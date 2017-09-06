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توقعات الأبراج ليوم September 6, 2017
برج الحمل
مهنياً: القمر المكتمل بين برج الحوت وبرج العذراء يتحدث عن وضع منهي يخصك، وتقنع بعض الزملاء بأفكارك وتوجّهاتك وتتوصل إلى حلول وتسويات
عاطفياً: تخطّط منذ مدة لايجاد شيء جديد يلون حياتك العاطفية الرتيبة ويكسبها التشويق والمتعة
صحياً: لا تكثر من شرب المياه الغازية في أثناء تناول الطعام، فهي تسبب لك آلاماً في المعدة
برج الثور
مهنياً: القمر المكتمل في برج العذراء يجذب المشاريع الجيدة، ويشير إلى قدرات خلاقة توظفها في المكان المناسب
عاطفياً: لقاء رومانسي مفاجئ مع الشريك يغمرك بالسعادة وينسيك همومك ومشاكلك معه
صحياً: كن حريصاً على شرب الكثير من المياه يومياً، فهذا أفضل لصحة كليتيك
برج الجوزاء
مهنياً: تتخلص من الكثير من العوائق التي تعترض طريقك، وتتمتع بالقدرة على تخطيها من دون أن تدفع ثمناً باهظاً
عاطفياً: حين تفرض الغيرة نفسها فإنها قد تفسد العلاقة، وعندها يجب الإسراع في توضيح النقاط لئلا تقع في المحظور
صحياً: لا تترك نفسك إلى اللحظة الأخيرة لمراجعة الطبيب إذا شعرت بآلام مبرحة في المعدة
برج السرطان
مهنياً: القمر المكتمل في الحوت يزودك معلومات مهمة وأخباراً جيدة توحي لك بأفكار غنية وبنّاءة
عاطفياً: تتبدّل طباع الشريك سريعاً، وهذا لن يروقك، فحاول أن تفهم الدوافع حتى تتمكن من المعالجة قبل فوات الأوان
صحياً: لا توفّر أي معالجة بعد الإصابة بالمرض، والتزم التعليمات والإرشادات التي يصفها لك الطبيب المعالج
برج الأسد
مهنياً: القمر المكتمل في برج الحوت يتحدث عن عقار أو عن عملية شرائية أو عملية بيع تفكر فيها أو تتممها، وتطالب بمستحقات لم تدفع لك
عاطفياً: عشقك الكبير للشريك يجعلك تتخلّى عن الأشياء التي تحبها للبقاء إلى جانبه
صحياً: تراودك فكرة التخلص من الوزن الزائد، لكن إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ
برج العذراء
مهنياً: يكتمل القمر في برج الحوت، ويدخل مارس إلى برجك ليعاكس القمر كما الشمس ونبتون، ما يشوش عليك الحقائق ويجعلك عاجزاً عن فهم ما يجري
عاطفياً: علاقتك بالحبيب جيّدة ومستقرّة وكما تشتهي أن تكون، وهذا الأمر يساعدك كثيراً على تخطي مشاكلك
صحياً: قد تنعكس أوضاعك المضطربة في العمل وخارجه على صحتك ونفسيتك، وتجعلك متوتر الأعصاب مضطرباً
برج الميزان
مهنياً: تقوم بنشاط كبير على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتنجز عملاً مشتركاً ومثمراً مع أحد الزملاء
عاطفياً: الصراحة والصدق هما المفتاح لدخول قلب الشريك، فحاول أن تتمتع بهما لتكسبه حبيب العمر
صحيا: إذا شعرب بالألم في عنقك أو ذراعيك، عليك التخفيف من الجلوس طويلاً أمام شاشة الكمبيوتر، والقيام بالتمارين الرياضية اللازمة
برج العقرب
مهنياً: القمر الجديد في برج الحوت يبشرك بخبر مناسب يتعلق ربما بأحد الزملاء أو الأشخاص المقربين ويشير إلى عملية شراء ناجحة
عاطفياً: تتحقق آمال كثيرة لكن لا بد من أن تتنازل قليلاً عن بعض الحقوق التي هي من حق الشريك
صحياً: تتعدد الأنشطة المفيدة، ولا سيما إذا مارستها مع بعض الأصدقاء، فقد تشعر بمتعة كبيرة
برج القوس
مهنياً: القمر المكتمل في برج الحوت يزيد الطين بلة ويشعر باللاإستقرار أو بالعجز ويغمرك بالقلق وتضطر إلى إلغاء مواعيد لمعالجة أمر طارئ
عاطفياً: قد تجد أحياناً أنّ الشريك يعتمد عليك كثيراً، لذا، يستحسن أن تكون على مستوى طموحاته وخصوصاً أنك تملك الإمكانات
صحياً: قد تشعر بالتعب أو بتراجع قدرتك على ممارسة أي نشاط، راجع طبيبك
برج الجدي
مهنياً: القمر المكتمل في برج الحوت يتحدث عن وضع شخصي لأحد الزملاء، تعتني به عن كثب وتكون الملجأ والملاذ له ويكون بقية الزملاء قربك
عاطفياً: تشعر بأن للحبيب تأثيراً كبيراً فيك، وأن حياتك قد تبدلت كلياً منذ لقائك به
صحياً: تتخذ قراراً مع الأصدقاء للانطلاق في رحلة ترفيهية تستمر أسبوعاً، نعم القرار
برج الدلو
مهنياً: القمر المكتمل في برج الحوت يخيرك بين اتجاهين أو بين مشروعين ماليين، وتقدم على عملية بيع أو شراء أو على استثمار عقاري
عاطفياً: يطلب منك الشريك الابتعاد عنه بعض الوقت لإعادة التفكير في مستقبل العلاقة بينكما
صحياً: عليك ممارسة بعض تمارين اليوغا حتى تريح ذهنك وترخي أعصابك
برج الحوت
مهنياً: تعرف طريق النجاح جيداً وتملك السحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة
عاطفياً: يتردّد الشريك في قبول ما تعرضه عليه من اقتراحات تتعلق بتحسين العلاقة، على الرغم من تنازلاتك الكثيرة
صحياً: تحصد ما زرعته على الصعيد الصحي، جسم رشيق، نشاط غير معتاد ونفسية مرتاحة
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