يومياً، فهذا أفضل لصحة كليتيك



برج الجوزاء

مهنياً: تتخلص من الكثير من العوائق التي تعترض طريقك، وتتمتع بالقدرة على تخطيها من دون أن تدفع ثمناً باهظاً

عاطفياً: حين تفرض الغيرة نفسها فإنها قد تفسد العلاقة، وعندها يجب الإسراع في توضيح النقاط لئلا تقع في المحظور

صحياً: لا تترك نفسك إلى اللحظة الأخيرة لمراجعة الطبيب إذا شعرت بآلام مبرحة في المعدة



برج السرطان

مهنياً: القمر المكتمل في الحوت يزودك معلومات مهمة وأخباراً جيدة توحي لك بأفكار غنية وبنّاءة

عاطفياً: تتبدّل طباع الشريك سريعاً، وهذا لن يروقك، فحاول أن تفهم الدوافع حتى تتمكن من المعالجة قبل فوات الأوان

صحياً: لا توفّر أي معالجة بعد الإصابة بالمرض، والتزم التعليمات والإرشادات التي يصفها لك الطبيب المعالج



برج الأسد

مهنياً: القمر المكتمل في برج الحوت يتحدث عن عقار أو عن عملية شرائية أو عملية بيع تفكر فيها أو تتممها، وتطالب بمستحقات لم تدفع لك

عاطفياً: عشقك الكبير للشريك يجعلك تتخلّى عن الأشياء التي تحبها للبقاء إلى جانبه

صحياً: تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ



برج العذراء

مهنياً: يكتمل القمر في برج الحوت، ويدخل مارس إلى برجك ليعاكس القمر كما الشمس ونبتون، ما يشوش عليك الحقائق ويجعلك عاجزاً عن فهم ما يجري

عاطفياً: علاقتك بالحبيب جيّدة ومستقرّة وكما تشتهي أن تكون، وهذا الأمر يساعدك كثيراً على تخطي مشاكلك

صحياً: قد تنعكس أوضاعك المضطربة في العمل وخارجه على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر الأعصاب مضطرباً



برج الميزان

مهنياً: تقوم بنشاط كبير على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتنجز عملاً مشتركاً ومثمراً مع أحد الزملاء

عاطفياً: الصراحة والصدق هما المفتاح لدخول قلب الشريك، فحاول أن تتمتع بهما لتكسبه حبيب العمر

صحيا: إذا شعرب بالألم في عنقك أو ذراعيك، عليك التخفيف من الجلوس طويلاً أمام شاشة الكمبيوتر، والقيام بالتمارين الرياضية اللازمة



برج العقرب

مهنياً: القمر الجديد في برج الحوت يبشرك بخبر مناسب يتعلق ربما بأحد الزملاء أو الأشخاص المقربين ويشير إلى عملية شراء ناجحة

عاطفياً: تتحقق آمال كثيرة لكن لا بد من أن تتنازل قليلاً عن بعض الحقوق التي هي من حق الشريك

صحياً: تتعدد الأنشطة المفيدة، ولا سيما إذا مارستها مع بعض الأصدقاء، فقد تشعر بمتعة كبيرة



برج القوس

مهنياً: القمر المكتمل في برج الحوت يزيد الطين بلة ويشعر باللاإستقرار أو بالعجز ويغمرك بالقلق وتضطر إلى إلغاء مواعيد لمعالجة أمر طارئ

عاطفياً: قد تجد أحياناً أنّ الشريك يعتمد عليك كثيراً، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاته وخصوصاً أنك تملك الإمكانات

صحياً: قد تشعر بالتعب أو بتراجع قدرتك على ممارسة أي نشاط، راجع طبيبك



برج الجدي

مهنياً: القمر المكتمل في برج الحوت يتحدث عن وضع شخصي لأحد الزملاء، تعتني به عن كثب وتكون الملجأ والملاذ له ويكون بقية الزملاء قربك

عاطفياً: تشعر بأن للحبيب تأثيراً كبيراً فيك، وأن حياتك قد تبدلت كلياً منذ لقائك به

صحياً: تتخذ قراراً مع الأصدقاء للانطلاق في رحلة ترفيهية تستمر أسبوعاً، نعم القرار



برج الدلو

مهنياً: القمر المكتمل في برج الحوت يخيرك بين اتجاهين أو بين مشروعين ماليين، وتقدم على عملية بيع أو شراء أو على استثمار عقاري

عاطفياً: يطلب منك الشريك الابتعاد عنه بعض الوقت لإعادة التفكير في مستقبل العلاقة بينكما

صحياً: عليك ممارسة بعض تمارين اليوغا حتى تريح ذهنك وترخي أعصابك



برج الحوت

مهنياً: تعرف طريق النجاح جيداً وتملك السحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة

عاطفياً: يتردّد الشريك في قبول ما تعرضه عليه من اقتراحات تتعلق بتحسين العلاقة، على الرغم من تنازلاتك الكثيرة

صحياً: تحصد ما زرعته على الصعيد الصحي، جسم رشيق، نشاط غير معتاد ونفسية مرتاحة



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